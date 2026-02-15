Книга Бытие ещё называется «Книга начал», поскольку в ней описано происхождение неба и земли, сотворение человека и его грехопадение и начало воплощения Божьего замысла искупления человечества. А кроме того, книга Бытие - это введение к Библии и план спасения человечества (Ис. 46:10; 48:3). Изучение важнейших основ книги Бытие, то есть родословий (תולדות, tolidoth), имеет огромную ценность для сотериологии (учения об искуплении и спасении). Родословные в книге Бытие - это не просто перечисление имён предков и количество прожитых ими лет, они содержат в себе удивительный Божий план спасения, который пронизывает всю Библию.

Углубленное изучение и исследование жизни и идеологий патриархов, а также рассказы о знаменательных событиях весьма помогут нам понять, как происходило воплощение Божьего плана искупления. Особый интерес я проявил к родословным, записанным в книге Бытие, сосредоточившись на стихах Писания: «Вспомни дни древние, помысли о летах прежних родов...» (Втор. 32:7) и «.. .остановитесь на путях ваших и рассмотрите, и расспросите о путях древних, где путь добрый, и идите по нему...» (Иер. 6:16). Чтобы понять подлинное значение родословных, я проводил длительные исследования, внимательно читал Библию, вникал в различные книги и информационно-справочные материалы.

Пак Авраам - Родословные из книги Бытие

пер. с англ.

М.:, «CLC Благовест», 2019. - 256 с.

ISBN (рус.) 978-5-6040-9190-6

Пак Авраам - Родословные из книги Бытие - Содержание

Предисловие

Введение

Часть первая Помысли о летах прежних родов

Глава 1. Первое повеление: «вспомни дни древние»

Глава 2. Второе повеление: «помысли о летах прежних родов»

Глава 3. Третье повеление: «спроси отца твоего, и он возвестит тебе, старцев твоих, и они скажут тебе»

Часть вторая Божий план искупления

Глава 4. Воплощение Божьего замысла искупления

Глава 5. Прослеживание воплощения Божьего замысла искупления на примере родословных

Глава 6. Родословные в книге Бытие

Глава 7. Годы поколений в книге Бытие

Часть третья Родословная по линии Каина

Глава 8. Потомки Каина

Глава 9. Потомки греха по линии Каина

Часть четвёртая Родословная по линии Сифа

Глава 10. Родословная от Адама до Ноя

Глава 11. Родословная от Сима до Авраама

Часть пятая Новый этап в деле искупления

Глава 12. Различия между родословными линиями Каина и Сифа

Глава 13. Отделение

Глава 14. Роль Авраама в истории искупления

Заключение

Комментарии

Библиография

Приложения

Родословные зачастую считаются неинтересными, а то и вовсе скучными. Однако новая книга Авраама Пака «Родословные из книги Бытие: воплощение Божьего замысла искупления» убеждает в том, что углубленное изучение библейских родословных - занятие, не только приносящее большую пользу, но и даже увлекательное. Чтобы здание устояло, необходимо заложить прочный фундамент. А прочным фундаментом для библейской веры служит книга Бытие, причём она закладывает основу для понимания не только наших истоков, но и самих себя, наших отношений с Богом и друг с другом. Невозможно переоценить важность книги Бытие в роли основополагающей модели для христианского образа мыслей. Выражаю Аврааму Паку признательность за весомый, достойный вклад в понимание этой фундаментальной библейской книги. На страницах своей книги Авраам Пак показывает блестящие знания еврейского языка и незаурядные лингвистические способности, что свидетельствует не только о серьёзности его исследований книги Бытие, но и о любви к ней. Он правильно понял: Божий замысел спасения не постичь во всей полноте, если не углубиться в «Книгу начал». Старая поговорка гласит: «Не зная прошлого, не поймёшь будущего», - то же самое можно сказать о библейских исследованиях, и Авраам Пак учёл это в своей замечательной книге. Отправной точкой для Пака стала книга Второзаконие 32:7, где приводятся такие слова из песни Моисея: «Вспомни дни древние, помысли о летах прежних родов».

Он скрупулёзно изучил десять родословных из книги Бытие (происхождение неба и земли, родословную Адама, Ноя, сыновей Ноя, Сима, Фарры и Авраама, Измаила, Исаака, Исава и Иакова), и в каждой из них ясно излагается история искупления. На примере этих родословных, которые ведут к Иисусу Христу и указывают на Его миссию, Пак раскрывает суть Божьего плана искупления человечества. У этой ценной книги Авраама Пака есть несколько отличительных особенностей. Во-первых, она насыщена цитатами из Священного Писания. Совершенно очевидно, что Пак любит Библию и изучает её с большим энтузиазмом и рвением. Во-вторых, через всю книгу красной нитью проходит евангельская весть. Во многих моментах повествования прослеживается ясный подтекст: предложение принять Иисуса как Господа и Спасителя. На протяжении всей книги Авраам Пак помнил о Великом поручении Иисуса, записанном в Евангелии от Матфея 28:19-20. В-третьих, я был рад подметить, что описанное в книге Бытие он считает достоверным. Многие современные богословы ставят под сомнение, например, достоверность существования Адама, и потому мне приятно видеть в данной книге твёрдое подтверждение обратного. И, наконец, материал изложен чётко, ясно и хорошо. Читатель не запутается в терминах - наоборот, с лёгкостью поймёт учение Писания. Эта книга рисует масштабную картину Божьего плана искупления, воплощение которого началось с событий, описанных в книге Бытие, продолжалось веками и закончилось спасением, приобретённым для нас Иисусом Христом. Книга Авраама Пака отправит вас в путешествие, которое действительно стоит совершить. Настоятельно рекомендую этот глубокий труд Пака для изучения в семинариях и библейских школах. Заверяю читателя: эта книга не разочарует. Читайте её, изучайте, молитесь о прочитанном, следуйте содержащейся в ней мудрости в своей

жизни и служении.

Франк А. Джеймс III, доктор философии, президент Реформаторской богословской семинарии (г. Орландо), профессор исторического богословия