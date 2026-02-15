Книга Бытие ещё называется «Книга начал», поскольку в ней описано происхождение неба и земли, сотворение человека и его грехопадение и начало воплощения Божьего замысла искупления человечества. А кроме того, книга Бытие - это введение к Библии и план спасения человечества (Ис. 46:10; 48:3). Изучение важнейших основ книги Бытие, то есть родословий (תולדות, tolidoth), имеет огромную ценность для сотериологии (учения об искуплении и спасении). Родословные в книге Бытие - это не просто перечисление имён предков и количество прожитых ими лет, они содержат в себе удивительный Божий план спасения, который пронизывает всю Библию.
Углубленное изучение и исследование жизни и идеологий патриархов, а также рассказы о знаменательных событиях весьма помогут нам понять, как происходило воплощение Божьего плана искупления. Особый интерес я проявил к родословным, записанным в книге Бытие, сосредоточившись на стихах Писания: «Вспомни дни древние, помысли о летах прежних родов...» (Втор. 32:7) и «.. .остановитесь на путях ваших и рассмотрите, и расспросите о путях древних, где путь добрый, и идите по нему...» (Иер. 6:16). Чтобы понять подлинное значение родословных, я проводил длительные исследования, внимательно читал Библию, вникал в различные книги и информационно-справочные материалы.
пер. с англ.
М.:, «CLC Благовест», 2019. - 256 с.
ISBN (рус.) 978-5-6040-9190-6
Пак Авраам - Родословные из книги Бытие - Содержание
Предисловие
Введение
Часть первая Помысли о летах прежних родов
- Глава 1. Первое повеление: «вспомни дни древние»
- Глава 2. Второе повеление: «помысли о летах прежних родов»
- Глава 3. Третье повеление: «спроси отца твоего, и он возвестит тебе, старцев твоих, и они скажут тебе»
Часть вторая Божий план искупления
- Глава 4. Воплощение Божьего замысла искупления
- Глава 5. Прослеживание воплощения Божьего замысла искупления на примере родословных
- Глава 6. Родословные в книге Бытие
- Глава 7. Годы поколений в книге Бытие
Часть третья Родословная по линии Каина
- Глава 8. Потомки Каина
- Глава 9. Потомки греха по линии Каина
Часть четвёртая Родословная по линии Сифа
- Глава 10. Родословная от Адама до Ноя
- Глава 11. Родословная от Сима до Авраама
Часть пятая Новый этап в деле искупления
- Глава 12. Различия между родословными линиями Каина и Сифа
- Глава 13. Отделение
- Глава 14. Роль Авраама в истории искупления
Заключение
Комментарии
Библиография
Приложения
Родословные зачастую считаются неинтересными, а то и вовсе скучными. Однако новая книга Авраама Пака «Родословные из книги Бытие: воплощение Божьего замысла искупления» убеждает в том, что углубленное изучение библейских родословных - занятие, не только приносящее большую пользу, но и даже увлекательное. Чтобы здание устояло, необходимо заложить прочный фундамент. А прочным фундаментом для библейской веры служит книга Бытие, причём она закладывает основу для понимания не только наших истоков, но и самих себя, наших отношений с Богом и друг с другом. Невозможно переоценить важность книги Бытие в роли основополагающей модели для христианского образа мыслей. Выражаю Аврааму Паку признательность за весомый, достойный вклад в понимание этой фундаментальной библейской книги. На страницах своей книги Авраам Пак показывает блестящие знания еврейского языка и незаурядные лингвистические способности, что свидетельствует не только о серьёзности его исследований книги Бытие, но и о любви к ней. Он правильно понял: Божий замысел спасения не постичь во всей полноте, если не углубиться в «Книгу начал». Старая поговорка гласит: «Не зная прошлого, не поймёшь будущего», - то же самое можно сказать о библейских исследованиях, и Авраам Пак учёл это в своей замечательной книге. Отправной точкой для Пака стала книга Второзаконие 32:7, где приводятся такие слова из песни Моисея: «Вспомни дни древние, помысли о летах прежних родов».
Он скрупулёзно изучил десять родословных из книги Бытие (происхождение неба и земли, родословную Адама, Ноя, сыновей Ноя, Сима, Фарры и Авраама, Измаила, Исаака, Исава и Иакова), и в каждой из них ясно излагается история искупления. На примере этих родословных, которые ведут к Иисусу Христу и указывают на Его миссию, Пак раскрывает суть Божьего плана искупления человечества. У этой ценной книги Авраама Пака есть несколько отличительных особенностей. Во-первых, она насыщена цитатами из Священного Писания. Совершенно очевидно, что Пак любит Библию и изучает её с большим энтузиазмом и рвением. Во-вторых, через всю книгу красной нитью проходит евангельская весть. Во многих моментах повествования прослеживается ясный подтекст: предложение принять Иисуса как Господа и Спасителя. На протяжении всей книги Авраам Пак помнил о Великом поручении Иисуса, записанном в Евангелии от Матфея 28:19-20. В-третьих, я был рад подметить, что описанное в книге Бытие он считает достоверным. Многие современные богословы ставят под сомнение, например, достоверность существования Адама, и потому мне приятно видеть в данной книге твёрдое подтверждение обратного. И, наконец, материал изложен чётко, ясно и хорошо. Читатель не запутается в терминах - наоборот, с лёгкостью поймёт учение Писания. Эта книга рисует масштабную картину Божьего плана искупления, воплощение которого началось с событий, описанных в книге Бытие, продолжалось веками и закончилось спасением, приобретённым для нас Иисусом Христом. Книга Авраама Пака отправит вас в путешествие, которое действительно стоит совершить. Настоятельно рекомендую этот глубокий труд Пака для изучения в семинариях и библейских школах. Заверяю читателя: эта книга не разочарует. Читайте её, изучайте, молитесь о прочитанном, следуйте содержащейся в ней мудрости в своей
жизни и служении.
Франк А. Джеймс III, доктор философии, президент Реформаторской богословской семинарии (г. Орландо), профессор исторического богословия
Отличная книжка! Аврааму Паку Бог открыл о Аврааме)
Комментарий на Бытие - это всегда ценно! Спасибо за ваш труд!