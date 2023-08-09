Что такое завет? Некоторые ученые считают бесполезными любые попытки предложить единое определение "завета", охватывающее все разнообразные случаи употребления этого термина в Писании. Они предполагают, что многообразие ситуаций, в которых используется этот термин, подразумевает множество различных значений. Ясно, что любое определение термина "завет" должно оставлять такой простор для толкования, какого требуют сведения, приведенные в Писании. Однако сама целостность библейской истории, определяемой Божьими заветами, предполагает всеобъемлющее единство понятия "завет".

Итак, что же такое "завет"? Как определить отношения Бога с Его народом в завете? Завет есть узы на крови, которыми Бог по изволению Своему связывает Себя с творением. Вступая в от ношения завета с людьми, Бог по Своему изволению связывает Себя с ними жизненно важными узами. Завет - это скрепленные кровью узы, возникающие по Высшему изволению, узы жизни и смерти.

Три аспекта этого определения Божьих заветов следует рассмотреть подробнее.

ЗАВЕТ - ЭТО УЗЫ

По самой своей сути завет - это то, что связывает две стороны. К сущности библейского понятия завета ближе всего образ неразрывных уз. Обширные исследования этимологии ветхозаветного термина "завет" не дают достаточно убедительных оснований для того, чтобы определить значение этого слова. Однако контекстуальное употребление данного термина в Писании довольно последовательно указывает на понятие "связь" или "отношения". Завет всегда заключается личностью - Богом или человеком. Далее, за редкими исключениями вторую сторону в завете так же представляет личность. Результат заветного обязательства - установление отношений "в связи с", "с" или "между" людьми.

Важнейшим формализующим элементом при заключении всех Божьих заветов в Писании является словесное определение характера учреждаемого союза. Что бы заключить завет, Бог говорит. Он милостиво возвещает о том, что принимает на Себя обязательства перед Своими творениями, и объявляет, на основе чего Он будет общаться с ними.

Важность клятв и знамений в Божьих заветах доказывает, что по сути своей завет есть узы. Завет связывает стороны друг с другом определенными обязательствами. Связующая клятва завета может иметь разнообразные формы. В некоторых отрывках используется устная клятва (Быт. 21:23, 24, 26, 31; 31:53; Исх. 6:8; 19:8; 24:3, 7; Втор. 7:8, 12; 29:13; Иез. 16:8). В других случаях к устному обязательству может присоединяться какое-либо символическое действие, как например, дар (Быт. 21:28-32), трапеза (Быт. 26:28-30; 31:54; Исх. 24:11), установление памятника (Быт. 31:44 и дал., Иис. Нав. 24:27), окропление кровью (Исх. 24:8), жертвоприношение (Пс. 49:5), прохождение под жезлом (Иез. 20:37) или рассечение животных (Быт. 15:10, 18). В нескольких отрывках из Писания неразрывная связь клятвы и заве та предельно ясно подтверждается параллелизмом кон струкции (Втор. 29:12; 4 Цар. 11:4; 1 Пар. 15:16; Пс. 104:9; 88:3, 4; Иез. 17:19). В этих случаях клятва и завет взаимозаменяемы.

Такая близость клятвы и завета подчеркивает, что завет по сути своей - это узы. Завет связывает участников друг с другом. То, что Божьи заветы связывают две стороны, подчеркивается также присутствием знаков во многих библейских заветах. Знамение радуги, печать обрезания, символ Субботы - эти знаки завета усиливают его связующий характер. Посредством завета вступает в силу заверенное межличностное обязательство. Так же, как жених и невеста обмениваются кольцами "в знак и в залог" своей "постоянной верности и вечной любви", так и знаки завета символизируют неизменность уз, связывающих Бога с Его народом.