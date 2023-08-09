Робертсон Палмер - Христос Божьих заветов
Что такое завет? Некоторые ученые считают бесполезными любые попытки предложить единое определение "завета", охватывающее все разнообразные случаи употребления этого термина в Писании. Они предполагают, что многообразие ситуаций, в которых используется этот термин, подразумевает множество различных значений. Ясно, что любое определение термина "завет" должно оставлять такой простор для толкования, какого требуют сведения, приведенные в Писании. Однако сама целостность библейской истории, определяемой Божьими заветами, предполагает всеобъемлющее единство понятия "завет".
Итак, что же такое "завет"? Как определить отношения Бога с Его народом в завете? Завет есть узы на крови, которыми Бог по изволению Своему связывает Себя с творением. Вступая в от ношения завета с людьми, Бог по Своему изволению связывает Себя с ними жизненно важными узами. Завет - это скрепленные кровью узы, возникающие по Высшему изволению, узы жизни и смерти.
Три аспекта этого определения Божьих заветов следует рассмотреть подробнее.
ЗАВЕТ - ЭТО УЗЫ
По самой своей сути завет - это то, что связывает две стороны. К сущности библейского понятия завета ближе всего образ неразрывных уз. Обширные исследования этимологии ветхозаветного термина "завет" не дают достаточно убедительных оснований для того, чтобы определить значение этого слова. Однако контекстуальное употребление данного термина в Писании довольно последовательно указывает на понятие "связь" или "отношения". Завет всегда заключается личностью - Богом или человеком. Далее, за редкими исключениями вторую сторону в завете так же представляет личность. Результат заветного обязательства - установление отношений "в связи с", "с" или "между" людьми.
Важнейшим формализующим элементом при заключении всех Божьих заветов в Писании является словесное определение характера учреждаемого союза. Что бы заключить завет, Бог говорит. Он милостиво возвещает о том, что принимает на Себя обязательства перед Своими творениями, и объявляет, на основе чего Он будет общаться с ними.
Важность клятв и знамений в Божьих заветах доказывает, что по сути своей завет есть узы. Завет связывает стороны друг с другом определенными обязательствами. Связующая клятва завета может иметь разнообразные формы. В некоторых отрывках используется устная клятва (Быт. 21:23, 24, 26, 31; 31:53; Исх. 6:8; 19:8; 24:3, 7; Втор. 7:8, 12; 29:13; Иез. 16:8). В других случаях к устному обязательству может присоединяться какое-либо символическое действие, как например, дар (Быт. 21:28-32), трапеза (Быт. 26:28-30; 31:54; Исх. 24:11), установление памятника (Быт. 31:44 и дал., Иис. Нав. 24:27), окропление кровью (Исх. 24:8), жертвоприношение (Пс. 49:5), прохождение под жезлом (Иез. 20:37) или рассечение животных (Быт. 15:10, 18). В нескольких отрывках из Писания неразрывная связь клятвы и заве та предельно ясно подтверждается параллелизмом кон струкции (Втор. 29:12; 4 Цар. 11:4; 1 Пар. 15:16; Пс. 104:9; 88:3, 4; Иез. 17:19). В этих случаях клятва и завет взаимозаменяемы.
Такая близость клятвы и завета подчеркивает, что завет по сути своей - это узы. Завет связывает участников друг с другом. То, что Божьи заветы связывают две стороны, подчеркивается также присутствием знаков во многих библейских заветах. Знамение радуги, печать обрезания, символ Субботы - эти знаки завета усиливают его связующий характер. Посредством завета вступает в силу заверенное межличностное обязательство. Так же, как жених и невеста обмениваются кольцами "в знак и в залог" своей "постоянной верности и вечной любви", так и знаки завета символизируют неизменность уз, связывающих Бога с Его народом.
Фраза "узы, скрепленные кровью", или "узы жизни и смерти", выражает предельную серьезность взаимных заветных обязательств Бога и человека. Заключая заветы, Бог никогда не вступает с человеком в случайные или ни к чему не обязывающие отношения. Напротив, обяза тельства, которые Он берет на Себя, затрагивают конеч ные вопросы бытия - вопросы жизни и смерти. Основное древнееврейское выражение, с помощью которого описывается установление отношений завета, ярко отражает предельную серьезность выбора между жизнью и смертью в завете. Фраза, которая в Ветхом Завете переводится как "заключить завет", буквально означает "рассечь завет".
Выражение "рассечь завет появляется не только на каком-то одном этапе истории библейских заветов. На против, оно встречается в самых важных местах на про тяжении всего Ветхого Завета и многократно повторяется в Законе, в пророческих писаниях и в остальных ветхозаветных книгах. Казалось бы, с течением времени яркий образ "рассечения завета" должен был потускнеть. Однако и самые древние тексты Писания, и те, которые относятся к концу пребывания Израиля в Палестине, доказывают, что значение этого выражения неизменно понималось во всей полноте. Понятие "рассечения завета" впервые встречается читателю Библии в первой записи об установлении завета с Авраамом, в которой можно найти множество признаков, указывающих на ее древность (Быт. 15). На другом переломном этапе истории Израиля пророческое предупреждение Иеремии, обращенное к Седекии во времена осады Иерусалима Навуходоносором, изобилует ссылками на богословскую концепцию "рассечения завета" (см. Иер. 34).
Еще одним указанием на то, что это выражение имело всеобъемлющее значение, можно считать тот факт, что оно применялось ко всем трем основным типам заве тов. Оно использовалось в описании завета, учрежденного между человеком и человеком, заветов, поставленных Богом с человеком, и заветов, заключенных человеком с Богом. Особенно поразительно, что глагол "рассечь" может употребляться и сам по себе и при этом явно означать "рассечь завет". Такое его использование показывает, насколько тесно понятие "рассечь" связано с представлением о завете в Писании. Такое соотношение процесса "рассечения" с установлением завета проявляется во всех древних языках и культурах Среднего Востока. Не только в Израиле, но и в культурах окружавших его народов существует связь между обязывающим характером завета и выражения ми, означающими "рассечение".
Процесс "рассечения" впечатляюще отражен не только в терминологии, но и в обрядах, обычно связанных с установлением заветов. При заключении завета на ритуальной церемонии рассекаются животные. Наиболее очевидный пример такого рода в Писании находим в 15 главе Книги Бытия, при заключении Авраамова завета. Сначала Авраам рассекает несколько животных и располагает части друг против друга. Затем между рас сеченными частями животных символически проходит Бог. В результате "заключается" или "рассекается" завет.
Что означает расчленение животных в момент заключения завета? И библейские, и внебиблейские доказательства в равной мере подтверждают особую важность этого ритуала. Рассечение животных символизирует "смертельную клятву" в момент принятия обязательств завета. Расчлененные животные олицетворяют проклятие, которое призывает на себя тот, кто заключает завет, в случае нарушения принятого обязательства. В пользу такого истолкования убедительно свидетельствуют слова пророка Иеремии. Напоминая народу Израиля его неверность обязательствам завета, он воскрешает в памяти людей обряд, во время которого они проходили "между рассеченными частями" тельца (Иер. 34:18). Своими преступлениями они призвали на себя проклятия завета, поэтому их тела подвергнутся расчленению: "Трупы их будут пищею птицам небесным и зверям земным" (Иер. 34:20).
О. Палмер Робертсон - Христос Божьих заветов
Пер. с англ. - Одесса: Издательство «Тюльпан», ЕРПЦО, 2008 г, 328 стр.
ISBN: 978-0-87552-418-4
О. Палмер Робертсон - Христос Божьих заветов - Содержание
Предисловие
Часть первая: введение в Божьи заветы
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1. Сущность Божьих заветов
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2. Границы Божьих заветов
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3. Единство Божьих заветов
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4. Разнообразие Божественных заветов
Часть вторая: завет творения
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5. Завет творения
Часть третья: завет искупления
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6. Адам: завет начала
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7. Ной: завет сохранения
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8. Авраам: завет обетования
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9. Печать Авраамова завета
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10. Моисей: завет Закона
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11. Экскурс: какова структура Писания - заветы или диспенсации?
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12. Давид: завет Царства
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13. Христос: завет окончательного свершения
Библейский указатель
Отличное обновление файлов книги, важной в засилье кальвинистских теорий и идей...
Это просто супер!!!