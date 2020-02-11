Темой данной книги является толкование Библии. Специальный термин для обозначения этого предмета - «Священная Герменевтика», занимающаяся методами определения значения библейских текстов, или интерпретацией Библии. Может возникнуть вопрос: «Для чего изучать такую науку?» Или: «Разве Святой Дух, обитающий внутри человека, не дает ему понимания Священного Писания? Если это так, то зачем нам нужна методология понимания значения библейских текстов?» Такая теория называется иллюминацией.

Другие могут сказать: «По опыту мы знаем, что у каждого есть свое толкование и что так и должно быть. Следовательно, нам не нужна стандартная герменевтика, потому что она просто не будет работать». Подобное мнение близко к экзистенциализму. Найдется и тот, кто скажет: «Зачем суетиться? В любом случае Библия слишком сложна для понимания». Такой человек заранее сдается, поэтому не видит никакой пользы от подобных занятий. Такая точка зрения называется отчаянием. Давайте рассмотрим каждый из перечисленных аргументов, чтобы узнать, насколько они правомерны.

Чарльз Спир - Толкование Библии

Восточно-Европейский Гуманитарно-Образовательный Фонд, 2013 г.- 188 с.

ISBN 978-966-1667-87-6

Чарльз Спир - Толкование Библии - Содержание

Вводное слово о книгах по изучению Библии, подготовленных институтом «Сансет»

Введение

1. Введение в толкование Библии

2. Надлежащее отношение к правильному толкованию Библии

3. Основные принципы толкования Библии

4. Последовательное чтение. Часть I

5. Последовательное чтение. Часть II

6. Следующие этапы экзегетики - толкование библейской книги в целом

7. Основные правила толкования библейского отрывка

8. Ваш инструментарий

9. Какие библейские заповеди подлежат соблюдению сегодня

10. Примеры из Библии в качестве прецедентов

11. Когда Священное Писание молчит

12. Когда христиане не едины в толковании Священного Писания

Библиография

Чарльз Спир - Толкование Библии

История толкования Библии, иногда называемого «Священной герменевтикой», не была прямой и ровной. От аллегорических методов времен Плиния и до историко-грамматического метода двадцатого века толкователи очень часто расходились во мнениях о том, как понимать значение и как определить должное применение Писания.

Сегодня в христианском мире церкви сталкиваются с последствиями постмодернизма. Бал правят индивидуальные толкования. Если нет абсолютов, нет стандартов, на которых человек может основать свою «истину», то с библейскими смыслами можно делать все что угодно. Все сводится к простому утверждению: «Мое толкование так же хорошо, как и ваше».

Церкви Христовы не защищены от проникновения опасных философских подходов к толкованию. Применение метода «заповедь, пример и логический вывод из Писания» кое-где списано в разряд устаревшей методологии. Некоторые утверждают, что подобный подход уже привел нас к неверным выводам о том, что истинно, и стал причиной того, что мы порвали связи с теми, с кем не сошлись в своем толковании. Действительно, неправомерное использование подобной герменевтики уже привело к нелогичным выводам и толкованиям; однако при правильном применении эта герменевтика может вознаградить наши попытки жить сегодня благочестивой жизнью. Ее полезно использовать для различения истинного и ложного, верного и неверного, приятного и отвратительного для Бога. Злоупотребление же ею может возложить на плечи других тяжелое бремя, которое Господь им не предназначал. Есть разница между определением того, что верно и что неверно, и того, что определяет общение человека с Богом и другими христианами.

В этой книге мы будем исследовать процессы и экзегетики, и герменевтики. Экзегеза определяет, что текст означал для его автора, а герменевтика помогает найти параллели между текстом и реалиями сегодняшнего дня. Опираясь прежде всего на многократное прочтение текста, на всю библейскую книгу, рассматривая ее каждый раз под каким-то особым углом, мы попытаемся подвергнуть текст экзегезе. Определив для себя его смысл, мы будем лучше готовы к тому, чтобы применить к принципам, заповедям, примерам и выводам этого текста некоторые герменевтические установки. Действуя таким образом, человек, изучающий Библию, сможет наилучшим образом определить, что верно и как прочитанный текст влияет на его жизнь сегодня.

Толкование Библии - очень важная наука и столь же важное искусство! Если Библия действительно содержит единственное записанное откровение Божье для всего человечества (а наша книга принимает это за исходную истину), каждый толкователь должен подходить к Библии смиренно и осторожно. Да, мы можем определить значение текста. Да, мы можем попытаться найти его современное применение. Однако во всем, что мы делаем, мы должны оставаться нищими духом и любящими тех, с кем мы не согласны в вопросах экзегетики или герменевтики.