Памятники старообрядческой письменности
Дьякон Игнатий Соловецкий — один из наиболее заметных деятелей раннего старообрядчества. Непро- стой была жизнь проповедника и писателя, сгоревшего в крупнейшей Палеостровской «гари» 4 марта 1687 г. Сложная судьба ждала и его сочинения. Страстная и непримиримая вера определяла все поступки Игнатия и часто приводила к конфликтам; идеи его оказывались в центре споров между разными группами старообрядцев и в XVII, и в XVIII, и в XIX веке.
Что же известно об этом человеке? Игнатий был, судя по всему, пострижеником знаменитого Соловецкого монастыря. К 1661 г. он уже был дьяконом. В 1663/1664 г. управлял некоторыми из монастырских соляных промыслов2, то есть занимался обычными для соловецких монахов делами.
В 1660-е гг. дьякон Игнатий стал одним из руководителей оппозиции, сложившейся в Соловецком монастыре. Ближайшими его соратниками были Герасим Фирсов, Александр Стукалов, Геннадий Качалов3. Оппозиция была направлена против соловецкого архимандрита Варфоломея и келаря Савватия Обрютина, которые проводили политику подчинения монастыря московским властям. Проблема автономии церкви, и монастыря в частности, внутри государства была, как известно, одним из ключевых вопросов становления абсолютизма. Обострение ситуации связано было с принятием Соборного Уложения 1649 г. и проведением церковной реформы патриарха Никона, начиная с 1652 г. Образованные соловецкие книжники выступили против всепроникающего государственного контроля, в защиту автономии монастыря как центра независимой духовной жизни.
В связи с участием в оппозиции у Игнатия начались конфликты с монастырскими властями. Дважды он бежал из обители. Обстоятельства первого из побегов хорошо известны по документам. 14 мая 1666 г. Игнатий убежал с четырьмя другими монахами. Их поймали в 200 верстах от монастыря в Шуе Малой Кожеозерской вотчины. Все беглецы оказались в тюрьме, что привело к открытому столкновению лидеров оппозиции Александра Стукалова, Геннадия Качалова и Ефрема Каргопольца с келарем Соловецкого монастыря (архимандрит был в это время в Москве). 28 июня 1666 г. лидеры оппозиции потребовали освобождения беглецов из-под стражи. Келарь отверг требование. Дело почти дошло до драки4. Вторая попытка бегства приходится на июль 1666 г. В результате Игнатий летом 1666 г. был лишен дьяконского сана5. Сам он этого решения не признал, себя всегда называл дьяконом.
Памятники старообрядческой письменности
Издание второе. - СПб.: РХГИ, 2000. — 384 с.
ISBN 5-88812-134-7
Памятники старообрядческой письменности – Содержание
От составителя
ЧАСТЬ I
- Дьякон Игнатий Соловецкий: жизнь и сочинения (Н. Ю. Бубнов, О. В. Чумичева)
- Челобитная царю Алексею Михайловичу (подготовка текста О. В. Чумичевой)
- Книга о титле на кресте Христове (подготовка текста О. В. Чумичевой)
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Челобитная царю Федору Алексеевичу (подготовка текста Н. Ю. Бубнова, О. В. Чумичевой)
- 1. Выписано от Челобитныя вкратце инока Игнатья
- 2. О кресте и крыже
- 3. Об Адаме нынешнем
- 4. Плач остальцев соловецких
- 5. О надписании титлы
- 7. Из Челобитной инока Игнатия
- 6. От тоя же Челобитны
- Комментарии (Н. Ю. Бубнов, О. В. Чумичева)
- «Исповедание» Игнатия Соловецкого (Н. С. Демкова)
- Исповедание (подготовка текста Н. С. Демковой)
- Комментарии (Н. Ю. Бубнов)
- «Жалобница» поморских старцев против самосожжений (1691) . (Н. С. Демкова)
- Жалобница (подготовка текста Н. С. Демковой) 50
- Тропарь и кондак инокам, участникам Соловецкого восстания (подготовка текста Н. С. Демковой)
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Старообрядческие писатели о Игнатии Соловецком (публикация Н. Ю. Бубнова)
- 1. Евфросин, инок. Отразительное писание о новоизбранном пути самоубийственных смертей
- 2. Семен Денисов. История о отцах и страдальцах соловецких
- 3. Иван Филиппов. История Выговской старообрядческой пустыни
ЧАСТЬ II
- «Возвещение» из Москвы в Пустозерск и ответ протопопа Аввакума (1676 г.) (Н. Ю. Бубнов, Н. С. Демкова)
- Возвещение от сына духовнаго ко отцу духовному (подготовка текста Н. Ю. Бубнова, Н. С. Демковой)
- Комментарии (Н. Ю. Бубнов)
ЧАСТЬ III
- Материалы из архива пустозерских узников (Н. Ю. Бубнов)
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Список 1 с писем страдальческих священнопротопопа Аввакума (подготовка текста Н. Ю. Бубнова)
- Глава I. О исповедании православныя веры вкратце
- Глава 2. О изменении благолепоты церковныя и о развращении книг
- Глава 3. О обличении отступления и казни Божии и о лютом томлении и мучении
- Глава 4. Наказание о терпении напастей и скорбей и о утешении вечном
- Глава 5. Поучение о терпении, яко подобает с радостию тщатися на вечный покой, и проч
- Глава 6. О изменении благолепоты церковныя и ограблении престола и о снятии святого антимиса и прочая
- Глава 7. О истиннем и животворящем кресте и славе его. Свидетельство от святых писаний и обличение противным
- Глава 8. Обличение о новых служебниках и новой жертве, и о просвирах и свидетельство прежних святых книг
- Глава 9. О истиней жертве и непорочнем агньце свидетельство и прообразование от ветхаго закона и проч
- Глава 10. О изменении крестнаго знамения и о треперстном сложении и прочая
- Глава И. О истинном крестном знамении и сложении перст свидетельство
- Глава 12. Обличение еже «Сына Божия» отставили в молитве, свидетельство Святаго писания
- Глава 13. О пресвятой аллилуии свидетельство и прочая
- Глава 14. Обличение на отступников правыя веры, еже в символе «Духа Святаго истиннаго» истребили и достоверное свидетельство от святых книг
- Глава 15. Обличение новым требником о превращении церковных догматов и прочая
- Глава 16. О изменении и прещении во всех службах церковных предания святых отец и свидетельство о правой нашей вере
- Глава 17. Обличение о посохе со змеиными главами, его же святители в руках своих носят
- Глава 18. Обличение о изменении иноческаго чина одежды и клабука и свидетельство во Истории о белом клабуце
- Глава 19. Обличение о лжеучителех и прелестниках и отступлении веры и пременении книг, свидетельство от святых писаний, яко не подобает инако мудрствовати, ни учити, ни приложить
- Глава 20. Обличение на отступники святыя православныя веры и на прелагатаи клятвы святых отец, собраны от святых книг
Комментарии (Н. Ю. Бубнов)
Сокращения
Указатель имен
Словарь трудных для понимания слов
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