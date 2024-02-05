Памятники старообрядческой письменности

Дьякон Игнатий Соловецкий — один из наиболее заметных деятелей раннего старообрядчества. Непро- стой была жизнь проповедника и писателя, сгоревшего в крупнейшей Палеостровской «гари» 4 марта 1687 г. Сложная судьба ждала и его сочинения. Страстная и непримиримая вера определяла все поступки Игнатия и часто приводила к конфликтам; идеи его оказывались в центре споров между разными группами старообрядцев и в XVII, и в XVIII, и в XIX веке.

Что же известно об этом человеке? Игнатий был, судя по всему, пострижеником знаменитого Соловецкого монастыря. К 1661 г. он уже был дьяконом. В 1663/1664 г. управлял некоторыми из монастырских соляных промыслов2, то есть занимался обычными для соловецких монахов делами.

В 1660-е гг. дьякон Игнатий стал одним из руководителей оппозиции, сложившейся в Соловецком монастыре. Ближайшими его соратниками были Герасим Фирсов, Александр Стукалов, Геннадий Качалов3. Оппозиция была направлена против соловецкого архимандрита Варфоломея и келаря Савватия Обрютина, которые проводили политику подчинения монастыря московским властям. Проблема автономии церкви, и монастыря в частности, внутри государства была, как известно, одним из ключевых вопросов становления абсолютизма. Обострение ситуации связано было с принятием Соборного Уложения 1649 г. и проведением церковной реформы патриарха Никона, начиная с 1652 г. Образованные соловецкие книжники выступили против всепроникающего государственного контроля, в защиту автономии монастыря как центра независимой духовной жизни.

В связи с участием в оппозиции у Игнатия начались конфликты с монастырскими властями. Дважды он бежал из обители. Обстоятельства первого из побегов хорошо известны по документам. 14 мая 1666 г. Игнатий убежал с четырьмя другими монахами. Их поймали в 200 верстах от монастыря в Шуе Малой Кожеозерской вотчины. Все беглецы оказались в тюрьме, что привело к открытому столкновению лидеров оппозиции Александра Стукалова, Геннадия Качалова и Ефрема Каргопольца с келарем Соловецкого монастыря (архимандрит был в это время в Москве). 28 июня 1666 г. лидеры оппозиции потребовали освобождения беглецов из-под стражи. Келарь отверг требование. Дело почти дошло до драки4. Вторая попытка бегства приходится на июль 1666 г. В результате Игнатий летом 1666 г. был лишен дьяконского сана5. Сам он этого решения не признал, себя всегда называл дьяконом.

Памятники старообрядческой письменности

Издание второе. - СПб.: РХГИ, 2000. — 384 с.

ISBN 5-88812-134-7

Памятники старообрядческой письменности – Содержание

От составителя

ЧАСТЬ I

Дьякон Игнатий Соловецкий: жизнь и сочинения (Н. Ю. Бубнов, О. В. Чумичева)

Челобитная царю Алексею Михайловичу (подготовка текста О. В. Чумичевой)

Книга о титле на кресте Христове (подготовка текста О. В. Чумичевой)

Челобитная царю Федору Алексеевичу (подготовка текста Н. Ю. Бубнова, О. В. Чумичевой) 1. Выписано от Челобитныя вкратце инока Игнатья 2. О кресте и крыже 3. Об Адаме нынешнем 4. Плач остальцев соловецких 5. О надписании титлы 7. Из Челобитной инока Игнатия 6. От тоя же Челобитны

Комментарии (Н. Ю. Бубнов, О. В. Чумичева)

«Исповедание» Игнатия Соловецкого (Н. С. Демкова)

Исповедание (подготовка текста Н. С. Демковой)

Комментарии (Н. Ю. Бубнов)

«Жалобница» поморских старцев против самосожжений (1691) . (Н. С. Демкова)

Жалобница (подготовка текста Н. С. Демковой) 50

Тропарь и кондак инокам, участникам Соловецкого восстания (подготовка текста Н. С. Демковой)

Старообрядческие писатели о Игнатии Соловецком (публикация Н. Ю. Бубнова) 1. Евфросин, инок. Отразительное писание о новоизбранном пути самоубийственных смертей 2. Семен Денисов. История о отцах и страдальцах соловецких 3. Иван Филиппов. История Выговской старообрядческой пустыни



ЧАСТЬ II

«Возвещение» из Москвы в Пустозерск и ответ протопопа Аввакума (1676 г.) (Н. Ю. Бубнов, Н. С. Демкова)

Возвещение от сына духовнаго ко отцу духовному (подготовка текста Н. Ю. Бубнова, Н. С. Демковой)

Комментарии (Н. Ю. Бубнов)

ЧАСТЬ III

Материалы из архива пустозерских узников (Н. Ю. Бубнов)

Список 1 с писем страдальческих священнопротопопа Аввакума (подготовка текста Н. Ю. Бубнова) Глава I. О исповедании православныя веры вкратце Глава 2. О изменении благолепоты церковныя и о развращении книг Глава 3. О обличении отступления и казни Божии и о лютом томлении и мучении Глава 4. Наказание о терпении напастей и скорбей и о утешении вечном Глава 5. Поучение о терпении, яко подобает с радостию тщатися на вечный покой, и проч Глава 6. О изменении благолепоты церковныя и ограблении престола и о снятии святого антимиса и прочая Глава 7. О истиннем и животворящем кресте и славе его. Свидетельство от святых писаний и обличение противным Глава 8. Обличение о новых служебниках и новой жертве, и о просвирах и свидетельство прежних святых книг Глава 9. О истиней жертве и непорочнем агньце свидетельство и прообразование от ветхаго закона и проч Глава 10. О изменении крестнаго знамения и о треперстном сложении и прочая Глава И. О истинном крестном знамении и сложении перст свидетельство Глава 12. Обличение еже «Сына Божия» отставили в молитве, свидетельство Святаго писания Глава 13. О пресвятой аллилуии свидетельство и прочая Глава 14. Обличение на отступников правыя веры, еже в символе «Духа Святаго истиннаго» истребили и достоверное свидетельство от святых книг Глава 15. Обличение новым требником о превращении церковных догматов и прочая Глава 16. О изменении и прещении во всех службах церковных предания святых отец и свидетельство о правой нашей вере Глава 17. Обличение о посохе со змеиными главами, его же святители в руках своих носят Глава 18. Обличение о изменении иноческаго чина одежды и клабука и свидетельство во Истории о белом клабуце Глава 19. Обличение о лжеучителех и прелестниках и отступлении веры и пременении книг, свидетельство от святых писаний, яко не подобает инако мудрствовати, ни учити, ни приложить Глава 20. Обличение на отступники святыя православныя веры и на прелагатаи клятвы святых отец, собраны от святых книг



Комментарии (Н. Ю. Бубнов)

Сокращения

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Словарь трудных для понимания слов