Эпоха Московского царства была временем активных контактов России с православным миром Восточного Средиземноморья. Эти связи нашли отражение в большом количестве документов и материалов, содержащих уникальную информацию по истории не только самих русско-ближневосточных отношений, но и внутренней жизни Православного Востока, в частности его столь мало известной арабской окраины — Антиохийского патриархата. Самый важный и насыщенный этап русско-арабского диалога XVI-XVII вв., традиционно привлекающий внимание историков, связан с именем антиохийского патриарха Макария аз-За'има (1647-1672), дважды посещавшего Москву.

В то же время еще не получило достаточного освещения то, что предшествовало миссии Макария, — русско-сирийские контакты середины XVI — первой половины XVII в. в их поступательном развитии. Единственное масштабное исследование, затрагивающее эту проблему, — книга А.Н. Муравьева «Сношения России с Востоком по делам церковным» (Т. I—П. СПб., 1858—1860), — было создано полтора столетия назад и, несмотря на свои достоинства, значительно устарело. В настоящее время многие события, описанные А.Н. Муравьевым, можно проанализировать под новым углом зрения. Здесь мы рассмотрим начальную фазу русско-антиохийских контактов, опираясь на максимально полный спектр доступных источников. В XVI в. русско-арабские связи намного уступали по интенсивности контактам России с греками и южными славянами. Антиохийский патриархат установил связи с Москвой только в середине XVI в., самым последним из церквей Православного Востока, причем, что весьма нетипично, именно Россия выступила инициатором начала диалога. В отличие от других православных иерархов Османской империи, антиохийские патриархи первоначально сами не обращались к русским царям с просьбами о милостыне.

О бедственном положении Антиохийской Церкви в России впервые услышали из вторых рук, от посланцев Синайского монастыря св. Екатерины старцев Иосифа и Малахии, прибывших в Москву в январе 1558 г. с грамотами от александрийского патриарха Иоакима и синайского архиепископа Макария. Целью посольства было испрошение милостыни на нужды Синайской обители; наряду с этим старцы, видимо, сообщили дьякам Посольского приказа общие сведения о состоянии Православного Востока. С этим приездом синайских монахов связана отправка в сентябре 1558 г. Иваном IV беспрецедентно крупных сумм денежной помощи всем восточным патриархам и значительным монастырям с посольством софийского архидиакона Геннадия и купца Василия Познякова. Одним из адресатов царской милостыни выступал Антиохийский патриарх Иоаким ибн Джума (1543/4-1576). Ему была отправлена соответствующая грамота - первый документ в истории русско-антиохийских отношений.

Панченко Константин - Православные арабы: Путь через века

Сб. статей

М.: Изд-во ПСТГУ, 2013. 455 с.

ISBN 978-5-7429-0696-4

Панченко Константин - Православные арабы: Путь через века - Содержание

Предисловие

Исторические процессы

Антиохийский патриарх Христофор (t 967): личность и эпоха

Влияние экологических факторов на судьбы Христианского Востока в Средние века

«Кривые Пасхи» и Благодатный Огонь в исторической ретроспективе

От Стада к Стае (Феномен социальной деградации на Христианском Востоке)

Монастыри и бедуины в османской Палестине и на Синае (XVI — первая половина XIX в.)

Греки vs. арабы в Иерусалимской Церкви XIII-XVIII вв

К реконструкции материальной культуры Православного Востока XVI—XVIII вв. Пища и питание

Мелькитский проторенессанс

«Трипполийское гнездо» (Православная община г. Триполи в культурно-политической жизни Антиохийского патриархата XVI — первой половины XVII в.)

Когда и где начался Мелькитский ренессанс? Жизнь и труды вифлеемского митрополита Иоакима

Митрополит 'Иса и первое арабское описание Московии (1586)

Антиохийская Православная Церковь и Рим в эпоху Контрреформации. Полемический ответ папе Римскому Анастасия ибн Муджаллы

Православные арабы и Московское царство в XVI-XVII вв.

Россия и Антиохийский патриархат: начало диалога (середина XVI - первая половина XVII в.)

Спутники антиохийского патриарха Макария в его первом путешествии в Россию (1652-1659)

Православные арабы — осведомители российского Посольского приказа в XVII в

Православные арабы и Кавказ в середине XVII в

Русский взгляд на Православный Восток (XVIII-XX вв.)

Старообрядец в Леванте: Османский мир начала XVIII в. в описании русского паломника Ивана Лукьянова

Иерусалимский патриарх Парфений (1737—1766) и Россия: непонятый союзник

В. Н. Хитрово и кризис ближневосточного православия: взгляд через столетие

Библиография

Панченко Константин - Православные арабы: Путь через века - Предисловие

В России всегда сохранялся интерес к истории Христианского Востока, этого почти исчезнувшего сообщества народов и культур, с которыми нас столь многое связывает, и хотелось бы надеяться, что предлагаемый вниманию читателей сборник встретит благосклонный прием. За последние полтора десятка лет мной был опубликован ряд статей, в самых разных ракурсах рассматривающих историю ближневосточного христианства. Они увидели свет в различных изданиях, иной раз узкоспециальных и малодоступных. В основе книги лежала идея собрать под одной обложкой некоторые - хочется думать, лучшие - из этих текстов. К ним добавлен ряд новых материалов, ранее не публиковавшихся. Возможно, название сборника не очень точно отражает его содержание.

Судьбу православных арабов (мелькитов) невозможно отделить от исторического пути множества других народов, оставивших свой след в истории сиро-палестинского христианства, - в первую очередь греков и сироязычных христиан разных исповеданий, а также славян, грузин, армян, коптов, европейцев и, естественно, их мусульманского окружения. Все они так или иначе фигурируют в материалах сборника, охватывающих тысячу лет истории Христианского Востока - период с конца X по начало XX столетия - и отражающих самые разные грани его бытия. Я готов признать некоторую эклектичность своих интересов и исследований. Собранные сюжеты сильно различаются по масштабу поставленных проблем - от точечных реконструкций биографии отдельных исторических персонажей до попыток осмысления глобальных процессов. Тем не менее оказалось возможным сгруппировать статьи в несколько тематических блоков.

Открывающий книгу материал об Антиохийском патриархе Христофоре - полузабытом церковном деятеле и мученике X в. - стоит несколько особняком среди остальных работ. Первая группа статей посвящена описанию масштабных процессов, разворачивавшихся на протяжении многих столетий в обширном географическом ареале Христианского Востока. Процессов самого разного уровня и характера — от переднеазиатского экологического кризиса Средневековья до механизмов социальной деградации и возрождения родо-племенных отношений у ближневосточных христиан, от трансформации этно-конфессиональной структуры Иерусалимской Церкви при мамлюках и османах до динамики взаимоотношений монастырей пустыни с окружающими бедуинскими племенами, перипетий борьбы христианских исповеданий за первенство у Св. Мест Палестины или эволюции материальной культуры христиан сиро-палестинского региона.

Круг тем второго блока куда более ограничен во времени и пространстве. Он затрагивает самое, может быть, удивительное явление в истории Христианского Востока османской эпохи - так называемый Мелькитский ренессанс. Этим понятием обозначается культурное возрождение православных арабов XVII в. после долгого застоя и упадка, стремление прорвать свою изоляцию и интегрироваться в «общевизантийское» духовное пространство. Главным стимулом культурного подъема считается включение Арабского Востока в состав Османской империи и соответственно оживление связей мелькитов с балканскими единоверцами. Историки лишь удивлялись, почему между османским завоеванием Сирии и началом Мелькитского ренессанса прошел целый век. Однако внимательное прочтение источников, в том числе и неопубликованных арабских рукописей из петербургских собраний, позволяет выявить целую плеяду забытых арабо-православных церковных деятелей и писателей конца XVI в., которые явились предтечами мелькитского возрождения или, лучше сказать, первыми его представителями. Трудам и судьбам этих людей посвящена вторая часть сборника.

Третий раздел объединяет статьи, написанные по материалам Российского государственного архива древних актов. В фондах архива отложился большой пласт документов, посвященных контактам Антиохийской Церкви с русскими царями и патриархами в XVI—XVII вв. Московское царство стремилась играть роль лидера и покровителя всех народов православной цивилизации, и ближневосточные единоверцы естественным образом оказались в сфере его интересов. Эпоха Антиохийского патриарха Макария (1647—1672), известная по описаниям его сына архидиакона Павла Алеппского, расцвечивается новыми красками, если взглянуть на нее через призму русских архивных документов.

Финальная часть сборника продолжает тему русско-ближневосточных контактов, но теперь уже на материалах XVIII—XIX вв., эпохи Российской империи. Статьей, посвященной священнику-старообрядцу Иоанну Лукьянову, я хотел бы привлечь внимание к этому несправедливо забытому писателю, чье творчество по своим художественным и многим прочим достоинствам представляет собой, возможно, вершину русской паломнической литературы до начала XIX в. Две следующие работы рисуют сложную картину взаимоотношений русской дипломатии и общества с православными Леванта разных периодов; одна - середины XVIII в., когда Россия почти потеряла интерес к Православному Востоку, а другая - рубежа XIX-XX вв., времени исключительно мощного русского присутствия в сиро-палестинском регионе.

За время, прошедшее после первой публикации многих из представленных здесь статей, мне удалось познакомиться с новыми источниками, позволяющими уточнить или скорректировать некоторые высказанные ранее положения. Не считая себя вправе вторгаться в текст уже опубликованных статей, я выношу свои новые комментарии, добавления и уточнения в примечания с соответствующим указанием: «Примеч. 2011 г.». В заключение хотелось бы выразить глубокую благодарность Православному Свято-Тихоновскому гуманитарному университету, взявшему на себя публикацию этого сборника, и лично Н. Г. Головниной, без чьего содействия эта книга не увидела бы свет.