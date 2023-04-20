Степан Пап (1917-1990) був, мабуть, останнім представником „старої школи" закарпатських будителів духу і просвітителів, народолюбцем у прямому розумінні цього слова, який не обмежувався якоюсь однією ділянкою діяльності, а робив усе, що треба: був душпастирем, теологом, журналістом, редактором, науковцем, але, в першу чергу, свідомим українцем. Йому великим зразком був Олександр Духнович, також Августин Волошин, Павло Ґойдич та Теодор Ромжа, з якими йому довелось спілкуватися. Як і вони, він працював там, де було найважче і де його робота була найпсггрібніша.



Син селянина із села Березова Хустського району (нар. 11 березня 1917 року), він з дитинства був призвичаєний до тяжкої роботи, побожності й національної свідомості. Ще в Хуетській гімназії (1928-1936 рр.) брав активну участь у маріанській конгрегації та пластовому русі. Юридичні студії в Братиславі не закінчив через нестатки. Із Братислави він повернувся в Ужгород, де в 1941 році закінчив богословську семінарію, і того ж року єпископом Сгойкою був рукоположений на священика. Першою його парафією було с. Білки. В червні 1942 р. за активну участь у Карпатській Січі його арештовано і після грізних катувань у слідчій тюрмі та в концентраційному таборі Варюлопош угорським військовим судом засуджено на 12 років ув’язнення, яке він відбував у найбільшій і найстрашнішій в’язниці Угорщини — Ваці. Із в’язниці його було звільнено лише після визволення Ваца Червоною армією на початку 1945 року.



Пап Степан - Історія Закарпаття. Том І

Івано-Франківськ: Нова Зоря, 2001. - 560 с.

ISBN - 966-7363-75-9 Т.1-3

ISBN - 966-7363-76-7 Т.1



Пап Степан - Історія Закарпаття. Том І - Зміст

Назви Закарпаття в історії

Історики Закарпаття та їх твори

Праісторія Історичного Закарпаття

Заселення Пряшівщини

Найдавніші народи на Історичному Закарпатті

Скити

Сармати

Ґалли-кельти

Даки

Карпи

Римляни

Германи

Велике переселення народів

Готи

Гунни

Слов’яни

Культура слов’ян Історичного Закарпаття

Одяг і прикраси

Житло

Господарство й торгівля

Сім’я

Релігія й письмо слов’ян

Заселення історичного Закарпаття білими хорватами,

Давні поселення й городища на Історичному Закарпатті

Торгові шляхи Історичного Закарпаття

Авари — обри

Болгари

історичне Закарпаття в рамках держави болгар

860-й рік. Напад закарпатців на Константинополь

Християнство на Історичному Закарпатті

Велика Морава в сусідстві з Історичним Закарпаттям

Діяльність Константина-Кирила і Методія на Мораві

Доля учнів Методія. Архиєпископ Горазд на історичному Закарпатті

Суперечливі погляди на життєдіяльність св. Константина-Кирила і Методія на Мораві

Тези про прихід мадярів через Закарпаття в Паннонію, заснування Мадярської держави, прийняття східного обряду в християнстві, запозичення руських слів та руської культури від русинів — першопоселенців Потисся й

Подунав’я, загарбання Потисся

Руські князівства на Історичному Закарпатті

Прихід мадярів

Мадяри в ПанноніТ

Що писали тогочасні хронологи про мадярів?

Закарпатоукраїнський історик Михайло Лучкай про мадярські романтичні фантазії

Закарпаття в складі Київської Русі

Руські монастирі на території Мадярідини

Закарпаття і хрещення Київської Русі

Мадяри після поразки 955 року

Руське удільне князівство в Потиссі. Мархіа Рутгенорум. Руська Країна.

Дукс Рутгенорум. Князь русинів. Руське єпископство в Потиссі

Проблеми виникнення Мадярської держави та Історичне Закарпаття

Внутрідержавна боротьба після смерті Стефана І

імена-назви

Назви свят

Терміни-назви

Поступове захоплення закарпатських територій мадярськими

королями після Стефана І (1238-1300)

Нова боротьба проти руського обряду

Вплив культури закарпатських українців на мадярів —

Паннонія -

Назва Історичного Закарпаття — Русь

Мадярські походи на галицькі землі

Золота булла 1222 року .Закріпачення населення

Боротьба закарпатських русинів проти закріпачення

„Божі суди". Варадинські регестри

Татаро-монгольська навала

Нові мадярські походи на галицькі землі

Закарпаття — частина Галицько-Волинського князівства

Закріпачення українців Закарпаття після монгольської навали

Друге видання Золотої булли — 1267 рік

Городища й замки на Закарпатті

Маковицький замок

Деякі дані про важливіші замки Закарпаття

Загальна характеристика мадярських феодалів

Ростислав Михайлович, князь чернігівський — князь Закарпаття

Німецькі колонії на Закарпатті

Церкви, духовенство, єпископства на Закарпатті

Коли на Закарпатті виникли церкви й духовенство?

Коли було засноване Мукачівське єпископство?

Місце перебування мукачівських єпископів

Боротьба за мадярський трон після Арпадовичів

Виникнення кріпацтва

Ліквідація руського Святомихайлівського монастиря в Михайлівцях

„ та руського єпископства на Спіші

Доба володіння Людовика (Лойоша) І (1342-1382)

„Руська віра" на Закарпатті

Підданство за часів Зигмунда Люксембурзького (1382-1437)

Гусити на Закарпатті

Воєводство Крайнянське на Закарпатті

Волосько-румунські феодали на Закарпатті в Марамороші

Монастир св. Миколая Чудотворця на Чернечій горі біля Мукачева.

Грушівський монастир

Якій вищій церковній владі підлягали мукачівські єпископи і єпархія?

Чи закарпатська руська Церква була „схизматицька“?

Князь Федір Корятович

Чи закарпатські українці мали свою шляхту?

Руська церква Закарпаття перед селянським повстанням у 1514 р.

Поборювання руського обряду християнства

Єпископ та ігумен Мукачівського монастиря Лука

Єпископ Іван (1491-1498)

Мукачівська єпархія в 1498-1551 роках

Важка доля „руської Церкви" Закарпаття

Тягар „десятини"

Перше повстання на Закарпатті

Латинізація — це денаціоналізація

Межі українських поселень в Потиссі

Повстання селян проти шляхти у 1514 році

Тріпартітум

Становище селянства перед повстанням 1514 року

Закріпачення підданих. „Опус Тріпартітум"—збірка законів

Іштвана Вербивція. „Дикий сейм”

Хронологічний перегляд найважливіших подій і дат в історії' Закарпаття і у зв'язку з історією Закарпаття

Пап Степан - Історія Закарпаття. Том І - уривок з глави "Назви Закарпаття в історії"



Пишучи історію Закарпаття, вживаємо термін „Історичне Закарпаття". Якби ми вжили лише термін „Закарпаття", читач, який не знає історії Закарпаття, під цією назвою міг би розуміти лише сучасну Закарпатську область України. „Історичне Закарпаття", історію якого подаємо, — це не лише сучасна Закарпатська область чи Карпатська Україна (колишня Підкарпатська Русь). Історичне Закарпаття — це всі закарпатськоукраїнські території, споконвіку заселені українцями, а саме: сучасна Закарпатська область України;

Пряшівщина й Татранщина аж до теперішніх середньословацьких гір включно (тепер у Словаччині);

Нирьщина — все середнє і нижнє Потисся з усіма притоками Тиси аж до її гирла, — історична Мархіа Рутгенорум — „Руська країна" з .дуксом рутенорум" — „вождем русинів" X ст. із західним кордоном вздовж Дунаю (тепер в Мадярщині);

ціле Залісся — колишня Трансільванія — Семигород (тепер у Румунії). Ця первісна етнічна територія українців Закарпаття — це Історичне Закарпаття, заселене слов’янами — предками теперішніх українців — уже перед V ст. після Христа, тепер здебільшого змадяризоване, зрумунізоване, зісловакизоване. Але назви урочищ-готарів, топоніміка, прізвища, східний обряд релігії — руська віра, врешті археологія й історія доводять первісну українську належність населення до цих територій.

Українські вчені територію, іменовану нами Історичним Закарпаттям, називають Верхнє Потисся. Верхнє Потисся — це північно-східна частина Карпатського басейну, що займає нинішню територію Закарпатської області України, східнословацький край Чехословаччини, північну частину Саболч-Сатмарської області Угорщини і Бая-Марську область Румунії.



З тих пір, як Історичне Закарпаття заселили слов’яни — предки українського народу, його історія є історією українського народу. Українці заселяли Історичне Закарпаття без боротьби, тихо-мирно. Ані історія, ані закарпатські перекази не згадують про боротьбу, однак, не кажуть, що українців на Історичному Закарпатті не було — „по мнозіх же временах сіли суть Словени по Дунаєві, де єсть нині Угорская земля і Болгарская... Пришедше от востока Угри і устремишася через гори великія, яки прозвашася гори Угорьския, і почата воєвати на живящия ту...“ (Літопис Нестора).



Українців нищили, виганяли із земель Історичного Закарпаття, а вони захищалися і залюднювали їх вдруге, втретє, постійно. Важливо знати, що українці на Історичному Закарпатті осіли спочатку на долинах, в гори їх витісняли протягом віків. „Колись наші землі Закарпаття не обмежувалися вузьким гірським поясом; на півночі й на полудні наші території простиралися широко, заходили і в Семигородську височину, і в наддунайські краї по лівому боці Дунаю. Втрати ми понесли на заході — на пограниччю з поляками, словаками, уграми і волохами“ .



Не можна аналізувати історичною життя Закарпаття без включення до Закарпаття всіх первісно українських закарпатських земель. Це ж бо Історичне Закарпаття.

Війська зустрілися біля містечка Могач, що знаходилось на південному сході від міста Пейчу в південній Мадярщині. Тут повторилося те, що сталося в битві на Солоній у 1241 р. з монголами. Мадярське військо перебувало в долині, а турецьке військо, яке розташувалося на вершині, мало точні відомості про рух мадярський військ. Вранці, 29 серпня 1526 р. турки почали наступ. їхнє військо було вдвічі чисельнішим від мадярського. Пап Степан - Історія Закарпаття. Том ІІ Івано-Франківськ: Нова Зоря, 2002. - 448 с. ISBN - 966-7363-75-9 Т.1-3 ISBN - 966-7363-77-5 Т.2 Пап Степан - Історія Закарпаття. Том ІІ - Зміст Турецький наступ Битва під Могачем. Поділ Мадярщини

Події на Закарпатті після битви під Могачем (1526)

Підданство у XVI ст. в період розколу Мадярщини

Слов’янські поселення в Заліссі (Трансильванії, Семигороді)

Реформація на Закарпатті та її причини

Антиреформація

Європейські події й політика в XVI і XVII століттях

Закарпаття до магнатських повстань

Заполіянські війни на Закарпатті. Спалення Мукачівського,

Грушівського і Заднянського монастирів

Мадярські магнатські повстання на Закарпатті

Антигабсбурзькі повстання мадярських магнатів

Повстання Іштвана Бочкая (1604-1606)

Повстання Гйбора Бетлена (1619-1629)

Повстання Юрія І Ракоці (1644-1648)

Повстання українських селян Закарпаття під проводом Часаря

Повстання Юрія І Ракоці

Війни Юрія II Ракоці на Закарпатті

Події на Закарпатті після смерті Юрія II Ракоці

Повстання Тикилі (1678-1688)

Знущання над руським населенням Закарпаття після придушення повстання Тикилі

Ситуація напередодні селянського повстання у 1703 році та війни Ференца II Ракоці. Серія повстань руських селян Закарпаття

Магнатське повстання Ференца II Ракоці

Загальні висновки щодо магнатських повстань

Загальні висновки про повстання Ференца II Ракоці

Мукачівські єпископи в період заполіянських боїв на Закарпатті

Українська Церква Закарпаття в період мадярських

магнатських повстань (1600-1711 рр.)

Перші кроки у запроважені Унії на Закарпатті. Вістки про перші школи

Василь Тарасович, єпископ Мукачівської єпархії

Святодухівськнй монастир у Красному Броді

Доля закарпатоукраїнського духовенства перед Унією

Церковна Унія на Закарпатті у 1646 році

Чому була запроваджена Унія? '

Унія була укладена з русинами

Підданство на Закарпатті в XVII столітті

Публічні повинності підданих '

Урбаріальні повинності підданих

Підданство в українських селах Закарпаття під час володіння турків

Підданство після відходу турків

Рух опору закарпатських українців проти закріпачення

Рух опришків

Втечі українських селян

Мукачівські єпископи після запровадження Унії

З’єдинені Мукачівські владики

Боротьба єпископа Декамеліса

Антиунійний виступ Михайла Андрелли

Роздвоєння ієрархи на Закарпатті

Нез’єдинені православні єпископи

Доля закарпатоукраїнського духовенства після запровадження

Руський священик Закарпаття

Слезіння ікон Пресвятої Богородиці

Подія слезіння й плачу ікони Богородиці в Клокочові

Перше слезіння ікони Пресвятої Богородиці в Бовчі в 1696 році

Слезіння ікони Пресвятої Богородиці в селі Микола 1699 року

Слезіння ікони Пресвятої Богородиці в Рафаївцях у 1705 році

Друге слезіння ікони Пресвятої Богородиці в Вовчі в 1715 році

Слезіння ікони Пресвятої Богородиці в селі Павлово в 1717 році

Чому слезили ікони Пресвятої Богородиці в церквах Закарпаття?

Монастирі на Закарпатті в XV-XIX століттях

Монастир у Білій Церкві — біля 1350 року

Монастир біля Тересви — біля 1389 року

Монастир у Сопунці — з XIV століття

Монастир у Сарвасосі — з XIV століття

Монастир у в Барсані — 1390 рік

Монастир Углянський або Зановський — з ХIII століття

Монастир у Когні — 1411 рік

Монастир святої Катерини, мучениці, на Вигорлатській горі — 1487 рік

Мстичівський (Імстичівський) монастир св. архангела Михаїла

Зарічський монастир — 1689 рік

Драгівський монастир святого Миколая

Вільхівський монастир св.св. Петра і Павла

Монастир в селі Монастирець, що біля Горінчева Хустського району

Монастир святого Хреста на горі Городище при Білках

Монастир в урочищі Телятник біля Білок

Монастир Святомиколаївський в Малому Березному на Ужгородщині

Благовіщенський монастир в Бороняві, що біля Хуста

Хрестовоздвиженський монастир на Буковій гірці Період після повстання Ференца II Ракоці

Нищення руських сіл. Нові магнати на Закарпатті. 20-тисячна татарська орда на Закарпатті

Цигани на Закарпатті

Латинство й реформація як денаціоналізатори українського населення Закарпаття

Межі українських поселень на Пряшівщині та Татранщині

Румунський учений про волохів у Татранщині й на Пряшівщині

Хронологія подій в 1526-1717 рр