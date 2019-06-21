Византийская музыка является наследницей древнегреческой музыки. Она восприняла от древнегреческой музыки свои основные технические и ритмические элементы (звукоряды, ритмы, лады, системы и т. д.) Своё название византийская музыка, как и сама Византийская Империя, получила от города Византия, в который святой Константин Великий перенёс из языческого Рима столицу будущего Православного царства.

Начиная с византийской эпохи и по сегодняшний день, было издано множество книг теоретического и практического содержания, каждая из которых по-своему способствовала развитию и распространению византийской музыки.

Настоящее издание, включающее в себя краткую теорию, основанную на теоретических разработках Патриаршей Музыкальной Комиссии 1881 года и дополненную соответствующими мелодическими упражнениями и некоторыми песнопениями, взятыми из сборников нашей Церкви, имеет своей целью простое обучение и распространение византийской музыки.

Захариас Пасхалидис, протопсалт Кафедрального Собора Св. Григория Паламы в Салониках

Захариас Пасхалидис - Церковная Византийская музыка. Краткая теория и практика

Протопсалт Кафедрального собора Святого Григория Паламы в Салониках

Издательство «Святая Гора», Москва. 2004 г. – 146 с.

Захариас Пасхалидис - Церковная Византийская музыка. Краткая теория и практика - Содержание

ОТ ИЗДАТЕЛЬСТВА

БЛАГОСЛОВЕНИЕ СВЯТЕЙШЕГО ПАТРИАРХА ВАРФОЛОМЕЯ

ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. ТЕОРИЯ

1. Дело певчего

2. Элементарные правила, касающиеся обязанностей и поведения певчего

3. Краткие сведения по истории древнегреческой и византийской музыки

4. Церковная византийская музыка и составляющие её элементы

5. Звуки

6. Длительность

7. Ритм

8. Звукоряд или диапазон (со всеми звуками)

9.Экфрасия

10.Мартирии

11. Двойной диапазон

12. Система нотации византийской музыки

13. Нотные знаки

14. Историческое объяснение названий нотных знаков

15. Соединение нотных знаков

16. Знаки длительности

17. Знаки, которые увеличивают длительность

18. Знаки, которые разделяют длительность

19. Знаки, которые разделяют и увеличивают длительность

20. Неравное деление длительности

21. Последовательный элафрон

22. Знаки экфрасии

23. Знаки аллитерации

24. Фторы

25. Хрои

26. Виды мелоса

27. Лады

28. Диатонический звукоряд гласа варис (третьего плагального гласа)

29. Хрои и их употребление.

30. Гласы

31. Первый глас

32. Второй глас

33. Третий глас

34. Четвёртый глас

35. Плагальный первый

36. Плагальный второй

37. Плагальный третий, или варис

38. Плагальный четвёртый

39. Ведение времени (темп)

40. Методы выучивания песнопений

41. Выпадающие мелосы

42. Системы

43. Модуляции (метаболы)

44. Основные правила записи византийской музыки

45. Исократима

ЧАСТЬ ВТОРАЯ. УПРАЖНЕНИЯ

Упражнения на последовательное восхождение и нисхождение

Упражнения на прибавление длительности - с помощью клазмы

- с помощью клазмы или апли

- с помощью дипли

- с помощью трипли

- с помощью апли, стоящего под ипоррои

- с помощью паузы

- с помощью дврйной паузы

- с помощью тройной паузы

-сифеном

Упражнения на разделение длительности

- с помощью горгона

- с помощью дигоргона

- с помощью тригоргона

Упражнения на повторение

Упражнения на последовательное повышение и понижение голоса с элементами выразительности

-спетасти

- с кендиматой

-скендиматой, стоящей надолигоном

- скендиматой, стоящей под олигоном, и с ипоррои

- на сочетания, образованные с олигоном и петасти

Упражнения на понижение и повышение высоты звука знаками аллитерации

Упражнения со звуками нижней и верхней области двойного диапазона

Упражнения с разделяющими длительность знаками

-сгоргоном

- с горгоном, стоящим при кендимате

- с горгоном при олигоне с кендиматой под олигоном

- с горгоном при ипоррои

- с горгоном при олигоне с кендиматой над олигоном

- на последовательный элафрон

- сдигоргоном

- сдигоргоном при олигоне с кендиматой под ним и с дигоргоном при ипоррои

Закрепляющие упражнения

- с горгоном

-сдигоргоном

- с тригоргоном

Упражнения на разделение и увеличение длительности

- с аргоном

- с диаргоном

-стриаргоном

Упражнения на неравное деление длительности

Упражнения на повышение и понижение на несколько ступеней

- на две ступени

- на три ступени

- на четыре ступени

-на пять ступеней

- на шесть ступеней

- на семь ступеней

- на восемь ступеней

Упражнения на различные сочетания

Упражнения со знаками экфрасии

Примеры употребления хрой

Упражнения с исократимо

Захариас Пасхалидис - Церковная Византийская музыка. Краткая теория и практика - От издательства

Предлагаемая вниманию русского читателя книга Захариаса Пасхалидиса «Церковная византийская музыка. Краткая теория и практика» посвящена изложению системы нотографии, которую употребляет Греческая Церковь для записи своих песнопений.

Появление русского перевода и его первое издание вызвано интересом, который всё более проявляется в России к древним церковно-певческим традициям - как русской, так и византийской. Этот интерес не есть что-то внешнее, но вырастает из глубины каждодневного живого клиросного служения и поиска его подлинности.

Известно, что ни византийские, ни древнерусские знаменные песнопения не могут быть точно переданы пятилинейной нотной системой и всякое переложение лишает их самого драгоценного - в многовековом опыте Церкви обретённого и с молитвой сопряжённого интонирования. Но если практические руководства по изучению древнерусского знамени, как ни малочисленны, но всё же доступны сегодняшнему певчему, работа, посвящённая невменному письму, которое сохраняет ныне византийская певческая традиция, нам известна только одна. Это опубликованная в 1907 году в CLXVI выпуске «Памятников древней письменности и искусства» работа Д.Аллеманова и А. Зверева «Современное нотописание Греческой Церкви».

В начале XX века многие искали путей возрождения древних церковных традиций в пении и иконописи. В этом проявилось желание противодействовать тому процессу обмирщения, который распространялся в русском обществе и захватывал даже церковное искусство. Среди них - и один из авторов упомянутого труда, священник, композитор и исследователь церковного пения - Дмитрий Васильевич Аллеманов. Он подготовил в 1912 г. план восстановления древнерусского церковного пения, включающий в себя собирание и изучение певческих рукописей, греческих и византийских трактатов. Но потрясения начала XX века отбросили саму возможность осуществления этих надежд на целое столетие.

Во вступлении к названной работе мы встречаем не потерявшее и сегодня актуальность обращение к современникам: «...знакомство с семиографией пения Греческой Церкви настоящего времени далеко не является чем-то совершенно излишним ... так как Церковь эта есть мать нашей Русской Церкви не только по вере, но и потому, что от нея Русь вместе с христианством приняла и церковное пение, и первых певцов.

Во всяком случае ... для русских людей, так или иначе к церковному пению стоящих близко, - странно было бы не ж елать этого знакомства...»

Что же касается самой работы Д. Аллеманова и А. Зверева - она обладает многими достоинствами, однако для начального обучения представляется несколько сложной, поскольку насыщена теоретическими подробностями. Другой её особенностью является то, что авторы руководствуются принципом переложения музыкального материала на пятилинейную нотацию.

Главная цель предлагаемой книги, которую подчёркивает и сам греческий автор и которой руководствуются издатели, - есть цель практического обучения. Пятилинейная нотация в ней принципиально не используется.

При переводе книги терминология приведена в соответствие с традициями отечественной музыкальной византинистики.

Ниже приводятся комментарии к переводу основных терминов, употребляющихся в настоящем издании.

Φθόγγος переводится как музыкальный звук, то есть звук, имеющий определённую высоту. Однако в силу многократности употребления этого понятия в данном труде, слово «музыкальный» опускается. В ряде случаев автор употребляет термин φθόγγος в значении, близком к понятию ступень, как, например, в разделе, посвящённом модуляциям.