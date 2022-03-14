Почему общество должно представлять собой загадку? Ничто не мешает нам описывать и объяснять человеческие сообщества так же точно и столь же успешно, как и все прочее в мире. И есть все основания надеяться, что мы способны понять происходящие в них процессы, оказывающие огромное влияние на нашу жизнь.

А поскольку нет лучшего способа понять мир иначе как с помощью науки, крайне желательно было бы с помощью научного инструментария разобраться, что же происходит в человеческих сообществах. До недавнего времени эта работа не велась. И не потому, что никто не предпринимал попыток. Исследователи общественной сферы веками собирали и сравнивали сведения о разных группах людей. Сопоставляя события, происходившие в разных местах и в разные эпохи, они пытались извлечь из этих сведений смысл и порой случайно нащупывали общественные и исторические закономерности, ясностью не уступающие законам природы.

Во многих случаях — от Ибн Халдуна и Монтескье до Токвиля, Адама Смита, Макса Вебера, а также многих других — эти усилия оказывались интригующими и поучительными. Но говорить о поступательном прогрессе не приходилось. Однако ситуация меняется в значительной мере из-за того, что на стыке ряда наук, в том числе эволюционной биологии, генетики, психологии и экономики, формируется целостное понимание человеческого поведения. За последние несколько десятилетий представители различных областей науки далеко продвинулись в попытках объяснить некоторые важнейшие особенности, отличающие людей от других видов, в частности то, как люди выстраивают и организуют свои сообщества.

Главной причиной этого прогресса стал радикальный отход от традиции. В какой-то момент представители общественных наук совершили роковую ошибку, посчитав, что для их предмета психология и теория эволюции не имеют никакого значения. Считалось, что для понимания истории и общества не обязательно много знать о том, как эволюционировали люди и как функционируют их организмы. Эта точка зрения основывалась на том, что естественные науки могут открыть нам массу интереснейших подробностей о людях, о том, почему у нас есть сердце и легкие, как мы перевариваем пищу и размножаемся, но не в состоянии объяснить, почему люди шли на штурм Зимнего дворца или топили ящики с чаем в Бостонской гавани.

Но это было большим заблуждением. Как оказалось, данные психологии и эволюционной биологии, а также других эмпирических наук критически важны для объяснения подобных событий и общественных процессов в целом. За последние полвека научное изучение человечества значительно продвинулось, накопив рекордное количество знаний о работе человеческого мозга, о том, как формируются живые организмы в ходе эволюции. Кроме того, были построены формальные модели взаимодействий между людьми и установлено, как эти локальные взаимодействия могут возбуждать глобальные процессы. То, что мы когда-нибудь придем к такому более целостному взгляду на человеческое общество, предсказывали и ранее.

Паскаль Буайе – Анатомия человеческих сообществ. Как сознание определяет наше бытие

Издательство – «Альпина нон-фикшн» – 436 с.

Москва – 2019 г.

ISBN 978-5-00139-189-0

Паскаль Буайе – Анатомия человеческих сообществ. Как сознание определяет наше бытие – Содержание

Предисловие

Введение

Человеческое общество в зеркале естественных наук

Шесть проблем новой науки

Что лежит в основе межгрупповых конфликтов?

Почему приверженность «своим» — не инстинкт, а расчет

Зачем нужна информация?

Здравый ум, странные поверья и безумие толп

Почему существуют религии?

...и почему они возникли не так уж давно?

Что такое естественная семья?

От секса к родству и доминированию

Как может общество быть справедливым?

Как взаимодействие умов создало честность, торговлю и явный конфликт между ними

Может ли наш разум постичь общество?

Координация, фолк-социология и естественная политика

Заключение

Познание и коммуникация создают традиции

Примечания

Библиография

Благодарности

Предметно-именной указатель