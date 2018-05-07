Сегодня мы собрались в храме не для того, чтобы услышать о чем-то новом. Нет, правда — всегда одна: была, и есть, и будет. Мы собрались, чтобы, вспоминая о вольном страдании Христа, участвовать в Его крестоношении, молиться с Ним о распинателях, плакать и сокрушаться о своих грехах, которые были и остаются главной причиной жертвенного истощания и страданий нашего Господа Иисуса Христа.

Иисусе Распятый, помоги, чтобы слова Твоего Евангелия, слова, которые Ты произнес, вися на Кресте, нашли добрую почву в наших сердцах, помогли нам познать Тебя и Твою святую волю!

Пассия, или Чинопоследование с акафистом Божественным Страстем Христовым

М.: Издательство Московской Патриархии Русской Православной Церкви, 2013. — 144 с.

ISBN 978-5-88017-319-8

Пассия, или Чинопоследование с акафистом Божественным Страстем Христовым – Содержание

Предисловие

Чинопоследование пассии: исторический очерк и порядок совершения

Чинопоследование пассии

Пассия, или Последование с акафистом Божественным Страстем Христовым

Акафист

Евангелие от Матфея

Евангелие от Марка

Евангелие от Луки

Евангелие от Иоанна

Молитвы

Проповеди

Слово 1-е

Слово 2-е

Слово 3-е

Слово 4-е

Пассия, или Чинопоследование с акафистом Божественным Страстем Христовым – Чинопоследование пассии: исторический очерк и порядок совершения

Слово «пассия» происходит от латинского «passio», что значит — «страдание» (по церковно-славянски — «страсть»). Так называются особые службы, совершаемые Великим постом. Пассии ) обязаны своим названием тому, что их чин составлен из песнопений Страстной седмицы, чтения евангельских повествований о Страстях Христовых, а также, иногда, акафиста Страстям Господним или Кресту и поучения о спасительном значении искупительных страданий Христовых.

Свое начало пассии получили на Западе, где они представляли собой драматическое изображение Крестных страданий Христа Спасителя. Чтение евангельского повествования о страданиях Господа сопровождалось музыкой и своего рода драматическим представлением: слова Христа исполнял один священник-певец, слова первосвященника — другой, текст о событиях — третий; значительное место уделялось хору; все действо исполнялось в соответствующих одеяниях.

В XVIII веке благодаря Иоганну Себастиану Баху пассия находит распространение также и в церквах Реформации, где она получила характер величественных хоралов, которые исполнялись всей общиной верующих с музыкальным сопровождением.

В Русской Православной Церкви пассии впервые появляются в XVII веке на юго-западе Руси. Можно предположить, что вопрос о введении пассий в богослужебную практику был предложен к соборному рассмотрению настоятелем Киево-Печерской Лавры архимандритом Петром Могилой [1] (1596-1647) на Киевском Соборе 1629 года при известном ревнителе Православия митрополите Киевском Иове Борецком († 1631). В 1632 году Петр Могила становится Киевским митрополитом, и пассии в юго-западном крае начинают совершаться повсеместно.

В 1702 году чин пассии впервые был напечатан по распоряжению архимандрита Киево-Печерской Лавры Иоасафа Кроковского в конце Цветной Триоди [2] , как прибавление к богослужебному Уставу. В конце описания чина было сказано: «Сия вся воспоминаются по совету, а не по повелению, яже вся под разсуждение Церкве Святыя Православныя подаются».

Согласно данному последованию, пассия совершается в чине малого повечерия. После молитв «Нескверная, Неблазная...», «И даждь нам, Владыко...» лик поет на «Слава, и ныне» стихиру Великого Пятка — «Тебе, Одеющагося светом, яко ризою...»; в это время открываются царские врата, выносится на середину храма и полагается на аналое Святое Евангелие, и совершается полное каждение храма: Евангелие окрест, алтарь, иконостас и молящиеся, а затем весь храм и Евангелие «точию сопредй». По окончании стихиры читается положенное Евангелие. По прочтении Евангелия — стихира Великой Субботы «Приидйте, ублажим Иосифа приснопамятнаго...». Затем произносится проповедь, после которой — тропари «Помилуй нас, Господи...», возглас «Слава Тебе, Христе Боже...» и обычное окончание малого повечерия.

Практика совершения пассии на малом повечерии сохранилась до наших дней преимущественно в епархиях Московского Патриархата на территории нынешней Украины.

В Киево-Печерской Лавре пассия в настоящее время служится на великом повечерии (в пятницу вечером) или на малом (в воскресенье вечером). На великом повечерии вышеизложенное последование бывает по «Слава в вышних Богу...»: на «Слава, и ныне» — «Тебе, Одеющагося...», чтение положенного Евангелия, стихира «Приидите, ублажим...», затем проповедь и далее по чину повечерия; отпуст малый.

С 1-й четверти XX века пассии получают широкое распространение и в других епархиях Русской Православной Церкви. Пассии приурочивались к первым четырем пятницам Великого поста и совершались в вечер этих пятниц, в конце великого или малого повечерия, по вышеизложенному чину. Именно так описывает чин пассии протоиерей Константин Никольский в своем «Пособии к изучению Устава богослужения Православной Церкви» (изд. 7-е: СПб., 1907. С. 585, примеч. 1).

С XIX века существует и другая богослужебная практика воспоминания Страстей Христовых в иной день, кроме Великого Пятка.

Так, святитель Иннокентий, архиепископ Херсонский и Таврический, составил службу с акафистом Божественным Страстям Христовым, издававшуюся неоднократно (см. в списке литературы № 1,2, 6). Эта служба, вероятно, могла использоваться при служении молебного пения с акафистом (подобно тому, как в настоящее время в Киево-Печерской Лавре каждую среду перед Литургией совершается молебное пение пред чтимой иконой Успения Божией Матери) или же для келейного чтения. Кроме того, во многих храмах Великим постом принято читать акафист Страстям Христовым, с добавлением евангельского повествования, вместо того акафиста, который обычно читается на приходе в один из седмичных дней.

Из сказанного видно, что чин пассии совершается, чаще всего, по установившейся местной практике.