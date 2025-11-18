Диктамн - трава, Христос - как диктамн, проповедники подобны козам, травы на лугу - как слово Божье. Присмотрись к растениям и животным - узнаешь, как человеку избежать погибели и стяжать спасение. Природа - бесконечный источник аналогий для разговора о Боге и Церкви, а также инструмент проповеди и обращения. Такой взгляд на сотворенное мироздание как на систему подобий (или «фигур») типичен для культуры Средневековья. Большая цитата, которая приведена выше, взята из Абердинского бестиария, созданного в Англии в ХII веке. Этот богато иллюминированный манускрипт принадлежит к обширному семейству сочинений о свойствах животных и растений, в которых натурфилософия переплетается с богословием. Книга, которую вы держите в руках, задумана как введение в эту разветвленную традицию. Ее автор Мишель Пастуро (род. 1947) - один из патриархов французской медиевистики. Он предлагает своего рода бестиарий бестиариев - перечень ключевых животных, которые интересовали средневековых авторов, обзор толкований, которые вокруг них выстраивались, и ключ к тому, как работал средневековый аналогический разум. Роль зверей, птиц, рептилий, рыб и других классов существ в христианской культуре была огромна. Они олицетворяли пороки и добродетели, служили «фигурами» Христа и Сатаны, были востребованы в ученой экзегезе Священного Писания и в рыцарских романах, в церковной проповеди и в куртуазной поэзии, в серьезно-возвышенных и в «низких» - смеховых и сатирических - жанрах (таких как басни или фаблио).

Мишель Пастуро - Бестиарии Средневековья

пер. с французского Д. А. Голованенко; предисловие М. Р. Майзульса. — Москва: Издательство АСТ, 2025. — 336 с.: ил.

ISBN 978-5-17-162092-9

Мишель Пастуро - Бестиарии Средневековья - Содержание