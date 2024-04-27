Пастырь в наше время - Размышления, вопросы и ответы - Современная приходская практика: по материалам портала ПАСТЫРЬ

Пастырь в наше время - Размышления, вопросы и ответы
Собранные в этой книге материалы очень важны для каждого священнослужителя. В наше время, когда пастыри сталкиваются со множеством проблем и соблазнов, неведомых прежде, очень полезно узнать об опыте, накопленном за тридцатилетие церковной свободы.
Дореволюционные программы пастырской подготовки не знают этих трудностей, да и недавно созданные программы практического руководства для пастырей не успевают давать ответы на возникающие вопросы.
Мир всё дальше уходит в какую-то ложную реальность. Современные технологии и СМИ погрузили человека в совершенно новую среду: сегодня у каждого в кармане информация, которая раньше не могла бы поместиться ни в одной библиотеке, даже самой крупной, да ещё и постоянно обновляемая. В результате каждый человек живёт не только в своём доме, в кругу своей семьи, но и в этом информационном пространстве, где его подстерегает множество искушений и духовных опасностей.
Раньше в России был большой процент сельского населения, люди жили размеренной жизнью, в соответствии с природным циклом. Они приходили на исповедь с набором понятных «повседневных» грехов, порождённых страстями, подробно описанными в аскетической литературе. Сейчас большинство людей живёт в городах, темп жизни резко ускорился, всё больше людей страдает нервными и психическими заболеваниями.
Отношения между людьми стали иными. Многодетных семей мало, и очень редко бывает, что в одной семье живут представители трёх и более поколений: повзрослевшие дети обычно селятся отдельно от родителей. Традиции выбора супругов тоже разрушены.
В прежние времена люди приходили на исповедь, говели, причащались Святых Христовых Таин в лучшем случае несколько раз в году или только Великим постом. В наше время причащаться стали чаще, и сложилась традиция каждый раз перед Причастием исповедоваться или подходить за благословением к священнику. Встречи со священником, таким образом, стали более регулярными — и это новая ситуация, новые возможности и новые вопросы.
Пастырь в наше время - Размышления, вопросы и ответы - Современная приходская практика: по материалам портала ПАСТЫРЬ
Μ. : Издательство ПСТГУ, 2024. - XIV+402 с.
ISBN 978-5-7429-1559-1
Пастырь в наше время - Размышления, вопросы и ответы – Содержание
ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО ЕПИСКОПА ВЕРЕЙСКОГО ПАНТЕЛЕЙМОНА
«ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ» СЛОВО РЕКТОРА ПСТГУ ПРОТОИЕРЕЯ ВЛАДИМИРА ВОРОБЬЕВА
ОТ РЕДАКЦИИ
ИЗ ИСТОРИИ ПОРТАЛА «ПАСТЫРЬ»
БЛАГОДАРНОСТИ
Пастырство
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Становление и развитие пастыря
- В чем состоит развитие священника?
- Что такое пастырская традиция?
- Обязательно ли священнику иметь духовника?
- Какие искушения и сложности могут возникать у священника в общении с его духовником?
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Духовничество. Епитимии
- В чем заключается суть духовного руководства?
- Как построить разговор с человеком, пришедшим в первый раз?
- Как научить людей приходить в храм к Богу, а не к конкретному священнику?
- Может ли духовник — приходской священник требовать от мирянина полного послушания, подобного тому, в каком пребывают монахи?
- Кому священник может назначать епитимии?
- Допускать ли до исповеди и Причастия людей, находящихся в блудном сожительстве?
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Духовное окормление семей
- Многим семейным парам трудно воздерживаться от супружеских отношений в пост...
- Как вести пастырскую работу с супружескими парами, уклоняющимися от деторождения?
- Насколько строго должен священник порицать использование супругами неабортивной контрацепции? Женщина думает об аборте, поскольку врачи напугали её — сказали, что сохранение ребёнка угрожает её жизни...
- Стоит ли причащать младенцев у нецерковных родителей?
- Есть ли смысл настаивать на продолжении брака, если он не приносит радости и счастья?
- Можно ли согласиться с разводом, если один из супругов постоянно оскорбляет и унижает другого?
- В каких случаях можно благословлять на развод с алкоголиком или наркоманом?
-
Окормление людей в чрезвычайных ситуациях
- Как вести себя священнику, если его направили в эпицентр чрезвычайной ситуации?
- В чем специфика служения священника, окормляющего военные части?
- Когда человек приходит с большим горем, как священнику его утешить и поддержать?
- Посмертная участь неверующих: что говорить их родственникам?
- Как священник может укрепить, утешить человека, умирающего от рака или другого неизлечимого заболевания?
- Как построить исповедь, когда приходишь домой к болящему или умирающему человеку?
- Как помочь православному христианину на смертном одре, если у священника нет возможности до него добраться?
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Душепопечение, психология и психиатрия
- Может ли священник в каких-то случаях направлять прихожан к психологам?
- Допустимо ли в пастырской практике применять знания и методы из области психологии?
Богослужение и таинства
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Крещение
- Стоит ли преподавать Крещение и другие таинства людям, которые еще не живут церковной жизнью?
- Могут ли мать с сыном или муж с женой стать крёстными у одного ребёнка?
- Стоит ли крестить детей, если их родители не воцерковлены?
- В каких случаях можно крестить ребёнка без крёстных?
- Можно ли крестить ребёнка по желанию его мамы, но против воли отца-мусульманина?
- Надо ли обязывать восприемников исповедоваться и причащаться, ставя это необходимым условием их допуска к таинству Крещения?
- Как крестить девочку из детского дома, про которую никто не знает, крестили ли ее или нет?
- Какова практика крещения детей, зачатых методом ЭКО?
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Литургия и Евхаристия
- Есть ли смысл служить литургию, если нет прихожан и причастников?
- Допустимо ли читать тайные молитвы на литургии «гласно», то есть громко, чтобы все прихожане слышали их?
- Приемлемо ли некоторые церковнославянские слова литургических молитв заменять на более понятные церковнославянские или русские?
- Можно ли один и тот же евхаристический набор использовать на нескольких литургиях в один день?
- Как вынимать частицы из просфор на проскомидии, когда необходимо помянуть много имен?
- Можно ли вынимать частицы на проскомидии за крещёных, но не воцерковлённых людей?
- Есть ли смысл возглашать ектению об оглашенных, если никаких оглашенных в храме нет?
- Допустимо ли после причащения болеющих заразными недугами, например открытой формой туберкулёза, дезинфицировать лжицу?
- Подготовка к причащению в больницах
- В каких случаях можно причащать, соборовать и крестить людей без сознания?
- Как причащать больных в тяжёлом состоянии, не способных открывать рот, глотать или с медицинскими трубками во рту?
- Может ли причащаться священник, который всю службу исповедовал прихожан?
- Если диакон не присутствовал на вечернем богослужении, но служит литургию, может ли он причащаться?
- Можно ли допускать до Причастия людей, если они живут вместе, но «по уважительной причине» не могут оформить отношения браком?
- На некоторых приходах женщин допускают до Причастия только на восьмой день после месячных...
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Покаяние
- Человек приходит на исповедь каждый раз с одним и тем же перечнем грехов...
- Во время исповеди почти не беседую. Люди не удовлетворяются...
- Как относиться к исповеди после запричастного стиха?
- Читать ли разрешительную молитву над человеком, который причинил сильное огорчение ближнему и не желает подойти поговорить с ним, но при этом кается в других грехах?
- Можно ли принимать исповедь у человека, находящегося в некоторой степени алкогольного опьянения?
- Должен ли священник указать человеку на неисповеданный грех, о котором ему достоверно известно?
- Какие меры имеет право предпринять священник, если из исповеди он узнал о готовящемся преступлении? Может ли правящий архиерей требовать от клирика открытия тайны исповеди?
- Как поступать с людьми, которые во время исповеди себя оправдывают, а других обвиняют?
- Детская исповедь: нужно ли как-то наставлять ребенка — или лучше ждать, пока у него возникнут вопросы?
- Стоит ли говорить с подростками на исповеди о грехах против седьмой заповеди?
- Если нет возможности исповедовать всех, допустима ли общая исповедь?
- Можно ли исповедовать человека и читать разрешительную молитву по телефону?
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Венчание
- Можно ли венчать воцерковляющуюся женщину с её мужем, если тот «не против», но его вера вызывает сомнения и приступать к Причастию он не собирается? Как готовить к таинству Венчания людей, которые много лет не причащались, но при этом хорошо относятся к Церкви?
- Возможно ли венчать брак, заключённый после нескольких распавшихся?
- Может ли священник самостоятельно принять решение о совершении таинства Венчания над людьми, по особым причинам (связанным с госслужбой) не состоящим в официальном браке?
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Другие таинства и обряды
- Как правильно священнику дома совершать вечерню и утреню?
- Чин благословения нового дома: можно и нужно ли его повторять?
- Нужно ли освящать иконы и святой крест?
- Где произносится мирная ектения на вечерне и утрене при служении священника без диакона?
- Могут ли отлученные от Причастия участвовать в иных церковных таинствах — исповедоваться, собороваться и т. д.?
- Насколько сейчас актуально понятие «женской нечистоты»?
Священник на приходе
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Работа с прихожанами
- Если назначили настоятелем на приход с уже сложившейся общиной
- Как организовать жизнь прихода так, чтобы родителям с детьми было в храме хорошо?
- Какие, на ваш взгляд, наилучшие способы вовлечения молодежи в жизнь прихода?
- Как вызвать у прихожан интерес к изучению Священного Писания?
- Как выстроить приходскую работу с семьями?
- Подозреваю, что прихожанин меня обманул...
- Стоит ли привлекать матушку к личным беседам с прихожанками?
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Отношения с другими клириками
- В многоштатном приходе между клириками нередко возникают трения и разногласия, в частности по поводу сокращения чинопоследований, оглашения людей перед крещением и по другим...
- Если настоятель ведёт себя некорректно по отношению к подчиненным клирикам, позволяет себе оскорблять их — терпеть ли?
- В многоклирных приходах и монастырях священники иногда чередуются по седмицам: одну служит первый, следующую второй и так далее...
- В какой мере настоятель ответственен за неподобающее поведение своих клириков?
Личность священника
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Этапы священнического служения
- Можно ли выделить какие-либо этапы, стадии в духовной жизни христианина?
- Что значит для священника «состояться» в своём служении?
- Как священнику не закрутиться в круглогодичном цикле богослужений и не потерять интерес к священству?
- Если у священника множество различных послушаний, да еще матушка с детьми — как ему всё успевать?
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Духовная жизнь священника
- Как понять, есть ли у тебя призвание к священству?
- Какое ежедневное молитвенное правило подходит священнику?
- Что можно и что нельзя священнику накануне литургии?
- Иногда по множеству забот приходилось служить литургию, не прочитав полностью положенное правило... Уместно ли иногда заменять утреннее или вечернее правило на молитву Иисусову или другие молитвословия?
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Пастырские искушения
- Что священнику можно есть и пить на светских обедах в постный день?
- Как священнику вести себя с женщинами на приходе? Священник на светской работе: исключение из правила или норма в современном мире?
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Внешний вид и поведение священника
- Насколько важна внешняя составляющая священнослужителя при совершении богослужения? Как следует одеваться священнику вне храма?
- Какой головной убор приличен священнику на городской улице?
- Священникам может вручаться множество богослужебно- иерархических наград...
- Если священник встречается с чиновниками или предпринимателями и просит оказать приходу материальную помощь, допустимо ли ему первым протягивать руку для приветствия?
- В какой одежде священнослужителю пристало читать молитвенное правило?
За пределами прихода
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Семья священника
- Отличается ли с канонической точки зрения семья священника от обычной семьи?
- Как быть священнику, когда встает выбор между исполнением церковного послушания и заботой о семье?
- Может ли женатый клирик носить обручальное кольцо?
- Обязательно ли матушке ходить в тот же приход, где служит её муж?
- Может ли священник исповедовать свою матушку?
- Может ли священник крестить собственного ребенка?
- Как священнику научить своих детей молитве?
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Отношения священника с архиереем
- Чего архиереи ожидают от своих клириков в первую очередь?
- Какой принцип управления действует в современных приходах и епархиях? И каким он должен быть в идеале, исходя из замысла о Церкви?
- Должен ли священник любить своего епархиального архиерея, или достаточно уважения?
- Жалоба священноначалию: «стукачество» или исполнение слов Христа?
- Сборы на епархиальные нужды: не установить ли общецерковные нормы таких пожертвований?
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Миссионерская деятельность
- Какие миссионерские методы для священника допустимы, а какие нет?
- Какую стратегию избрать в разговоре с сомневающимися?
- Как проводить сегодня миссию в молодёжной среде?
- Каковы основные задачи священника, несущего послушание в светском вузе?
- Как выстраивать миссионерскую работу в области физической культуры и спорта?
- Как присоединять к Православию крещённых в Армянской Церкви?
- Как присоединять к Церкви старообрядцев- беспоповцев?
- Все ли таинства католиков признаются Православной Церковью?
- Рубрикатор тем и понятий
- Биографии пастырей, ответивших на вопросы
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