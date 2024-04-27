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Пастырь в наше время - Размышления, вопросы и ответы

Пастырь в наше время - Размышления, вопросы и ответы - Современная приходская практика: по материалам портала ПАСТЫРЬ
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Category ESXATOS BOOKS, New Arrivals, ORTHODOXY, Theology, **Ecclesiology Faith Experience, Pastoral Care Counseling
Собранные в этой книге материалы очень важны для каждого священнослужителя. В наше время, когда пастыри сталкиваются со множеством проблем и соблазнов, неведомых прежде, очень полезно узнать об опыте, накопленном за тридцатилетие церковной свободы.
Дореволюционные программы пастырской подготовки не знают этих трудностей, да и недавно созданные программы практического руководства для пастырей не успевают давать ответы на возникающие вопросы.
Мир всё дальше уходит в какую-то ложную реальность. Современные технологии и СМИ погрузили человека в совершенно новую среду: сегодня у каждого в кармане информация, которая раньше не могла бы поместиться ни в одной библиотеке, даже самой крупной, да ещё и постоянно обновляемая. В результате каждый человек живёт не только в своём доме, в кругу своей семьи, но и в этом информационном пространстве, где его подстерегает множество искушений и духовных опасностей.
Раньше в России был большой процент сельского населения, люди жили размеренной жизнью, в соответствии с природным циклом. Они приходили на исповедь с набором понятных «повседневных» грехов, порождённых страстями, подробно описанными в аскетической литературе. Сейчас большинство людей живёт в городах, темп жизни резко ускорился, всё больше людей страдает нервными и психическими заболеваниями.
Отношения между людьми стали иными. Многодетных семей мало, и очень редко бывает, что в одной семье живут представители трёх и более поколений: повзрослевшие дети обычно селятся отдельно от родителей. Традиции выбора супругов тоже разрушены.
В прежние времена люди приходили на исповедь, говели, причащались Святых Христовых Таин в лучшем случае несколько раз в году или только Великим постом. В наше время причащаться стали чаще, и сложилась традиция каждый раз перед Причастием исповедоваться или подходить за благословением к священнику. Встречи со священником, таким образом, стали более регулярными — и это новая ситуация, новые возможности и новые вопросы.

Пастырь в наше время - Размышления, вопросы и ответы - Современная приходская практика: по материалам портала ПАСТЫРЬ

Μ. : Издательство ПСТГУ, 2024. - XIV+402 с.
ISBN 978-5-7429-1559-1

Пастырь в наше время - Размышления, вопросы и ответы – Содержание

ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО ЕПИСКОПА ВЕРЕЙСКОГО ПАНТЕЛЕЙМОНА
«ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ» СЛОВО РЕКТОРА ПСТГУ ПРОТОИЕРЕЯ ВЛАДИМИРА ВОРОБЬЕВА
ОТ РЕДАКЦИИ
ИЗ ИСТОРИИ ПОРТАЛА «ПАСТЫРЬ»
БЛАГОДАРНОСТИ
Пастырство
  • Становление и развитие пастыря
    • В чем состоит развитие священника?
    • Что такое пастырская традиция?
    • Обязательно ли священнику иметь духовника?
    • Какие искушения и сложности могут возникать у священника в общении с его духовником?
  • Духовничество. Епитимии
    • В чем заключается суть духовного руководства?
    • Как построить разговор с человеком, пришедшим в первый раз?
    • Как научить людей приходить в храм к Богу, а не к конкретному священнику?
    • Может ли духовник — приходской священник требовать от мирянина полного послушания, подобного тому, в каком пребывают монахи?
    • Кому священник может назначать епитимии?
    • Допускать ли до исповеди и Причастия людей, находящихся в блудном сожительстве?
  • Духовное окормление семей
    • Многим семейным парам трудно воздерживаться от супружеских отношений в пост...
    • Как вести пастырскую работу с супружескими парами, уклоняющимися от деторождения?
    • Насколько строго должен священник порицать использование супругами неабортивной контрацепции? Женщина думает об аборте, поскольку врачи напугали её — сказали, что сохранение ребёнка угрожает её жизни...
    • Стоит ли причащать младенцев у нецерковных родителей?
    • Есть ли смысл настаивать на продолжении брака, если он не приносит радости и счастья?
    • Можно ли согласиться с разводом, если один из супругов постоянно оскорбляет и унижает другого?
    • В каких случаях можно благословлять на развод с алкоголиком или наркоманом?
  • Окормление людей в чрезвычайных ситуациях
    • Как вести себя священнику, если его направили в эпицентр чрезвычайной ситуации?
    • В чем специфика служения священника, окормляющего военные части?
    • Когда человек приходит с большим горем, как священнику его утешить и поддержать?
    • Посмертная участь неверующих: что говорить их родственникам?
    • Как священник может укрепить, утешить человека, умирающего от рака или другого неизлечимого заболевания?
    • Как построить исповедь, когда приходишь домой к болящему или умирающему человеку?
    • Как помочь православному христианину на смертном одре, если у священника нет возможности до него добраться?
  • Душепопечение, психология и психиатрия
    • Может ли священник в каких-то случаях направлять прихожан к психологам?
    • Допустимо ли в пастырской практике применять знания и методы из области психологии?
Богослужение и таинства
  • Крещение
    • Стоит ли преподавать Крещение и другие таинства людям, которые еще не живут церковной жизнью?
    • Могут ли мать с сыном или муж с женой стать крёстными у одного ребёнка?
    • Стоит ли крестить детей, если их родители не воцерковлены?
    • В каких случаях можно крестить ребёнка без крёстных?
    • Можно ли крестить ребёнка по желанию его мамы, но против воли отца-мусульманина?
    • Надо ли обязывать восприемников исповедоваться и причащаться, ставя это необходимым условием их допуска к таинству Крещения?
    • Как крестить девочку из детского дома, про которую никто не знает, крестили ли ее или нет?
    • Какова практика крещения детей, зачатых методом ЭКО?
  • Литургия и Евхаристия
    • Есть ли смысл служить литургию, если нет прихожан и причастников?
    • Допустимо ли читать тайные молитвы на литургии «гласно», то есть громко, чтобы все прихожане слышали их?
    • Приемлемо ли некоторые церковнославянские слова литургических молитв заменять на более понятные церковнославянские или русские?
    • Можно ли один и тот же евхаристический набор использовать на нескольких литургиях в один день?
    • Как вынимать частицы из просфор на проскомидии, когда необходимо помянуть много имен?
    • Можно ли вынимать частицы на проскомидии за крещёных, но не воцерковлённых людей?
    • Есть ли смысл возглашать ектению об оглашенных, если никаких оглашенных в храме нет?
    • Допустимо ли после причащения болеющих заразными недугами, например открытой формой туберкулёза, дезинфицировать лжицу?
    • Подготовка к причащению в больницах
    • В каких случаях можно причащать, соборовать и крестить людей без сознания?
    • Как причащать больных в тяжёлом состоянии, не способных открывать рот, глотать или с медицинскими трубками во рту?
    • Может ли причащаться священник, который всю службу исповедовал прихожан?
    • Если диакон не присутствовал на вечернем богослужении, но служит литургию, может ли он причащаться?
    • Можно ли допускать до Причастия людей, если они живут вместе, но «по уважительной причине» не могут оформить отношения браком?
    • На некоторых приходах женщин допускают до Причастия только на восьмой день после месячных...
  • Покаяние
    • Человек приходит на исповедь каждый раз с одним и тем же перечнем грехов...
    • Во время исповеди почти не беседую. Люди не удовлетворяются...
    • Как относиться к исповеди после запричастного стиха?
    • Читать ли разрешительную молитву над человеком, который причинил сильное огорчение ближнему и не желает подойти поговорить с ним, но при этом кается в других грехах?
    • Можно ли принимать исповедь у человека, находящегося в некоторой степени алкогольного опьянения?
    • Должен ли священник указать человеку на неисповеданный грех, о котором ему достоверно известно?
    • Какие меры имеет право предпринять священник, если из исповеди он узнал о готовящемся преступлении? Может ли правящий архиерей требовать от клирика открытия тайны исповеди?
    • Как поступать с людьми, которые во время исповеди себя оправдывают, а других обвиняют?
    • Детская исповедь: нужно ли как-то наставлять ребенка — или лучше ждать, пока у него возникнут вопросы?
    • Стоит ли говорить с подростками на исповеди о грехах против седьмой заповеди?
    • Если нет возможности исповедовать всех, допустима ли общая исповедь?
    • Можно ли исповедовать человека и читать разрешительную молитву по телефону?
  • Венчание
    • Можно ли венчать воцерковляющуюся женщину с её мужем, если тот «не против», но его вера вызывает сомнения и приступать к Причастию он не собирается? Как готовить к таинству Венчания людей, которые много лет не причащались, но при этом хорошо относятся к Церкви?
    • Возможно ли венчать брак, заключённый после нескольких распавшихся?
    • Может ли священник самостоятельно принять решение о совершении таинства Венчания над людьми, по особым причинам (связанным с госслужбой) не состоящим в официальном браке?
  • Другие таинства и обряды
    • Как правильно священнику дома совершать вечерню и утреню?
    • Чин благословения нового дома: можно и нужно ли его повторять?
    • Нужно ли освящать иконы и святой крест?
    • Где произносится мирная ектения на вечерне и утрене при служении священника без диакона?
    • Могут ли отлученные от Причастия участвовать в иных церковных таинствах — исповедоваться, собороваться и т. д.?
    • Насколько сейчас актуально понятие «женской нечистоты»?
Священник на приходе
  • Работа с прихожанами
    • Если назначили настоятелем на приход с уже сложившейся общиной
    • Как организовать жизнь прихода так, чтобы родителям с детьми было в храме хорошо?
    • Какие, на ваш взгляд, наилучшие способы вовлечения молодежи в жизнь прихода?
    • Как вызвать у прихожан интерес к изучению Священного Писания?
    • Как выстроить приходскую работу с семьями?
    • Подозреваю, что прихожанин меня обманул...
    • Стоит ли привлекать матушку к личным беседам с прихожанками?
  • Отношения с другими клириками
    • В многоштатном приходе между клириками нередко возникают трения и разногласия, в частности по поводу сокращения чинопоследований, оглашения людей перед крещением и по другим...
    • Если настоятель ведёт себя некорректно по отношению к подчиненным клирикам, позволяет себе оскорблять их — терпеть ли?
    • В многоклирных приходах и монастырях священники иногда чередуются по седмицам: одну служит первый, следующую второй и так далее...
    • В какой мере настоятель ответственен за неподобающее поведение своих клириков?
Личность священника
  • Этапы священнического служения
    • Можно ли выделить какие-либо этапы, стадии в духовной жизни христианина?
    • Что значит для священника «состояться» в своём служении?
    • Как священнику не закрутиться в круглогодичном цикле богослужений и не потерять интерес к священству?
    • Если у священника множество различных послушаний, да еще матушка с детьми — как ему всё успевать?
  • Духовная жизнь священника
    • Как понять, есть ли у тебя призвание к священству?
    • Какое ежедневное молитвенное правило подходит священнику?
    • Что можно и что нельзя священнику накануне литургии?
    • Иногда по множеству забот приходилось служить литургию, не прочитав полностью положенное правило... Уместно ли иногда заменять утреннее или вечернее правило на молитву Иисусову или другие молитвословия?
  • Пастырские искушения
    • Что священнику можно есть и пить на светских обедах в постный день?
    • Как священнику вести себя с женщинами на приходе? Священник на светской работе: исключение из правила или норма в современном мире?
  • Внешний вид и поведение священника
    • Насколько важна внешняя составляющая священнослужителя при совершении богослужения? Как следует одеваться священнику вне храма?
    • Какой головной убор приличен священнику на городской улице?
    • Священникам может вручаться множество богослужебно- иерархических наград...
    • Если священник встречается с чиновниками или предпринимателями и просит оказать приходу материальную помощь, допустимо ли ему первым протягивать руку для приветствия?
    • В какой одежде священнослужителю пристало читать молитвенное правило?
За пределами прихода
  • Семья священника
    • Отличается ли с канонической точки зрения семья священника от обычной семьи?
    • Как быть священнику, когда встает выбор между исполнением церковного послушания и заботой о семье?
    • Может ли женатый клирик носить обручальное кольцо?
    • Обязательно ли матушке ходить в тот же приход, где служит её муж?
    • Может ли священник исповедовать свою матушку?
    • Может ли священник крестить собственного ребенка?
    • Как священнику научить своих детей молитве?
  • Отношения священника с архиереем
    • Чего архиереи ожидают от своих клириков в первую очередь?
    • Какой принцип управления действует в современных приходах и епархиях? И каким он должен быть в идеале, исходя из замысла о Церкви?
    • Должен ли священник любить своего епархиального архиерея, или достаточно уважения?
    • Жалоба священноначалию: «стукачество» или исполнение слов Христа?
    • Сборы на епархиальные нужды: не установить ли общецерковные нормы таких пожертвований?
  • Миссионерская деятельность
    • Какие миссионерские методы для священника допустимы, а какие нет?
    • Какую стратегию избрать в разговоре с сомневающимися?
    • Как проводить сегодня миссию в молодёжной среде?
    • Каковы основные задачи священника, несущего послушание в светском вузе?
    • Как выстраивать миссионерскую работу в области физической культуры и спорта?
    • Как присоединять к Православию крещённых в Армянской Церкви?
    • Как присоединять к Церкви старообрядцев- беспоповцев?
    • Все ли таинства католиков признаются Православной Церковью?
  • Рубрикатор тем и понятий
  • Биографии пастырей, ответивших на вопросы
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Rating 5.0 / 5
Added 27.04.2024
Author brat Vadim
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