Пастырь в наше время - Размышления, вопросы и ответы - Современная приходская практика: по материалам портала ПАСТЫРЬ

Собранные в этой книге материалы очень важны для каждого священнослужителя. В наше время, когда пастыри сталкиваются со множеством проблем и соблазнов, неведомых прежде, очень полезно узнать об опыте, накопленном за тридцатилетие церковной свободы.

Дореволюционные программы пастырской подготовки не знают этих трудностей, да и недавно созданные программы практического руководства для пастырей не успевают давать ответы на возникающие вопросы.

Мир всё дальше уходит в какую-то ложную реальность. Современные технологии и СМИ погрузили человека в совершенно новую среду: сегодня у каждого в кармане информация, которая раньше не могла бы поместиться ни в одной библиотеке, даже самой крупной, да ещё и постоянно обновляемая. В результате каждый человек живёт не только в своём доме, в кругу своей семьи, но и в этом информационном пространстве, где его подстерегает множество искушений и духовных опасностей.

Раньше в России был большой процент сельского населения, люди жили размеренной жизнью, в соответствии с природным циклом. Они приходили на исповедь с набором понятных «повседневных» грехов, порождённых страстями, подробно описанными в аскетической литературе. Сейчас большинство людей живёт в городах, темп жизни резко ускорился, всё больше людей страдает нервными и психическими заболеваниями.

Отношения между людьми стали иными. Многодетных семей мало, и очень редко бывает, что в одной семье живут представители трёх и более поколений: повзрослевшие дети обычно селятся отдельно от родителей. Традиции выбора супругов тоже разрушены.

В прежние времена люди приходили на исповедь, говели, причащались Святых Христовых Таин в лучшем случае несколько раз в году или только Великим постом. В наше время причащаться стали чаще, и сложилась традиция каждый раз перед Причастием исповедоваться или подходить за благословением к священнику. Встречи со священником, таким образом, стали более регулярными — и это новая ситуация, новые возможности и новые вопросы.

Пастырь в наше время - Размышления, вопросы и ответы - Современная приходская практика: по материалам портала ПАСТЫРЬ

Μ. : Издательство ПСТГУ, 2024. - XIV+402 с.

ISBN 978-5-7429-1559-1

Пастырь в наше время - Размышления, вопросы и ответы – Содержание

ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО ЕПИСКОПА ВЕРЕЙСКОГО ПАНТЕЛЕЙМОНА

«ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ» СЛОВО РЕКТОРА ПСТГУ ПРОТОИЕРЕЯ ВЛАДИМИРА ВОРОБЬЕВА

ОТ РЕДАКЦИИ

ИЗ ИСТОРИИ ПОРТАЛА «ПАСТЫРЬ»

БЛАГОДАРНОСТИ

Пастырство

Становление и развитие пастыря В чем состоит развитие священника? Что такое пастырская традиция? Обязательно ли священнику иметь духовника? Какие искушения и сложности могут возникать у священника в общении с его духовником?

Духовничество. Епитимии В чем заключается суть духовного руководства? Как построить разговор с человеком, пришедшим в первый раз? Как научить людей приходить в храм к Богу, а не к конкретному священнику? Может ли духовник — приходской священник требовать от мирянина полного послушания, подобного тому, в каком пребывают монахи? Кому священник может назначать епитимии? Допускать ли до исповеди и Причастия людей, находящихся в блудном сожительстве?

Духовное окормление семей Многим семейным парам трудно воздерживаться от супружеских отношений в пост... Как вести пастырскую работу с супружескими парами, уклоняющимися от деторождения? Насколько строго должен священник порицать использование супругами неабортивной контрацепции? Женщина думает об аборте, поскольку врачи напугали её — сказали, что сохранение ребёнка угрожает её жизни... Стоит ли причащать младенцев у нецерковных родителей? Есть ли смысл настаивать на продолжении брака, если он не приносит радости и счастья? Можно ли согласиться с разводом, если один из супругов постоянно оскорбляет и унижает другого? В каких случаях можно благословлять на развод с алкоголиком или наркоманом?

Окормление людей в чрезвычайных ситуациях Как вести себя священнику, если его направили в эпицентр чрезвычайной ситуации? В чем специфика служения священника, окормляющего военные части? Когда человек приходит с большим горем, как священнику его утешить и поддержать? Посмертная участь неверующих: что говорить их родственникам? Как священник может укрепить, утешить человека, умирающего от рака или другого неизлечимого заболевания? Как построить исповедь, когда приходишь домой к болящему или умирающему человеку? Как помочь православному христианину на смертном одре, если у священника нет возможности до него добраться?

Душепопечение, психология и психиатрия Может ли священник в каких-то случаях направлять прихожан к психологам? Допустимо ли в пастырской практике применять знания и методы из области психологии?



Богослужение и таинства

Крещение Стоит ли преподавать Крещение и другие таинства людям, которые еще не живут церковной жизнью? Могут ли мать с сыном или муж с женой стать крёстными у одного ребёнка? Стоит ли крестить детей, если их родители не воцерковлены? В каких случаях можно крестить ребёнка без крёстных? Можно ли крестить ребёнка по желанию его мамы, но против воли отца-мусульманина? Надо ли обязывать восприемников исповедоваться и причащаться, ставя это необходимым условием их допуска к таинству Крещения? Как крестить девочку из детского дома, про которую никто не знает, крестили ли ее или нет? Какова практика крещения детей, зачатых методом ЭКО?

Литургия и Евхаристия Есть ли смысл служить литургию, если нет прихожан и причастников? Допустимо ли читать тайные молитвы на литургии «гласно», то есть громко, чтобы все прихожане слышали их? Приемлемо ли некоторые церковнославянские слова литургических молитв заменять на более понятные церковнославянские или русские? Можно ли один и тот же евхаристический набор использовать на нескольких литургиях в один день? Как вынимать частицы из просфор на проскомидии, когда необходимо помянуть много имен? Можно ли вынимать частицы на проскомидии за крещёных, но не воцерковлённых людей? Есть ли смысл возглашать ектению об оглашенных, если никаких оглашенных в храме нет? Допустимо ли после причащения болеющих заразными недугами, например открытой формой туберкулёза, дезинфицировать лжицу? Подготовка к причащению в больницах В каких случаях можно причащать, соборовать и крестить людей без сознания? Как причащать больных в тяжёлом состоянии, не способных открывать рот, глотать или с медицинскими трубками во рту? Может ли причащаться священник, который всю службу исповедовал прихожан? Если диакон не присутствовал на вечернем богослужении, но служит литургию, может ли он причащаться? Можно ли допускать до Причастия людей, если они живут вместе, но «по уважительной причине» не могут оформить отношения браком? На некоторых приходах женщин допускают до Причастия только на восьмой день после месячных...

Покаяние Человек приходит на исповедь каждый раз с одним и тем же перечнем грехов... Во время исповеди почти не беседую. Люди не удовлетворяются... Как относиться к исповеди после запричастного стиха? Читать ли разрешительную молитву над человеком, который причинил сильное огорчение ближнему и не желает подойти поговорить с ним, но при этом кается в других грехах? Можно ли принимать исповедь у человека, находящегося в некоторой степени алкогольного опьянения? Должен ли священник указать человеку на неисповеданный грех, о котором ему достоверно известно? Какие меры имеет право предпринять священник, если из исповеди он узнал о готовящемся преступлении? Может ли правящий архиерей требовать от клирика открытия тайны исповеди? Как поступать с людьми, которые во время исповеди себя оправдывают, а других обвиняют? Детская исповедь: нужно ли как-то наставлять ребенка — или лучше ждать, пока у него возникнут вопросы? Стоит ли говорить с подростками на исповеди о грехах против седьмой заповеди? Если нет возможности исповедовать всех, допустима ли общая исповедь? Можно ли исповедовать человека и читать разрешительную молитву по телефону?

Венчание Можно ли венчать воцерковляющуюся женщину с её мужем, если тот «не против», но его вера вызывает сомнения и приступать к Причастию он не собирается? Как готовить к таинству Венчания людей, которые много лет не причащались, но при этом хорошо относятся к Церкви? Возможно ли венчать брак, заключённый после нескольких распавшихся? Может ли священник самостоятельно принять решение о совершении таинства Венчания над людьми, по особым причинам (связанным с госслужбой) не состоящим в официальном браке?

Другие таинства и обряды Как правильно священнику дома совершать вечерню и утреню? Чин благословения нового дома: можно и нужно ли его повторять? Нужно ли освящать иконы и святой крест? Где произносится мирная ектения на вечерне и утрене при служении священника без диакона? Могут ли отлученные от Причастия участвовать в иных церковных таинствах — исповедоваться, собороваться и т. д.? Насколько сейчас актуально понятие «женской нечистоты»?



Священник на приходе

Работа с прихожанами Если назначили настоятелем на приход с уже сложившейся общиной Как организовать жизнь прихода так, чтобы родителям с детьми было в храме хорошо? Какие, на ваш взгляд, наилучшие способы вовлечения молодежи в жизнь прихода? Как вызвать у прихожан интерес к изучению Священного Писания? Как выстроить приходскую работу с семьями? Подозреваю, что прихожанин меня обманул... Стоит ли привлекать матушку к личным беседам с прихожанками?

Отношения с другими клириками В многоштатном приходе между клириками нередко возникают трения и разногласия, в частности по поводу сокращения чинопоследований, оглашения людей перед крещением и по другим... Если настоятель ведёт себя некорректно по отношению к подчиненным клирикам, позволяет себе оскорблять их — терпеть ли? В многоклирных приходах и монастырях священники иногда чередуются по седмицам: одну служит первый, следующую второй и так далее... В какой мере настоятель ответственен за неподобающее поведение своих клириков?



Личность священника

Этапы священнического служения Можно ли выделить какие-либо этапы, стадии в духовной жизни христианина? Что значит для священника «состояться» в своём служении? Как священнику не закрутиться в круглогодичном цикле богослужений и не потерять интерес к священству? Если у священника множество различных послушаний, да еще матушка с детьми — как ему всё успевать?

Духовная жизнь священника Как понять, есть ли у тебя призвание к священству? Какое ежедневное молитвенное правило подходит священнику? Что можно и что нельзя священнику накануне литургии? Иногда по множеству забот приходилось служить литургию, не прочитав полностью положенное правило... Уместно ли иногда заменять утреннее или вечернее правило на молитву Иисусову или другие молитвословия?

Пастырские искушения Что священнику можно есть и пить на светских обедах в постный день? Как священнику вести себя с женщинами на приходе? Священник на светской работе: исключение из правила или норма в современном мире?

Внешний вид и поведение священника Насколько важна внешняя составляющая священнослужителя при совершении богослужения? Как следует одеваться священнику вне храма? Какой головной убор приличен священнику на городской улице? Священникам может вручаться множество богослужебно- иерархических наград... Если священник встречается с чиновниками или предпринимателями и просит оказать приходу материальную помощь, допустимо ли ему первым протягивать руку для приветствия? В какой одежде священнослужителю пристало читать молитвенное правило?



За пределами прихода