Вы, наверное, слышали о руководителе из рядовых членов, который, представляя церкви нового пастора, сказал: «Он — тот, кто может привести нашу церковь в XX столетие». Кто-то из сидящих на платформе спросил шепотом: «Вы имеете в виду в XXI столетие?», на что руководитель из рядовых членов ответил: «Нет. Исходя из того, что наша церковь не идет в ногу со временем, я был бы рад, чтобы она оказалась в XX столетии!»

Как адвентистские руководители, мы должны уметь руководить нашей организацией в быстро меняющейся среде, а не просто реагировать на эти изменения. Кроме того, у нас есть наследие и миссия, которым мы всегда должны быть верными.

Когда ведешь машину по дороге, нужно концентрировать внимание на том, что находится впереди. Однако необходимо также время от времени поглядывать в зеркало задней видимости, чтобы видеть ситуацию и позади машины.

Как руководителям, нам сказано, что мы можем быть уверенными в будущем только тогда, когда не забываем, как Бог вел нас в прошлом (см. Эллен Уайт. Избранные вести, кн.З, с. 162). Я бы сказал также, что мы не потеряем из виду нашей цели и направления, если только будем помнить, откуда мы пришли.

Для нашей многонациональной, многокультурной, многоязычной Церкви, состоящей из разных поколений, все легче и легче составлять так много программ, что можно потерять из виду основное, что должно находиться в центре внимания Божьей Церкви. Есть много хорошего, могущего поглотить наши энергию и ресурсы, но не способствующего непосредственному выполнению миссии Церкви. Провозглашение Благой Вести Иисуса Христа в уникальном контексте Великой борьбы остается основной причиной существования пророческой Церкви остатка.

Нам необходимо время от времени оглядываться через плечо, чтобы убедиться: мы и дальше находимся на верном пути и в то же время движемся вперед, навстречу кульминационному небесному окончательному событию.

Мы призваны быть не просто менеджерами. Мы призваны к лидерству. Менеджеры руководят программами. Лидеры ведут людей.

Пусть лидер, читающий эту книгу, вновь примет решение оставаться верным наследию, сделавшему нас тем, кем мы сегодня являемся, и в то же время стремиться стать более успешным лидером, носителем перемен, продвигающим свою организацию вперед благодаря руководимым им людям.

Джери Д. Патцер - Дорога впереди – Видение будущего для духовных руководителей в XXI столетии

Киев: Издательство «Джерело життя», 2006. – 128 с.

Джери Д. Патцер - Дорога впереди - Содержание

Предисловие