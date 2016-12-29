Главари упорной оппозиции после собора 1667 г. были сосланы в северопечорский край, в так называемый Пустоозерский острог. То были: протопопы Аввакум и Лазарь, дьякон Федор и инок Епифаний. Условия ссылки были патриархальными, наивно-русскими, чужды и продуманной жестокости западных систем — инквизиции и коммунизма. Стража наблюдала только за пребыванием ссыльных на месте, но ничем не стесняла их в их «служении слова». Они агитировали вовсю, занимаясь главным образом перепиской в широком масштабе земли русской.

Писали во все Приморье, в нижегородский Керженец, в Боровск южнее Москвы, где были сосланные боярыни: Морозова, Урусова, Данилова. В Москве служил адресатом для посланий «духовный сын» Аввакума инок Авраамий. Но истек и для него срок свободы. В 1670 г. он был арестован и вскоре казнен. Другими адресатами, вступившими из столицы в провинцию, были попы Стефан и Козьма, монахиня Мелания. Они организовали тайную монастырскую жизнь.

Но образовать хотя бы и подпольный и гонимый, однако полный церковный modus vivendi, с иерархией и таинствами, нашему расколу не было суждено. Лишенный от начала епископского возглашения, он сразу обречен был стать церковным калекой.

Патриарх Никон — Протопоп Аввакум - Сборник

Сост. Десятников В. А. М.: Новатор, 1997. 416 с.; ил. 32 с.

(«Российские судьбы» — «РОСС»).

ISBN 5-7898-0005-Х

ISBN 5-7898-0029-7

Патриарх Никон — Протопоп Аввакум - Сборник - Содержание

Патриарх Никон

И. К. ШУШЕРИН. Извещение о рождении и воспитании и о житии Святейшего Патриарха Никона

И.Е. ЗАБЕЛИН. Патриарх Никон в Кремле

А.Н. МУРАВЬЕВ. Новый Иерусалим

И. БРИЛЛИНТОВ. Патриарх Никон в заточении на Белоозере

М.В. ЗЫЗЫКИН. Строитель Святой Руси

Соловей в Иверском монастыре

М.Ю. ЛЕРМОНТОВ. <В Воскресенске>

Протопоп Аввакум

Житие протопопа Аввакума

Челобитная протопопа Аввакума царю Алексею Михайловичу

Челобитная протопопа Аввакума царю Федору Алексеевичу

C. А. ЗЕНЬКОВСКИЙ. Учение отцов пустозерских: протопоп Аввакум

A. В. КАРТАШЕВ. Начало особой истории старообрядческого раскола

B. И. МАЛЫШЕВ. Летопись жизни протопопа Аввакума

В. М. ВАСИЛЕНКО. Протопоп Аввакум

М. А. ВОЛОШИН. Протопоп Аввакум

Митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский ИОАНН. Дом, разделившийся сам в себе, не устоит (Раскол как явление русского самосознания)

Об авторах этой книги

Патриарх Никон — Протопоп Аввакум - Сборник - Две жизни

Треть века тому назад, осматривая руины Ново-Иерусалимскохю Воскресенского собора, я извлек из-под осколков кирпича и черепицы на галерее второго этажа большой, в рост человека, разломанный деревянный крест. В нижней части креста над рукоягью сохранилось помятое медное яблоко, на котором была вырезана едва различимая из-за копоти и грязи надпись. О своей находке я рассказал научному сотруднику музея, размешавшегося в Ново- Иерусалимском монастыре, Льву Лебедеву, и мы вместе попытались дешифровать надпись. Оказалось, что это был выносной крест, в преднссении которого патриарх Никон выходил на суд восточных патриархов декабрьским угром 1666 года в Московском Кремле. И вот спустя годы, работая над этой книгой, я снова приехал в Новый Иерусалим, чтобы дословно переписать надпись на выносном кресте патриарха Никона. Главный хранитель музея М. Г. Артемова в ответ на мой вопрос сказала, что никаких данных о найденном мною кресте не сохранилось. Крест как в воду канул. Хочется все-таки верить, что историческая реликвия когда-нибудь обрящется.

Ведь так уже было с другим не менее известным никоновским крестом, который он соорудил по обету для созданного им Кийского Крестного монастыря, что неподалеку от знаменитых Соловков в Белом море. Крестный монастырь был основан Никоном в честь чудесного спасения от бури, выбросившей его карбас на Кий-остров в 1639 году. С тех пор прошло тринадцать лет. Иеромонах Никон, из-за размолвки покинувший Соловецкий Анзер- ский скит со своим наставником старцем Елиазаром, стал всесильным патриархом Московским и Всея Руси. Крест, который по обету в 1657 году соорудил патриарх для собора Кийского монастыря, был в меру Креста Христова — «от честнаго древа кипариса», специально привезенного из Иерусалима. В советское время никоновский крест вывезли из обители, и одно время следы его были утрачены. И вот недавно прихожу я в церковь преподобного Сергия Радонежского, что в Крапивках, рядом с Высоко- Петровским монастырем, и вижу крест-могцевик. Тот самый, что был сооружен патриархом Никоном для Кийскош Крестного монастыря. Сохранилась и дощечка с выгравированной надписью, удостоверяющей подлинность святыни.

Как оказалось, крест долгие годы числился экспонатом Антирелигиозного музея Соловецкого лагеря особого назначения (СЛОН), потом Государсгвенного Исторического музея в Москве, а не так давно, в 1991 году, передан Московской Патриархии. И как тут не вспомнить старинную сентенцию: рукописи не горят. Тем более не горят намоленные святыни. За минувшую треть века я, как искусствовед, занимающийся изучением и охраной памятников истории и культуры, объездил и обошел весь Центр и Север России, побывал без малого в каждом четвертом монастыре прежней Российской империи. Соловки и Кий-остров, Кириллов и Ферапонтово, Вологда и Великий Устюг, Сольвычегодск и Соликамск, Тюмень и Тобольск — поездок было много, и как-то постепенно стал собираться материал: выписки из музейных экспозиций, фотографии, книги, архивные документы — все, так или иначе связанное с Патриархом Никоном и протопопом Аввакумом.

Пришло время, и сложилась книга об этих больших русских людях. Основу ее составляют два Жития страстотерпцев-земляков. Тексты намеренно даны мною не в переводе, а именно в подлиннике, дабы ничего ни убавить, ни прибавить. Кто наберется терпения, прочитает, а кто привык чигать наискосок, тот и не поймет эту книгу. Могу по собственному опыту сказать — лучше всего Житие читать вслух, чтобы ощутимы были звук и смысл каждого слова. Я не берусь судить Никона и Аввакума, держать сторону того или иного. Не я им судья. Одно для меня ясно как свет Божий: в истории Никона с Аввакумом суждения о них иноземцев, а тем более суд над ними в те давние времена и нынешние всегда будет не во благо России. Старообрядцы, новообрядцы — у каждого из нас свой крест — спихнуть нельзя. Нам и нести «до самыя смерти»".

Один раскол пережили, а нынешний еще более усугубляет первый. Я имею в виду вовсе не братские отношения и даже не противостояние Московской Патриархии и Русской Православной Церкви за границей. За что такие испытания России? Однако, как ни круги, все по грехам нашим. В Писании сказано: «Дом, разделившийся сам в себе, не устоит». К этому дело и идет. А не есть ли Россия тот самый «удерживающий», в случае крушения которого всему делу конец? Впрочем, все в руце Божией, и да неисповедимы пути Господни.

Владимир ДЕСЯТНИКОВ, заслуженный деятель искусств России