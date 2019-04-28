Поговорить с умными, одаренными людьми всегда полезно. А если человек еще и немало пережил, прошел испытания, перенес трудности, то узнать о его опыте полезно вдвойне. Они все разные - мои герои. И по возрасту и по статусу. Спектр достаточно широк: от узника Бухенвальда до вице-премьера страны, от бывшего наркомана и фарцовщика до лауреата престижного конкурса и обладателя «Золотого диска». Почему я решил побеседовать именно с этими людьми? Трудно объяснить. Во всяком случае, не потому, что во всем с ними согласен или безоговорочно поддерживаю их. У них разные взгляды, разные сферы общения, и вообще: соберись они где-нибудь вместе, споров и противоречий между ними была бы уйма! Мне и хотелось показать вам, дорогие читатели, это разнообразие. А иначе, согласитесь, книга была бы неинтересной. Потому я посчитал нужным и даже полезным дать каждому из них возможность высказаться, ответить на острые вопросы и упреки, которые в их адрес звучали не раз. В одном у меня нет сомнений: все эти люди весьма и весьма интересны. Всех их объединяет, по меньшей мере, несколько вещей: они искренне любят Бога, пожертвовали для Него многим, и, оказавшись верными делу, которое для себя избрали, пришли к определенному, достаточно серьезному результату. Некоторых из героев книги сегодня уже нет в живых, потому их жизненный опыт и рекомендации приобретают еще большую ценность. С каждым из собеседников я старался быть искренним, пытался расположить их ко взаимной откровенности. Насколько это у меня получилось - судить вам, друзья. Очень надеюсь, что чтение принесет вам пользу и благословение, поддержит и ободрит в труде, вдохновит на новые свершения и обогатит духовно. Искренне ваш, Андреас ПАТЦ Андреас Патц - Искренне ваш Titel-Verlag 2011 ISBN 978-3-934583-04-7 Книга выходит в авторской редакции Фотографии из архива автора Андреас Патц - Искренне ваш - Содержание

ПРЕДИСЛОВИЕ

Николай ВОДНЕВСКИЙ

Юрий СИПКО

Виктор КЛИМЕНКО

Карл СЕДЛЕЦКИЙ

Юрий ЗАХАРОВ

Юрий РЕШЕТНИКОВ

Александр ФИРИСЮК

Вера КУШНИР

1961-2011

Евгений РОДОСЛАВОВ

«САКРАМЕНТАЛЬНЫЙ»

Николай БУГРИЁВ

Алексей СМИРНОВ

Александр ТУРЧИНОВ

Леван АХАЛМОСУЛИШВИЛИ

Франц ТИССЕН

Григорий ЗИНЧЕНКО

Рувим ВОЛОШИН

Джон МАК-АРТУР

Петр СЕМИРЮК

Валерий ГИЛЕЦКИЙ

Анатолий ВЛАСОВ

Виктор ГАММ

Виктор МУРАЛЬ-СИКОРСКИЙ

Алексей ЛЕДЯЕВ

Борис ЗУДЕРМАНН

КИТАЕЦ

Спасибо, отец!

Андреас Патц - Искренне ваш - Юрий СИПКО - ГОСПОДЬ НЕ ПОРУЧАЛ ЦЕРКВИ УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВОМ Возможно ли в принципе хоть какое-то сотрудничество баптизма и православия? Хоть какое-то - возможно. Нужно и тем, и другим понять и принять положение вещей, как оно есть; нужно воскресить в сердце евангельскую истину о любви ко всем, даже к врагам. Необходимо снижение градуса межрелигиозного напряжения. Это ещё не усвоенный урок и для православных, и для баптистов. Баптисты показали обществу силу Божью в колониях и наркологических диспансерах, сиротских приютах и домах престарелых. Везде, где баптисты совершают служение, которое общество называет социальным, результаты - как социальные, так и духовные, - радуют Бога! «...Иоанн сказал: Учитель! Мы видели человека, который именем Твоим изгоняет бесов, а не ходит за нами; и запретили ему, потому что не ходит за нами. Иисус сказал: не запрещайте ему, ибо никто, сотворивший чудо именем Моим, не может вскоре злословить Меня. Ибо кто не против вас, тот за вас» (Марка 9:38-40). На этом поприще между нами и существует сотрудничество, хотя и очень незначительное.

А как обстоят дела с другими, более близкими конфессиями? С Советом Церквей, например. Я бы охарактеризовал их как христианские. Я понимаю сложность вопроса, но, абстрагируясь от проблемы, именно такими вижу межденоминационные отношения. Совет Церквей - это особый вопрос. Тут всё не так просто. Мы говорим: Совет Церквей - подразумеваем: Геннадий Крючков. Мы говорим: Геннадий Крючков - подразумеваем: Совет Церквей... Почти как у Маяковского... Да. Так вот, сколько я ни предпринимал попыток выяснить наши отношения с Советом Церквей, Геннадий Константинович не отреагировал ни на одну из них. Поэтому с верующими у нас отношения христианские. А с Крючковым - никаких. Кто не знает Ивана Сусанина? Он завёл поляков в костромские болота и его за это героем почитают. Так вот Геннадий Крючков - это такой Сусанин, который завёл солидную часть армии Христовой в болото. Как верующие могут так слепо следовать за «слепым вождём», который, правда, все годы репрессий ловко укрывался от всевидящего ока компетентных органов? Очевидно, «спецзадание» было очень важным... Но вот исчезло всесильное ведомство, а его герой - не исчез. Я недавно получил записи его выступлений на съездах СЦ и его выступление среди служителей, выехавших в США. Человек, позволяющий себе говорить такую ложь, не может быть служителем евангельской церкви. Как могут верующие позволить себя настолько одурачить, чтобы в почти 50-летней войне с единоверцами никогда не задать себе вопрос: с кем и почему воюем? Но ларчик просто открывался... Ведь всякого, кто дерзал только намекнуть об этом, тут же изгоняли и отлучали, обвиняя в предательстве и разрушении СЦ. Я думаю, что настало время опубликовать выступления Геннадия Крючкова, чтобы оставшиеся в живых могли выйти из болота, в которое он их завёл. Почему российский баптизм традиционно пассивен в отношениях с общественностью? Так категорично, может быть, и не стоило бы говорить. По-разному бывает. Думаю, что причина в истории взаимоотношений. Сами баптисты впитали в себя предубеждение о том, что они как церковь - институт Небесного Царства, и им не о чем говорить с «мирскими». Тем более, что общественность во времена советской власти гнала баптистов взашей, называла их «пережитком прошлого» и, расчищая пространство для «светлого будущего», изживала верующих как «негодный элемент». Кроме того, в России практически отсутствует общественность как форма гражданского общества. Существующие группы очень политизированы, ориентированы на власть - неважно, государственную или религиозную; они зависимы и потому не способны к свободному общению, нелицемерному диалогу. В обществе отсутствует культура толерантности. Очень высок градус неприязни к инаковости. «Против кого дружим?» - и сегодня главный стимул объединения. Евангелизационная экспедиция, посещение тюрем, социальные проекты и даже прекрасно организованный в прошлом году грандиозный конгресс - об этом Россия ничего практически не знает! Как донести до россиян эту информацию? Не сразу Москва строилась! Хотя светские СМИ о нас не пишут, но многие о нас все же знают - и с помощью «Международной христианской газеты» в том числе. Да и наш журнал «Христианское слово», газета «Миссионерские вести», официальный сайт PC ЕХБ вместе с другими региональными изданиями не молчат.

Другое дело - и тут я с вами согласен, - нет у христиан горячего, страстного желания рассказывать о происходящем в братстве. Недостает нам выражения публичной, открытой радости, свидетельства о том, что в нашей церкви Господь царствует, Он нас хранит и защищает, и ведёт в Свой вечный город.

Моя мечта - чтобы в каждой церкви нашлась душа, которая стала бы такой, как книгоноши в прошлом; чтобы каждый член церкви подписался на «МХГ» - ведь это и поддержка евангельского движения, и ощущение единства в братстве, и оперативная информация, и возможность влиять на общество... Это еще и отличная возможность для личного евангелизма.

Кто-то сказал: я есть то, что я ем. Что читаем, чем питаем душу - то, в сущности, мы и есть. А ведь эту «культуру чтения/питания» надо формировать, в том числе у служителей братства. Я не раз попадал в затруднительную ситуацию, когда кто-либо из участников общения, не обязательно даже верующий, вдруг вспоминал публикацию в христианской газете - и обнаруживалось, что служители церквей братства не читали этого материала. А ведь, в основном, издания высылаются на адреса служителей...

Вот евангельская история: «Через несколько дней опять пришел Он в Капернаум, и слышно стало, что Он в доме. Тотчас собрались многие, так что уже и у дверей не было места; и Он говорил им слово» (Марк. 2:1-2). Не было ни одной газеты, не было новостей по радио, потому что и радио не было. Но слышно стало всем! Потому что все и везде только о Нем и говорили.

Не будут знать и писать о нас светские СМИ, если то, что мы делаем и чем живём, не представляет для нас самих такой ценности, не доставляет такого восторга, не сообщает такой непреходящей радости, что мы везде только об этом и говорим!

Кроме всего прочего, российские СМИ нередко называют баптистов сектой. Не от недостатка ли информации?

Мы из кожи вон лезем, чтобы доказать им, что мы - не секта. А зачем? Доказывая, что мы не секта, мы должны будем показать, что мы такие же, как и все: такие же славные, правильные, исторические, народные, лояльные; что нас ничто не отличает от других... Но, если мы ничем не будем отличаться от них - какое же Евангелие останется у нас?

Мы не от мира сего, мы - от царства Небесного, и это очень мощно! Но тогда мы не можем, не должны походить на этот мир. Мы всегда будем непохожими, и от того гонимыми. Опять же, если мы обличаем мир во грехах; если мы убеждаем мир, что без покаяния все погибнут и всех ожидает страшная участь вечного огня в озере огненном - нам не избежать враждебного отношения к себе.

Как мне понятно определение тогдашних сильных мира сего: «Но неуверовавшие Иудеи, возревновав и взяв с площади некоторых негодных людей, собрались толпою и возмущали город и, приступив к дому Иасона, домогались вывести их к народу. Не найдя же их, повлекли Иасона и некоторых братьев к городским начальникам, крича, что эти всесветные возмутители пришли и сюда, а Иасон принял их, и все они поступают против повелений кесаря, почитая другого царем, Иисуса. И встревожили народ и городских начальников, слушавших это» (Деян. 17:5-8).

Если буквально следовать учению Иисуса, то и в самой демократической стране, даже с христианским большинством, вы неизбежно прослывёте сектой, или фундаменталистами, или экстремистами. «Меня гнали, будут гнать и вас» - эти слова Учителя также верны сегодня, как и все остальные, сказанные Им.

Почему баптизм не представлен в Совете по взаимодействию с религиозными организациями при президенте России?

Я в последнее время часто слышу этот вопрос. Попытаюсь ответить максимально честно. Ведь действительный ответ на этот вопрос знают лишь чиновники, которые готовят бумаги, вписывая те или иные фамилии в список приглашённых. Пользуясь косвенными свидетельствами, я предполагаю, что причиной или, по крайней мере, одной из причин являются мои суждения и высказывания как руководителя Союза баптистов.

Совет по взаимодействию с религиозными организациями, хотим мы того или нет, - это структура для избранных. Церковь приобретает некие функции управления в обществе, ее приближают к власти, - и, вы знаете, это вещь соблазнительная. А потом это пресловутое «взаимодействие». Господь говорил: Божье Богу, а кесарево - кесарю... Сегодня я в раздумье: как устоять, если пригласят? Комиссии разного рода - это от социализма осталось, распределение благ для своих, так сказать. А потом ведь обязательно предложат осудить «неправильных» и выступить в поддержку «правильных»...

Нужно ли баптизму заявлять о себе и как это по-вашему, лучше делать?

Ответ всегда - да, нужно заявлять! Но как - это уже дело другое. Это непросто. Есть в Нагорной проповеди слова нашего Спасителя: «Так да светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного» (Матф. 5:16). Я не знаю лучшего заявления о баптистах. Мы должны быть похожи на своего Учителя, как никто другой. И это будет лучшее, что мы можем заявить.

Москва, Май, 2007 г

24/12/2014