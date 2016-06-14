Паулин Джон - Глубины Божьи
Трудно представить себе события более страшные и ужасные, чем те, что описаны в книге Откровение, где один жуткий образ следует за другим. Однако смысл этой библейской книги вовсе не в том, чтобы пощекотать нам нервы или запугать.
На фоне всех этих ужасов, которыми пестрит библейское повествование, ярко высвечивается благодать Божья, явленная в Иисусе Христе.
Даже если кажется, что все идет вразнос, не стоит падать духом, ибо Бог по-прежнему у руля.
В то время как наши глаза и уши говорят нам, что все вокруг рушится и спасения от наступающего хаоса не найти, книга Откровение позволяет заглянуть за пределы окружающей реальности и увидеть то, что скрыто от наших глаз.
Откровение указывает на Бога, пославшего Своего Сына умереть за нас, дабы мы имели жизнь с избытком. Слава Богу, Агнец закланный (Откр. 5:5, 6) ожил и жив во веки веков (1:17, 18).
Тот, кто поддерживает отношения с Ним, может победить кровью Агнца и словом свидетельства своего (12:11, 12).
И по окончании этой битвы не будет ни зла, ни терроризма, ни ненависти, ни жестокости, ни войн (Откр. 21:3, 4). Мы узрим лицо Его (22:4). И Бог отрет всякую слезу с наших глаз (7:16,17).
Паулин Джон - Глубины Божьи - Руководство по изучению книги Откровение
Заокский, Источник жизни, 2015. — 224 с.
ISBN 978-5-86847-919-9
Паулин Джон - Глубины Божьи - Руководство по изучению книги Откровение - Содержание
Введение
Глава 1. Мир книги Откровение
Глава 2. Примеры библейских пророчеств
Глава 3. Живые уроки умерших пророков
Глава 4. Меры предосторожности при изучении Библии
Глава 5. Рабочий инструмент
Глава 6. Структура книги Откровение
Глава 7. Взгляд в прошлое: ветхозаветные аллюзии и их значение
Глава 8. Христос в Ветхом Завете
Паулин Джон - Глубины Божьи - Руководство по изучению книги Откровение - Три подхода к изучению Библии
Существуют три разных подхода к изучению Библии — я назову их «экзегезой», «библейским богословием» и «систематическим богословием». Эти три подхода представлены в таблице, приведенной ниже. Мы рассмотрим каждый из этих подходов более подробно, но сначала дадим краткое определение каждому. Экзегеза призвана выяснить, что именно пытался донести до своих читателей автор, определить намерения, которыми он руководствовался, когда писал свой текст. Экзегеза ставит вопрос: «Что именно хотел сказать автор?» Библейское богословие, с другой стороны, стремится составить более масштабную богословскую картину, которая просматривается между строк и скрывается за тем, что написал автор. Оно задается вопросом: «Какие представления были у автора о Боге, конце мира, правильных взаимоотношениях с Богом и т. д.?» Систематическое богословие пытается определить, что есть истина в самом широком смысле. Оно задает вопросы: «Во что я дол жен верить?» и «Какова Божья воля обо мне (о нас)?» Все три подхода к изучению Библии имеют право на существование, но каждый из них рассматривает библейский текст со своего ракурса.
|
Библейская
экзегеза
|
Библейское
богословие
|
Систематическое
богословие
|
«Что именно пытался сказать автор?»
|
«Во что верил автор?»
|
«Во что должен верить я? В чем состоит истина?»
|
Точка отсчета
|
1-й век
|
1-й век
|
21-й век
|
Язык
|
библейский
|
библейский
|
философский
|
Результат
|
неизменный
|
неизменный
|
меняющийся
|
Единица
исследляания
|
отрывок
|
тема
|
тема
|
Область
исследлпания
|
обширная
|
выборочная
|
выборочная
|
Значение
|
описательное
|
описательное и нормативное
|
нормативное
|
Исследуемый
фактор
|
человеческий
|
человеческий и Божественный
|
Божественный
Библейская экзегеза
Итак, основной вопрос, стоящий перед библейской экзегезой, звучит следующим образом: «Что именно пытался сказать данный библейский автор?» Поскольку Бог разговаривает с людьми на их языке, для понимания конкретного отрывка крайне важно выяснить изначальные намерения автора. Поэтому за точку отсчета при толковании Откровения нужно брать первый век нашей эры. Иоанн жил в первом веке, и у него была конкретная весть для конкретных церквей, находящихся в конкретной части мира. Поэтому, описывая то, что пытался сказать Иоанн, нужно пользоваться «библейскими категориями». Другими словами, чтобы разъяснить смысл этой книги, толкователь должен воспользоваться языком Иоанна и теми смыслами, которые он вкладывал в те или иные понятия.
Нужно отметить также, что экзегеза по определению «неизменна». Имеющийся в нашем распоряжении библейский текст не меняется. Может меняться наше понимание этого текста и его письменной традиции. Но то, что Иоанн хотел сказать более 1900 лет назад, осталось неизменным. Это означает, что у нас есть твердый, неизменный критерий проверки различных притязаний на истину, исходящих из внебиблейских источников. Кроме того, экзегеза ориентирована на отрывок, на последовательное исследование - стих за стихом, текст за текстом. Исследователь пытается строка за строкой понять, что хотел сказать автор. Экзегеза, помимо прочего, еще и «всеобъемлюща» в том смысле, что она может быть применена к любому письменному тексту. Лично я провожу экзегезу даже студенческих работ, то есть стремлюсь понять намерение автора в то время, когда он создавал свое произведение. Так уж получилось, что всем свойственны определенные трудности в передаче своих мыслей.
«Всеобъемлюща» означает, что все написанное можно подвергнуть экзегезе.
Если опуститься в приведенной выше таблице еще на одну строку, то вы увидите, что экзегеза — это «описательный процесс». Это процесс описания того, что, по вашему мнению, пытался донести до своих читателей библейский автор. Она позволяет нам рассмотреть человеческий аспект Библии. Библейские авторы были вдохновляемы свыше и получали вести от Бога. Но при этом они оставались людьми, имеющими друзей, родственников и жившими своей частной жизнью. Они переходили из одного места в другое, узнавали новости, встречались с людьми, что-то покупали и что-то продавали, ели и пили, вели беседы. Экзегеза ставит простые человеческие вопросы: «Что именно намеревался сказать автор? Когда Иоанн писал церквам, какие мысли он пытался до них донести? Какие цели он ставил перед этой книгой?»
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