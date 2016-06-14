Трудно представить себе события более страшные и ужасные, чем те, что описаны в книге Откровение, где один жуткий образ следует за другим. Однако смысл этой библейской книги вовсе не в том, чтобы пощекотать нам нервы или запугать.

На фоне всех этих ужасов, которыми пестрит библейское повествование, ярко высвечивается благодать Божья, явленная в Иисусе Христе.

Даже если кажется, что все идет вразнос, не стоит падать духом, ибо Бог по-прежнему у руля.

В то время как наши глаза и уши го­ворят нам, что все вокруг рушится и спасения от наступающего хаоса не найти, книга Откровение позволяет заглянуть за преде­лы окружающей реальности и увидеть то, что скрыто от наших глаз.

Откровение указывает на Бога, пославшего Своего Сына умереть за нас, дабы мы имели жизнь с избытком. Слава Богу, Аг­нец закланный (Откр. 5:5, 6) ожил и жив во веки веков (1:17, 18).

Тот, кто поддерживает отношения с Ним, может победить кро­вью Агнца и словом свидетельства своего (12:11, 12).

И по окон­чании этой битвы не будет ни зла, ни терроризма, ни ненависти, ни жестокости, ни войн (Откр. 21:3, 4). Мы узрим лицо Его (22:4). И Бог отрет всякую слезу с наших глаз (7:16,17).

Паулин Джон - Глубины Божьи - Руководство по изучению книги Откровение

Заокский, Источник жизни, 2015. — 224 с.

ISBN 978-5-86847-919-9

Паулин Джон - Глубины Божьи - Руководство по изучению книги Откровение - Содержание

Введение

Глава 1. Мир книги Откровение

Глава 2. Примеры библейских пророчеств

Глава 3. Живые уроки умерших пророков

Глава 4. Меры предосторожности при изучении Библии

Глава 5. Рабочий инструмент

Глава 6. Структура книги Откровение

Глава 7. Взгляд в прошлое: ветхозаветные аллюзии и их значение

Глава 8. Христос в Ветхом Завете

Паулин Джон - Глубины Божьи - Руководство по изучению книги Откровение - Три подхода к изучению Библии

Существуют три разных подхода к изучению Библии — я назо­ву их «экзегезой», «библейским богословием» и «систематическим богословием». Эти три подхода представлены в таблице, приве­денной ниже. Мы рассмотрим каждый из этих подходов более по­дробно, но сначала дадим краткое определение каждому. Экзегеза призвана выяснить, что именно пытался донести до своих читате­лей автор, определить намерения, которыми он руководствовался, когда писал свой текст. Экзегеза ставит вопрос: «Что именно хотел сказать автор?» Библейское богословие, с другой стороны, стре­мится составить более масштабную богословскую картину, которая просматривается между строк и скрывается за тем, что написал ав­тор. Оно задается вопросом: «Какие представления были у автора о Боге, конце мира, правильных взаимоотношениях с Богом и т. д.?» Систематическое богословие пытается определить, что есть ис­тина в самом широком смысле. Оно задает вопросы: «Во что я дол­ жен верить?» и «Какова Божья воля обо мне (о нас)?» Все три под­хода к изучению Библии имеют право на существование, но каждый из них рассматривает библейский текст со своего ракурса.

Библейская экзегеза Библейское богословие Систематическое богословие «Что именно пытался сказать автор?» «Во что верил автор?» «Во что должен верить я? В чем состоит истина?» Точка отсчета 1-й век 1-й век 21-й век Язык библейский библейский философский Результат неизменный неизменный меняющийся Единица исследляания отрывок тема тема Область исследлпания обширная выборочная выборочная Значение описательное описательное и нормативное нормативное Исследуемый фактор человеческий человеческий и Божественный Божественный

Библейская экзегеза

Итак, основной вопрос, стоящий перед библейской экзегезой, звучит следующим образом: «Что именно пытался сказать данный библейский автор?» Поскольку Бог разговаривает с людьми на их языке, для понимания конкретного отрывка крайне важно выяс­нить изначальные намерения автора. Поэтому за точку отсчета при толковании Откровения нужно брать первый век нашей эры. Иоанн жил в первом веке, и у него была конкретная весть для конкретных церквей, находящихся в конкретной части мира. Поэтому, описы­вая то, что пытался сказать Иоанн, нужно пользоваться «библей­скими категориями». Другими словами, чтобы разъяснить смысл этой книги, толкователь должен воспользоваться языком Иоанна и теми смыслами, которые он вкладывал в те или иные понятия.

Нужно отметить также, что экзегеза по определению «неизмен­на». Имеющийся в нашем распоряжении библейский текст не ме­няется. Может меняться наше понимание этого текста и его пись­менной традиции. Но то, что Иоанн хотел сказать более 1900 лет назад, осталось неизменным. Это означает, что у нас есть твердый, неизменный критерий проверки различных притязаний на исти­ну, исходящих из внебиблейских источников. Кроме того, экзегеза ориентирована на отрывок, на последовательное исследование - стих за стихом, текст за текстом. Исследователь пытается строка за строкой понять, что хотел сказать автор. Экзегеза, помимо про­чего, еще и «всеобъемлюща» в том смысле, что она может быть применена к любому письменному тексту. Лично я провожу экзеге­зу даже студенческих работ, то есть стремлюсь понять намерение автора в то время, когда он создавал свое произведение. Так уж по­лучилось, что всем свойственны определенные трудности в переда­че своих мыслей.

«Всеобъемлюща» означает, что все написанное можно подвергнуть экзегезе.

Если опуститься в приведенной выше таблице еще на одну стро­ку, то вы увидите, что экзегеза — это «описательный процесс». Это процесс описания того, что, по вашему мнению, пытался донес­ти до своих читателей библейский автор. Она позволяет нам рас­смотреть человеческий аспект Библии. Библейские авторы были вдохновляемы свыше и получали вести от Бога. Но при этом они оставались людьми, имеющими друзей, родственников и жившими своей частной жизнью. Они переходили из одного места в другое, узнавали новости, встречались с людьми, что-то покупали и что-то продавали, ели и пили, вели беседы. Экзегеза ставит простые чело­веческие вопросы: «Что именно намеревался сказать автор? Когда Иоанн писал церквам, какие мысли он пытался до них донести? Ка­кие цели он ставил перед этой книгой?»