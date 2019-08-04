Труд Павла Орозия без преувеличения можно назвать ключевым произведением раннехристианской и всей средневековой европейской историографии. В отличие от исторических сочинений Лактанция и Сульпиция Севера, каждое из которых представлено в единственном рукописном своде, труд Орозия, что свидетельствует о его безусловной популярности в Средние века, дошел до нас более чем в двухстах манускриптах.

О значении «Истории против язычников» говорит также влияние, которое она оказала на формирование всей историографической традиции в раннесредневековой Европе. На протяжении всего средневековья Орозия активно цитировали, ему подражали, в его труде черпали необходимую информацию. Не только авторы мировых хроник (Проспер Аквитанский, Исидор Севильский) использовали сведения из «Истории против язычников», доводя «всеобщую историю» до современных им событий, но и историки варварских королевств, обращавшиеся к прошлому своих королей, не упускали шанса сослаться на авторитетное мнение Орозия.

Уже в VI в. Иордан, поставивший перед собой в сочинении «О происхождении и деяниях гетов» цель донести до читателя историю королевского рода Амалов, вслед за Кассиодором обращался за некоторыми подробностями отдаленного прошлого готов к «Истории» Орозия (Get. 4,44, 58). На достижения Орозия в мировом летоисчислении указывал Григорий Турский в «Истории франков» (Greg. I. рг.).

В VIII в. труд Орозия использовал для своей «Истории римлян» Павел Диакон, к нему обращался Беда Достопочтенный. Перевод «Истории против язычников», выполненный англосаксонским королем Альфредом Великим в IX в., открыл Орозия британской средневековой культуре. В X столетии по заказу халифа Кордовы «История против язычников» была переведена даже на арабский язык. Наконец, уже в классическое средневековье в XII в. Оттон Фрейзингенский (ок. 1110-1158 гг.) для защиты своей идеи о преемственности между германцами и древними римлянами использовалnконцепцию Орозия о смене мировых держав.