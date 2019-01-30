Речь идет о хорошо известном заинтересованной аудитории и при этом безусловно самом главном для христианского богословия тексте Нового Завета - периоде Ин 1:1-5, возвещающем об Иисусе Христе как о предвечном Логосе/Слове Бога и как о космическом принципе, поскольку: «Все через Него было сотворено». С самого начала распространения по христианской экумене Евангелия согласно Иоанну в первой половине II века именно этот период как в своей целокупности, так и гораздо чаще своими отдельными версетами (стихами) или даже входящими в них предложениями выступал в качестве решающего аргумента в вероучительных спорах II-V веков, сотрясавших кафолическую церковь. Тогда как с VII / VIII века своей последний редакцией он стал открывать лекционарные рукописи греческого Евангелия, начинавшиеся с главного евангельского чтения года - Ин 1:1-17, положенного за литургией в первый день Пасхи Христовой.

Серия «Современная библеистика

М., ББИ, 2019. - 247с.

ISBN 978-5-89647-376-3

Кто вошел в церковную историю в качестве христианских ортодоксов, и те, кто был осужден ими в качестве еретиков, в равной мере прибегали к отмеченному тексту, находя в нем аргументацию для отстаивания своих воззрений. Понятно, что та или иная фраза порой может быть по-разному истолкована. Однако в нашем случае имело место и нечто другое, причем оставившее свой след до наших дней, будучи отраженным в различных новозаветных переводах, имеющих хождение в современном мире.

Оказывается, уже с 30-х годов II века сначала некоторые авторы (как отцы церкви, так и еретики-гностики) и переписчики евангельского текста в Александрии, а с III века практически все известные христианские писатели на латинском Западе (исключение составил лишь первый из них, Тертуллиан) стали произвольно менять синтаксис в пассаже Ин 1:3-4, ставя точку между версетами не так, как это предусматривал греческий оригинал, а так, как им казалось, будет более ярко выражена содержащаяся в нем мысль.

Но и на греческом Востоке, начиная с Антиохии, а затем и с Египта, в последней трети IV века уже в угоду целям догматической полемики начальный синтаксис в указанном пассаже был изменен, впрочем, дав стилистически и, как представлялось, экзегетически безупречное чтение. С V века оно обретет господство у восточных христиан, а с XVI-XVII веков в связи с развитием книгопечатания и у западных. Его отразят такие широко распространенные до сих пор переводы как немецкий Мартина Лютера (1522), английский, санкционированный королем Иаковом I (1611), наконец, русский Синодальный (1860).

Но уже в XIX столетии в критические издания греческого Нового Завета ввиду несовершенства методов текстуальной критики в текст вернется искаженное в Александрии во II веке чтение пассажа Ин 1:3-4, которое ляжет в основу многих современных переводов. Так что же, его оригинальный синтаксис пропал бесследно? Конечно нет! Соответствующих свидетельств этого оказалось более чем достаточно, в том числе самых неожиданных. Их нахождение в результате тщательного поиска позволило автору этих строк не только реконструировать греческий оригинал периода Ин 1:1-5, но и проанализировать его поэтическую структуру, выявив его начальный смысл.