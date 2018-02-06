Воистину удивительна и парадоксальна историческая судьба известного первохристианского памятника, полное название которого выглядит так: Учение Господа, данное народам через Двенадцать Апостолов. Тогда как в древней христианской литературе оно обычно именуется Учением Двенадцати Апостолов. Наконец, в научной и популярной литературе последних 130 с лишним лет оно обозначается первым греческим словом в его названии Дидахе (Διδαχή). Далее рассматриваемый памятник мы будем просто называть Учением, или Дидахе.

Иннокентий Павлов - Как жили и во что верили первые христиане - Учение двенадцати апостолов - «Историческое введение в раннехристианские писания» Барта Эрмана

Среди англоязычных студентов, обучающихся либо в либерально-протестантских богословских школах, либо на отделениях религиозных изучений светских университетов Нового Света, большой популярностью пользуется издаваемое Оксфордским университетом пособие «Новый Завет. Историческое введение в ранние христианские писания», принадлежащее перу БАРТА ЭРМАНА (р. 1955), выпускника знаменитой Принстонской богословской семинарии и ученика выдающегося ученого-новозаветника БРЮСА МЕЦГЕРА (1914-2007), а ныне профессора религиозных изучений в Университете Северной Каролины. Его привлечение к написанию данной книги было вызвано не только тем, что он снискал себе известность как специалист по Новому Завету, включая его текстуальную критику, но и тем, что он выступил издателем авторитетных томов «апостольские отцы» в «Классической библиотеке Лёба», издаваемой Гарвардским университетом (т. 24, 25, 2003).

В первом из них он снабдил своими введениями и переводами Первое и Второе послания Климента, послания Игнатия, Послание и «Мученичество» Поликарпа, а также Дидахе. Кроме того, он предварил том общим введением. Многое из того, что в этом томе он написал о Дидахе, он затем привел в оксфордском пособии по ранним христианским писаниям. Барт рассматривает Учение в специальной главе (28-й) в ряду христианских дидактико-дисциплинарных произведений последних двух десятилетий I — первого десятилетия II века, как ему представляется, близких по своему содержанию. Таким образом, Учение (Дидахе) помещается у него в контекст канонических посланий Иакова, Иуды и 2 Петр, а также относимых к писаниям мужей (отцов) апостольских посланий Поликарпа и Первого послания Климента Римского. Сразу отметим, что на нелепость такой «систематизации» укажет хотя бы сравнение высочайшего эсхатологического напряжения, свойственного именно первому христианскому поколению, представленному в Учении (4.4; 4.8с; 10.6 и особенно в его 16-й главе) с тем разочарованием в задержке парусии, которое стало обнаруживаться уже в третьем христианском поколении согласно 2 Петр 3:3-4.

Раздел, посвященный Учению, Эрман начинает следующим утверждением: «Мысль о том, что лжеучители и претендующие на водительство у христиан мошенники распространились повсюду, еще более выделяется в книге начала II века, известной как Дидахе Двенадцати Апостолов (дидахе буквально означает учение)». Выражение «еще более выделяется» относится к сравнению Учения с рассмотренным перед этим Посланием Иакова8, где тема лжеучительства в понимании автора послания имеет отношение к расхождению между проповедуемым словом и реальными делами человека, берущего на себя учительную функцию (Иак 3:1 дал.). Скажем прямо, что малейшее знакомство с Учением обнаружит всю странность постановки Эрманом такого акцента. Однако он ему, судя по всему, нужен, чтобы поставить наш памятник в зависимость от Иак, как написанный после него, и таким образом совершенно безосновательно оправдать принятую (впрочем, далеко не только Эрманом) датировку Учения. В связи с этим Эрман далее говорит о «многих моральных увещеваниях, представляющих собой реминисценции Иак».

Следует отметить, что в Иак, написанном, судя по всему, через полвека после появления Учения, действительно имеются параллели к нему, впрочем, легко объясняемые принадлежностью к одной традиции апостольской проповеди. Однако Эрман наряду с реальными параллелями приводит и примеры, что называется, притянутые за уши. Особое внимание он уделяет теме двух путей, рассмотренной им ранее в связи с Посланием Варнавы (в главе 26). И хотя он датирует данный псевдоэпиграф общепринятым 130-м годом, Учение о двух путях в нем, «согласно большинству ученых», Эрман относит к более раннему источнику, который «был широко доступен различным христианским авторам». Отмечая дебаты среди ученых относительно «более ранних частей книги» (рассматриваемых им, отметим, довольно бегло), Эрман приходит к выводу, что в окончательном виде Учение может быть датировано временем около 100 года, учитывая, что представленные в нем христианские церкви «не так высоко структурированы, как прото-ортодоксальные общины, которые нам известны позднее во II веке». Данное суждение представляется более чем странным, как это мы увидим, когда будем в главе IV (раздел 5.5) рассматривать церковный строй, представленный в Учении, на фоне его последующих исторических превращений.