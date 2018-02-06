Павлов - Как жили и во что верили первые христиане - Учение двенадцати апостолов
Воистину удивительна и парадоксальна историческая судьба известного первохристианского памятника, полное название которого выглядит так: Учение Господа, данное народам через Двенадцать Апостолов. Тогда как в древней христианской литературе оно обычно именуется Учением Двенадцати Апостолов. Наконец, в научной и популярной литературе последних 130 с лишним лет оно обозначается первым греческим словом в его названии Дидахе (Διδαχή). Далее рассматриваемый памятник мы будем просто называть Учением, или Дидахе.
Иннокентий Павлов - Как жили и во что верили первые христиане - Учение двенадцати апостолов
Москва : Эксмо, 2017. — 736 с.
(Религиозный бестселлер).
ISBN 978-5-04-004369-9
Иннокентий Павлов - Как жили и во что верили первые христиане - Учение двенадцати апостолов - Содержание
Предисловие
Благодарности
Список сокращений
Введение
I.Проблема Учения Двенадцати Апостолов
- 1. Значение Дидахе
- 2. Причина забвения Дидахе
- 3. Судьба Учения после открытия памятника и его первого издания
II.Что узнают студенты-богословы и историки религии об Учении в своих учебных пособиях
- 1. «Историческое введение в раннехристианские писания» Барта Эрмана
- 2. Классические курсы патрологии Бертольда Альтанера и Йоханнеса Квастена
- 3. Курсы патрологии Алексея Ивановича Сидорова и архимандрита Киприана (Керна)
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4. Критическое рассмотрение позиций Б.Эрмана по вопросам об историческом Иисусе и о Павле в связи с проблемой Учения
- 4.1.Апокалиптизм проповеди Иисуса и апокалиптический характер первых апостольских общин согласно Б. Эрману
- 4.2. Известная идеологема: «Исторический Иисус у Павла практически не показан»
- 4.3. Свидетельства Павла об Иисусе согласно Б. Эрману
- 4.4. Обращение Б. Эрмана к «Поиску исторического Иисуса» Альберта Швейцера
- 4.5. Цель мессианской манифестации Иисуса согласно Эду П.Сандерсу и Иоахиму Иеремиасу
- 4.6.Отрок/ Раб Господа в Ис 52:12-53:13 согласно Б. Эрману. Критическое рассмотрение его взгляда в свете Учения и Флп 2:5-11
III. Отсутствие консенсуса ученых относительно происхождения Учения
- 1.Открытие памятника Филофеем Вриением и его первая публикация в 1883 году. Позиция Адама Кравуцкого по данному вопросу
- 2.Издание Адольфа Гарнака (1884 год) и его взгляд на происхождение памятника
- 3.Первое английское издание памятника Генри де Ромстина (1884 год)
- 4.Первое французское издание памятника Поля Сабатье (1885 год)
- 5. Первое американское издание памятника Филиппа Шаффа (1885 год)
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6. Прочие издания конца XIX века
- 6.1. Гуго Йоханнес Бестман ( 1885 год)
- 6.2. Чарльз Тейлор (1886 год)
- 6.3. Предисловие к русскому переводу памятника Владимира Сергеевича Соловьева (1886 год)
- 6.4. Франц Ксавер Функ (1887 год)
- 6.5. Александр Федорович Карашев (1896 год) .
- 7.Текстуальная база памятника: исследования его греческих фрагментов, древних переводов и зависимых от него произведений
- 8.«Катехизис первохристианства» Альфреда Зееберга (1903 год)
- 9.Издание и исследование памятника Жана Поля Оде (1958 год)
- 10.Издание Курта Нидервиммера (1989 год) и его взгляд на происхождение памятника
- 11. Второе расширенное критическое издание памятника Вилли Рордофа и Андре Тюилье и введение к нему (1998 год)
- 12. Обширное издание Учения Аарона Милавеча (2003 год) и его взгляд на происхождение памятника, находящийся в зависимости от воззрений Герда Тайссена и Джона Доменика Кроссана
IV. Время, место, обстоятельства появления и авторство Учения. Показания его аутентичности
- 1. Вопрос о terminus ante quern появления памятника.
- 2.Антиохия как место появления и Сирия как территория начального применения Дидахе
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3.Обстоятельства появления Дидахе
- 3.1. Иисус о судьбе Своего учения в перспективе эсхатологических испытаний. Значение Дидахе как начальной письменной фиксации учения Иисуса в свете метода истории форм (Formgeschichte)
- 3.2. Опасность синкретизации фигуры Иисуса как прославленного Христа уже в первом языкохристианском поколении (около 35 — около 65 годов)
- 3.3.Необходимость адаптации к нуждам начальной миссии к язычникам учения Иисуса, еврейского религиозного этоса и церковной дисциплины
- 3.4.Цель Учения: ввести в Израиль язычников, поверивших в Иисуса как в его Мессию
- 4.Варнава как наиболее вероятный писатель Учения и его авторизация Двенадцатью Послание Варнавы (18-21)
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5.Внутренние показания аутентичности Учения
- 5.1.Простота и непротиворечивость «Евангелия нашего Господа» в Дидахе, 1.1-5 и далее в сравнении с Мф 5-7 и др.: примирение и общение
- 5.2.Галаха Двух путей
- 5.3. Первоначальная христология в Учении
- 5.4. Апокалиптика/ эсхотология Иисуса в Учении
- 5.5.Изначальность церковной дисциплины в Учении
- 5.6. Павел как свидетель учения Иисуса, события Христа и христианского этоса, представленных в Учении
Дополнение первое. Кумранские памятники, ессейство и Учение о двух путях
Дополнение второе. Учение Двенадцати Апостолов и учение Льва Толстого
Заключение
Краткая библиография
Учение Двенадцати Апостолов
- Учение Господа, данное народам через Двенадцать Апостолов
- Учение о двух путях (главы 1-6, 1)
- Путь жизни (1, 2-4, 14)
- Путь смерти
- Окончание «Двух путей» и переход к следующим наставлениям
- Литургический раздел (главы 7-10)
- Вопросы дисциплины (главы 11-13/14-15)
- Эсхатологическое ожидание
Ipsissima doctrina Jesu: критерии и исторические показания. Тезисы
Таблица соответствий учению Иисуса по Нагорной проповеди (Мф 5-7)
Примечания
Иннокентий Павлов - Как жили и во что верили первые христиане - Учение двенадцати апостолов - «Историческое введение в раннехристианские писания» Барта Эрмана
Среди англоязычных студентов, обучающихся либо в либерально-протестантских богословских школах, либо на отделениях религиозных изучений светских университетов Нового Света, большой популярностью пользуется издаваемое Оксфордским университетом пособие «Новый Завет. Историческое введение в ранние христианские писания», принадлежащее перу БАРТА ЭРМАНА (р. 1955), выпускника знаменитой Принстонской богословской семинарии и ученика выдающегося ученого-новозаветника БРЮСА МЕЦГЕРА (1914-2007), а ныне профессора религиозных изучений в Университете Северной Каролины. Его привлечение к написанию данной книги было вызвано не только тем, что он снискал себе известность как специалист по Новому Завету, включая его текстуальную критику, но и тем, что он выступил издателем авторитетных томов «апостольские отцы» в «Классической библиотеке Лёба», издаваемой Гарвардским университетом (т. 24, 25, 2003).
В первом из них он снабдил своими введениями и переводами Первое и Второе послания Климента, послания Игнатия, Послание и «Мученичество» Поликарпа, а также Дидахе. Кроме того, он предварил том общим введением. Многое из того, что в этом томе он написал о Дидахе, он затем привел в оксфордском пособии по ранним христианским писаниям. Барт рассматривает Учение в специальной главе (28-й) в ряду христианских дидактико-дисциплинарных произведений последних двух десятилетий I — первого десятилетия II века, как ему представляется, близких по своему содержанию. Таким образом, Учение (Дидахе) помещается у него в контекст канонических посланий Иакова, Иуды и 2 Петр, а также относимых к писаниям мужей (отцов) апостольских посланий Поликарпа и Первого послания Климента Римского. Сразу отметим, что на нелепость такой «систематизации» укажет хотя бы сравнение высочайшего эсхатологического напряжения, свойственного именно первому христианскому поколению, представленному в Учении (4.4; 4.8с; 10.6 и особенно в его 16-й главе) с тем разочарованием в задержке парусии, которое стало обнаруживаться уже в третьем христианском поколении согласно 2 Петр 3:3-4.
Раздел, посвященный Учению, Эрман начинает следующим утверждением: «Мысль о том, что лжеучители и претендующие на водительство у христиан мошенники распространились повсюду, еще более выделяется в книге начала II века, известной как Дидахе Двенадцати Апостолов (дидахе буквально означает учение)». Выражение «еще более выделяется» относится к сравнению Учения с рассмотренным перед этим Посланием Иакова8, где тема лжеучительства в понимании автора послания имеет отношение к расхождению между проповедуемым словом и реальными делами человека, берущего на себя учительную функцию (Иак 3:1 дал.). Скажем прямо, что малейшее знакомство с Учением обнаружит всю странность постановки Эрманом такого акцента. Однако он ему, судя по всему, нужен, чтобы поставить наш памятник в зависимость от Иак, как написанный после него, и таким образом совершенно безосновательно оправдать принятую (впрочем, далеко не только Эрманом) датировку Учения. В связи с этим Эрман далее говорит о «многих моральных увещеваниях, представляющих собой реминисценции Иак».
Следует отметить, что в Иак, написанном, судя по всему, через полвека после появления Учения, действительно имеются параллели к нему, впрочем, легко объясняемые принадлежностью к одной традиции апостольской проповеди. Однако Эрман наряду с реальными параллелями приводит и примеры, что называется, притянутые за уши. Особое внимание он уделяет теме двух путей, рассмотренной им ранее в связи с Посланием Варнавы (в главе 26). И хотя он датирует данный псевдоэпиграф общепринятым 130-м годом, Учение о двух путях в нем, «согласно большинству ученых», Эрман относит к более раннему источнику, который «был широко доступен различным христианским авторам». Отмечая дебаты среди ученых относительно «более ранних частей книги» (рассматриваемых им, отметим, довольно бегло), Эрман приходит к выводу, что в окончательном виде Учение может быть датировано временем около 100 года, учитывая, что представленные в нем христианские церкви «не так высоко структурированы, как прото-ортодоксальные общины, которые нам известны позднее во II веке». Данное суждение представляется более чем странным, как это мы увидим, когда будем в главе IV (раздел 5.5) рассматривать церковный строй, представленный в Учении, на фоне его последующих исторических превращений.
2017-09-15
Спасибо огромное за Ваш труд! Это важная и полезная книга прекрасного автора
Стал читать книгу Павлова и не могу оторваться, во-первых, хороший шрифт, во-вторых, написано так интересно, так автор многие годы этим занимался и в-третьх есть так много ценного и важного для понимания учения Христа и Его апостолов разбивая многие теории либерального богословия...
Спасибо за книгу! вот бы fb2 формат...)))
Дякую за чудову книгу!
Спасибо!
Я ее даже в бумаге купил
А возмущаются в сети - "пиратский сайт"... Не пиратский, а просветительский!
Возмущаются те, кто теряет доход от книг и упорно не хочет идти в современную, удобную электронную дистрибуцию. Не понимаю, что мешает Прокопенко продавать книги на Google Books и Apple Store
Вот это книга! Супер!
Замечательно поработали ребята, спасибо за этот важный труд отечественного Библеиста.