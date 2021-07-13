Перевод и комментарии Послания Филиппийцам с правками автора предоставлен для публикации на Эсхатосе.

ПОСЛАНИЕ ФИЛИППИЙЦАМ

КРАТКОЕ ВВЕДЕНИЕ

АВТОРСТВО

Никогда, ни у кого не возникало сомнения в том, что авторство этого послания принадлежит лично Павлу.

ВРЕМЯ И МЕСТО НАПИСАНИЯ

В отношении времени и места написания этого послания мнения учёных разделились. С одной стороны, упоминание уз (1:7), претория (1:13), под которым обычно, прежде всего, принято понимать императорскую гвардию, и, наконец, самого «дома цезаря» (4:22), должно указывать на Рим, где Павел находился «в узах» с 61 г. н.э. Более того, свидетельство Павла о размахе проповеди и о его собственной готовности возвеличить Христа своей смертью (1:12-22) также может свидетельствовать в пользу Рима, где ко времени уз Павла (61-63 гг.) была уже большая христианская община, а сам он в ожидании суда цезаря подводил итог своих благовестнических трудов (2:12-18). Но, с другой стороны, под названиями «преторий» и «дом цезаря» могла также обозначаться резиденция императорского наместника в одном из провинциальных центров Римской империи. Из Деян 23:11-26:32 известно о пребывании Павла в узах в Кесарии в тюрьме при резиденции римского наместника в Иудеи в 58-60 гг. перед его отправкой в Рим на суд цезаря.

Тем не менее, большинство современных исследователей склоняется к мысли, что данное послание было написано из Эфеса, административного центра провинции Асия, в период 56-57 годов. В пользу этого мнения в первую очередь приводится уверенность Павла в своём скором приходе в Филиппы, где он, действительно, оказался осенью 57 и на Пасху 58 г. (Деян 20:1-6). Что же касается уз Павла в Эфесе, то хотя книга Деяний Апостолов о них не сообщает, имевший там место конфликт с изготовителями статуй Артемиды (Деян 19:21-20:1) мог стать причиной его непродолжительного заключения, намеками на которое могут служить упоминания Павла о борьбе со «зверями» в Эфесе (1 Кор 15:32), а также о «скорби», и даже о «приговоре к смерти», с которыми было связано для него пребывание в этом городе (2 Кор 1:8-10).

АДРЕСАТЫ

Члены Филиппской церкви из числа языко-христиан, проповедь Павла среди которых ок. 50 г. во время 2-го миссионерского путешествия была довольно успешной (см. Деян 16:12-40). Город Филиппы на северо-востоке Македонии, основанный в 358-357 г. до н.э. Македонским царём Филиппом II, отцом Александра Великого, ко времени прихода туда Павла имел статус римской колонии (Деян 16:12), что давало его жителям (ветеранам римских войск и их потомкам) права римского гражданства. Видимо, это обстоятельство имеет в виду Павел, когда говорит о «гражданстве на небесах», т. е. у Бога, о котором в первую очередь следует помнить христианину (3:20).

ЦЕЛЬ НАПИСАНИЯ

Практической целью послания является указание на отправку в Филиппы Тимофея, помогающего Павлу в деле устроения церкви в этом городе, и Епафродита, филиппского христианина, бывшего в услужении у него во время его уз, а также благодарность за материальное вспомоществование, оказанное ему Филиппской церковью. Однако главной целью здесь выступает столь характерное для провозвестия Павла наставление филиппским христианам иметь самоотверженную любовь друг ко другу по примеру Христа, которая только одна и созидает церковь, позволяя её членам быть «в Господе» в ожидании Его скорого прихода.

ФИЛИППИЙЦАМ

Приветствие

1 Павел и Тимофей, рабы Христа Иисуса, всем святым во Христе Иисусе Павел и Тимофей, рабы Христа Иисуса, всем святым во Христе Иисусе [1] , находящимся в Филиппах вместе с блюстителями и служителями [2] , 2 благодать вам и мир [3] от Бога Отца нашего и от Господа Иисуса Христа.

Молитва Павла за филиппийцев

3-4 При каждом воспоминании о вас, в каждой своей за всех вас молитве, которую я с радостью творю, я всегда благодарю моего Бога 5 за ваше участие в проповеди Доброй Вести с первого дня и до сих пор [4] , 6 в твёрдой уверенности, что Начавший у вас доброе дело завершит его ко дню Иисуса Христа [5] . 7 Именно так и будет справедливым мне думать о всех вас, поскольку вы все в моём сердце, будучи моими сопричастниками в благодати как в моих узах, так и в деле защиты и утверждения Доброй Вести. 8 Мой Бог свидетель, как я испытываю жажду по всем вам чувствами Христа Иисуса. 9 И я молюсь о том, чтобы ваша любовь возрастала всё больше и больше в познании и всяческом понимании, 10 когда бы вы могли различать, что для вас является лучшим, дабы вам быть чистыми и безупречными в день Христов [6] , 11 будучи наполненными урожаем праведности [7] , который собирается Иисусом Христом к славе и похвале Бога.

Жизнь для меня – Христос

12 Но я хочу, братья, что бы вы знали, что моё положение скорее послужило успеху Доброй Вести. 13 Так всему преторию [8] и всем прочим стало известно, что мои узы ради Христа. 14 И большинство братьев, укрепившись в вере в Господа моими узами, заметно осмелели, став бесстрашно проповедовать слово [9]

15 И хотя некоторые возвещают Христа в силу зависти и чувства соперничества, зато другие проповедуют из добрых побуждений: 16 одни это делают по любви, зная, что я поставлен для защиты Доброй Вести, 17 тогда как другие возвещают Христа, преследуя свои цели, делая это не с чистыми намерениями, а думая досадить мне в моих узах. 18 Так что из того? Разве только то, что в любом случае, будь то с задней мыслью или искренне, но Христос возвещается, и я этому рад. Я и впредь буду радоваться, 19 поскольку знаю, что по вашей молитве и при поддержке Духа Иисуса Христа это послужит мне к спасению, 20 с чем и связаны моё настойчивое ожидание и надежда, что я ни в чём не буду постыжен, напротив, во всей открытости теперь, как и всегда, в моём теле будет возвеличен Христос, будь то жизнью или смертью [10] . 21 Ведь жизнь для меня – Христос, значит, в смерти моя выгода. 22 Но если жизнь во плоти означает для меня плодотворную деятельность, то я не знаю, что и выбрать. 23 Я испытываю давление с обеих сторон: имею желание уйти и быть с Христом, поскольку это гораздо лучше; 24 но, с другой стороны, оставаться во плоти нужнее из-за вас. 25 И в этом я уверен, и знаю, что останусь и буду оставаться со всеми вами ради вашего успеха и радости в вере, 26 чтобы, когда я снова к вам приду, ваша похвальба Христом Иисусом возрастала из-за меня всё больше и больше.

27 Только ведите жизнь достойную Доброй Вести о Христе, дабы я, или придя к вам и вас увидев, или, отсутствуя, о вас услышал, что вы стоите в одном духе, все вместе единодушно борясь за благовествуемую веру, 28 ни в чём не будучи устрашаемы противниками, что для них является признаком гибели, а для вас – спасения, и это от Бога: 29 потому что ради Христа вам дано не только в Него верить, но и за Него страдать, 30 ведя такую же борьбу, какую видели у меня, и о какой теперь в связи со мной слышите [11]

Пример Христа

2 Итак, если у вас во Христе есть какая то опора, какое то утешение от любви, какое то духовное общение, какое то сочувствие и сострадание, 2 то сделайте мою радость полной: одно и тоже думайте, имея одну и ту же любовь, будьте единодушны и единомыслены, 3 ничего не делая ни ради собственной выгоды, ни ради тщеславия, напротив, смиренно почитая один другого как превосходящего тебя самого, 4 имея при этом каждый заботу не о себе, а о другом. 5 Да будут у вас те же мысли, что у Христа Иисуса Итак, если у вас во Христе есть какая то опора, какое то утешение от любви, какое то духовное общение, какое то сочувствие и сострадание, 2 то сделайте мою радость полной: одно и тоже думайте, имея одну и ту же любовь, будьте единодушны и единомыслены, 3 ничего не делая ни ради собственной выгоды, ни ради тщеславия, напротив, смиренно почитая один другого как превосходящего тебя самого, 4 имея при этом каждый заботу не о себе, а о другом. 5 Да будут у вас те же мысли, что у Христа Иисуса [12] , 6 Который, будучи формой Бога [13] , не считал для Себя достижением быть равным Богу [14] , 7 но Сам от этого отказался, восприняв форму раба [15] , родившись подобно людям, и внешностью оказавшись как человек. 8 Он унизил Себя до того, что стал послушным даже до смерти, причём смерти на кресте [16] . 9 Поэтому Бог Его и превознёс, и одарил Его именем, которое выше всех имён [17] , 10 с тем, чтобы во имя Иисуса преклонилось каждое колено небесных, земных и преисподних [18] , 11 и чтобы каждый язык открыто признал, что Иисус Христос есть Господь во славу Бога Отца.

Сиять, как в мире сияют светила

12 Так что, мои любимые, раз вы всегда были послушны, причём не только в моём присутствии, но и гораздо больше теперь в моё отсутствие, то совершайте со страхом и трепетом [19] дело своего спасения. 13 Ведь это Бог, действующий в вас, производит по Своему благоволению и ваше желание, и ваше действие. 14 Делайте всё без ропота и пререканий, 15 дабы вам быть безупречными и невинными, Божьими детьми без порока среди порочного и развращённого поколения, в котором вы сияете как в мире сияют светила, 16 неся слово жизни, что послужит к моей похвальбе в день Христов [20] , с тем, что я не впустую бежал [21] и не впустую трудился. 17 Но даже если я становлюсь излиянием к жертве и служению вашей веры [22] , то я рад, радуясь со всеми вами. 18 Точно также и вы будьте рады, и порадуйтесь вместе со мной.

Тимофей и Епафродит

19 А я, будучи в Господе Иисусе, надеюсь вскоре прислать к вам Тимофея, чтобы мне также воодушевиться, узнав о вашей жизни. 20 Ведь у меня больше нет единомышленника, который бы по настоящему заботился о ваших делах. 21 Понятно, что все ищут своего, а не того, что принадлежит Иисусу Христу. 22 А как он себя показал, вы знаете, потому что он вместе со мной как дитя при отце словно раб послужил Доброй Вести. 23 Так что я надеюсь тотчас его прислать, как только увижу, как обстоят мои дела. 24 Но я, будучи в Господе, уверен, что и сам вскоре приду [23]

25 Также я счёл нужным послать к вам Епафродита, моего брата [24] , сотрудника и соратника, а вашего посланца и служителя в моих нуждах, 26 так как он очень тосковал по всем вам, будучи в большой тревоге, потому что вы услышали, что он заболел. 27 А он, действительно, заболел так, что был близок к смерти. Но Бог его помиловал, впрочем, не только его, но и меня, чтобы мне не прибавлять печаль к печали. 28 Итак, я его как можно скорее посылаю, дабы вы, снова его увидев, порадовались, и у меня печали было бы меньше. 29 Так что примите его в Господе со всей радостью, и да будут такие у вас в почёте, 30 потому что он в связи с делом Христовым был близок к смерти, подвергнув опасности жизнь, чтобы, служа мне, восполнить ваше отсутствие.

Настоящая праведность

3 Впрочем, братья мои, радуйтесь, будучи в Господе. Писать вам одно и тоже мне не в тягость, зато вам послужит ограждением от опасностей.

2 Берегитесь псов, берегитесь злых деятелей, берегитесь отрезания [25] . 3 Ведь обрезание – это мы, потому что служим Богу, движимые Духом Божьим и хвалясь Христом Иисусом [26] , а не те, кто полагается на плоть [27] , 4 хотя я и могу на неё положиться. Если кто-то другой думает положиться на плоть, то я могу это сделать с большим основанием, 5 будучи обрезанным на восьмой день [28] , родом израильтянин из колена Вениаминова, еврей из евреев, по отношению к закону фарисей [29] , 6 по силе ревности преследователь церкви [30] , по праведности, достигаемой следованием закону, безупречный. 7 Однако то, что являлось для меня выгодой, я ради Христа счёл это убытком. 8 Да я, вообще, также всё сочту за убыток, в сравнении с превосходством знания Христа Иисуса, моего Господа, ради Которого я во всём понёс урон. И я всё сочту мусором, чтобы прибрести Христа 9 и обрестись в Нём не со своей праведностью, которая от закона, а через веру в Христа с праведностью, которая по вере приходит от Бога, 10 дабы познать Христа и силу Его воскресения, и участвовать в Его страданиях, приняв вместе с Ним Его смерть, 11 в надежде, что и мне как-нибудь удастся достичь воскресения из мёртвых.

Достижение высшей цели

12 Это не значит, что я уже достиг цели или стал уже совершенным, но я к ней стремлюсь, в надежде овладеть тем, ради чего мною овладел Христос Иисус. 13 Братья, я сам не считаю, что уже этим овладел, одно лишь скажу: забывая о том, что позади, и вырываясь вперёд, 14 я устремляюсь к цели, ради почести высшего звания у Бога во Христе Иисусе [31] . 15 В конце концов, тем из нас, кто достиг зрелости [32] , так и следует думать. А если вы думаете как-то иначе, то Бог вам откроет и это. 16 В любом случае, то, к чему мы пришли, тому и будем следовать [33]

4 Ну вот, мои любимые и желанные братья, мои радость и венок 17 Братья, будьте все моими подражателями, и смотрите на тех, кто следует тому примеру, какой вы имеете в нас. 18 Ведь многие, о ком я часто говорил, и теперь говорю даже со слезами, поступают как враги креста Христова, 19 конец которых в погибели. У них бог – брюхо, их слава - в сраме, а мысли заняты земным. 20 Тогда как наше гражданство на небесах, откуда мы и ожидаем Спасителя – Господа Иисуса Христа, 21 Который преобразует тело нашего унижения тождественно телу Своей славы [34] тем действием, коим Он также может всё Себе подчинить.Ну вот, мои любимые и желанные братья, мои радость и венок [35] , так и стойте, любимые, в Господе.

Наставления

2 Эводию и Синтихию прошу думать одно и тоже, будучи в Господе. 3 Да и тебя, истинный сотрудник [36] , прошу помогай им, стоявшим в борьбе за дело Доброй Вести вместе со мной, Климентом и прочими моими сотрудниками, имена которых в книги жизни [37] . 4 Всегда радуйтесь, будучи в Господе. И ещё раз скажу: радуйтесь! 5 Ваша кротость да будет всем известна. Господь близко [38] ! 6 Ни о чём не заботьтесь, но во всём – в молитве и в благодарственном прошении открывайте Богу свои просьбы 7 И мир, подаваемый Богом, превосходящий всякий ум, сохранит ваши сердца и ваши мысли во Христе Иисусе [39]

8 В остальном, братья, имейте мысли о том, что истинно, что достойно чести, что справедливо, что чисто, что располагает к дружбе, что похвально. Одним словом: что есть добродетель и что достойно похвалы, о том и думайте. 9 А чему вы научились у меня, что восприняли, что услышали и увидели, то и делайте. И Бог, подающий мир, будет с вами.

Благодарность филиппийцам за помощь

10 Я очень обрадовался, будучи в Господе, что вы, наконец, дали расцвести своей заботе обо мне. Понятно, что вы и раньше не переставали обо мне думать, но просто у вас не было к тому удобного случая. 11 Говорю это, не потому что терплю лишения. Я вполне научился довольствоваться теми условиями, в которых нахожусь. 12 Я умею жить и при скудости, и при избытке, будучи наученным как при всех и во всех обстоятельствах уметь пережить и сытость, и голод, и избыток, и недостаток. 13 Я всё в силах пережить в Укрепляющим меня [40] . 14 Но в любом случае, вы хорошо поступили, приняв участие в моих стеснённых обстоятельствах.

15 И вам, филиппийцы, также известно, что в начале проповеди Доброй Вести, когда я ушёл из Македонии, ни одна церковь не приняла участия в моих поступлениях и расходах, кроме вас одних, 16 так что даже в Фессалоники вы присылали мне на нужду, и один и другой раз. 17 Это не значит, что я хочу подарков, но я хочу урожая [41] , умножающего вашу прибыль. 18 Что же касается меня, то я всё получил сполна, и имею избыток. Я вполне обеспечен, получив от Епафродита то, что вы послали, словно благоуханный запах, жертву приятную и угодную Богу [42] . 19 А мой Бог восполнит [43] славой всякую вашу нужду по Своему богатству через Христа Иисуса [44] . 20 Богу же и Отцу нашему слава во веки веков, аминь.

Заключительные приветствия

21 Приветствуйте каждого святого во Христе Иисусе [45] . Вас приветствуют братья [46] , находящиеся со мной. 22 Вас приветствуют все святые [47] , в особенности из дома цезаря [48] . 23 Благодать Господа Иисуса Христа да будет с духом вашим [49]

[1] святые – члены церкви Христа, как посвящённые Богу через Его Сына, став Божьим народом, по аналогии с народом Израиля, который был выделен (освящён) Богом среди всех народов как Его Собственный народ (Втор 7:6; 1 Петр 2:9-10). – члены церкви Христа, как посвящённые Богу через Его Сына, став Божьим народом, по аналогии с народом Израиля, который был выделен (освящён) Богом среди всех народов как Его Собственный народ (Втор 7:6; 1 Петр 2:9-10). [2] блюстители и служители – таково значение слов епископы и диаконы, стоящих в оригинале. Речь идёт о выборных должностных служителях местной церкви, осуществлявших в ней служение проповеди и наблюдения за дисциплиной (епископы), а также ответственных за внутриобщинную благотворительность (диаконы). Позднее, на рубеже I-II в. н.э. звание епископа будет усвоено лицами, позиционирущими себя как «приемники апостолов», когда каждый из них стал осуществлять руководство несколькими общинами в одном городе или местности, именем которых они будут титуловаться, тогда как поставляемым епископами руководителям этих общин будет усвоено наименование пресвитеров (старейшин). – таково значение слов, стоящих в оригинале. Речь идёт о выборных должностных служителях местной церкви, осуществлявших в ней служение проповеди и наблюдения за дисциплиной (епископы), а также ответственных за внутриобщинную благотворительность (диаконы). Позднее, на рубеже I-II в. н.э. звание епископа будет усвоено лицами, позиционирущими себя как «приемники апостолов», когда каждый из них стал осуществлять руководство несколькими общинами в одном городе или местности, именем которых они будут титуловаться, тогда как поставляемым епископами руководителям этих общин будет усвоено наименование пресвитеров (старейшин). [3] благодать вам и мир – смешанная формула приветствия, состоящая из христианского пожелания Божьей благодати и традиционного еврейского и, вообще, восточного пожелания мира. Первый термин (по-гречески хáрис) в устах Павла означает то, что Бог подаёт верящим в Христа даром, помимо их заслуг, и, прежде всего, дар Святого Духа. В свою очередь второй термин (по-еврейски шалóм) означает не только покой, отсутствие войн и вражды, но и всяческое благополучие. – смешанная формула приветствия, состоящая из христианского пожелания Божьейи традиционного еврейского и, вообще, восточного пожелания. Первый термин (по-гречески хáрис) в устах Павла означает то, что Бог подаёт верящим в Христа даром, помимо их заслуг, и, прежде всего, дар Святого Духа. В свою очередь второй термин (по-еврейски шалóм) означает не только покой, отсутствие войн и вражды, но и всяческое благополучие. [4] ваше участие в проповеди Доброй Вести с первого дня и до сих пор – имеется в виду участие филиппских христиан в деле благовестия со времени основания церкви в Филиппах. – имеется в виду участие филиппских христиан в деле благовестия со времени основания церкви в Филиппах. [5] день Иисуса Христа – выражение, которым Павел обычно обозначает день ожидавшегося вскоре второго пришествия Христа и наступление последнего суда. – выражение, которым Павел обычно обозначает день ожидавшегося вскоре второго пришествия Христа и наступление последнего суда. [6] См. примечание к ст. 6. [7] урожай, буквально: плод – восточное обозначение результата какой либо деятельности или усилий. , буквально:– восточное обозначение результата какой либо деятельности или усилий. [8] преторий – здесь идёт речь либо о преторианской гвардии, несшей охрану императорского дворца в Риме, либо о резиденции императорского наместника в Эфесе или же Кесарии и служащих в ней. – здесь идёт речь либо о преторианской гвардии, несшей охрану императорского дворца в Риме, либо о резиденции императорского наместника в Эфесе или же Кесарии и служащих в ней. слово Божье. [9] Согласно другим рукописям: [10] в моём теле будет возвеличен Христос, будь то жизнью или смертью – имеется в виду, что проповедь Павла, даже если ради неё ему придётся отдать свою жизнь, служит величию Христа. – имеется в виду, что проповедь Павла, даже если ради неё ему придётся отдать свою жизнь, служит величию Христа. [11] В стт. 27-30 Павел уподобляет свою жизнь ради Евангелия и жизнь своих адресатов соревнованию борцов на арене цирка, в котором они, несмотря на тяжесть борьбы, призваны выйти победителями. [12] Далее в стт. 6-11 Павел приводит первохристианский гимн в честь Христа, дающий пример первоначальной церковной христологии (учения о Христе). [13] будучи формой Бога – в греческом оригинале здесь стоит слово морфэ (соответствующее латинскому форма). Данный термин, следуя традиции Аристотелевой философии, служил в греко-римском мире обозначению сущности вещей или явлений. Очевидно, что здесь он используется для того, чтобы сначала указать на то, что Иисус Христос явил Собой сущность Бога, причём не иначе как любящего и милующего (ср. со сказанным в стт. 2-5). – в греческом оригинале здесь стоит слово(соответствующее латинскому). Данный термин, следуя традиции Аристотелевой философии, служил в греко-римском мире обозначению сущности вещей или явлений. Очевидно, что здесь он используется для того, чтобы сначала указать на то, что Иисус Христос явил Собой сущность Бога, причём не иначе как любящего и милующего (ср. со сказанным в стт. 2-5). [14] не считал для себя достижением быть равным Богу, другой возможный перевод: не держался за равенство с Богом – в любом случае, данная мысль служит аллюзией к библейскому рассказу об Адаме и Еве, которые захотели стать «как Бог» (Быт 3:5). Она связана с христологией Павла, который учит о Христе как о Новом Адаме, Своим послушанием воле Отца являющим противоположность Адаму, явившему непослушание Богу, вследствие чего «в мир вошёл грех, а через грех смерть» (Рим 5:12). , другой возможный перевод:– в любом случае, данная мысль служит аллюзией к библейскому рассказу об Адаме и Еве, которые захотели стать «как Бог» (Быт 3:5). Она связана с христологией Павла, который учит о Христе как о Новом Адаме, Своим послушанием воле Отца являющим противоположность Адаму, явившему непослушание Богу, вследствие чего «в мир вошёл грех, а через грех смерть» (Рим 5:12). [15] форма раба – данное понятие указывает, что Сыном Божьим было воспринято человеческое естество, находящееся в рабстве у законов природы, предполагающих его смертность. – данное понятие указывает, что Сыном Божьим было воспринято человеческое естество, находящееся в рабстве у законов природы, предполагающих его смертность. [16] Когда говорится о спасительном подвиге Христа как Отрока (Раба) Господня, согласно пророчеству Второ-Исайи (Ис 52:13-53:12), то не случайно особое внимание уделяется смерти на кресте, которая в то время представляла как наиболее мучительный, так и наиболее позорный вид смертной казни. [17] имя, которое выше всех имён – в библейской традиции этим именем является Божье имя Господь, таким образом, речь идёт о собственном имени Христа. – в библейской традиции этим именем является Божье имя, таким образом, речь идёт о собственном имени Христа. [18] чтобы во имя Иисуса преклонилось каждое колено небесных, земных и преисподних – имеется в виду, что вся обитаемая вселенная, как ее представляли в древности, включая, кроме жителей земли, также обитателей рая и ада, воздаст Иисусу божескую почесть. – имеется в виду, что вся обитаемая вселенная, как ее представляли в древности, включая, кроме жителей земли, также обитателей рая и ада, воздаст Иисусу божескую почесть. [19] со страхом и трепетом – для Павла характерно использование библейское выражения страх и трепет (Втор 11:25; Пс 2:11; 55 (54):6), когда речь идёт о служении и послушании Господу, равно как для описания душевного состояния. Ср.: 1 Кор 2:3; 2 Кор 7:15, а также: Еф 6:5. – для Павла характерно использование библейское выражения(Втор 11:25; Пс 2:11; 55 (54):6), когда речь идёт о служении и послушании Господу, равно как для описания душевного состояния. Ср.: 1 Кор 2:3; 2 Кор 7:15, а также: Еф 6:5. [20] См. примечание к 1:6. [21] не впустую бежал – Павел использует здесь характерный для него риторический приём, сравнивая себя с атлетом, бегущим на состязании ради приза. Этот же образ он также относит, вообще, к жизни христианина. Ср.:1 Кор 9:24; Гал 2:2; 5:7, а также 2 Тим 4:7. – Павел использует здесь характерный для него риторический приём, сравнивая себя с атлетом, бегущим на состязании ради приза. Этот же образ он также относит, вообще, к жизни христианина. Ср.:1 Кор 9:24; Гал 2:2; 5:7, а также 2 Тим 4:7. [22] Павел сравнивает себя с вином, которое изливается на принесённое в жертву животное или к подножию жертвенника, тем самым намекая на свою возможную скорую мученическую кончину за Христа. вскоре приду к вам. [23] Согласно другим рукописям: [24] брат – обозначение, указывающее на принадлежность к церкви Христа и служащее выражению той мысли, что её члены, как дети Небесного Отца, должны относиться друг к другу как братья, любя друг друга и сознавая равенство между собой (ср.: Мф 23:8-10). Здесь имеет место прямая аналогия с народом Израиля, принадлежащие к которому как его потомки были призваны Богом видеть друг в друге братьев и «ближних» (см., например, Лев 19:17-18). – обозначение, указывающее на принадлежность к церкви Христа и служащее выражению той мысли, что её члены, как дети Небесного Отца, должны относиться друг к другу как братья, любя друг друга и сознавая равенство между собой (ср.: Мф 23:8-10). Здесь имеет место прямая аналогия с народом Израиля, принадлежащие к которому как его потомки были призваны Богом видеть друг в друге братьев и «ближних» (см., например, Лев 19:17-18). [25] Данным наставлением Павел предостерегает филиппских христиан от иудействующих, которые настаивали на необходимости для языко-христиан обрезания, которое он здесь саркастически называет «отрезанием». Сарказм Павла связан с тем, что для вхождения в народ Божий поверившим в искупительное значение крестных страданий Христа язычникам обрезание вовсе не нужно, как это следует из Павлова благовестия (этой теме полностью посвящено Послание Галатам). Отсюда и сравнение обрезания с «отрезанием», то есть с кастрацией, которая исключала еврея из общества Израиля (Втор 23:1). Из этого также следует, что иудействующие выступают как «злые деятели». Что же касается упоминания «псов», то это слово в еврейской среде служило для обозначения язычников. Однако в данном контексте Павел, по-видимому, использует его более широко, обозначая им, вообще, всех, кто злобно настроен по отношению Доброй Вести о Христе. Ведь это мы – обрезание, духом служащие Богу и хвалящиеся Иисусом Христом… В Ветхом Завете обрезание выступает как знак завета с Богом (см.: Быт 17:9-11). В связи с этим Павел говорит о духовном характере богопочетания у последователей Христа (ср.: Ин 4:24) как о знаке их завета с Богом, которым замещается обрезание. [26] Согласно другим рукописям:В Ветхом Завете обрезание выступает как знак завета с Богом (см.: Быт 17:9-11). В связи с этим Павел говорит о духовном характере богопочетания у последователей Христа (ср.: Ин 4:24) как о знаке их завета с Богом, которым замещается обрезание. [27] те, кто полагается на плоть – в данном случае имеются в виду иудействующие, придающие особое значение внешним знакам обрезания крайней плоти. – в данном случае имеются в виду иудействующие, придающие особое значение внешним знакам обрезания крайней плоти. [28] обрезанный на восьмой день – то есть согласно закону, повелевающему обрезывать каждого еврейского младенца мужского пола на восьмой день от рождения (Быт 17:12). – то есть согласно закону, повелевающему обрезывать каждого еврейского младенца мужского пола на восьмой день от рождения (Быт 17:12). [29] по отношению к закону фарисей – Павел особо подчёркивает свою прежнюю принадлежность к секте фарисеев, поскольку последние особенно ревностно относились не только к предписаниям самого закона Моисеева, но и связанного с этим Предания. – Павел особо подчёркивает свою прежнюю принадлежность к секте фарисеев, поскольку последние особенно ревностно относились не только к предписаниям самого закона Моисеева, но и связанного с этим Предания. церкви Божьей. [30] Согласно более поздним рукописям: [31] ради почести высшего звания – в стт. 12-14 Павел сравнивает свою жизнь с участием в забеге, победитель которого, первым достигший намеченной цели, удостаивается соответствующей почести – лаврового венка и звания победителя. Здесь же говорится о почести высшего, то есть даваемого Богом звания, указывающего на принадлежность Его Царству. Ниже (ст. 20) в связи с этим Павел говорит о небесном гражданстве, т. е. гражданстве у Бога всех ожидающих прихода Христа. – в стт. 12-14 Павел сравнивает свою жизнь с участием в забеге, победитель которого, первым достигший намеченной цели, удостаивается соответствующей почести – лаврового венка и звания победителя. Здесь же говорится о почести высшего, то есть даваемого Богом звания, указывающего на принадлежность Его Царству. Ниже (ст. 20) в связи с этим Павел говорит о небесном гражданстве, т. е. гражданстве у Бога всех ожидающих прихода Христа. [32] кто достиг зрелости, буквально: совершенные – имеется в виду духовная зрелость, в сравнении с тем состоянием члена церкви, которое Павел характеризует как «младенчество» (ср.: 1 Кор 13:11). , буквально:– имеется в виду духовная зрелость, в сравнении с тем состоянием члена церкви, которое Павел характеризует как «младенчество» (ср.: 1 Кор 13:11). …то, к чему мы пришли, то будем и думать и по тому правилу будем поступать. [33] Согласно более поздним рукописям: [34] преобразует тело нашего унижения тождественно телу Своей славы – так Павел выражает очень важную для своей проповеди мысль о том, что униженное смертью и тлением тело человека умерший и воскрешённый из мёртвых Христос при Своём приходе преобразует в такое же бессмертное (нетленное, духовное) тело, в каком Он Сам был прославлен. Ср.: 1 Кор 15:42-57. – так Павел выражает очень важную для своей проповеди мысль о том, что униженное смертью и тлением тело человека умерший и воскрешённый из мёртвых Христос при Своём приходе преобразует в такое же бессмертное (нетленное, духовное) тело, в каком Он Сам был прославлен. Ср.: 1 Кор 15:42-57. [35] венок – данная характеристика связана со сказанным в 3:12-14. Здесь Павел имеет в виду, что его труды по устроению церкви в Филиппах достойны награды, подобно тому как лавровым венком награждается победитель атлетических состязаний. – данная характеристика связана со сказанным в 3:12-14. Здесь Павел имеет в виду, что его труды по устроению церкви в Филиппах достойны награды, подобно тому как лавровым венком награждается победитель атлетических состязаний. Сизиг, которое в данном контексте может быть также понято как сотрудник. [36] Возможно, здесь речь идёт о собственном имени, которое в данном контексте может быть также понято как [37] книга жизни – это выражение является аллюзией Дан 12:1, где говорится о спасении праведников, которые «будут найдены записанными в книгу», т. е. в особый кожаный свиток. Судя по всему, этот термин имел распространение в первохристианской среде, хотя в Новом Завете он встречается ещё только в Откр 3:5; 13:8; 17:8; 20:12, 15. – это выражение является аллюзией Дан 12:1, где говорится о спасении праведников, которые «будут найдены записанными в книгу», т. е. в особый кожаный свиток. Судя по всему, этот термин имел распространение в первохристианской среде, хотя в Новом Завете он встречается ещё только в Откр 3:5; 13:8; 17:8; 20:12, 15. [38] Господь близко! – очевидно, данная аккламация, представляющая собой литургический возглас, указывает на близкое пришествие Христа. – очевидно, данная аккламация, представляющая собой литургический возглас, указывает на близкое пришествие Христа. [39] Ни о чём не заботьтесь… - данное наставление созвучное сказанному Иисусом в Нагорной проповеди (Мф 6:25-26), указывает на то, что главным для христианина, что, прежде всего, должно занимать его мысли, призвано быть нахождение во Христе и наследие Царства Небес, тогда как житейским заботам, неизбежным для человека, не следует прилагать первостепенного внимания в надежде на помощь Божью во всех обстоятельствах жизни христианина. Результатом такого умонастроения и становится мир, посылаемый Богом, то есть то состояние, которое невозможно представить человеческому уму, занятому всяческими житейскими заботами. - данное наставление созвучное сказанному Иисусом в Нагорной проповеди (Мф 6:25-26), указывает на то, что главным для христианина, что, прежде всего, должно занимать его мысли, призвано быть нахождение во Христе и наследие Царства Небес, тогда как житейским заботам, неизбежным для человека, не следует прилагать первостепенного внимания в надежде на помощь Божью во всех обстоятельствах жизни христианина. Результатом такого умонастроения и становится, то есть то состояние, которое невозможно представить человеческому уму, занятому всяческими житейскими заботами. Христе. [40] В более поздних рукописях добавлено: [41] См. примечание к 1:11. [42] словно благоуханный запах, жертву приятную и угодную Богу – Павел использует здесь библейский образ жертвы, угодной Богу, которую Он «обоняет как приятное благоухание», впервые встречающийся в Ветхом Завете в связи с жертвоприношением Ноя в знак завета с Богом (Быт 8:21). – Павел использует здесь библейский образ жертвы, угодной Богу, которую Он «обоняет как приятное благоухание», впервые встречающийся в Ветхом Завете в связи с жертвоприношением Ноя в знак завета с Богом (Быт 8:21). да восполнит. [43] Согласно другим рукописям: [44] восполнит славой всякую вашу нужду… - указание на могущество Бога, в котором проявляется Его слава. Данное наставление следует рассматривать в связи со сказанным в стт. 6-7. - указание на могущество Бога, в котором проявляется Его слава. Данное наставление следует рассматривать в связи со сказанным в стт. 6-7. [45] См. примечание к 1:1. [46] См. примечание к 2:25.. [47] См. примечание к 1:1. [48] лПавел говорит здесь о приветствии филиппским христианам от лица всех членов местной церкви, особо выделяя при этом тех из них, кто, будучи свободным или рабом, по-видимому, служит либо в императорском дворце, если речь идёт о Риме, либо в резиденции императорского наместника, если речь идет об Эфесе или Кесарии. Благодать Господа нашего Иисуса Христа со всеми вами. Аминь. [49] Согласно поздним рукописям:

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