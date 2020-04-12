В Российской Федерации человек, его права и свободы, включая свободу вероисповедания, провозглашены высшей ценностью. Конституция Российской Федерации 1993 года , Федеральный закон от 26 сентября 1997 года № 125-ФЗ «О свободе совести и о религиозных объединениях» с учетом международно-правовых требований в области прав человека и тенденций современной юридической науки закрепили ряд принципиальных положений, обеспечивающих реализацию индивидуальных и коллективных религиозных прав и свобод граждан. Конституционно-правовое обеспечение этих прав и свобод необходимо, в первую очередь, для свободного развития каждого человека и формирования полноценного гражданского общества. Несмотря на определенный прогресс в исследуемой области, следует констатировать, что развитие конституционно-правовых основ свободы вероисповедания и деятельности религиозных объединений в России осуществляется неоднозначно. Наша страна подошла к моменту формирования демократического государства в 1990-е гг. без накопленного положительного опыта в области юридического гарантирования прав человека в сфере религии. Федеральный закон «О свободе совести и о религиозных объединениях» принимался в сложной борьбе представлений о том, что именно и в каких пределах должен гарантировать этот закон.

Пчелинцев Анатолий Васильевич - Миссионерская деятельность - как не стать жертвой «Закона Яровой» - советы от адвокатов

М.: Издано в партнерстве с Ассоциацией "Духовное возрождение" Мissiоn Eurasia 2017. - 248 с. Справочник.

ISBN 978-5-9906057-8-7

Пчелинцев Анатолий Васильевич - Миссионерская деятельность - как не стать жертвой «Закона Яровой» - советы от адвокатов - Содержание

РАЗДЕЛ 1 Распространение релиrиозных убеждений, или миссионерская деятельность: разrраничение понятий РАЗДЕЛ 2 Распространение релиrиозной литературы

Распространение религиозной литерары гражданами

Распространение религиозной литературы религиозными организациями РАЗДЕЛ 3 Порядок осуществления миссионерской деятельности релиrиозными объединениями

Внутренние установления религиозных организаций

Правовое регулирование мест совершения миссионерской деятельности

Миссионерская деятельность религиозных групп

Миссионерская деятельность религиозных организаций РАЗДЕЛ 4 Распространение релиrиозных убеждений и миссионерская деятельность иностранных rраждан

Статус иностранных граждан

Осуществление миссионерской деятельности иностранным гражданином от имени религиозной группы

Осуществление миссионерской деятельности иностранным гражданином от имени религиозной организации

Порядок привлечения иностранных работников

Ответственность иностранных граждан за незаконную миссионерскую деятельность РАЗДЕЛ 5 Миссионерская деятельность в СМИ и сети Интернет

Миссионерская деятельность в СМИ и на официальных сайтах религиозных объединений

Распространение религиозных убеждений и миссионерская деятельность в социальных сетях РАЗДЕЛ 6 Ответственность за нарушение законодательства о свободе совести

Ответственность граждан

Ответственность религиозных объединений

Ответственность должностных лиц органов государственной власти за нарушения права на свободу совести РАЗДЕЛ 7 Обжалование постановлений по делам об административном правонарушении

Право на обжалование постановления по делу об административном правонарушении

Срок обжалования постановления по делу об административном правонарушении

Руководство по написан и ю жалобы

Образец жалобы

Решение по жалобе на постановление по делу об административном правонарушении

Освобождение от ответственности по малозначительности ПРИЛОЖЕНИЯ Пакет миссионера

Алгоритм защиты при проверке

Судебная практика

Законодательство Пчелинцев Анатолий Васильевич - Миссионерская деятельность - как не стать жертвой «Закона Яровой» - советы от адвокатов - Распространение релиrиозных убеждений, или миссионерская деятельность: разrраничение понятий

Конституционно-правовые проблемы свободы вероисповедания и деятельности религиозных объединений длительное время были обделены должным вниманием в отечественной юридической литературе. Можно назвать две главные причины сложившейся неутешительной ситуации.

Первую причину можно объяснить продолжительным идеологическим господством в советской общественной науке атеистического предрассудка «отмирания» религии как «опиума для народа», который объективно препятствовал нормальному развитию соответствующих научно-правовых исследований, так как неоправданно сужал и сковывал свободу добросовестного научного поиска в этой сфере. Большинство работ советского периода по данной тематике в силу известных причин не содержат ответа на многие всегда актуальные и поныне злободневные вопросы, которые волнуют все поколения людей в нашей стране.

Вторая причина заключается в том, что часть рассматриваемых проблем находится на стыке правоведения и религиоведения. В то же время современная методология, терминология, а также необходимый эмпирический материал в названных отраслях научного знания по данной проблематике еще только начинают нарабатываться. Качественным исследованиям существенно препятствует все еще бытующий в ученой среде сугубо специализированный «Ведомственный патриотизм», мешающий плодотворно использовать существенные достижения современных социальных наук. К этому следует добавить то обстоятельство, что большинство российских юристов, как правило, не сведущи в проблемах религии, что проявляется в ненадлежащем поиске оптимальных конституционно-правовых трактовок содержания и выражения свободы вероисповедания и правомерности религиозной деятельности.

Однако в последние годы все большее количество ученых правоведов обращается к теме теоретического осмысления и законодательных гарантий религиозных прав человека. С принятием Федерального закона № 37 4-ФЗ от 6 июля 20 16 г. «0 внесении изменений в Федеральный закон «0 противодействии терроризму» и в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части установления дополнительных мер противодействия терроризму и обеспечения общественной безопасности» (так называемый «закон Яровой») интерес, как ученых, так и верующих к конституционно-правовым гарантиям свободы совести существенно вырос. В первую очередь это объясняется тем, что данным законом были внесены существенные поправки в Федеральный закон от 26 сентября 1 997 года № l 25- ФЗ «О свободе совести и о религиозных объединениях» в части правового регулирования миссионерской деятельности.