Пчелинцев, Загребина - Миссионерская деятельность - как не стать жертвой «Закона Яровой»
В Российской Федерации человек, его права и свободы, включая свободу вероисповедания, провозглашены высшей ценностью.
Конституция Российской Федерации 1993 года , Федеральный закон от 26 сентября 1997 года № 125-ФЗ «О свободе совести и о религиозных объединениях» с учетом международно-правовых требований в области прав человека и тенденций современной юридической науки закрепили ряд принципиальных положений, обеспечивающих реализацию индивидуальных и коллективных религиозных прав и свобод граждан. Конституционно-правовое обеспечение этих прав и свобод необходимо, в первую очередь, для свободного развития каждого человека и формирования полноценного гражданского общества.
Несмотря на определенный прогресс в исследуемой области, следует констатировать, что развитие конституционно-правовых основ свободы вероисповедания и деятельности религиозных объединений в России осуществляется неоднозначно. Наша страна подошла к моменту формирования демократического государства в 1990-е гг. без накопленного положительного опыта в области юридического гарантирования прав человека в сфере религии. Федеральный закон «О свободе совести и о религиозных объединениях» принимался в сложной борьбе представлений о том, что именно и в каких пределах должен гарантировать этот закон.
Пчелинцев Анатолий Васильевич - Миссионерская деятельность - как не стать жертвой «Закона Яровой» - советы от адвокатов
М.: Издано в партнерстве с Ассоциацией "Духовное возрождение" Мissiоn Eurasia 2017. - 248 с. Справочник.
ISBN 978-5-9906057-8-7
Пчелинцев Анатолий Васильевич - Миссионерская деятельность - как не стать жертвой «Закона Яровой» - советы от адвокатов - Содержание
РАЗДЕЛ 1
- Распространение релиrиозных убеждений, или миссионерская деятельность: разrраничение понятий
РАЗДЕЛ 2
- Распространение релиrиозной литературы
- Распространение религиозной литерары гражданами
- Распространение религиозной литературы религиозными организациями
РАЗДЕЛ 3
- Порядок осуществления миссионерской деятельности релиrиозными объединениями
- Внутренние установления религиозных организаций
- Правовое регулирование мест совершения миссионерской деятельности
- Миссионерская деятельность религиозных групп
- Миссионерская деятельность религиозных организаций
РАЗДЕЛ 4
- Распространение релиrиозных убеждений и миссионерская деятельность иностранных rраждан
- Статус иностранных граждан
- Осуществление миссионерской деятельности иностранным гражданином от имени религиозной группы
- Осуществление миссионерской деятельности иностранным гражданином от имени религиозной организации
- Порядок привлечения иностранных работников
- Ответственность иностранных граждан за незаконную миссионерскую деятельность
РАЗДЕЛ 5
- Миссионерская деятельность в СМИ и сети Интернет
- Миссионерская деятельность в СМИ и на официальных сайтах религиозных объединений
- Распространение религиозных убеждений и миссионерская деятельность в социальных сетях
РАЗДЕЛ 6
- Ответственность за нарушение законодательства о свободе совести
- Ответственность граждан
- Ответственность религиозных объединений
- Ответственность должностных лиц органов государственной власти за нарушения права на свободу совести
РАЗДЕЛ 7
- Обжалование постановлений по делам об административном правонарушении
- Право на обжалование постановления по делу об административном правонарушении
- Срок обжалования постановления по делу об административном правонарушении
- Руководство по написан и ю жалобы
- Образец жалобы
- Решение по жалобе на постановление по делу об административном правонарушении
- Освобождение от ответственности по малозначительности
ПРИЛОЖЕНИЯ
- Пакет миссионера
- Алгоритм защиты при проверке
- Судебная практика
- Законодательство
Пчелинцев Анатолий Васильевич - Миссионерская деятельность - как не стать жертвой «Закона Яровой» - советы от адвокатов - Распространение релиrиозных убеждений, или миссионерская деятельность: разrраничение понятий
Конституционно-правовые проблемы свободы вероисповедания и деятельности религиозных объединений длительное время были обделены должным вниманием в отечественной юридической литературе. Можно назвать две главные причины сложившейся неутешительной ситуации.
Первую причину можно объяснить продолжительным идеологическим господством в советской общественной науке атеистического предрассудка «отмирания» религии как «опиума для народа», который объективно препятствовал нормальному развитию соответствующих научно-правовых исследований, так как неоправданно сужал и сковывал свободу добросовестного научного поиска в этой сфере. Большинство работ советского периода по данной тематике в силу известных причин не содержат ответа на многие всегда актуальные и поныне злободневные вопросы, которые волнуют все поколения людей в нашей стране.
Вторая причина заключается в том, что часть рассматриваемых проблем находится на стыке правоведения и религиоведения. В то же время современная методология, терминология, а также необходимый эмпирический материал в названных отраслях научного знания по данной проблематике еще только начинают нарабатываться. Качественным исследованиям существенно препятствует все еще бытующий в ученой среде сугубо специализированный «Ведомственный патриотизм», мешающий плодотворно использовать существенные достижения современных социальных наук. К этому следует добавить то обстоятельство, что большинство российских юристов, как правило, не сведущи в проблемах религии, что проявляется в ненадлежащем поиске оптимальных конституционно-правовых трактовок содержания и выражения свободы вероисповедания и правомерности религиозной деятельности.
Однако в последние годы все большее количество ученых правоведов обращается к теме теоретического осмысления и законодательных гарантий религиозных прав человека. С принятием Федерального закона № 37 4-ФЗ от 6 июля 20 16 г. «0 внесении изменений в Федеральный закон «0 противодействии терроризму» и в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части установления дополнительных мер противодействия терроризму и обеспечения общественной безопасности» (так называемый «закон Яровой») интерес, как ученых, так и верующих к конституционно-правовым гарантиям свободы совести существенно вырос. В первую очередь это объясняется тем, что данным законом были внесены существенные поправки в Федеральный закон от 26 сентября 1 997 года № l 25- ФЗ «О свободе совести и о религиозных объединениях» в части правового регулирования миссионерской деятельности.
спасибо!