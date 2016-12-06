Типикон патриарха Алексия Студита (здесь и далее — ТАС) является ключевым источником для истории византийского богослужения и монашества, так как, с одной стороны, он представляет собой наиболее ранний византийский ктиторский типикон, содержащий как ктиторскую, так и богослужебную части. С другой стороны, ТАС связан с традицией Студийского монастыря, которая оказала определяющее влияние па византийское монашество IX—X столетий. К сожалению, греческий текст типикона уграчен, и единственным свидетелем несохранившегося греческого оригинала является древнерусский перевод, известный под названием Студийско-Алексиевский устав (здесь и далее — САУ), который был создан в Киево-Печерском монастыре. САУ является главным источником при изучении богослужения и монашества в ранний период истории Русской Церкви. Именно этот устав, в его различных редакциях, определял в последней трети XI—XIV столетиях богослужебную традицию Русской Церкви и устроение древнерусских монастырей.

Во второй четверти XI столетия константинопольский патриарх Алексий Студит составил особый Типикон для монастыря Успения Пресвятой Богородицы, который он создал в столице Византийской империи. В основе этого типикона, содержавшего богослужебную и ктиторскую части, лежала традиция знаменитого Студийского монастыря, игуменом которого ранее был константинопольский святитель.

Пентковский А. М. - Типикон патриарха Алексия Студита в Византии и на Руси - История изучения

Характерной чертой изучения Типикона патриарха Алексия Студита, которое продолжается уже полтора столетия, является преимущественное внимание к нему российских ученых, что во многом обусловлено утратой греческого текста этого памятника (ТАС) и сохранностью древнерусского перевода (САУ). Ни одно исследование по истории Русской Православной Церкви в начальный ее период, по истории русской литургической традиции или русского монашества не обходится без упоминаний о САУ. Иногда о САУ вспоминают и при характеристике византийского монашества или византийского богослужения X—XI веков, однако отсутствие греческого текста, с одной стороны, и научного издания древнерусского перевода — с другой, существенно затрудняют использование этого источника.

Первые упоминания о Типиконе константинопольского монастыря патриарха Алексия Студита и о рукописи Син. 330, содержащей древнерусский перевод этого типикона, находятся в «Истории Русской Церкви» епископа Филарета (Гумилевского, с 1857 года — архиепископа) и относятся к 1849 году. Однако историограф отличал САУ, появление которого было отнесено ко второй половине XII столетия, от некоего «Студийского устава», введенного в Печерском монастыре преподобным Феодосией. В монографии были приведены и два свидетельства о введении этого устава в Печерском монастыре, одно из которых находится в Житии преподобного Феодосия, а другое — в Повести временных лет (под 1051 годом), а также предпринята попытка согласовать эти свидетельства.

Высказанное преосвященным Филаретом (Гумилевским) мнение об отличии некоего «Студийского устава», введенного в Печерском монастыре преподобным Феодосием Печерским, от САУ, переведенного позднее, повторяется в «Истории Русской Церкви» епископа (впоследствии митрополита) Макария (Булгакова), причем историограф предпринял новую попытку согласовать две известные версии получения устава, предположив, что преподобный Феодосии произвел сопоставление двух полных списков Студийского устава, один из которых принес из Константинополя Ефрем Скопец (согласно Житию преподобного Феодосия), а другой — чернец Студийского монастыря Михаил, пришедший в Киев вместе с митрополитом Георгием (согласно Повести временных лет); после проведенного сравнения преподобный Феодосии повелел прочитать новый устав перед братией и ввел его в своем монастыре.