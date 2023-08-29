Цимбалюк - Пересопницьке Євангеліє: повернення на рубікон
Один из первых переводов Евангелия на староукраинский язык с народноразговорными элементами, духовный памятник и национальный символ.
Создано в 1556—1561 годах сыном протопопа Михаилом Василевичем и архимандритом Пречистенского монастыря Григорием. Они начали работу в с.Дворце (ныне Хмельницкая область), а завершили в Пересопнице (ныне Ровненская область).
Один из первых переводов Евангелия на староукраинский язык с народноразговорными элементами, духовный памятник и национальный символ, на котором приносят присягу Президенты Украины.
Євген Цимбалюк - Пересопницьке Євангеліє: повернення на рубікон
Рівне: ПП ДМ, 2011. - 112 с., іл.
ISBN 978-617-515-053-5
Євген Цимбалюк - Пересопницьке Євангеліє: повернення на рубікон - Зміст
- Замість передмови
- Благословения княгині Заславської
- Хто приклав до Євангелія руку, а хто - серце?
- Від Двірця - до Пересопниці
- Народження у час великих потрясінь
- Євангеліе в одежі пергаменту та оксамиту
- Феномен фоліанта - від простої мови
- Крізь віки - тернистим шляхом
- У пошуку немеркнучих перлів
- У фундамент пам’ятника заклали пам’ять
- Оригінал спочиває у книгосховищі, факсимиле розходяться по світу
- "Присягаю на вірність Україні!”
- Довідкова література
Пересопницькому Євангелію - 450 років
Упорядник П. М. Кралюк. - Острог-Рівне, 2011.- 240 с.; іл.
ISBN 978-617-515-054-2
Пересопницькому Євангелію - 450 років – Зміст
- Неоніла ДИБ'ЯК ПЕРЕСОПНИЦЬКИЙ МОТИВ
МОВОЮ ДОКУМЕНТІВ
- ЗГАДКИ ПРО ПЕРЕСОПНИЦЮ В ЛІТОПИСІ РУСЬКОМУ
- ІНВЕНТАР ПЕРЕСОПНИЦЬКОГО МОНАСТИРЯ І СЕЛА ПЕРЕСОПНИЦІ
НАУКОВІ СТУДІЇ
- Богдан Прищепа. ПЕРЕСОПНИЦЯ В ІСТОРІЇ ВОЛИНІ ТА УКРАЇНИ
- Петро КРАЛЮК. ОСОБЛИВОСТІ ПОШИРЕННЯ ТА ФУНКЦІОНУВАННЯ БІБЛІЙНИХ ТЕКСТІВ НА УКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЛЯХ У ПЕРІОД СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ
- Сергій СИНЮК. КНИЖНІСТЬ КНЯЖОЇ ВОЛИНІ
- Петро КРАЛЮК. ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ РЕЛІГІЙНОГО Й КУЛЬТУРНОГО ЖИТТЯ НА УКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЛЯХ У XVI СТ.
- Любов ДУБРОВІНА, Людмила ГНАТЕНКО. ПЕРЕСОПНИЦЬКЕ ЄВАНГЕЛІЄ - ПОЧАТОК СТВОРЕННЯ КОДЕКСУ В ДВОРЕЦЬКОМУ МОНАСТИРІ
- Петро КРАЛЮК. ШЕВЧЕНКО Й ПЕРЕСОПНИЦЬКЕ ЄВАНГЕЛІЄ
ВСТАНОВЛЕННЯ ПАМ’ЯТНОГО ЗНАКУ ПЕРЕСОПНИЦЬКОМУ ЄВАНГЕЛІЮ
- Євген Шморгун. ТЕ, ЩО ГРІЄ ДУШУ
-
Микола ФЕДОРИШИН. ПРАВДА ПРО СПОРУДЖЕННЯ ПАМ’ЯТНОГО ЗНАКУ. З ПЕРШИХ УСТ
- Задум - Шморгун - Заступник голови облвиконкому - Перший. Райком КПРС - Камінь - Надпис - Вибір місця - Встановлення пам’ятного Знаку - Друкована продукція - Благоустрій села - Музей - Урочистості
ПИСЬМЕННИЦЬКЕ СЛОВО ПРО ПЕРЕСОПНИЦЮ ТА ВОЛИНСЬКУ КНИЖНІСТЬ
- Вікторія КЛИМЕНТОВСЬКА. ПЕРЕСОПНИЦЬКА ОСІНЬ
- Сергій СИНЮК. КНИЖНА МУДРІСТЬ
- Неоніла ДИБ’ЯК. ПЕРЕСОПНИЦЬКИЙ ШЛЯХ
- Василь БАСАРАБА. СТОЛИЧНІ СЕЛА
-
Петро КРАЛЮК. БЛАГА ВІСТЬ ОД КНЯГИНІ ЖЕСЛАВСЬКОЇ
- Параскева. Задум - Григорій. Знаття - Михайло. Уміння
No comments yet. Be the first!