Один из первых переводов Евангелия на староукраинский язык с народноразговорными элементами, духовный памятник и национальный символ.

Создано в 1556—1561 годах сыном протопопа Михаилом Василевичем и архимандритом Пречистенского монастыря Григорием. Они начали работу в с.Дворце (ныне Хмельницкая область), а завершили в Пересопнице (ныне Ровненская область).

Один из первых переводов Евангелия на староукраинский язык с народноразговорными элементами, духовный памятник и национальный символ, на котором приносят присягу Президенты Украины.

Євген Цимбалюк - Пересопницьке Євангеліє: повернення на рубікон

Рівне: ПП ДМ, 2011. - 112 с., іл.

ISBN 978-617-515-053-5