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Цимбалюк - Пересопницьке Євангеліє: повернення на рубікон

Цимбалюк - Пересопницьке Євангеліє: повернення на рубікон
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Category ESXATOS BOOKS, Bible Translations
Один из первых переводов Евангелия на староукраинский язык с народноразговорными элементами, духовный памятник и национальный символ.
Создано в 1556—1561 годах сыном протопопа Михаилом Василевичем и архимандритом Пречистенского монастыря Григорием. Они начали работу в с.Дворце (ныне Хмельницкая область), а завершили в Пересопнице (ныне Ровненская область).
Один из первых переводов Евангелия на староукраинский язык с народноразговорными элементами, духовный памятник и национальный символ, на котором приносят присягу Президенты Украины.

Євген Цимбалюк - Пересопницьке Євангеліє: повернення на рубікон

Рівне: ПП ДМ, 2011. - 112 с., іл.
ISBN 978-617-515-053-5

Євген Цимбалюк - Пересопницьке Євангеліє: повернення на рубікон - Зміст

  • Замість передмови
  • Благословения княгині Заславської
  • Хто приклав до Євангелія руку, а хто - серце?
  • Від Двірця - до Пересопниці
  • Народження у час великих потрясінь
  • Євангеліе в одежі пергаменту та оксамиту
  • Феномен фоліанта - від простої мови
  • Крізь віки - тернистим шляхом
  • У пошуку немеркнучих перлів
  • У фундамент пам’ятника заклали пам’ять
  • Оригінал спочиває у книгосховищі, факсимиле розходяться по світу
  • "Присягаю на вірність Україні!”
  • Довідкова література

Пересопницькому Євангелію - 450 роківПересопницькому Євангелію - 450 років

Упорядник П. М. Кралюк. - Острог-Рівне, 2011.- 240 с.; іл.
ISBN 978-617-515-054-2

Пересопницькому Євангелію - 450 років – Зміст

  • Неоніла ДИБ'ЯК ПЕРЕСОПНИЦЬКИЙ МОТИВ
МОВОЮ ДОКУМЕНТІВ
  • ЗГАДКИ ПРО ПЕРЕСОПНИЦЮ В ЛІТОПИСІ РУСЬКОМУ
  • ІНВЕНТАР ПЕРЕСОПНИЦЬКОГО МОНАСТИРЯ І СЕЛА ПЕРЕСОПНИЦІ
НАУКОВІ СТУДІЇ
  • Богдан Прищепа. ПЕРЕСОПНИЦЯ В ІСТОРІЇ ВОЛИНІ ТА УКРАЇНИ
  • Петро КРАЛЮК. ОСОБЛИВОСТІ ПОШИРЕННЯ ТА ФУНКЦІОНУВАННЯ БІБЛІЙНИХ ТЕКСТІВ НА УКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЛЯХ У ПЕРІОД СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ
  • Сергій СИНЮК. КНИЖНІСТЬ КНЯЖОЇ ВОЛИНІ
  • Петро КРАЛЮК. ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ РЕЛІГІЙНОГО Й КУЛЬТУРНОГО ЖИТТЯ НА УКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЛЯХ У XVI СТ.
  • Любов ДУБРОВІНА, Людмила ГНАТЕНКО. ПЕРЕСОПНИЦЬКЕ ЄВАНГЕЛІЄ - ПОЧАТОК СТВОРЕННЯ КОДЕКСУ В ДВОРЕЦЬКОМУ МОНАСТИРІ
  • Петро КРАЛЮК. ШЕВЧЕНКО Й ПЕРЕСОПНИЦЬКЕ ЄВАНГЕЛІЄ
ВСТАНОВЛЕННЯ ПАМ’ЯТНОГО ЗНАКУ ПЕРЕСОПНИЦЬКОМУ ЄВАНГЕЛІЮ
  • Євген Шморгун. ТЕ, ЩО ГРІЄ ДУШУ
  • Микола ФЕДОРИШИН. ПРАВДА ПРО СПОРУДЖЕННЯ ПАМ’ЯТНОГО ЗНАКУ. З ПЕРШИХ УСТ
    • Задум - Шморгун - Заступник голови облвиконкому - Перший. Райком КПРС - Камінь - Надпис - Вибір місця - Встановлення пам’ятного Знаку - Друкована продукція - Благоустрій села - Музей - Урочистості
ПИСЬМЕННИЦЬКЕ СЛОВО ПРО ПЕРЕСОПНИЦЮ ТА ВОЛИНСЬКУ КНИЖНІСТЬ
  • Вікторія КЛИМЕНТОВСЬКА. ПЕРЕСОПНИЦЬКА ОСІНЬ
  • Сергій СИНЮК. КНИЖНА МУДРІСТЬ
  • Неоніла ДИБ’ЯК. ПЕРЕСОПНИЦЬКИЙ ШЛЯХ
  • Василь БАСАРАБА. СТОЛИЧНІ СЕЛА
  • Петро КРАЛЮК. БЛАГА ВІСТЬ ОД КНЯГИНІ ЖЕСЛАВСЬКОЇ
    • Параскева. Задум - Григорій. Знаття - Михайло. Уміння
Views 2 453
Rating 5.0 / 5
Added 29.08.2023
Author brat Vadim
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5.0/5 (8)

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