Радостная весть - Новый Завет - Учебное издание

Учебное пособие но Новому Завету

The Greek New TestamentEd. by B. Aland, K. Aland, J. Karavidopoulos,C. M. Martini and B. M. MetzgerStuttgart, 1993

2-е изд., перераб. и испр. – М.: Росcийское Библейское общество, 2012. – 560 с

ISBN 978-5-85524-508-0 (ePub)

Радостная весть - Новый Завет - Современный русский перевод - Учебное издание - Евангелие ОТ МАТФЕЯ

Автор

Имя автора в Евангелии не названо, ведь евангелист выступает в качестве очевидца, роль которого не может быть сведена только к историческому свидетельству. Но церковное предание единогласно называет его Матфеем, одним из двенадцати апостолов, избранных Иисусом Христом. Это имя еврейское — Матайяху, или сокращенно Матайя («дар Божий»). О Матфее ничего не известно, кроме того, что, он был сборщиком податей в Капернауме, в таможне, учрежденной Иродом Антипой. Сборщик податей был, по представлениям людей того времени, грешником, не подлежащим прощению, но Иисус призвал его на апостольское служение. Согласно Евангелиям от Марка и Луки, его звали Левием. Вероятно, одно из имен представляет собой прозвище, или речь идет о двух разных людях. Предание сообщает, что Матфей составил логии (вероятно, речения Господа) на арамейском языке, а затем каждый, как мог, переводил их на греческий. Этот арамейский текст до нас не дошел, возможно, сам автор или кто-то из его окружения позже издал греческий вариант Евангелия, так как оно не имеет признаков перевода.

Время и место написания

Время написания Евангелия неизвестно. По мнению большинства современных библеистов, оно создано позже Евангелия от Марка, послужившего для Матфея одним из письменных источников (в Евангелие вошло свыше 90 процентов текста Марка). Поэтому можно предположить, что Евангелие от Матфея было создано в период с 70 по 85 г. Также неизвестно и место написания Евангелия. Принято считать, что оно было написано в Палестине (Кесария) или в Сирии (Антиохия). Вероятно, оно было адресовано новообращенным христианам из евреев, говорившим по-арамейски и жившим не только в Палестине, но и за ее пределами, то есть в диаспоре