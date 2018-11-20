Радостная весть - Новый Завет - Учебное издание
Учебное пособие но Новому Завету
Перевод выполнен с греческого текста Нового Завета:
The Greek New TestamentEd. by B. Aland, K. Aland, J. Karavidopoulos,C. M. Martini and B. M. MetzgerStuttgart, 1993
Радостная весть - Новый Завет - Современный русский перевод - Учебное издание
2-е изд., перераб. и испр. – М.: Росcийское Библейское общество, 2012. – 560 с
ISBN 978-5-85524-508-0 (ePub)
Радостная весть - Новый Завет - Современный русский перевод - Учебное издание - Евангелие ОТ МАТФЕЯ
Автор
Имя автора в Евангелии не названо, ведь евангелист выступает в качестве очевидца, роль которого не может быть сведена только к историческому свидетельству. Но церковное предание единогласно называет его Матфеем, одним из двенадцати апостолов, избранных Иисусом Христом. Это имя еврейское — Матайяху, или сокращенно Матайя («дар Божий»). О Матфее ничего не известно, кроме того, что, он был сборщиком податей в Капернауме, в таможне, учрежденной Иродом Антипой. Сборщик податей был, по представлениям людей того времени, грешником, не подлежащим прощению, но Иисус призвал его на апостольское служение. Согласно Евангелиям от Марка и Луки, его звали Левием. Вероятно, одно из имен представляет собой прозвище, или речь идет о двух разных людях. Предание сообщает, что Матфей составил логии (вероятно, речения Господа) на арамейском языке, а затем каждый, как мог, переводил их на греческий. Этот арамейский текст до нас не дошел, возможно, сам автор или кто-то из его окружения позже издал греческий вариант Евангелия, так как оно не имеет признаков перевода.
Время и место написания
Время написания Евангелия неизвестно. По мнению большинства современных библеистов, оно создано позже Евангелия от Марка, послужившего для Матфея одним из письменных источников (в Евангелие вошло свыше 90 процентов текста Марка). Поэтому можно предположить, что Евангелие от Матфея было создано в период с 70 по 85 г. Также неизвестно и место написания Евангелия. Принято считать, что оно было написано в Палестине (Кесария) или в Сирии (Антиохия). Вероятно, оно было адресовано новообращенным христианам из евреев, говорившим по-арамейски и жившим не только в Палестине, но и за ее пределами, то есть в диаспоре
Радостная весть - Новый Завет - Современный русский перевод - Учебное издание - Второе письмо ПЕТРА
Письмо относится к Соборным посланиям, оно обращено ко всем христианам, вероятно, жившим в Малой Азии, так как автор указывает, что он пишет им второе письмо, или всем христианам Средиземноморья.
Авторство и особенности письма
Имя автора стоит в самом начале письма: это Симеон Петр, апостол из числа двенадцати. Второе письмо очень сильно отличается от первого по стилю и учению. В нем не говорится о скором пришествии Господа, но только о его внезапности. Его язык отличается пышностью, в то время как первое написано на простом и изящном греческом языке. Часть письма (2:1-22) почти дословно совпадает с Письмом Иуды. Кроме того, оно долгое время было неизвестным большинству церквей. Уже в древности сомневались в апостольском происхождении письма и относили его к спорным книгам. Оно было принято в канон только в IV веке. По мнению большинства современных ученых, письмо было написано после смерти апостола кем-то из его последователей и является псевдонимным. Из текста письма видно, что автор относится ко второму или третьему поколению христиан. Не исключено, что в основу его были положены сохранившиеся отрывки из проповедей апостола.
Что касается сходства с Письмом Иуды, одни видят влияние Иуды на Петра, но другие полагают, что оба автора независимо друг от друга использовали некий не дошедший до нашего времени источник.
Причина написания письма
Автор письма ставит целью опровергнуть лжеучения, распространившиеся в Церкви, и напомнить читателям об учении, переданном апостолами. Он также подвергает резкой критике скептиков, которые сомневаются в приходе Господа.
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