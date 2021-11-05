Переводчики Посольского приказа XVII в. - Словарь-справочник

В предлагаемой вниманию читателя публикации собраны и обобщены сведения о переводчиках (специалистах по письменному переводу), служивших в Посольском приказе в XVII в. Эти люди играли важную, а в отдельных случаях даже ключевую роль в дипломатии Московского государства.

История исследования проблемы. Изучение переводческого корпуса Посольского приказа имеет большую историографическую традицию. Во вводном очерке мы лишь кратко коснемся основных направлений исследований в данной области (поскольку каждая из представленных в данном издании словарных статей сопровождается относящейся к персоналии библиографией). Первой работой, в которой систематически анализировалась деятельность переводчиков внешнеполитического ведомства XVII в., стало исследование С. А. Белокурова «О Посольском приказе», где были приведены лишь самые общие сведения об этой категории служащих приказа. Автор рассмотрел работу переводчиков через призму всей совокупности компетенции внешнеполитического ведомства России.

В последующие годы изучение переводчиков Посольского приказа преимущественно было направлено на деятельность конкретных лиц. Значительная группа исследований, чаще всего в форме статей, посвящена биографиям отдельных переводчиков: А. Б. и Р. А. Байцыным, А. Белобоцкому, Б. Богомольцеву, С. Гадзаловскому, Л. Гроссу, А. В. Даудову, И. Г. Кучину, Б. Лыкову, М. Матвееву, А. Селунскому, И. Д. Селунскому,Н. Спафарию, И. Селунскому, П. Татаринову, Д. Чернцову, С. Ф. Чижинскому, И. Фомину. Монографического (или диссертационного) исследования на настоящий момент удостоились лишь два знатока иностранных языков — Николай Гаврилович Спафарий и Андрей Андреевич Виниус.

Помимо этого, имеются работы, в которых приводятся биографические сведения о переводчиках, сгруппированные по принципу их служебной специализации. А. Д. Шаховой, Е. С. Нестеровой, Д. В. Лисейцевым и З. Е. Оборневой опубликованы исследования о греческих переводчиках. Л. Е. Семенова, изучая контакты России с Дунайскими княжествами, рассматривает содействие молдавского господаря Василия Лупу русским послам и гонцам, отправляемым в Османскую империю, в том числе греческим переводчикам И. Боярчикову и Ф. Черкасову. В. Г. Ченцова сделала ряд наблюдений относительно переводов, выполненных греческим переводчиком Дементием Чернцовым.В диссертационном исследовании З. Е. Оборневой, изданном впоследствии в виде монографии, оказались собраны воедино все накопленные к настоящему времени данные о греческих переводчиках первой половины XVII в. Автором подробно рассматриваются поступление на службу, материальное содержание, службы целого ряда переводчиков. Помимо прочего, исследователю удалось выявить их переводы, автографы и установить степень их профессионализма. А. В. Беляков обобщил материалы о переводчиках английского языка в 1645–1682 гг.25 Д. С. Кулмаматов рассмотрел особенности профессиональной деятельности переводчиков татарского языка. В частности, им были идентифицированы почерки переводчиков.