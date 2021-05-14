Первый русский перевод Нового Завета - 1821-1823 гг.

Библейские переводы на национальные языки в Европе стали появляться еще в средневековье. Более ранние из них, (такие как английские переводы времен Джона Уиклифа или Чешские Библии), выполнялись с латинской Вульгаты. Начало эпохи книгопечатания ознаменовалось массовыми публикациями библейского текста. Сначала была издана латинская Вульгата, но уже скоро Библия стала издаваться в виде полиглотт, что делало доступным широкое изучение ее текста на языках-оригиналах (Ветхого Завета на иврите и арамейском, а Нового на греческом). В дальнейшем именно с них стали выполняться и переводы (в первую очередь это касается, конечно же, Библии М. Лютера).

Если относительно ветхозаветной части библейского канона даже до сих пор в церковных кругах ведутся дискуссии о том, какому тексту следует отдавать предпочтение, еврейскому масоретскому, или греческой Септуагинте, то в отношении новозаветной примат греческого текста установился практически сразу после введения его в печатный оборот. Изданный Эразмом Роттердамским греческий текст Нового Завета был взят за основу другими крупными издателями и в конечном итоге оказался господствующим в Европе, так что за ним вполне справедливо закрепилось название «Textus Receptus» (далее - TR). Как результат европейские национальные переводы начиная с XVI в. полностью оказались в зависимости от данной печатной редакции греческого Нового Завета.

Появление первых славянских переводов Нового Завета связано с просветительской деятельностью братьев Кирилла (Константина) и Мефодия в Моравии во второй половине IX в. По всей видимости, братья занимались переводом лекционарных литургических сборников (апракосов), в которых отрывки из Евангелия и Апостола располагаются в порядке недельных богослужебных чтений. Известно, что в византийских лекционариях в процессе репродукции текста вытеснение чтений невизантийского типа происходило менее интенсивно, чем в рукописях со связным текстом. Этим, скорее всего, объясняется наличие в славянских переводах чтений древних редакций, в особенности, «западной», которые не свойственны византийским рукописях, принадлежащим к группе «текста большинства» (обычно обозначается готической буквой M).

Развитие славянского текста Нового Завета имеет сложную историю, и последние его редакции, несомненно, носят следы влияния на него со стороны TR. К примерам такого влияния относится присутствие пассажа о троих небесных свидетелях в 1Ин 5:7-8, который появляется сначала в виленском издании Нового Завета 1623 г., затем на полях Московской Библии 1663 г. и в тексте Елизаветинской Библии 1751 г. (в последнем влияние TR представляется весьма значительным). При этом степень зависимости поздних славянских редакций от TR всё же не идет в сравнение с национальными переводами в Европе, отмеченными чертами его полного господства.

Но достаточно высокая степень соответствий во многих местах новозаветной части Елизаветинской Библии греческому TR может объясняться не просто рабским следованием его чтениям, а скорее, стремлением отобразить славянскую традицию, которая, как оказалось, имеет частые совпадения с TR. Таким образом в работе Елизаветинских справщиков TR играл не столько определяющую роль, сколько служил подтверждением для аналогичных чтений, встречающихся в разнообразных источниках текста славянской Библии. Это может касаться, например, чтения в Лк 8:3, где говорится, что женщины служили своими имениями «Ему» (как в большинстве представителей славянского перевода и в TR), тогда как более распространенное здесь в греческих рукописях (M) чтение - «им».

Первый русский перевод Нового Завета (1821-1823 гг.)

2021. - 240 с.

Первый русский перевод Нового Завета (1821-1823 гг.) - Содержание

От Матфея святое благовествование

От Марка святое благовествование

От Луки святое благовествование

От Иоанна святое благовествование

Деяния святых Апостолов

Послание Иакова

Первое послание Петра

Второе послание Петра

Первое послание Иоанна

Второе и Третье послания Иоанна

Послание Иуды

Послание к Римлянам

Первое послание к Коринфянам

Второе послание к Коринфянам

Послание к Галатам

Послание к Ефесеям

Послание к Филиппийцам

Послание к Колоссянам

Первое послание к Фессалоникийцам

Второе послание к Фессалоникийцам

Первое послание к Тимофею

Второе послание к Тимофею

Послание к Титу

Послание к Филимону

Послание к Евреям

Откровение Иоанна Богослова

Справочные сведения