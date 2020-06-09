Петерс - Деррида
Есть ли у философа жизнь? Можно ли написать его биографию? Эти вопросы были заданы в октябре 1996 года на конференции, организованной Нью-Йоркским университетом. В своем импровизированном выступлении Деррида начал с напоминания:
Как вам известно, традиционная философия исключает биографию, она считает ее чем-то внешним для философии. Вы можете вспомнить замечание Хайдеггера об Аристотеле: «Какая жизнь была у Аристотеля?». Ответ сводится к одной фразе: «Он родился, думал и умер». Все остальное—лишь бытовые подробности.
Не такой была позиция Деррида. Уже в 1976 году в одной из лекций о Ницше он сказал:
Биографию «философа» мы уже не рассматриваем в качестве корпуса эмпирических происшествий, оставляющего определенное имя и подпись за пределами системы, которая была бы открыта для имманентного философского прочтения, единственного, считающегося в философском смысле легитимным...
Деррида призывал к изобретению «новой проблематики биографии в целом и биографии философов в частности», что, по его мнению, необходимо для того, чтобы заново продумать границу между «корпусом и телом». Он никогда не отказывался от этой задачи. В одном из поздних интервью он подчеркивал и тот факт, что «вопрос „биографии"» его нисколько не смущает. Можно даже сказать, что этот вопрос его крайне интересовал:
Я принадлежу к числу тех немногих, кто постоянно напоминал: нужно вернуть на сцену биографию философов и ангажированности (но нужно сделать это хорошо), в частности политической ангажированности, подписанной их собственным именем, о ком бы ни шла речь —о Хайдеггере или Гегеле, о Фрейде или Ницше, о Сартре или Бланшо и т.д.
Петерс Бенуа - Деррида
(Интеллектуальная биография)
пер с фр. Д. Кралечкина при участии В. Гавриленко (гл. 3~4); ПД науч. ред. И. Кушнарёвой при участии В. Анашвили, М.Маяцкого.
М.: Издательский дом «Дело» РАНХиГС, 2018. —640 с: ил.
ISBN 978-5-7749-1248-3
Петерс Бенуа - Деррида - Содержание
Выражение признательности
Введение
I. ЖАКИ. 1930-1962
- Негус. 1930-1942
- Под солнцем Алжира. 1942-1949
- В стенах лицея Людовика Великого. 1949-1952
- Школа. 1952-1956
- Год в Америке. 1956-1957
- Солдат в Колеа. 1957-1959
- Меланхолия в Ле-Мане. 1959-1960
- На пути к независимости. 1960-1962
II. ДЕРРИДА. 1963-1983
- От Гуссерля к Αρτο. 1963-1964
- В тени Альтюссера. 1963-1966
- Само письмо. 1965-1966
- Удачный год. 1967
- Небольшое отступление. 1968
- Неудобные позиции. 1969-1971
- Разрывы. 1972-1973
- Glas. 1973-1975
- За философию. 1973-1976
- Другая жизнь. 1976-1977
- От «новых философов» к Генеральным штатам. 1977-1979
- Послания и испытания. 1979-1981
III. БЕНУА ПЕТЕРС. ДЕРРИДА
- Пражская ночь. 1981-1982
- Новый расклад. 1982-1983
III. ЖАК ДЕРРИДА. 1984-2004
- Территории деконструкции. 1984-1986
- От дела Хайдеггера к делу де Мана. 1987-1988
- Живая память. 1988-1990
- Портрет шестидесятилетнего философа
- На границах институтов. 1991-1992
- О деконструкции в Америке
- Призраки Маркса. 1993-1995
- Интернационал Деррида. 1996-1999
- Время диалога. 2000-2002
- В жизни и в смерти. 2003-2004
Петерс Бенуа - Деррида - Введение
Я не буду пытаться представить в этой книге введение в философию Жака Деррида и еще меньше —новую интерпретацию его творчества, размах и богатство которого будут еще долго бросать вызов комментаторам. Но я хотел бы предложить биографию, которая о мысли рассказывала бы по крайней мере не меньше, чем о человеке. Поэтому особое внимание я буду уделять прочтениям и влияниям, генезису основных работ, сложностям с их рецепцией, сражениям, которые вел Деррида, и институтам, которые он основал. Но в то же время это не будет интеллектуальная биография. Такой формат многим меня раздражает, в частности теми пропусками, которые она предполагает: получается, надо исключить детство, семью, любовь, материальную жизнь. Да и самому Деррида, как он объясняет в интервью, данном Маурицио Феррарису, «выражение „интеллектуальная биография"», а еще больше —через столетие после появления психоанализа —выражение «сознательная интеллектуальная жизнь» казались в высшей степени проблематичными. Точно такой же нечеткой и неопределенной ему представлялась граница между публичной и частной жизнью:
В определенный момент жизни и деятельности публичного человека, того, кого в соответствии с путаными критериями называют публичным человеком, любой частный архив, если только предположить, что это вообще не противоречие в определении, должен стать архивом публичным, раз он вообще не сожжен на месте (и еще при условии, что если он сожжен, то не тянет за собой след говорящего и жгучего пепла определенных симптомов, которые сами доступны для архивации за счет публичной интерпретации или слухов).
Итак, в данной биографии я не хотел себе ничего запрещать. Написать о жизни Жака Деррида — значит рассказать историю маленького алжирского еврея, исключенного из школы в 12 лет, ставшего самым переводимым французским философом, историю хрупкого и ранимого человека, который всегда воспринимал себя в качестве «пасынка» французского Университета. Это значит воскресить очень разные миры: Алжир до получения независимости, микрокосмос Высшей нормальной школы, структуралистское созвездие, бурный период после 1968 года. Это значит вспомнить об исключительном многообразии дружеских отношений с известными писателями и философами, среди которых Луи Альтюссер и Морис Бланшо, Жан Жене и Элен Сиксу, Эммануэль Левинас и Жан-Люк Нанси. Это значит вспомнить о многочисленных фундаментальных, острых, а порой и жестких дискуссиях с такими мыслителями, как Клод Леви- Стросс, Мишель Фуко, Жак Лакан, Джон Р. Серл и Юрген Хабермас, а также многие истории, которые не ограничиваются академическими кругами (самые известные из них связаны с Хайдеггером и Полем де Маном). Это значит проследить цепочку смелых политических выступлений — за Нельсона Манделу, «нелегалов» или же гей-браки. Наконец, это значит рассказать о судьбе понятия деконструкции и его необычайном влиянии, распространившемся далеко за пределы философского мира: на литературоведение, архитектуру, право, теологию, феминизм, queer studies и postcolonial studies.
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