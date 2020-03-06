В книге «Век живи — век учись» описывается подход, способный сделать нашу жизнь гораздо более многообразной, позволяющий точнее настроиться на волну познания и добиваться самых серьезных результатов в работе, личной и семейной жизни за счет глубокого понимания процесса обучения и собственных предпочтений.

Кей Петерсон - Век живи - век учись - Найдите стиль обучения, подходящий именно вам

Издательство «Манн, Иванов и Фербер», 2018. — 224 с.

ISBN 978-5-00100-978-8

Кей Петерсон - Век живи - век учись - Найдите стиль обучения, подходящий именно вам - Содержание

Перечень таблиц и рисунков

Предисловие

Введение

Глава 1. Путь познания

Глава 2. Я познаю

Глава 3. Мой стиль обучения, моя жизнь

Глава 4. Гибкий подход к обучению

Глава 5. Гибкость в обучении и движение вперед

Глава 6. Что дальше? Осознанное обучение в течение всей жизни

Приложения

Примечания

Список литературы

Об авторах

Кей Петерсон - Век живи - век учись - Найдите стиль обучения, подходящий именно вам - Предисловие

Кей Петерсон и Дэвид Колб предлагают увлекательный рассказ о том, как восстановить присущую каждому способность к познанию, и напоминают, насколько интересным может быть получение навыков и умений и как это обогащает нашу жизнь. Встав на «путь обучения», как называют его авторы, вы узнаете и освоите гораздо больше, чем можете вообразить.

Впервые прочитав классическую работу Дэвида Колба Experiential Learning: Experience as the Source of Learning and Development («Обучение на опыте. Опыт как источник знаний и развития»), я проникся ее главной идеей: все мы учимся на опыте и посредством познания, состоящего из четырех основных этапов, можем выучить и освоить практически что угодно. Идеи и инструменты, связанные с этим, очень помогли мне и как профессионалу, и просто как человеку. Я узнал об этом подходе еще 20 лет назад и с тех пор регулярно интересуюсь новыми методиками и возможностями их использования в преподавании, исследовательской работе и жизни. Прочтите эту книгу и начните двигаться по пути обучения — ваша жизнь станет намного богаче.

Если благодаря этой книге вы впервые знакомитесь с концепцией эмпирического познания, будьте готовы к серьезным изменениям во всех сферах вашей жизни. Сама идея того, что мы учимся на опыте, основана на работах многих философов и психологов. Дэвид Колб проанализировал разные взгляды на вопросы, связанные с эмпирическим обучением, и нашел то, что их объединяет. Его работы в этой области давно попали в число наиболее влиятельных в своей сфере, и ни один серьезный разговор об обучении в университете, бизнес-среде или школе не обходится без упоминания о них.

Дэвид сформулировал концепцию стилей обучения почти 50 лет назад. Стиль обучения — это предпочитаемый каждым из нас подход к познанию. Разработав их систему, пережившую уже четыре редакции, Колб смог превратить теорию эмпирического получения навыков и умений в практический метод, позволяющий каждому лучше узнать самого себя. Система стилей обучения помогла сотням тысяч людей открыть собственный образовательный потенциал.