Вклад первых четырех Вселенских Соборов в область церковной дисциплины представляет несомненный интерес при ознакомлении с правом и учреждениями древнего христианства.

Период с 325 по 451 гг. явился для Церкви временем высшего расцвета патристической мысли. На материалах канонического законодательства Никейского, Константинопольского, Эфесского и Халкидонского Соборов, а также иных решений, вынесенных этими Соборами по разным вопросам, можно проследить эволюцию церковных учреждений, дисциплины и взаимоотношений Церкви с обществом.

Из сравнения с доникейской эпохой видно, что в это время возникает ряд новых и разнообразных проблем, тогда как многие прежние проблемы сходят с повестки дня. Принятые этими Соборами правила составляют сердцевину церковного права на христианском Востоке до настоящего времени.

В первом тысячелетии бытия Церкви они составляют существенную часть церковного права на Западе. Они оказали также значительное влияние на канонические своды западного Средневековья.

При рассмотрении канонического материала, выработанного или одобренного четырьмя первыми Вселенскими Соборами, становится очевидным, что здесь мы имеем дело с наиболее плодотворным периодом творчества Церкви на Востоке в области писаного права.

Архиепископ Петр (Л’Юилье) - Правила первых четырех Вселенских Соборов

Авториз. пер. с франц.; Под ред. прот. Владислава Цыпина.

М.: Изд. Сретенского монастыря, 2005. — 528 с. (Православное богословие).

ISBN 5-7533-0375-7

Архиепископ Петр (Л’Юилье) - Правила первых четырех Вселенских Соборов - Содержание

ОСНОВНЫЕ СОКРАЩЕНИЯ

ПРЕДИСЛОВИЕ

ВВЕДЕНИЕ

ГЛАВА I Первый Вселенский Собор

1. Предварительные замечания. Ход заседаний Никейского Собора

2. Правила Никейского Собора

ГЛАВА II Второй Вселенский Собор

1. Предварительные замечания. Ход заседаний Константинопольского Собора

2. Правила Константинопольского Собора

ГЛАВА ІІІ Третий Вселенский Собор

1. Предварительные замечания. Ход заседаний Эфесского Собора

2. Правила Эфесского Собора

ГЛАВА IV Четвертый Вселенский Собор

1. Предварительные замечания. Ход заседаний Халкидонского Собора

2. Правила Халкидонского Собора

ПРЕДМЕТНО-ИМЕННОЙ УКАЗАТЕЛЬ

Архиепископ Петр (Л’Юилье) - Правила первых четырех Вселенских Соборов - Предисловие

Архиепископ Петр, в миру Поль Л'Юилье, родился 3 декабря 1926 г. во французской семье в Париже. С юных лет он интересовался Восточным христианством и посещал православные богослужения, поэтому по окончании школы поступил в Православный богословский институт Святого Дионисия (Московский Патриархат), ректором которого был в то время В. Н. Лосский. Одновременно он поступил на религиоведческое отделение «Школы высших наук» при Сорбонне.

В 1945 г. Поль Л'Юилье принял Православие. В 1949 г. окончил богословский институт, а в 1949—1950 гг. был в нем преподавателем. В 1953 г. при Западно-Европейском экзархате Московского Патриархата были организованы пастырские курсы, на которых он преподавал в течение почти десяти лет. 30 августа 1954 г. архиепископ Берлинский и Германский Борис (Вик), исполнявший обязанности Патриаршего экзарха Западной Европы, совершил постриг Поля Л'Юилье в монашество с именем Петр, 4 сентября рукоположил его в иеродиакона, а 5 сентября — в иеромонаха.

30 июля 1968 г. постановлением Священного Синода Русской Православной Церкви архимандриту Петру было определено стать епископом Корсунским, управляющим приходами Московского Патриархата во Франции. 12 сентября 1968 г., в день памяти святого благоверного князя Александра Невского, в Троицком соборе Александро-Невской лавры архимандрит Петр был рукоположен во епископа Корсунского. Начиная с 1979 г. владыка Петр совершал свое архипастырское служение как викарный епископ предстоятеля Православной Церкви в Америке митрополита Феодосия, совмещая епископские обязанности с преподаванием в Свято-Владимирской семинарии (Нью-Йорк). В свою бытность викарным епископом он носил титул «Бруклинский», а с 1981 г. стал правящим епископом (с 1990 г. — архиепископом) Нью-Йоркским и Нью-Джерсийским.

В 1985 г. епископ Петр защитил в Московской духовной академии публикуемый ныне труд «Дисциплинарные труды первых четырех Вселенских Соборов», за который Совет Академии удостоил его ученой степени доктора богословия. Перу владыки Петра принадлежат также более пятидесяти статей, посвященных разным вопросам канонического права. Свои работы он публиковал на русском, французском, английском и греческом языках в таких изданиях, как «Вестник Русского Западно-Европейского патриаршего экзархата», «Greek Orthodox Theological Review», «St. Vladimir’s Theological Quarterly» и других журналах.

Как отмечает архиепископ Петр во введении к своему труду, принятые первыми четырьмя Вселенскими Соборами правила «составляют сердцевину церковного права на христианском Востоке до настоящего времени», причем «последующее каноническое законодательство <...> не привнесло каких-либо существенных изменений». Более того, исследование трудов этих Соборов не только позволяет понять основы церковного законодательства, но и увидеть, как происходило само становление основных церковных институтов в период, когда Церковь, пережив эпоху гонений, получила свободу. По той же причине законодательство первых четырех Вселенских Соборов является едва ли не первым опытом установления общецерковных дисциплинарных норм, до тех пор существовавших лишь в виде обычного права, большей частью поместного значения. Таким образом, предмет данного исследования позволяет также коснуться весьма актуального вопроса о сущности, а следовательно, и об изменяемости общецерковного законодательства.

Труд владыки Петра написан в жанре толкования, широко распространенном в канонической литературе. Вслед за небольшой исторической справкой о каждом Соборе автор дает подробный анализ канонов, имеющих отношение к церковной дисциплине. Распространенность этого жанра в трудах по каноническому праву связана с тем, что, как отмечает епископ Петр во введении к своему труду, «по своей приверженности преданию и несомненному юридическому формализму византийцы всячески избегали представления о выходе канонов из употребления». Однако постоянное изменение обстоятельств церковно-политической, государственной и общественно-культурной жизни вызывало несомненную необходимость в церковном законотворчестве, которое и вылилось в толкования канонов — труды упомянутых выше канонистов XII в. фактически являлись официальными правовыми источниками. Можно уверенно говорить о том, что даже постановления Соборов X—XV вв. приобретают иногда характер толкования канонов. Таким образом, новейшее правотворчество выводилось по преемству из почитаемого и признаваемого всеми канонического свода.

Необходимость в каноническом творчестве, равно как и в толковании канонов применительно к современной исторической и общественно-политической ситуации, существует и сегодня, поэтому труд владыки Петра приобретает в наше время особую актуальность. Действительно, как напоминает автор, для правильного понимания и адекватного применения древних канонов необходимо ясное понимание «намерения законодателя». А именно, необходимо понимание не только того, что именно сказал законодатель, но и того, что он имел в виду, то есть, прежде всего, против какого дисциплинарного нарушения был направлен тот или иной канон. Отцы Соборов, указывает владыка Петр, не были профессиональными юристами, поэтому они могли допускать неточности в формулировках или в терминологии. Более того, некоторые термины могли со временем получать иное значение, чем то, которое имело место в IV-V вв. Подчас изначальный смысл того или иного термина утрачивался вовсе, как, например, это имело место в толковании Вальсамона на 9 правило Халкидонского Собора.

При защите диссертации одним из рецензентов было отмечено, что автор в своем исследовании охватывает «богословскую, историческую и каноническую науку последних двух веков, как православную, так и западную». Владея классическими и многими современными языками, владыка Петр использовал в своей работе как критические издания источников, так и современную литературу по каноническому праву. В своем труде автор стремился установить точный исторический контекст и причины появления каждого канона, пытаясь выявить его первоначальный смысл и освободить от позднейших толковательных наслоений. Так, владыка Петр убедительно показывает, что интерпретация 28 правила Халкидонского Собора современными канонистами Константинопольского Патриархата во многом обусловлена толкованиями Аристина, Зонары и Вальсамона и что эти толкования, которые, возможно, отображают церковнополитическую действительность XII в., не отвечают первоначальному смыслу канона.

Публикуемая ныне работа является прекрасным примером бережного и в то же время творческого отношения к наследию древней Церкви. Раскрывая подлинное историческое значение церковного законотворчества первых веков, владыка Петр позволяет нам проникнуть в глубокий жизненный смысл древнецерковных правил и постановлений. Для студентов духовных школ и богословских учебных заведений, изучающих каноническое право, эта книга может принести немалую пользу, поскольку она учит стремиться не к формальному исполнению буквы, но к глубинному постижению духа канонов. Только основываясь на правильном понимании исторического значения церковных постановлений и их духовного смысла, мы сможем научиться их адекватному применению в современной жизни, не подменяя его формальным исполнением внешних требований церковного права.

Протоиереи Владислав Цыпин, доктор церковной, истории, профессор,

заведующий Церковно-практической кафедрой Московской духовной академии

Монах Савва (Тутунов), кандидат богословия