Вадим Петров - Философия - курс лекций

Серия — «Учебник для вузов»

Тысячелетиями люди-мыслители задавали себе простые и одновременно архисложные философские вопросы: «Что такое Мир?», «Кто есть “Я” — “Человек”?» и как «“Я” — “Он” появились в Мире, в системе Мироздания и что есть само Мироздание?»; «Что есть Природа, Космос, Вселенная, в которых наличествуют и развиваются разнообразные а-био- и био-, а главное — социосущности?»

Представлялось, что ответить на эти вопросы можно достаточно определённо с помощью широкого спектра естественных наук: мироздание — это всё наличествующее вселенское и земное планетарное пространство, наполненное массой разнообразных вещей; биоматерия — порождение объективных эволюционных процессов в неорганической материи; человек — биосоциальная сущность, являющая собой «духовный мир». Он — порождение Универсума.

Он — то главное, что порождено внечеловеческим и заставило его работать на себя. Эти онто- и гносеопроблемы становились сутью теоретических построений и практических решений. Однако, если материальная картина мира была раскрыта и понята посредством ряда научных открытий, то однозначности в понимании феномена человека, его сущности и бытия, его биотики и социальности, его психики и ментальности, его рациональности и иррациональности, его функциональности пока нет. В целом такое положение вещей понятно и научно естественно, так как границ познания не существует.

Методология поиска ответа на этот вопрос заключена в философском анализе актуального и потенциального бытия человека, в философской антропологии. Важно учитывать тот факт, что философию «делают» люди — люди-мудрецы, незаурядные личности-мыслители, пытливые, ищущие, творящие. Философия как наука, как мировоззрение, как особый тип мышления, как специфический уровень сознания, как духовная область деятельности развивалась с опорой на персональный фактор, она предметно субъективирована.

В зависимости от уровня развития той или иной исторической эпохи философы давали и соответствующие ответы на базовые вопросы бытия, представляли эпистемологические варианты в объяснении мира и происходящих в нём процессов. Вполне реально представить существенную разницу в мировоззрении, в духовной, в научной и в практической деятельности тех, кто жил в античные времена или в Средневековье, в эпохи Возрождения и Просвещения, в XIX и XX столетиях. Ныне реально процессуирует тре- тье тысячелетие.

Оно привнесло свои изменения в пространственно-временные характеристики общественного бытия: естественные, технические и непосредственно социальные, человеческие. В этом контексте философская методология, в целом социально-гуманитарное знание становятся фактором глубоких общественных перемен. Высокообразованные люди являются теперь не просто носителями лучших образцов национальной и мировой культуры, но и особым потенциалом общества, без которого оно становится неконкурентоспособ- ным в современном мире.

Современные студенты, как потенциальные специалисты отраслей знания и областей профессиональной деятельности, со временем займут ключевые позиции в государстве. Они — будущее страны, её средний класс и элита. Это — президенты и академики, премьер-министры и лидеры политических партий, представители всех ветвей власти и социальных кругов российского общества. На этот путь их ориентирует курс лекций, в котором реализован принцип поступательного освоения философского материала от простого к сложному — с онтологическими, методологическими, гносеологическими, аксиологическими, антропологическими и социальными пояснениями. Содержание курса характеризуется новационностью.

Даны трактовки не только традиционных философских концепций, но и показаны особенности теоретических подходов, неизвестных широкой читательской аудитории. В целом студенты имеют возможность понять и включиться в живую ткань самой разнообразной философской мысли, а текст лекций помогает разобраться с вариативностью мировоззренческих и научных взглядов мыслителей разных эпох, в тесной связи с их жизнью и деятельностью. В этом смысле курс лекций несколько отличается от уже существующих учебных пособий и учебников по философии.

Отличие в том, что его высокая персонификация помогает не только осмыслить читателю глубину философского материала, но и позволяет включить личностный элемент, конкретную персону в реальное действие, со- поставляя её духовность с духом исторического пространства и времени. Смысл в том, что философы — это, прежде всего, люди; люди, которым не чуждо ничто человеческое, поэтому их внутренний мир, личная жизнь, социальное окружение предметно значимы для раскрытия и понимания философского ракурса универсума и человека.

Необходимо отметить, что в конце XX — начале XXI в. в России появились учебные издания по философии, которые расширили индивидуальные возможности духовного освосния действительности. Они издавались в Москве, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону. Авторство, в частности, принадлежит А.Г. Спиркину, С.Э. Крапивенскому, А.Ф. Зотову, Л.А. Зеленову, В.П. Кохановскому. Знакомство с этими работами современных философов, педагогов несомненно расширит познавательный круг интересов наших читателей и вместе с предлагаемым курсом лекций будет способствовать повышению их общего уровня знаний, формированию философского мировоззрения и интеллектуального потенциала.