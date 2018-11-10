Вадим Петров - Философия - курс лекций

Петров - Философия - курс лекций
Серия — «Учебник для вузов»
Тысячелетиями люди-мыслители задавали себе простые и одновременно архисложные философские вопросы: «Что такое Мир?», «Кто есть “Я” — “Человек”?» и как «“Я” — “Он” появились в Мире, в системе Мироздания и что есть само Мироздание?»; «Что есть Природа, Космос, Вселенная, в которых наличествуют и развиваются разнообразные а-био- и био-, а главное — социосущности?»
Представлялось, что ответить на эти вопросы можно достаточно определённо с помощью широкого спектра естественных наук: мироздание — это всё наличествующее вселенское и земное планетарное пространство, наполненное массой разнообразных вещей; биоматерия — порождение объективных эволюционных процессов в неорганической материи; человек — биосоциальная сущность, являющая собой «духовный мир». Он — порождение Универсума.
Он — то главное, что порождено внечеловеческим и заставило его работать на себя. Эти онто- и гносеопроблемы становились сутью теоретических построений и практических решений. Однако, если материальная картина мира была раскрыта и понята посредством ряда научных открытий, то однозначности в понимании феномена человека, его сущности и бытия, его биотики и социальности, его психики и ментальности, его рациональности и иррациональности, его функциональности пока нет. В целом такое положение вещей понятно и научно естественно, так как границ познания не существует.
Методология поиска ответа на этот вопрос заключена в философском анализе актуального и потенциального бытия человека, в философской антропологии. Важно учитывать тот факт, что философию «делают» люди — люди-мудрецы, незаурядные личности-мыслители, пытливые, ищущие, творящие. Философия как наука, как мировоззрение, как особый тип мышления, как специфический уровень сознания, как духовная область деятельности развивалась с опорой на персональный фактор, она предметно субъективирована.
В зависимости от уровня развития той или иной исторической эпохи философы давали и соответствующие ответы на базовые вопросы бытия, представляли эпистемологические варианты в объяснении мира и происходящих в нём процессов. Вполне реально представить существенную разницу в мировоззрении, в духовной, в научной и в практической деятельности тех, кто жил в античные времена или в Средневековье, в эпохи Возрождения и Просвещения, в XIX и XX столетиях. Ныне реально процессуирует тре- тье тысячелетие.
Оно привнесло свои изменения в пространственно-временные характеристики общественного бытия: естественные, технические и непосредственно социальные, человеческие. В этом контексте философская методология, в целом социально-гуманитарное знание становятся фактором глубоких общественных перемен. Высокообразованные люди являются теперь не просто носителями лучших образцов национальной и мировой культуры, но и особым потенциалом общества, без которого оно становится неконкурентоспособ- ным в современном мире.
Современные студенты, как потенциальные специалисты отраслей знания и областей профессиональной деятельности, со временем займут ключевые позиции в государстве. Они — будущее страны, её средний класс и элита. Это — президенты и академики, премьер-министры и лидеры политических партий, представители всех ветвей власти и социальных кругов российского общества. На этот путь их ориентирует курс лекций, в котором реализован принцип поступательного освоения философского материала от простого к сложному — с онтологическими, методологическими, гносеологическими, аксиологическими, антропологическими и социальными пояснениями. Содержание курса характеризуется новационностью.
Даны трактовки не только традиционных философских концепций, но и показаны особенности теоретических подходов, неизвестных широкой читательской аудитории. В целом студенты имеют возможность понять и включиться в живую ткань самой разнообразной философской мысли, а текст лекций помогает разобраться с вариативностью мировоззренческих и научных взглядов мыслителей разных эпох, в тесной связи с их жизнью и деятельностью. В этом смысле курс лекций несколько отличается от уже существующих учебных пособий и учебников по философии.
Отличие в том, что его высокая персонификация помогает не только осмыслить читателю глубину философского материала, но и позволяет включить личностный элемент, конкретную персону в реальное действие, со- поставляя её духовность с духом исторического пространства и времени. Смысл в том, что философы — это, прежде всего, люди; люди, которым не чуждо ничто человеческое, поэтому их внутренний мир, личная жизнь, социальное окружение предметно значимы для раскрытия и понимания философского ракурса универсума и человека.
Необходимо отметить, что в конце XX — начале XXI в. в России появились учебные издания по философии, которые расширили индивидуальные возможности духовного освосния действительности. Они издавались в Москве, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону. Авторство, в частности, принадлежит А.Г. Спиркину, С.Э. Крапивенскому, А.Ф. Зотову, Л.А. Зеленову, В.П. Кохановскому. Знакомство с этими работами современных философов, педагогов несомненно расширит познавательный круг интересов наших читателей и вместе с предлагаемым курсом лекций будет способствовать повышению их общего уровня знаний, формированию философского мировоззрения и интеллектуального потенциала.
Вадим Петров - Философия - курс лекций
Издательство — Гуманитарный изд. центр «ВЛАДОС» — 551 с.
Москва — 2012 г.
ISBN 978-5-691-01858-9
Вадим Петров - Философия - курс лекций - Содержание
- Предисловие
Лекция 1. Философия и круг её проблем
- § 1. Природа и предмет философского знания
- § 2. Проблемы философии, её функции. Типы мировоззрений
Лекция 2. Духовный мир древнего востока
- § 1. Философия Древнего Китая
- § 2. Основные черты и направления Древнеиндийской философии
Лекция 3. Мировоззрение античного мира
- § 1. Становление античной натурфилософии. Милетская школа, Демокрит, Платон
- § 2. Взгляды Сократа, Платона, Аристотеля и воззрения стоиков
относительно человека и общества
- § 3. Зарождение античной диалектики - Гераклит Эфесский, Зенон Элейский
Лекция 4. История западно-европейской философии (Часть 1)
- § 1.Философско-религиозная мысль Средневековья
- § 2.Философия эпохи Возрождения
- § 3.Философия Нового времени, эпохи Просвещения
Лекция 4. История западно-европейской философии (Часть 2)
- § 1. Немецкая классическая философия
- § 2. Возникновение философии марксизма
Лекция 5. Русская философская культура (Часть 1)
- § 1. Возникновение русской философии. Духовная жизнь допетровской Руси
- § 2. Развитие философской мысли в России XVIII века
- § 3. Основные направления развития российской философии XIX века
Лекция 5. Русская философская культура (Часть 2)
- § 1. Философия всеединства В.С. Соловьёва. Философское наследие Н.Н. Страхова, В.В. Розанова, К.Н. Леонтьева, А.Ф. Лосева
- § 2. Философская мысль русской эмиграции
- § 3. Оценка марксистской философии в России конца XIX — начала XX в
- § 4. Философские суждения русских космистов
Лекция 6. Мир как система
- § 1. Мир и его материальная сущность
- § 2. Пространство и время - атрибуты материи
- § 3. Мир сквозь призму синергетики - И. Р. Пригожин
Лекция 7. Мир как процесс
- § 1. Движение как способ существования материи и его основные формы
- § 2. Сущность всеобщей связи и развития
- § 3. Основные категории диалектики
Лекция 8. Духовная реальность
- § 1. Определение духовной реальности
- § 2. Сознание как высшая форма психического отражения действительности
- § 3.Духовная сфера общественной жизни
Лекция 9. Познание мира и творчество
- § 1. Сущность проблемы и процесс познаваемости мира в философии
- § 2. Роль практики, деятельности, творчества в познании
Лекция 10. Человек как предмет философского анализа
- § 1. Философские представления о человеке и его месте в мироздании
- § 2. Антропогенез и основные гипотезы происхождения человека
- § 3. Сущность человека как биосоциального существа
Лекция 11. Человеческая телесность
- § 1. Человек как телесное существо и среда его деятельности
- § 2. Человеческая жизнь как ценность и здоровый образ жизни
Лекция 12. Человек как личность
- § 1. Философская концепция личности
- § 2. Становление и формирование личности
Лекция 13. Основы философского анализа общества
- § 1. Общество как часть объективной реальности
- § 2. Законы хода общественного процесса. Концепции формационного и цивилизационного развития общества
Лекция 14. Общество как развивающаяся система
- § 1. Системообразующие факторы становления и развития общества
- § 2. Экологический фактор и материальное производство в системе общественного развития
Лекция 15. Социальная сфера жизни общества
- § 1. Социальная сфера и социальная структура общества
- § 2. Сущность и разнообразие социальных общностей людей
Лекция 16. Наука и техника
- § 1. Сущность науки
- § 2. Сущность техники, особенности взаимосвязи науки и техники
Лекция 17. Панорама философской мысли
- § 1. Неопозитивизм
- § 2. Феноменология
- § 3. Экзистенциализм
- § 4. Герменевтика
- § 5. Персонализм
- § 6. Структурализм
- § 7. Фрейдизм и неофрейдизм
Краткий словарь предметных понятий
Вадим Петров - Философия - курс лекций - Философия Древнего Китая
История Древнего Китая распадается на шесть периодов: 1.Шан-Инь — XVIII-XII вв. до Н.Э.; 2.Чжоу — Западное Чжоу XI- VIII вв. до н.э.; 3.Чжоу — Восточное Чжоу — Лего (отдельные царства); 4.Чжоу — Восточное Чжоу — Чжаньго («сражающиеся царства») [Чжоу — название древней эпохи и древнекитайских династий 1027- 249 гг. до н.э.] 5.Империя Цинь, 221-206 гг. до н.э.; 6.Империя Хань, конец III в. до н.э. — II в. Первые два и частично третий из этих шести периодов приходятся на век бронзы (бронзовый век исторически сложился в конце IV — начале I тысячелетия до н.э.). Конец третьего и четвёртый периоды — на начало века железа (железный век — период в развитии человечества, наступивший с распространением металлургии железа, сменил бронзовый и приходится в разных регионах планеты на начало II и I тысячелетий до н.э.). Это историческое время оказало существенное влияние на экономику Китая и, соответственно, на социальное и духовное развитие страны.
Древнекитайское государство — типичная восточная иерархическая деспотия. Глава отдельного государства, отдельного царства — наследственный монарх, он же первый жрец и единственный землевладелец. В Китае не было жречества как особого социального института, и религиозные действия производились главами семейств, чиновниками, царьками, царями — ванами. Вся земля считалась царской. Иерархическая лестница включала земельную аристократию, глав кланов и больших семей. Рабы находились вне социальной лестницы. Нижнее звено — простолюдины — шужень, с которыми практически не считались. Правовых отношений не существовало и никто не был защищен от всевластия любого вышестоящего по рангу, а произвол ванна распространялся на всех.
Светский ритуал взаимоотношения между вышестоящими и нижестоящими на социальной лестнице людьми был тесно связан с религиозным ритуалом отношения живых к умершим, к духам предков, а также в учёте природных явлений, связанных с земными и небесными процессами (в частности, с произрастанием зерна, течением воды, горением огня, небесным громом). В Китае, как нигде, был развит культ предков (манизм). Вся жизнь живых проходила как постоянное жертвоприношение умершим, первое время приносились даже человеческие жертвы — военнопленные, дети первенцы. Социальное неравенство проявлялось и в религиозном культе.
Высшую жертву духам земли и неба имел право приносить только ван, он же «сын неба» (тяньцзы). Небо (тянъ) — высший объект почитания в Китае, поэтому название Поднебесная по отношению к Китаю имеет не только историческое, но и философское объяснение. Небо — обиталище небесного государя — Шанди. Воля Неба — высшая сила, определяющая всё происходящее на земле. Древний Китай не избежал периода господства мифологического мировоззрения. Отношения в системе «универсум — человек» посредством определённых символов носили социоантропоморфический характер. В подтверждение этому современный китайский учёный Юань Кэ собрал множество мифов Древнего Китая. Среди них есть и предфилософские, отражающие как минимум две мифологические позиции:
- первая — представление о мире, его первоначальном состоянии как первобытном хаосе и о двух противоположных упорядочивающих этот хаос космических силах — небесной (ян) и земной (инь)у учреждающих в хаосе из его лёгких частиц — небо, а из тяжёлых — землю. Деление всего сущего на два начала было в Китае едва ли не древнейшим принципом философского мышления;
- вторая — организация мироздания связывалась с деятельностью некоего сверхчеловека по имени Пань-гу, зародившегося внутри подобия гигантского яйца, которое образовывали неразъединённые ещё небо и земля. Пробудившись в первобытном мраке через 18 тысяч лет вызревания, Пань-гу раскалывает это яйцо и мир приходит в движение. Ещё 18 тысяч лет Пань-гу, стоя на земле, поддерживал небо, чтобы оно не упало, ежедневно подрастая на один чжан, пока расстояние между небом и землёй не установилось окончательно. Перестав расти, то есть жить, Пань-гу умирает, а из частей тела его возникают: Солнце — из левого глаза, Луна — из правого, четыре стороны света — из туловища с руками и ногами, реки — из крови, дороги — из жил, почва — из плоти, созвездия — из волос, металлы и камни — из зубов и костей, ветер и облака — из вздоха, гром — из голоса. Из ползавших по телу Пань-гу паразитов произошли люди, и ветер развеял их повсюду.
Древнекитайская мысль, предфилософия, также напрямую связывается с древними книгами, частично дошедшими и соответственно донёсшими до нас мировосприятие людей того времени. — Так называемое «Пятикнижие» — «У-цзин». Они составляли основу мировоззрения каждого образованного китайца: 1) «И-цзин» — «Книга перемен»; 2) «Шу-цзин» — «Книга истории»; 3) «Ши-цзин» — «Книга стихов»; 4) «Ли-цзи» — «Книга о ритуалах»; 5) «Чунь- цю» — «Хроника событий». Некоторые из этих книг испытали влияние знаковой для Китая мировоззренческой школы — конфуцианства. «Ши- цзин» и «Шу-цзин» («Книга стихов» и «Книга истории») были Конфуцием исправлены и дополнены, а «Чунь-цю» («Хроника событий») составлялась им самим при содействии учеников.
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