Настоящая монография является конкретно-источниковедческим исследованием. При работе над ней автор исходил из положения, что источниковедение – это самостоятельная отрасль знаний, специальная историческая дисциплина. В отличие от истории, непосредственной задачей этой дисциплины является не объяснение исторического развития общества, исторического процесса как такового, а многоаспектное изучение исторических источников, разработка и обобщение приемов и методов их анализа. Поэтому цель настоящей монографии – дать систематизированный, подокументный анализ материалов делопроизводства Политбюро ЦК РКП(б) как источника по истории Русской православной церкви первой половины 1920-х гг. Для достижения этой цели были поставлены и решены следующие конкретные исследовательские задачи.

Петров С.Г. - Документы делопроизводства Политбюро ЦК РКП(б) как источник по истории Русской церкви (1921–1925 гг.)

М.: «Российская политическая энциклопедия» (РОССПЭН), 2004. – 408 с.

ISBN 5-8243-0462-9

Петров С.Г. Документы делопроизводства Политбюро ЦК РКП(б) как источник по истории Русской церкви (1921–1925 гг.) – Содержание

Введение

Глава I. «Церковные» документы делопроизводства Политбюро ЦК РКП(б) X созыва (16 марта 1921 г. – 2 апреля 1922 г.)

Глава II. «Церковные» документы делопроизводства Политбюро ЦК РКП(б) XI созыва (3 апреля 1922 г. – 25 апреля 1923 г.)

Глава III. «Церковные» документы делопроизводства Политбюро ЦК РКП(б) XII и XIII созывов (26 апреля 1923 г. – 1 июня 1924 г. и 2 июня 1924 г. – 31 декабря 1925 г.)

Заключение

Указатель имен

Список сокращений

Петров С.Г. Документы делопроизводства Политбюро ЦК РКП(б) как источник по истории Русской церкви (1921–1925 гг.) – Глава III. «Церковные» документы делопроизводства Политбюро ЦК РКП(б) XII и XIII созывов (26 апреля 1923 г. – 1 июня 1924 г. и 2 июня 1924 г. – 31 декабря 1925 г.)

Приступившему к работе 26 апреля 1923 г. Политбюро XII созыва пришлось, не меняя «тематики» своих «церковных» постановлений и инициатора их рассмотрения в лице председателя АРК, вновь обратиться к проблемам отложенного процесса над патриархом Тихоном.

После закрытия 9 мая 1923 г. обновленческого Поместного собора, на котором патриарх Тихон был лишен сана, священства и монашества, Е.М. Ярославский решил сконцентрировать внимание высшего органа ЦК РКП(б) на времени открытия судебного разбирательства над предстоятелем Русской церкви [1] . Для этого председатель АРК на небольшом листе простой бумаги написал инициативную записку с новым проектом постановления Политбюро. Данный документ сохранился в тематическом деле АПРФ, посвященном подготовке процесса над патриархом Тихоном [2] . В самом начале записки, не указав адреса, Ярославский кратко пояснил свое предложение: «Надо сегодня решить о сроке открытия суда над Тихоном». Далее инициатор от имени АРК предложил, проставив кавычки, сам текст проекта постановления Политбюро: «Процесс б[ывшего] патриарха Тихона назначить в начале второй половины мая. Точный срок определить т. Галкину совместно с т. Крыленко и Ярославским». Причем свою фамилию автор запис ки приписал позже, очевидно уже после того, как проставил в конце документа подпись-росчерк.

Таким образом, Ярославский по сути вновь повторил свое предложение о времени открытия суда, изложенное в оставленном Политбюро без ответа письме от 24 апреля 1923 г. (см. Главу II). Любопытно, что ни это предложение, ни предыдущий проект «церковного» постановления Политбюро из письма председателя АРК от 24 апреля 1923 г. не были оформлены официальным протоколом заседания АРК [3] . Правда, если в апрельском послании Ярославский написал: «Комиссия просит утвердить», то в своей майской записке он поступил более корректно. Формула, предваряющая новый проект постановления Политбюро, на этот раз гласила: «Предлагаю, от имени антирелигиозной] комиссии». Предлагал же Политбюро от имени АРК ее председатель следующее: учредить для окончательного решения вопроса о точной дате специальную «тройку», включив в нее, помимо самого Е.М. Ярославского, председателя Верховного суда Н.В. Крыленко и намеченного в председатели на «патриаршем» процессе А.В. Галкина.

В отличие от Политбюро XI созыва, Политбюро XII созыва сочло возможным рассмотреть на своем заседании 10 мая 1923 г. пришедшую записку Ярославского. Поэтому, если исходить из фразы Ярославского «надо сегодня решить», то записку вполне можно датировать тем же 10 мая 1923 г. Кстати, не исключено, что свое предложение Ярославский самолично огласил перед собравшимися на заседание Политбюро высшими партийными руководителями. Данный вывод отчасти подтверждается списком присутствующих на заседании высшего органа ЦК РКП(б), имеющимся в позднейшей тетради «хранилищного» протокола № 3 заседания Политбюро от 10 мая 1923 г. (листка с таким списком в «подлинном» протоколе № 3 Политбюро нет) [4] . В этом позднейшем списке присутствовавших числятся четыре члена Политбюро: Г.Е. Зиновьев, Л.Б. Каменев, И.В. Сталин, Л.Д. Троцкий и три кандидата в члены: Н.И. Бухарин, В.М. Молотов, Я.Э. Рудзутак. Помимо указанных лиц среди участвовавших в заседании Политбюро членов Президиума ЦКК РКП(б) значится и фамилия председателя АРК. (На XII съезде партии Ярославский перестал быть членом ЦК РКП(б), но зато был избран членом Президиума ЦКК РКП(б).) Следовательно, Ярославский непосредственно на заседании мог не только огласить свое предложение, но и написать свою инициативную записку. Ведь на рукописном документе председателя АРК нет ни адреса, ни даты.

Так или иначе, но ответ на инициативу председателя АРК был документально оформлен техническим персоналом ЦК партии в «подлинном» протоколе № 3 заседания Политбюро от 10 мая 1923 г. [5] Сюда пунктом 37 сотрудниками Бюро Секретариата была вставлена карточка-бланк постановлений ЦК РКП(б), в графу «Слушали» которой коричневыми чернилами рукой А.М. Назаретяна оказалось записано: «37. О Тихоне» (номер пункта проставлен зелеными чернилами). И чуть ниже теми же коричневыми чернилами рукой Назаретяна добавлено про инициатора и его записку: «заявление т. Ярославского». Однако в графу «Постановили» вместо текста предложенного председателем АРК проекта решения Политбюро заведующим Бюро Секретариата было вписано всего лишь одно слово: «Отложить». В другой графе «Материалы за №№» вообще ничего не было отмечено, несмотря на наличие инициативного документа с проектом постановления. Эта графа, оставшаяся пустой, означает, что записка Ярославского не прошла регистрацию через канцелярию Бюро Секретариата, т. е. она действительно могла быть написана непосредственно на заседании Политбюро 10 мая 1923 г. Получить выписку со столь кратким текстом постановления Политбюро, как следует из последней графы «Выписка т.т.» карточки-бланка, должен был зафиксированный зелеными чернилами инициатор рассмотрения данного вопроса – Ярославский. То, что эта выписка была напечатана, свидетельствует проставленный теми же чернилами под текстом графы «Слушали» ее исходящий номер «829/с».

Действительно, 10 мая 1923 г., в день заседания высшего органа партии, выписка с таким исходящим номером сотрудниками Бюро Секретариата была изготовлена. Один из ее двух машинописных экземпляров сохранился вместе с запиской Ярославского в тематическом деле АП РФ, посвященном процессу над патриархом Тихоном6. Это – отпуск на бланке ЦК РКП(б) с адресом рассылки: «Товарищу Ярославскому». По всей видимости, второй экземпляр выписки был отправлен по указанному адресу. С его получением, адресат должен был окончательно убедиться в том, что члены и кандидаты в члены Политбюро отклонили предложение председателя АРК о «точном сроке» открытия «патриаршего» процесса.