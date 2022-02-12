XVII век - один из самых трудных, необычайно сложных периодов в истории России: с одной стороны - польская и шведская интервенция, обострившая патриотические чувства, усугубившая стремление держаться за коренные основы русского бытия; с другой - начавшаяся острая борьба за престол и последовавшие вскоре восстания Ивана Болотникова {1606-1607), а позже и Степана Разина {1670-1671) порождали беспокойные настроения в народе, почему·уже современники называли это смутное время «бунтаiным».

Ещё более способствовал обострению ситуации, несомненно, начавшийся в середине века церковный раскол, не только завершившийся подчинением церкви государству, но и повлёкший за собой жестокие преследования старообрядцев. Параллельно с этим шла активная ломка мировоззрения, в процессе которой сквозь традиционное, веками формировавшееся Церковью мировоззрение начинает пробиваться только-только нарождающееся личностное самосознание. В немалой степени этому способствовала усиливавшаяся «среди русских людей тяга к наукам. <... > В середине века основывается Славяно-греко-латинская академия, где наряду с церковными преподавались и светские <... > науки. Зарождается русский театр и светская литература, <... > пробуждается интерес к светской музыке»1. Всему этому способствуют и приобретающие всё более интенсивный характер тесные отношения России со странами Западной Европы. В связи с этим заметно усиливается и пробуждающийся интерес русских художников к западноевропейскому искусству. В нём они начинают, как пишет один из ведущих специалистов по творчеству Ушакова Н. Г. Бекенева, «черпать художественные приёмы и средства, которые отвечают их новым воззрениям»2. Русское искусство, пусть ещё и в малой степени, было уже подвержено западноевропейскому влиянию. Иконописцы начинают проявлять больший интерес к ветхозаветным сюжетам, к которым в более ранние времена обращались не столь часто. Наряду с этим в церковное искусство начинают проникать, пусть сперва и достаточно робко, реалистические элементы. Начиная с середины XVH в., в России работали приглашённые иностранные мастера, которые писали «парсуны с живства», т. е. портреты с натуры, и «ленчавты» (ландшафты), т. е. пейзажи. У этих иностранных живописцев со временем появляются русские ученики, перенимающие их опыт.

В такой сложный исторический период развивалось искусство Симона Ушакова. Стоит также отметить, что к середине века в России уже сто лет, как утвердилась особая форма государственности — царство, т. е. монархия. Во всех странах с этой формой управления все дела сосредоточены в руках органов централизованной власти, делегирующей своим подчинённым предписания: то, что в начале XVIII в. получило название бюрократия. Но само это явление возникло гораздо раньше. Его мы наблюдаем и в Древнем Шумере, и Древнем Египте. Та же бюрократическая система была характерна и для Римской империи, а после её распада и для Византийской империи и т. д. Не было исключением и Царство Московское, оставившее после себя немалое количество эпистолярного материала, касающегося самых разных сфер его жизни, в том числе и культуры. Благодаря этим документам, сохранившимся и в Серебряной, и в Оружейной палатах, где работал Симон Ушаков, мы можем восстановить достаточно обстоятельно его творческую биографию и даже даты его жизни: 1626-1686. К тому же, сам художник впервые за всю историю существования русской иконописи начал и подписывать свои работы и даже проставлять даты их создания. Благодаря этому, мы знаем, кто, когда, для какого храма или монастыря заказал ту или иную икону.