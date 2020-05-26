Серия – «HISTORIA ROSSICA»

Если бы не безотказная помощь друзей и коллег, эта книга вряд ли бы состоялась. Моя особая и неизменная признательность моим друзьям Генри Абрамсону (университет Флорида Атлантик, Бока Ратон), Полу Раденскому (Еврейская Теологическая Семинария, Нью-Йорк) и Бену Нэйтансу (Пенсильванский университет, Филадельфия) — именно они десять лет назад подсказали мне, что еврейская история и культура Восточной Европы — благодатнейшая тема, во много раз более интересная, чем сухое эскапистское литературоведение, которым я тогда занимался. Работа синхронным переводчиком сблизила меня с профессорами Гершоном Хундертом (университет МакГилл, Монреаль) и Моше Росманом (университет Бар-Илан, Рамат Ган), познакомившими меня с новыми исследованиями в области польской еврейской истории XVII—XIX веков. Решающим для меня был год, проведенный в Еврейском университете (Иерусалим), где мне посчастливилось работать под руководством доктора Шауля Штампфера, пробудившего мой интерес к социокультурному аспекту еврейской истории. Слова — вещь ограниченная; они не способны передать всей моей признательности моему научному руководителю профессору Энтони Полонскому (университет Брандейз, Бостон), чье профессиональное и личное участие помогли мне завершить и успешно защитить диссертацию «Jews in the Russian Army: Through the Military to Modernity, 1827—1914», значительная часть которой вошла в эту книгу.

Йоханан Петровский-Штерн – Евреи в русской армии (1827-1914)

Издательство – «Новое литературное обозрение» – 569 с.

Москва – 2003 г.

ISBN 5-86793-202-8

Йоханан Петровский-Штерн – Евреи в русской армии (1827-1914) – Содержание

От автора

Тема и метод

Глава 1. Евреи России и русская армия накануне и после введения рекрутчины

Евреи России накануне призыва 1827 года

Рекрутчина: рождение замысла

Русская армия накануне призыва 1827 года

Община против рекрутчины

Рекрутский Устав

Рекрутчина в переводе на еврейский

Реакция на Устав

Николаевские наборы и кагалы

Община — общество — армия: новые веяния

Результаты встречи

Выводы

Глава II. Община в армии

«Обряды веры»

Закон и праксис

Раввины-капелланы

Солдатские молельни

Солдатские общины

Общества еврейского самоуправления

Еврейское образование солдатских детей

Выводы

Глава III. Маленькие солдатики великой империи: Судьба еврейских кантонистов

Миссионерский замысел

Миссионерская кампания и ее результаты

Кантонисты из евреев среди товарищей по оружию

Религиозный бунт в войсках

Конец института военных кантонистов

Результат кантонистского эксперимента

Глава IV. Бесполезный солдат: Еврейские нижние чины, военная реформа и армейская статистика

Военные реформы и устав всесословной воинской повинности

Военная статистика

Уклонение от службы: коллективное преступление русских евреев

Профессиональное распределение еврейских солдат

Физические данные еврейского солдата

Еврейские деньги и солдатский быт

Котел кошерный и котел ротный

Линия поведения еврейского солдата

Семейное положение

Преступность среди нижних чинов — евреев

Выводы

Глава V. Дилемма 1905 года: между армией и революцией

Северо-западные военные округа: Бунд и армия

Киевский военный округ: военные комитеты

социалистов-революционеров (СР)

Петербургский военный округ: военные комитеты СД

Беспартийный мятеж

Меж двух огней

Выводы

Глава VI. Прагматики и политики: Еврейский вопрос, военное министерство и Русская ультраправая

Круг чтения военной бюрократии: три источника

Интендантский департамент против товарищества Грегера, Горвица и Когана

«Черта оседлости» в армии и ее создатель

Политики против прагматиков

Слово и дело

«Союз русского народа» в армии

Вокруг нового Устава 1912 года

Попытка окончательного решения

Выводы

Глава VII. Происхождение легенды: образ еврейского солдата в русской литературе

Философ-просветитель в солдатской шинели

Жертва маскильской критики

Крест шею не тянет

Ловчики из Гете

Врачу, исцелися сам

О сопротивлении злу искусством

Память и стиль

Одиссей среди кентавров

Выводы

Заключение

Комментарии

Список сокращений

Краткий указатель источников и литературы

Предметный указатель

Географический указатель

Именной указатель

Указатель упомянутых соединений и полков русской армии

Йоханан Петровский-Штерн – Евреи в русской армии (1827-1914) – Евреи России накануне призыва 1827 года

Вторая половина правления Александра I — самое спокойное для евреев России время на всем историческом промежутке между третьим разделом Польши и эпохой Великих реформ 1860-х. К моменту воцарения Александра I прошло немногим более пятнадцати лет с тех пор, как Россия унаследовала от Польши почти миллионное еврейское население, присоединив к империи обширные польские территории нынешних Украины, Белоруссии и Литвы. Эти территории стали основой формирующейся черты оседлости — главного института еврейского неравноправия. Войны за раздел Польши (1772, 1792 и 1795 годы), а также вторжение французской армии в 1812 г. разорили тысячи еврейских хозяйств, но евреи, похоже, быстро оправились от ущерба.

Несмотря на ограничение их финансовой деятельности, сохранились нетронутыми кагалы и подкаталки — унаследованные Россией от Польши основные традиционные институты внутреннего управления еврейскими общинами. Государственное законотворчество в отношении евреев во времена Александра I (1801 — 1825) ограничивалось в среднем тремя декретами в год, тогда как в николаевскую эпоху (1825—1855) ежегодно появлялось не менее двадцати фундаментальных законов, с помощью которых правительство намеревалось решительным образом реформировать евреев России. Русское правительство еще не заняло активную антипольскую позицию, как это случилось после 1830 г. и тем более 1863-го — после двух польских восстаний.

Власти благоволили польскому дворянству (шляхте). Государственная экономика во многом зависела от традиционной экономической инфраструктуры западных губерний, опиравшейся, кроме всего прочего, на евреев-контракторов, торговцев-оптовиков, арендаторов и виноделов, незаменимых посредников польской эконо-мики5. Российские власти даже не пытались ослабить влияние землевладельцев-шляхтичей в западных губерниях империи. Двусмысленное, но в целом благоприятное отношение новых властей к польской шляхте положительно сказывалось на условиях экономической жизни евреев. Несмотря на давнее неприязненное отношение к евреям, именно польские помещики в конце 1800—1810-х годов убедили Александра I отменить решение об их изгнании из сельских местностей западных губерний.

Поляки считали евреев незаменимыми партнерами по ведению хозяйства6 и, в обход закона о запрете евреям арендовать недвижимость, прибегали к крестенции, той особой форме аренды, которая, вопреки официальному запрету, все же позволяла евреям через подставных лиц из христиан арендовать поместья, мельницы и пивоварни. Изгнание еврейского населения из приграничных и сельских областей (из так называемой пятидесятиверстной зоны), ударившее по еврейской общине в 1830-е годы, еще не началось, а было проведено в качестве местного эксперимента в нескольких белорусских губерниях в 1824 г. Польское восстание 1830 г. и революционные события 1863 г., окончательно уничтожившие польско-еврейский экономический альянс, оставались где-то в маловероятном будущем.