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Петровский-Штерн – Евреи В Русской Армии (1827-1914)

Йоханан Петровский-Штерн – Евреи в русской армии
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Category ESXATOS BOOKS, JUDAICA, History, **Jewish History
Серия – «HISTORIA ROSSICA»
Если бы не безотказная помощь друзей и коллег, эта книга вряд ли бы состоялась. Моя особая и неизменная признательность моим друзьям Генри Абрамсону (университет Флорида Атлантик, Бока Ратон), Полу Раденскому (Еврейская Теологическая Семинария, Нью-Йорк) и Бену Нэйтансу (Пенсильванский университет, Филадельфия) — именно они десять лет назад подсказали мне, что еврейская история и культура Восточной Европы
— благодатнейшая тема, во много раз более интересная, чем сухое эскапистское литературоведение, которым я тогда занимался. Работа синхронным переводчиком сблизила меня с профессорами Гершоном Хундертом (университет МакГилл, Монреаль) и Моше Росманом (университет Бар-Илан, Рамат Ган), познакомившими меня с новыми исследованиями в области польской еврейской истории XVII—XIX веков.
Решающим для меня был год, проведенный в Еврейском университете (Иерусалим), где мне посчастливилось работать под руководством доктора Шауля Штампфера, пробудившего мой интерес к социокультурному аспекту еврейской истории. Слова — вещь ограниченная; они не способны передать всей моей признательности моему научному руководителю профессору Энтони Полонскому (университет Брандейз, Бостон), чье профессиональное и личное участие помогли мне завершить и успешно защитить диссертацию «Jews in the Russian Army: Through the Military to Modernity, 1827—1914», значительная часть которой вошла в эту книгу.

Йоханан Петровский-Штерн – Евреи в русской армии (1827-1914)

Издательство – «Новое литературное обозрение» – 569 с.
Москва – 2003 г.
ISBN 5-86793-202-8

Йоханан Петровский-Штерн – Евреи в русской армии (1827-1914) – Содержание

  • От автора
  • Тема и метод
Глава 1. Евреи России и русская армия накануне и после введения рекрутчины
  • Евреи России накануне призыва 1827 года
  • Рекрутчина: рождение замысла
  • Русская армия накануне призыва 1827 года
  • Община против рекрутчины
  • Рекрутский Устав
  • Рекрутчина в переводе на еврейский
  • Реакция на Устав
  • Николаевские наборы и кагалы
  • Община — общество — армия: новые веяния
  • Результаты встречи
  • Выводы
Глава II. Община в армии
  • «Обряды веры»
  • Закон и праксис
  • Раввины-капелланы
  • Солдатские молельни
  • Солдатские общины
  • Общества еврейского самоуправления
  • Еврейское образование солдатских детей
  • Выводы
Глава III. Маленькие солдатики великой империи: Судьба еврейских кантонистов
  • Миссионерский замысел
  • Миссионерская кампания и ее результаты
  • Кантонисты из евреев среди товарищей по оружию
  • Религиозный бунт в войсках
  • Конец института военных кантонистов
  • Результат кантонистского эксперимента
Глава IV. Бесполезный солдат: Еврейские нижние чины, военная реформа и армейская статистика
  • Военные реформы и устав всесословной воинской повинности
  • Военная статистика
  • Уклонение от службы: коллективное преступление русских евреев
  • Профессиональное распределение еврейских солдат
  • Физические данные еврейского солдата
  • Еврейские деньги и солдатский быт
  • Котел кошерный и котел ротный
  • Линия поведения еврейского солдата
  • Семейное положение
  • Преступность среди нижних чинов — евреев
  • Выводы
Глава V. Дилемма 1905 года: между армией и революцией
  • Северо-западные военные округа: Бунд и армия
  • Киевский военный округ: военные комитеты
  • социалистов-революционеров (СР)
  • Петербургский военный округ: военные комитеты СД
  • Беспартийный мятеж
  • Меж двух огней
  • Выводы
  • Глава VI. Прагматики и политики: Еврейский вопрос, военное министерство и Русская ультраправая
  • Круг чтения военной бюрократии: три источника
  • Интендантский департамент против товарищества Грегера, Горвица и Когана
  • «Черта оседлости» в армии и ее создатель
  • Политики против прагматиков
  • Слово и дело
  • «Союз русского народа» в армии
  • Вокруг нового Устава 1912 года
  • Попытка окончательного решения
  • Выводы
Глава VII. Происхождение легенды: образ еврейского солдата в русской литературе
  • Философ-просветитель в солдатской шинели
  • Жертва маскильской критики
  • Крест шею не тянет
  • Ловчики из Гете
  • Врачу, исцелися сам
  • О сопротивлении злу искусством
  • Память и стиль
  • Одиссей среди кентавров
  • Выводы
  • Заключение
  • Комментарии
  • Список сокращений
  • Краткий указатель источников и литературы
  • Предметный указатель
  • Географический указатель
  • Именной указатель
  • Указатель упомянутых соединений и полков русской армии

Йоханан Петровский-Штерн – Евреи в русской армии (1827-1914) – Евреи России накануне призыва 1827 года

Вторая половина правления Александра I — самое спокойное для евреев России время на всем историческом промежутке между третьим разделом Польши и эпохой Великих реформ 1860-х. К моменту воцарения Александра I прошло немногим более пятнадцати лет с тех пор, как Россия унаследовала от Польши почти миллионное еврейское население, присоединив к империи обширные польские территории нынешних Украины, Белоруссии и Литвы. Эти территории стали основой формирующейся черты оседлости — главного института еврейского неравноправия. Войны за раздел Польши (1772, 1792 и 1795 годы), а также вторжение французской армии в 1812 г. разорили тысячи еврейских хозяйств, но евреи, похоже, быстро оправились от ущерба.
Несмотря на ограничение их финансовой деятельности, сохранились нетронутыми кагалы и подкаталки — унаследованные Россией от Польши основные традиционные институты внутреннего управления еврейскими общинами. Государственное законотворчество в отношении евреев во времена Александра I (1801 — 1825) ограничивалось в среднем тремя декретами в год, тогда как в николаевскую эпоху (1825—1855) ежегодно появлялось не менее двадцати фундаментальных законов, с помощью которых правительство намеревалось решительным образом реформировать евреев России. Русское правительство еще не заняло активную антипольскую позицию, как это случилось после 1830 г. и тем более 1863-го — после двух польских восстаний.
Власти благоволили польскому дворянству (шляхте). Государственная экономика во многом зависела от традиционной экономической инфраструктуры западных губерний, опиравшейся, кроме всего прочего, на евреев-контракторов, торговцев-оптовиков, арендаторов и виноделов, незаменимых посредников польской эконо-мики5. Российские власти даже не пытались ослабить влияние землевладельцев-шляхтичей в западных губерниях империи. Двусмысленное, но в целом благоприятное отношение новых властей к польской шляхте положительно сказывалось на условиях экономической жизни евреев. Несмотря на давнее неприязненное отношение к евреям, именно польские помещики в конце 1800—1810-х годов убедили Александра I отменить решение об их изгнании из сельских местностей западных губерний.
Поляки считали евреев незаменимыми партнерами по ведению хозяйства6 и, в обход закона о запрете евреям арендовать недвижимость, прибегали к крестенции, той особой форме аренды, которая, вопреки официальному запрету, все же позволяла евреям через подставных лиц из христиан арендовать поместья, мельницы и пивоварни. Изгнание еврейского населения из приграничных и сельских областей (из так называемой пятидесятиверстной зоны), ударившее по еврейской общине в 1830-е годы, еще не началось, а было проведено в качестве местного эксперимента в нескольких белорусских губерниях в 1824 г. Польское восстание 1830 г. и революционные события 1863 г., окончательно уничтожившие польско-еврейский экономический альянс, оставались где-то в маловероятном будущем.
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Rating 5.0 / 5
Added 26.05.2020
Author brat librarian
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