Петрухин, Владимир - Мифы о мире мертвых - От Осириса и Хель до похищения Персефоны и «Божественной комедии»

Смерть и посмертное существование — вечные загадки мировой культуры. Собственно «мифов» о жизни за гробом — рассказов и легенд, как правило, уже не знают, но сохраняются обычаи, которым следуют родственники покойного, чтобы почтить его память.

Неизбежность смерти осознавали самые архаические общества, известные этнологам. Этот факт обрастал поверьями, потому что мифология была главным инструментом познания и освоения мира в первобытности. Смерть воспринималась как нечто противоестественное: она проникла в живой мир случайно, по ошибке или в нарушение божественного запрета, как свидетельствует Библия и сходные мифы, или из-за козней враждебных сил, злых духов, колдунов, иноплеменников, которые в примитивной культуре часто отождествлялись. Убеждение в действенности колдовства было настолько сильным, что человек, который узнавал, что стал объектом порчи или случайно нарушил запрет, мог действительно умереть 3. Многочисленные обряды и мифы, о которых пойдет речь, были направлены на преодоление этих страхов.

Автор этой книги изучал разнообразные традиции и мемориалы, призванные беречь память о предках, — от древнерусских курганов и погребений степняков до практически заброшенных еврейских некрополей, которые на наших глазах становятся памятниками археологии, ибо их некому посещать: оберегавшие их люди не пережили холокоста. Современная культура нашла много новых способов хранения и передачи исторической памяти, но не отказалась и от древнейшей традиции — заповеданной нам тысячелетиями «любви к отеческим гробам».

Глава 1

ПЕРВОБЫТНЫЕ ОРФЕИ

Стремление возвратить с того света любимого человека свойственно всем культурам. Жизненный опыт показывал, что это невозможно, но с первобытных времен люди искали магические средства, чтобы вывести умершего из преисподней. Такие опыты сохраняют популярность среди любителей оккультизма, вызова духов при посредстве медиумов и других подобных практик. В архаических культурах такими медиумами были шаманы, которые, как считалось, своими заклинаниями, сопровождаемыми ударами в бубен, могли вернуть с того света смертельно больного человека. Музыка (похоронные марши) и причитания вообще призваны были упорядочить отношения между живыми мертвыми, недаром арфы включались в состав погребальных даров в царских гробницах Месопотамии и Египта; даже в могилу русского вождя, умершего на Волге в начале Х века, положили музыкальный инструмент (наподобие лютни). В античной Греции знаменитым певцом и музыкантом почитался Орфей, способный заворожить даже владык преисподней — Аида, куда он направился, чтобы вывести свою возлюбленную Эвридику. Однако магия живых не могла пересилить магического мира мертвых: уводя за собой тень Эвридики, Орфей не должен был оборачиваться к возлюбленной, но певец не сумел сдержаться на самой границе мира живых и мертвых — он обернулся, и Эвридика навсегда исчезла во мраке преисподней.

Петрухин, Владимир - Мифы о мире мертвых - От Осириса и Хель до похищения Персефоны и «Божественной комедии»

Москва : МИФ, 2025. — 272 с. : ил. — (Мифы от и до).

ISBN 978-5-00214-804-2

Петрухин, Владимир - Мифы о мире мертвых – Содержание

Предисловие

Введение. Мифы о загробном мире и становление культуры

Глава 1. Первобытные Орфеи

Глава 2. Земля мертвых в Океании

Глава 3. Воинский рай и преисподняя. Вальхалла и Хель

Глава 4. Загробный суд: путь на тот свет и муки ада — Аида

Глава 5. Умирающие боги плодородия в Месопотамии

Глава 6. Осирис и воскресающие боги в язычестве

Глава 7. Зороастризм: между добром и злом

Глава 9. Сошествие во ад

Глава 10. Мытарства и чистилище

Глава 11. Божественная комедия

Что читать о загробном мире

Примечания

Источники иллюстраций