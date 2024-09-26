Петрушевский Дмитрий - Великая хартия вольностей и другие документы

Завоевание англосаксонской Англии нормандским герцогом Вильгельмом после победы, одержанной им в битве при Гастингсе над войском короля Гарольда 14 октября 1066 г., имело большое значение для всей истории Англии. В частности, политическое развитие средневековой Англии может быть понято во всем его своеобразии лишь при условии отчетливого выяснения роли нормандского завоевания среди других факторов, определявших это развитие. Англосаксонская Англия к половине XI в. уже достаточно далеко ушла по тому пути, по которому шли и другие государства, основанные (германцами) на территории Римской империи, и успела выработать типичные для всех их формы социального и политического существования. Центральная часть возлагала на местных сеньоров, по-англосаксонски глафордов, ответственность за поведение коммендировавшихся (отдавшихся к ним в частную зависимость добровольно или по требованию центральной власти) им людей, а затем и наделяла сеньоров публично-правовыми полномочиями в отношении к ним, передавая им иммунитетной грамотой (carta immunitatis, по-англосаксонски freols boc) юрисдикцию, судебную власть и другие права политического верховенства и таким образом восполняя недочеты своего правительственного аппарата новыми, феодальными органами управления. Главную военную силу составляло теперь войско из выделившихся из массы более или менее крупных землевладельцев, из стоявших над нею глафордов, постепенно организовавшихся в военное сословие, в сословие тонов, обязанных идти в поход конными и оружными во главе своих вооруженных людей в соответствии с размерами своих земельных владений.

Феодализация англосаксонской Англии, как ни значительны были ее успехи к половине XI в., не привела все же к тем результатам, какие мы наблюдаем в государствах, образовавшихся после распадения Каролингской империи, где феодализм выродился в политический партикуляризм, постепенно разрушивший общегосударственные учреждения или превративший их в бледную тень. Раздача англосаксонскими королями прав политического верховенства в частные руки сильных людей и здесь, правда, приводила к развитию партикуляристических тенденций в направлении к расчленению государства на более или менее независимые от центральной части округа и тем самым к ослаблению центральной власти, но общегосударственные учреждения продолжали здесь функционировать наряду с восполнявшими их феодальными учреждениями. Наряду с королевской властью продолжал существовать и действовать уитенагемот (собрание мудрых) - верховный совет в королевстве, в который входили епископы, значительное число аббатов, стоявшие во главе графств, на которые делилось королевство, элдормены и королевские тэны, т. е. самые знатные из королевских дружинников, державшие части королевских доменов и связанные с королем клятвой верности, и главные сановники двора; по их совету и с их согласия король решал важнейшие дела в государстве: издавал законы как светские, так и церковные, решал вопросы о войне и мире, об армии и флоте, устанавливал экстренные налоги, в последней инстанции решал как уголовные, так и гражданские дела, перенесенные из низших инстанций, а также судил лиц, в силу своего очень высокого положения или по своей близости к королю подсудных только королевскому суду, жаловал отдельным лицам и учреждениям (монастырям и церквям) те или иные права на те или иные земли и территории и выбирал областных старшин, элдорменов.

Петрушевский Дмитрий - Великая хартия вольностей и другие документы

Москва : Издательство Юрайт, 2023, 150 с.

Русский и латинский текст

Серия "Антология мысли"

ISBN 978-5-534-06440-7

Петрушевский Дмитрий - Великая хартия вольностей и другие документы - Оrпавпение

Введение

Ордонанс Вильгельма Завоевателя, отделяющий церковные суды от светских Отрывок из хроники, относящийся к разделению церковных и светских судов Хартия Генриха I Вторая, или оксфордская, хартия Стефана . Хартия Генриха II Великая ассиза Кларендонская ассиза Нортгэмптонская ассиза Кларендонские конституции Ассиза о вооружении Лесная ассиза Извлечения на хроник, относящиеся к Иоанну Безземельному Великая хартия вольностей Баронские статьи Так называемая неизвестная хартия вольностей Иоанна Извлечения из хроник, относящиеся к Генриху III Петиция баронов в оксфордском парламенте Оксфордские провизии Прокламация короля о присоединении его к провизиям Уэстминстерские провизии Приговор Людовика святого, так называемая Амьенская миза Форма управления — государем, королем и королевством Кенилуорзский приговор Извлечения из хроник, относящиеся к Эдуарду I Приглашение в парламент 1205 г Подтверждение хартий 1297 г. Статут о мертвой руке, он же статут о церковных людях Статут «Quia Emptores»

Примечания