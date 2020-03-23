Мы предлагаем вам изучить послания святого апостола Иоанна Богослова. Из уст самого апостола мы узнаём, что он видел, слышал, осязал и размышлял об исторических реалиях миссии и вести Мессии, Иисуса Христа. Он пишет как один из тех, чей личный опыт подтверждает общее свидетельство апостолов. Слова «мы», «нас», «наши», которые встречаются в 1 Иоанна 1:1–4, показывают, что апостол передает истину, принятую не им одним. В начальных стихах послания Иоанн отстаивает свое право нести это свидетельство, поскольку он был живым свидетелем всего, о чем пишет.

Джеральд Пэйден - Послания апостола Иоанна

Издательство Обф «Восточноевропейская Миссия», 2013. – 154 с.

ISBN 978-1-936479-23-8

Джеральд Пэйден - Послания апостола Иоанна - Содержание

Введение

Первое послание Иоанна Глава 1

Первое послание Иоанна Глава 2

Первое послание Иоанна Глава 3

Первое послание Иоанна Глава 4

Первое послание Иоанна Глава 5

Второе послание Иоанна

Третье послание Иоанна

Библиография

Джеральд Пэйден - Послания апостола Иоанна - Введение

Иоанн обращается к нам как верный свидетель жизни и учения Иисуса Христа. Его беспокоит нравственное и доктринальное здоровье тех, кому он адресует свое послание. Он называет их «дети мои», «возлюбленные», «братия» и «избранная госпожа и дети ее, которых я люблю по истине» (2 Ин. 1; 3 Ин. 1). Его беспокойство было обусловлено угрозой все более распространявшегося заблуждения, которое сеяли те, кого он называет «антихристами», «обольстителями», «обманщиками» и «лжепророками». Эти «духи» (1 Ин. 4:1), как они сами себя называли, проникли в Церковь, неся с собой коварную ложь о личности Иисуса Христа и искажая Его послание.

Мы видим искреннюю заботу Иоанна о братьях по вере и о сохранении чистоты, принятой ими вести. И поэтому Иоанн настаивает на том, что Иисус есть Бог и Человек, и что Он и есть Мессия. Апостол часто пускается в полемику, разоблачая заблуждения, которые несут угрозу учению и нравственной чистоте Церкви. Иоанн не использует термин «гностицизм». Однако для исследователей Библии вполне очевидно, что апостол предостерегает именно против заблуждений гностицизма, а также обличает и опровергает некоторые из них. Более подробно эти заблуждения будут рассмотрены далее в настоящем введении и особенно в построчных комментариях посланий апостола Иоанна.

Богословие уверенности

Как ни странно, но благодаря гностикам и их заблуждениям мы обрели некоторые важнейшие истины Нового Завета. Термин «гностик», или «гностицизм», образован от греческого слова «гносис». Основное его значение – «знать», или «знание». Совершенно очевидно, что сторонники гностицизма преувеличивали важность знания их доктрины и теологии. Также очевидно и то, что апостол Иоанн часто прибегает к терминологии гностиков для обличения субъективного характера их теорий о Боге, Иисусе Христе, нравственности и вечном спасении. Более двадцати раз в тексте посланий мы встречаем выражение «мы знаем» в отношении очевидных истин. Десять раз Иоанн повторяет выражение «посему мы знаем», чтобы заложить основу того или иного известного утверждения.

Так богодухновенный автор послания убеждает своих читателей в реальности своего свидетельства. Так же убедительно апостол отвергает и возможность того, что гностики обладали истинным знанием о Христе и о Его учении. Иоанн убеждает своих читателей: «А что мы познали Его, узнаем из того, что соблюдаем Его заповеди. Кто говорит: «я познал Его», но заповедей Его не соблюдает, тот лжец, и нет в нем истины» (1 Ин. 2:3–4). Такое знание, основанное на апостольском свидетельстве, укрепляет нравственность, придает дерзновение молитве и уверенность в настоящем и будущем спасении.