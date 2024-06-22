Евангельское повествование дает нам знать, что Иоанн Креститель учил своих учеников, как должно молиться. Очевидно, что ученики его, ощущая недостаток в молитвенной жизни, искали наставления и руководства у своего учителя, как следует молиться.

И Иоанн их наставлял. Ученики Христовы ощутили ту же нужду и потому пришли к Иисусу и сказали: «Господи! научи нас молиться, как и Иоанн научил учеников своих».

Вне всякого сомнения, что прийти к Христу с этой просьбой их побудили неудачи в молитвенной жизни, а также пример молитвенной жизни самого Спасителя. В 11-й главе Евангелия от Луки мы читаем: «Случилось, что, когда Он в одном месте молился, и перестал, один из учеников Его сказал Ему: Господи! научи нас молиться, как и Иоанн научил учеников своих» (Лк. 11:1). Заметьте, что просьба эта двоякая. Во-первых, они просят Господа, чтобы Он вообще научил их молиться, а во-вторых, объяснил, как молиться.

Да, они часто видели, что задолго до рассвета Иисус удалялся в пустынные места и проводил там в молитве целые ночи. Возможно, они думали: «О чем же Он так долго и много молится, что Он там делает, о чем говорит?» Мы видим, как сами они часто не способны были пребывать в молитве даже непродолжительное время и как молитва клонила их ко сну. «Почему Он может так долго молиться, а у нас молитва смолкает уже через несколько минут?» И вот они приходят к Иисусу и говорят: «Научи нас молиться». Этим они хотели сказать: «Научи нас так молиться, как Ты молишься. Мы хотим знать Бога так, как Ты Его знаешь. Научи нас быть в общении с Ним в молитве».

Мой друг, если ты - чадо Божье, то я уверен, что и у тебя были подобные чувства: разочарование в твоей молитвенной жизни и желание познать все больше и больше, что значит молиться. Если у тебя есть такие чувства, то ободрись - это хороший признак, для тебя есть надежда! Дух Святой научит тебя, как и о чем молиться. Это и есть содержание «Молитвы Господней».

Я уверен, что это наша насущная нужда - знать, как молиться. Сколько неудач мы терпим в нашей духовной жизни по той простой причине, что не знаем, как молиться и о чем молиться. И как раз на эти вопросы Господь дал нам ответ в Своей молитве «Отче наш». Как раз в ней Он дает наставление о том, как молиться и о чем молиться.

С Божьей помощью я хотел бы побеседовать на эту важнейшую из тем - тему молитвы, а основой нашей беседы пусть станет жемчужина всех молитв - «Отче наш».

Не раз мне приходилось слышать возражения против применения этой молитвы. Например, дал ли Господь эту молитву лично нам или она была предназначена лишь для Его последователей того времени? Есть верующие, которые по той или иной причине отказываются ее применять. Например, некоторые не молятся этой молитвой, так как, по их мнению, часть ее, в которой говорится о прощении грехов, не согласуется с христианской доктриной: «...прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим». Они утверждают, что такое положение, согласно которому прощение нас Богом зависит от нашего прощения провинившихся против нас, похоже на поведение по закону, а не по благодати. Однако те, кто придерживаются такого мнения, этим только подтверждают, что данная молитва совершенно неправильно ими понята. Позже мы более подробно рассмотрим этот вопрос.

Я. Н. Пейсти – Молитва Господня

Черкассы: «Смирна», 2002. – 96 с. – (Актуально сегодня.)

ISBN 966-7774-29-5

Я. Н. Пейсти – Молитва Господня – Содержание