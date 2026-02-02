Підготовка до хрещення - Подготовка к крещению

В євангельсько-баптистському братстві до сьогоднішнього дня збереглась давньохрисгиянська традиція проводити підготовку з тими, хто бажає прийняти святе водне хрещення. У ранній церкві таких людей називали ״оглашенними”, тобто людьми, що оголосили себе християнами через публічне покаяння, але які ще не прийняли водне хрещення. Перш ніж стати повноправним членом церкви, тобто увійти до неї через святе водне хрещення, така людина повинна була пізнати й прийняти основи християнського вчення. У ІІ-ІІІ ст. на це потрібно було від одного до трьох років, у євангельських церквах нашого часу цьому приділяють переважно від трьох до шести місяців.

За цей час із тими, хто виявив бажання прийняти святе водне хрещення, проводяться 12-15 бесід. У посібнику ״Підготовка до хрещення” наводяться бесіди, які дають певною мірою узагальнене або ״усереднене” розуміння основних істин Священного Писання, що утвердилось у слов’янських євангельсько-баптистських церквах. Автономія місцевих церков передбачає, що кожна громада, зберігаючи єдність основних понять з іншими церквами, може мати своє, дещо відмінне від інших, розуміння окремих аспектів християнських доктрин і традицій і це збагачує євангельське братство. Особливо це може стосуватися практичних питань або специфіки застосування деяких біблійних істин. Тому, використовуючи наведений тут текст, кожен пастор або вчитель може, і вочевидь, повинен дещо змінювати його залежно від місцевих традицій.

На жаль, в євангельсько-баптистському братстві до цього часу не видавалось посібника, який би містив бесіди з схрещуваними. Нерідко це приводить до того, що в церквах, особливо в малих, деякі віруючі приймають хрещення так і не пізнавши багато важливих істин християнства. Унаслідок цього період духовного дитинства затягується, що приводить до багатьох хвороб, пасивності, а іноді і єресі. Щоб допомогти у вихованні молодих християн, у Першій Одеській церкві ЄХБ на початку 80-х років був упорядкований збірник ״Початки вчення”, що містив текст бесід, які звичайно проводяться з тими, хто готується до хрещення у цій церкві Десять, найчастіше вживаних бесід із цього збірника, який спочатку складався з чотирьох книг, були видані в 1991 році Одеською Біблійною Школою накладом 10000 примірників і буквально за пів року стали бібліографічною рідкістю. У грудні 2004 року було підготовлене друге, доповнене і значно перероблене видання. За п’ять місяців 3000 примірників нового видання повністю розійшлись, поставивши рекорд продажу. Пропоноване видання містить виправлений текст, доповнений деякими новими темами (наприклад, ״Хвороби і страждання” у десятій бесіді) та спрощений варіант дизайну, що дозволило дещо скоротити обсяг книги, без шкоди для змісту.

Підготовка до хрещення

Посібник

Третє видання

Упор, і ред С. В. Санніков

Одеса., 2006. 380 с.

Серія "Ази вчення "

Підготовка до хрещення - Зміст

ПЕРЕДМОВА

СИМВОЛ ВІРИ