Пико делла Мирандола Джованни - Девятьсот тезисов - Тезисы 1-400

Джованни Пико делла Мирандола — одна из ярких фигур итальянского Возрождения. Потомок древней аристократической фамилии, наследник огромного состояния, получивший образование в университетах Болоньи и Падуи, связанный с гуманистическим кружком Марсилио Фичино, он был близким другом правителя Флоренции Лоренцо Медичи, сторонником Савонаролы. Его воззрения выражали умонастроения ренессансной эпохи, а в чем-то и опережали свое время. Пико писал о человеке как о совершенном — выше ангелов! — творении Бога, утверждал, что наивысший долг человека — осуществлять свою свободную волю, собственным путем следуя к мудрости, добродетели и внутреннему совершенству.

Пико делла Мирандола предпринял попытку собрать известных философов и теологов Европы в Риме для публичного обсуждения вопросов, представленных в его труде «Девятьсот тезисов»: «диалектических, моральных, физических, математических, метафизических, теологических, магических, каббалистических, вместе с собственными; также учения халдеев, арабов, евреев, греков, египтян и мнения латинян». Если бы такое обсуждение состоялось, в историю философии была бы вписана интересная страница. Однако время для подобных философских конференций еще не пришло. Папа Иннокентий VIII, прославившийся жестким подавлением вальденсов, автор буллы «Против ведовства», покровитель Торквемады, сначала запретил обсуждение, а позднее объявил Пико еретиком. Последовавшие за этим бегство философа во Францию, заточение, унизительное возвращение в Италию, где Пико жил под присмотром и где ему приходилось следить за собственными действиями и словами, — не сломили его дух, но сильно повлияли на характер его произведений... Через шесть лет он умер, не дожив до тридцати двух; одни утверждали, что от чрезмерных усилий в учебе, другие полагали, что от яда.

«Суждения, или Девятьсот тезисов» сыграли в судьбе Пико роковую роль. Чтобы понять, почему этот труд был так важен для Пико, почему на него были возложены такие надежды и из-за чего они не оправдались, необходимо коснуться эволюции философско-теологической мысли до времени создания этого произведения.