Пико делла Мирандола Джованни - Девятьсот тезисов - Тезисы 1-400

Пико делла Мирандола - Девятьсот тезисов - Тезисы 1-400
Джованни Пико делла Мирандола — одна из ярких фигур итальянского Возрождения. Потомок древней аристократической фамилии, наследник огромного состояния, получивший образование в университетах Болоньи и Падуи, связанный с гуманистическим кружком Марсилио Фичино, он был близким другом правителя Флоренции Лоренцо Медичи, сторонником Савонаролы. Его воззрения выражали умонастроения ренессансной эпохи, а в чем-то и опережали свое время. Пико писал о человеке как о совершенном — выше ангелов! — творении Бога, утверждал, что наивысший долг человека — осуществлять свою свободную волю, собственным путем следуя к мудрости, добродетели и внутреннему совершенству.
Пико делла Мирандола предпринял попытку собрать известных философов и теологов Европы в Риме для публичного обсуждения вопросов, представленных в его труде «Девятьсот тезисов»: «диалектических, моральных, физических, математических, метафизических, теологических, магических, каббалистических, вместе с собственными; также учения халдеев, арабов, евреев, греков, египтян и мнения латинян». Если бы такое обсуждение состоялось, в историю философии была бы вписана интересная страница. Однако время для подобных философских конференций еще не пришло. Папа Иннокентий VIII, прославившийся жестким подавлением вальденсов, автор буллы «Против ведовства», покровитель Торквемады, сначала запретил обсуждение, а позднее объявил Пико еретиком. Последовавшие за этим бегство философа во Францию, заточение, унизительное возвращение в Италию, где Пико жил под присмотром и где ему приходилось следить за собственными действиями и словами, — не сломили его дух, но сильно повлияли на характер его произведений... Через шесть лет он умер, не дожив до тридцати двух; одни утверждали, что от чрезмерных усилий в учебе, другие полагали, что от яда.
«Суждения, или Девятьсот тезисов» сыграли в судьбе Пико роковую роль. Чтобы понять, почему этот труд был так важен для Пико, почему на него были возложены такие надежды и из-за чего они не оправдались, необходимо коснуться эволюции философско-теологической мысли до времени создания этого произведения.
Пико делла Мирандола Джованни - Девятьсот тезисов - Тезисы 1-400
Серия «Начала»
Пер. с лат. Н. Н. Соколовой и Н. В. Миронова. Под ред. Д. С. Курдыбайло
СПб.: Изд-во Русской христианской гуманитарной академии, 2010. — 259 с.
ISBN 978-5-88812-418-5
Пико делла Мирандола Джованни - Девятьсот тезисов - Тезисы 1-400 - Содержание
Предисловие
От редактора
1. Суждения по учению латинских философов и теологов Альберту Великому, Фоме Аквинскому, Генриху Гентскому, Иоанну Скоту, Эгидию Римскому и Франциску Мейронскому
- Суждения по Альберту Великому количеством 16
- Суждения по Фоме Аквинскому количеством 45
- Суждения по Франциску Мейронскому количеством 8
- Суждения по Иоанну Дунсу Скоту количеством 22
- Суждения по Генриху Гентскому количеством 13
- Суждения по Эгидию Римскому количеством 11
2. Суждения по учению арабов, которые в большинстве относили себя к перипатетикам: аверроэсу, авиценне, Аль-Фараби, Авемпасу, Исааку, Авензоару, Моисею и Магомеду
- Суждения по Аверроэсу количеством 41
- Суждения по Авиценне количеством 12
- Суждения по аль-Фараби количеством 11
- Суждения по Исааку из Нарбонна количеством 4
- Суждения по Авензоару из Вавилона количеством 4
- Суждения по Моисею Египетскому количеством 3
- Суждения по Мухаммеду Толедскому количеством 5
- Суждения по Авемпасу Арабу количеством 2
3. Суждения по грекам, учителям школы перипатетиков: Феофрасту, Аммонию, Симплицию, Александру и Фемистию
- Суждения по Феофрасту количеством 4
- Суждения по Аммонию количеством 3
- Суждения по Симплицию количеством 9
- Суждения по Александру Афродисийскому количеством 8
- Суждения по Фемистию количеством 5
4. Суждения по учению философов, которые называются платониками: Плотину Египетскому, Порфирию Тирскому, Ямвлиху Халкидскому, Проклу Ликийскому и Аделанду Арабу
- Суждения по Плотину количеством 5
- Суждения по Аделанду Арабу количеством 8
- Суждения по Порфирию количеством 12
- Суждения по Ямвлиху количеством 9
- Суждения по Проклу количеством 55
5. Суждения по мистическим учениям древних
- Суждения по математике Пифагора количеством 14
- Суждения по мнению халдейских теологов количеством 6
- Суждения по старинному учению Меркурия Трисмегиста Египетского количеством 10
- Каббалистические суждения количеством 47 о тайных учениях знающих еврейских каббалистов, которые всегда во благо помнить
Примечания
Комментарии
Пико делла Мирандола Джованни - Девятьсот тезисов - Тезисы 1-400 - Предисловие
В первые века стремительно развивавшегося христианства формулировались главные основания веры, на Вселенских Соборах рождались важнейшие догматические определения, что требовало не только четкого богословского, но и философского языка. И в этом труде определенную роль сыграли бывшие платоники, перипатетики и стоики, обратившиеся во христианскую веру и воспринявшие воплощение Христа через учение о Логосе как Слове Бога Творца.
В течение многих лет платонизм сопрягался с христианством: св. Юстин Мученик назвал Христа Логосом, Афинагор обозначил Сына как актуальность, а Святого Духа как божественную потенцию, свт. Феофил Антиохийский соединил идею греха с идеей несовершенства, Климент Александрийский учил о необходимости изучения философии для последующей защиты веры и утверждал, что добродетель древних есть идея, вдохновленная Богом Словом прежде Его воплощения. Ориген, ученик философа-язычника Аммония Саккаса, признавал предсуществование душ, называл Бога Первой Монадой и пришел к выводу, что Бог Отец есть высший Интеллект, распространяющий Свои провиденциальные силы на все вещи, Сын — Мудрость, достигающая рациональных существ (для которых Он становится образом Отца), Святой Дух — сила, совершенствующая человека, с потенцией, достигающей лишь благодетельных людей.
Существовала, однако, и противоположная, заданная апологетами Татианом и Тертуллианом линия, отрицавшая значимость философии. Тертуллиан противопоставляет живую веру «пустому философствованию», утверждая, что последнее лишь служит помехой личному спасению. Твердая вера в истинность евангельских событий, искреннее следование заповедям Христа — единственный путь, приводящий человека к Богу
После Миланского эдикта (313 г.), благодаря которому христиане получили свободу вероисповедания, и Никейского собора (325 г.), на котором был установлен Символ веры, соединение христианства и учений древних продолжилось в трудах великих Каппадокийцев — свв. Василия Великого, Григория Богослова и Григория Нисского.
Особую роль в эволюции христианского мышления сыграл блж. Августин, знакомый с неоплатонизмом и манихейством, осознанно пришедший к христианству и подаривший Церкви настоящий философско-богословский синтез. Бог, говорит блж. Августин, находится в сердце каждого человека: живой диалог с Богом возможен, но не только и не столько через нравственное совершенствование, сколько через непосредственное участие дарованной Богом благодати. Сколько бы ни пытался человек самостоятельно очиститься от зла и греха в своей душе, все его усилия будут ничтожны, если они лишены действия Божественной любви. Бог — не бесстрастный интеллект, бесконечно созерцающий себя самого, как полагали неоплатоники; напротив, внимательный и любящий взгляд Господа направлен на каждое его творение, и в особенности — на каждого человека.
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