Пикок - Богословие в век науки
От автора. В книге наиболее полно отражены мои исследования о применимости религиозной мысли к научными проблемам. Я всегда считал, что критическое религиозное мышление — «богословие» — бывает наиболее жизненным и творческим, когда сталкивается с вызовом новых идей и новых культурных контекстов. Это особенно верно по отношению к христианскому богословию. Достаточно вспомнить, например, о таких моментах, как:
— выход христианского благовестия из еврейской среды навстречу широкому языческому миру, как это отражено в Новом Завете (например, в Деяниях Апостолов и различных посланиях, особенно Павловых);
— святоотеческий период, когда отцы церкви встретили и преодолели вызов неоплатонической философии;
— преобразование богословия Фомой Аквинским, когда всесторонние научные и философские труды Аристотеля вернулись в Европу через посредство ислама.
Сегодня именно наука и научное мировоззрение пронизывают наше мышление и определяют нашу деятельность, бросая наиболее острый вызов традиционной религии, и нет нужды напоминать российскому читателю, как это обстоятельство использовалось оппонентами христианства! Эта книга, наряду с другими моими исследованиями, исходит из предпосылки, что та правда, которую наука говорит нам о мире, не может отрицать той правды, которую христианская вера говорит нам о взаимоотношениях человека с Богом.
Более того, если мир сотворен Богом, научное знание должно углублять и прояснять наше понимание Бога и отношения Бога к творению, включая и человечество. Сегодня Россия проходит через глубокие культурные изменения, которые должны включать в себя и новое понимание отношений науки и религиозной веры, и я надеюсь, что эта книга сможет помочь этому процессу и ускорить его.
Артур Пикок - Богословие в век науки - Модели бытия и становления в богословии и науке
Пер. с англ. (Серия "Богословие и наука")
М.: Библейско-богословский институт св. апостола Андрея, 2004. — 416 с.
ISBN 5-89647-096-7
Данный перевод английского издания книги Артура Пикока Theology for a Scientific Age: Being and Becoming — Natural, Divine, and Human
Перевод: Лилия Ковтун (гл. 1-10)
Ольга Кандырина (гл. 11-16)
Артур Пикок - Богословие в век науки - Модели бытия и становления в богословии и науке - Содержание
Предисловие к русскому изданию
Вступление
Предисловие - Богословские и научные изыскания
- 1. Наука и религия
- 2. Отношение к науке и богословию
- 3. Наука и богословие сегодня: точка зрения критического реализма
- 4. Взаимоотношения между наукой и богословием
ЧАСТЬ I. ЗЕМНОЕ БЫТИЕ И СТАНОВЛЕНИЕ
Глава 1 Введение
Глава 2 Что нас окружает
- 1. Пространство, время, материя и энергия
- 2. Объекты и структуры
- 3. Редукционизм
- 4. Взаимозависимость и целостность
Глава 3 Что происходит?
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1.Прогнозируемость, причинность и «нисходящая» (направленная вниз) причинная обусловленность
- A)Прогнозируемость и причинная обусловленность в относительно простых, динамичных, подчиняющихся законам системах
- Б) Прогнозируемость и причинная обусловленность некоторых статистических свойств совокупностей объектов (несмотря на трудность микропрогнозов)
- B)Прогнозируемость и причинная обусловленность при исследованиях на микроуровне в детерминистских ньютоновых системах, не предсказуемых полностью
- Г) Прогнозируемость и причинная обусловленность в нелинейных динамических системах
- Д) «Нисходящая» (направленная вниз) причинная обусловленность
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2.Живой мир
- A)Происхождение жизни
- Б) Эволюция
- B)Мозг, умственные процессы и сознание
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3. История природы
- А) Особенности и ведущие тенденции
- Б) Пределы времени
Глава 4 Кто там?
- 1 .Человеческая личность
- 2. Условия для возникновения личности
Глава 5 Что все это значит?
ЧАСТЬ II. БОЖЕСТВЕННОЕ БЫТИЕ И СТАНОВЛЕНИЕ
Глава 6 Вопрос «Почему?»: поиски познаваемости и смысла
Глава 7 Бог как результат поисков познаваемости и смысла
- 1. «Бог» в философии религии
- 2. «Бог» в христианской вере
Глава 8 Понятие Бога: значение научного взгляда
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1.Божественное бытие
- A)Основание бытия
- Б) Единое
- B) Неизреченное богатство
- Г) Сверх-рациональное
- Д) Держатель и верный хранитель
- Е) Присно Творец
- Ж) Личностное бытие - Творец антропной вселенной
- 3) Устремленный к цели
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2.Божественное становление
- A)Радость и восторг творения
- Б) Основание и источник закона («необходимости») и «вероятности» ...
- B)Самоограничивающее всемогущество и всеведение
- Г) Уязвимая, кенотическая и самоотдающая любовь
- Д) Природное зло
- Е) Страдающий Бог
- Ж) Бог и время
- 3) Бог и «воображаемое» время
Глава 9 Взаимодействие Бога с миром
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1. Обсуждение современных точек зрения
- А) «Бог в действии»
- Б) Исходные предпосылки
- В) Возражения по вопросу «Божественного вмешательства»
- Г) Аналогия с личным действием и дуализм
- Д) Как?
- Е) Взгляды на Божественное действие
- Ж) «Онтологический разрыв» в «узле причинности»
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2.Как Бог может взаимодействовать с миром с точки зрения науки
- A)Непрогнозируемость, открытость различным вариантам развития, гибкость и предрасположенность
- Б) Нисходящая (направленная вниз) причинная обусловленность
- B)Действующее лицо как психосоматические единство
- Г) Как?
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3.Модели взаимодействия Бога с миром
- А) Модели отношения Бог-мир
- Б) Модели деятельности Бога как Творца
- 4.Общение по инициативе Бога: специальное провидение и чудеса
Глава 10 Заключение к части II
ЧАСТЬ III. ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ БЫТИЕ И СТАНОВЛЕНИЕ
Глава 11 Общение Бога с человечеством
- 1. Взаимодействие Бога с миром, включая человечество
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2. Откровение и человеческий опыт
- A)Общее откровение
- Б) Откровение последователям религиозных традиций
- B)Индивидуальные случаи откровения
- Г) Откровение и «религиозный опыт»
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3.Как Бог общается с человечеством?
- A)Виды религиозного опыта
- Б) Общение между людьми
- B)Отношение религиозного опыта к взаимодействию Бога с миром.
Глава 12 Естественный человек: точки зрения отдельных наук и их приложение к богословию
- 1. Уровни: точки приложения интереса и иерархии сложности
- 2. Физические основы человека (уровень 1)
- 3. Человек как живой организм (уровень 2)
- 4. Человек с точки зрения дисциплин, связывающих биологию и науки о поведении 0(пространство между уровнями 2 и 3)
- 5. Науки и поведение человека (уровень 3)
- 6. Общественные науки (между уровнем 3 и 4)
- 7. Человеческая культура и ее продукты (уровень 4)
- 8. Богословие человека в свете научных знаний
- 9. Парадокс человеческого становления
Глава 13 Долгие поиски и Иисус из Назарета
- 1. Вступление
- 2. Религиозные поиски
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3. Кто такой Иисус из Назарета?
- A) Исторические основания
- Б) Иисус: его миссия, учение и связь с Богом
- B) Иисус - человек в полном смысле слова
- Г) «Чудеса» Иисуса
- д) «Чудеса», связанные с личностью Иисуса
- Е) «За кого почитаете меня?»
Глава 14 Божественное существо становится человеком
- 1. Иисус истории и Христос веры
- 2. Как возможно общение Бога с людьми через Иисуса?
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3. Самовыражение Бога в Иисусе Христе
- A)Бог как постоянный и имманентный Творец
- Б) Бог как, «по меньшей мере, личностное» или «сверхличностное» и целеполагающее начало
- B)Бог как Исследователь Своего творения через открытость творения различным вариантам развития
- Г) Бог как самоограничивающая, уязвимая, самоопустошающая, жертвенная и страдающая Любовь
Глава 15 Божественный замысел и человеческое становление
- 1. Замысел Бога в отношении сотворенного человека
- 2. Замыслы Бога в отношении человеческого становления
- 3. Инициатива Бога в человеческом становлении
Глава 16 Заключение: средства Бога для завершения человеческого становления
Послесловие
Примечания
Именной указатель
Артур Пикок - Богословие в век науки - Модели бытия и становления в богословии и науке - Вступление
Каждый, кто когда-либо интересовался историей взаимоотношений между христианским богословием и естественными науками, не может взирать без странного ощущения djvu на современные разногласия между теми, кто называет себя «консерваторами» и теми, на кого навешан уничижительный ярлык «либералов». В который раз христианскому богословию приходится столкнуться лицом к лицу с вызовом, который бросает ему появление новых знаний о земном мире и, несомненно, об истории его происхождения и о Священном Писании. То, что было ересью в одном поколении, уже воспринимается ортодоксальным в другом. Это верно до такой степени, что даже тогда, когда традиционные устоявшиеся фразы и выражения употребляются в богослужении и вероисповедании христианином, живущим в XX веке, содержание его веры часто имеет лишь отдаленное сходство с тем, во что верили сотни и даже тысячи лет тому назад. Вся система координат, в рамках которой формируются представления о природе, человеке и Боге, значительно изменилась за многие столетия, и эти изменения идут наиболее быстро в XX веке.
Не стоит делать вид, что эти недавние перемены были благотворными по отношению к приходам основных церквей, существующих на Западе, которые скорее ассоциируются с сохранением старой веры, чем с непредубежденным и осмысленным поиском новых способов выражения верности Богу во Христе через Святого Духа, если использовать традиционную терминологию. Недавняя реанимация очень консервативной позиции как внутри церкви, так и вне ее, является знаком не столько возврата к вере, сколько признаком недостатка мужества перед лицом нового восприятия окружающего мира.
Картина мира, созданная современными естественными науками, обычно воспринимается на Западе как нечто противоречащее или, по крайней мере, губительное по отношению к религиозной вере в целом и христианству в частности. Я уверен, что эта общепринятая точка зрения является ошибочной, что миф о пропасти, лежащей между христианским богословием и естественными науками, подтачивает нашу культуру, обедняя тем самым духовную и частную жизнь тех поколений, которые придерживаются таких взглядов. Изучение взаимодействия между богословием и естественными науками, результаты которого рассмотрены мною в более ранних работах (некоторые из них перечислены на стр. 350), заставило меня, насколько это в моей власти, приняться за разработку теории богословия, которая возникала и совершенствовалась в горниле нового восприятия мира, сформированного под воздействием естественных наук. Такая теория богословия должна быть логически последовательной и созвучной научному взгляду на мир, хотя вовсе не обязана исходить из него.
Спасибо за интересную книгу! Как-то я ее пропустил...