Search

Sections

Home Books BQ Modules Software Articles

Information

About Partners Club Rules FAQ Order/Payment Litviny
Language
Theme

Пикок - Богословие в век науки

Артур Пикок - Богословие в век науки - Модели бытия и становления в богословии и науке
Add to Favorites
Category ESXATOS BOOKS, Theology, **Theology and Science, Science and Technology
От автора. В книге наиболее полно отражены мои исследования о применимости религиозной мысли к научными проблемам. Я всегда считал, что критическое религиозное мышление — «богословие» — бывает наиболее жизненным и творческим, когда сталкивается с вызовом новых идей и новых культурных контекстов. Это особенно верно по отношению к христианскому богословию. Достаточно вспомнить, например, о таких моментах, как:
— выход христианского благовестия из еврейской среды навстречу широкому языческому миру, как это отражено в Новом Завете (например, в Деяниях Апостолов и различных посланиях, особенно Павловых);
— святоотеческий период, когда отцы церкви встретили и преодолели вызов неоплатонической философии;
— преобразование богословия Фомой Аквинским, когда всесторонние научные и философские труды Аристотеля вернулись в Европу через посредство ислама.
Сегодня именно наука и научное мировоззрение пронизывают наше мышление и определяют нашу деятельность, бросая наиболее острый вызов традиционной религии, и нет нужды напоминать российскому читателю, как это обстоятельство использовалось оппонентами христианства! Эта книга, наряду с другими моими исследованиями, исходит из предпосылки, что та правда, которую наука говорит нам о мире, не может отрицать той правды, которую христианская вера говорит нам о взаимоотношениях человека с Богом.
Более того, если мир сотворен Богом, научное знание должно углублять и прояснять наше понимание Бога и отношения Бога к творению, включая и человечество. Сегодня Россия проходит через глубокие культурные изменения, которые должны включать в себя и новое понимание отношений науки и религиозной веры, и я надеюсь, что эта книга сможет помочь этому процессу и ускорить его.

Артур Пикок - Богословие в век науки - Модели бытия и становления в богословии и науке

Пер. с англ. (Серия "Богословие и наука")
М.: Библейско-богословский институт св. апостола Андрея, 2004. — 416 с.
ISBN 5-89647-096-7
Данный перевод английского издания книги Артура Пикока Theology for a Scientific Age: Being and Becoming — Natural, Divine, and Human
Перевод: Лилия Ковтун (гл. 1-10)
Ольга Кандырина (гл. 11-16)

Артур Пикок - Богословие в век науки - Модели бытия и становления в богословии и науке - Содержание

Предисловие к русскому изданию
Вступление
Предисловие - Богословские и научные изыскания
  • 1. Наука и религия
  • 2. Отношение к науке и богословию
  • 3. Наука и богословие сегодня: точка зрения критического реализма
  • 4. Взаимоотношения между наукой и богословием

ЧАСТЬ I. ЗЕМНОЕ БЫТИЕ И СТАНОВЛЕНИЕ

Глава 1 Введение
Глава 2 Что нас окружает
  • 1. Пространство, время, материя и энергия
  • 2. Объекты и структуры
  • 3. Редукционизм
  • 4. Взаимозависимость и целостность
Глава 3 Что происходит?
  • 1.Прогнозируемость, причинность и «нисходящая» (направленная вниз) причинная обусловленность
    • A)Прогнозируемость и причинная обусловленность в относительно простых, динамичных, подчиняющихся законам системах
    • Б) Прогнозируемость и причинная обусловленность некоторых статистических свойств совокупностей объектов (несмотря на трудность микропрогнозов)
    • B)Прогнозируемость и причинная обусловленность при исследованиях на микроуровне в детерминистских ньютоновых системах, не предсказуемых полностью
    • Г) Прогнозируемость и причинная обусловленность в нелинейных динамических системах
    • Д) «Нисходящая» (направленная вниз) причинная обусловленность
  • 2.Живой мир
    • A)Происхождение жизни
    • Б) Эволюция
    • B)Мозг, умственные процессы и сознание
  • 3. История природы
    • А) Особенности и ведущие тенденции
    • Б) Пределы времени
Глава 4 Кто там?
  • 1 .Человеческая личность
  • 2. Условия для возникновения личности
Глава 5 Что все это значит?

ЧАСТЬ II. БОЖЕСТВЕННОЕ БЫТИЕ И СТАНОВЛЕНИЕ

Глава 6 Вопрос «Почему?»: поиски познаваемости и смысла
Глава 7 Бог как результат поисков познаваемости и смысла
  • 1. «Бог» в философии религии
  • 2. «Бог» в христианской вере
Глава 8 Понятие Бога: значение научного взгляда
  • 1.Божественное бытие
    • A)Основание бытия
    • Б) Единое
    • B) Неизреченное богатство
    • Г) Сверх-рациональное
    • Д) Держатель и верный хранитель
    • Е) Присно Творец
    • Ж) Личностное бытие - Творец антропной вселенной
    • 3) Устремленный к цели
  • 2.Божественное становление
    • A)Радость и восторг творения
    • Б) Основание и источник закона («необходимости») и «вероятности» ...
    • B)Самоограничивающее всемогущество и всеведение
    • Г) Уязвимая, кенотическая и самоотдающая любовь
    • Д) Природное зло
    • Е) Страдающий Бог
    • Ж) Бог и время
  • 3) Бог и «воображаемое» время
Глава 9 Взаимодействие Бога с миром
  • 1. Обсуждение современных точек зрения
    • А) «Бог в действии»
    • Б) Исходные предпосылки
    • В) Возражения по вопросу «Божественного вмешательства»
    • Г) Аналогия с личным действием и дуализм
    • Д) Как?
    • Е) Взгляды на Божественное действие
    • Ж) «Онтологический разрыв» в «узле причинности»
  • 2.Как Бог может взаимодействовать с миром с точки зрения науки
    • A)Непрогнозируемость, открытость различным вариантам развития, гибкость и предрасположенность
    • Б) Нисходящая (направленная вниз) причинная обусловленность
    • B)Действующее лицо как психосоматические единство
    • Г) Как?
  • 3.Модели взаимодействия Бога с миром
    • А) Модели отношения Бог-мир
    • Б) Модели деятельности Бога как Творца
  • 4.Общение по инициативе Бога: специальное провидение и чудеса
Глава 10 Заключение к части II

ЧАСТЬ III. ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ БЫТИЕ И СТАНОВЛЕНИЕ

Глава 11 Общение Бога с человечеством
  • 1. Взаимодействие Бога с миром, включая человечество
  • 2. Откровение и человеческий опыт
    • A)Общее откровение
    • Б) Откровение последователям религиозных традиций
    • B)Индивидуальные случаи откровения
    • Г) Откровение и «религиозный опыт»
  • 3.Как Бог общается с человечеством?
    • A)Виды религиозного опыта
    • Б) Общение между людьми
    • B)Отношение религиозного опыта к взаимодействию Бога с миром.
Глава 12 Естественный человек: точки зрения отдельных наук и их приложение к богословию
  • 1. Уровни: точки приложения интереса и иерархии сложности
  • 2. Физические основы человека (уровень 1)
  • 3. Человек как живой организм (уровень 2)
  • 4. Человек с точки зрения дисциплин, связывающих биологию и науки о поведении 0(пространство между уровнями 2 и 3)
  • 5. Науки и поведение человека (уровень 3)
  • 6. Общественные науки (между уровнем 3 и 4)
  • 7. Человеческая культура и ее продукты (уровень 4)
  • 8. Богословие человека в свете научных знаний
  • 9. Парадокс человеческого становления
Глава 13 Долгие поиски и Иисус из Назарета
  • 1. Вступление
  • 2. Религиозные поиски
  • 3. Кто такой Иисус из Назарета?
    • A) Исторические основания
    • Б) Иисус: его миссия, учение и связь с Богом
    • B) Иисус - человек в полном смысле слова
    • Г) «Чудеса» Иисуса
    • д) «Чудеса», связанные с личностью Иисуса
    • Е) «За кого почитаете меня?»
Глава 14 Божественное существо становится человеком
  • 1. Иисус истории и Христос веры
  • 2. Как возможно общение Бога с людьми через Иисуса?
  • 3. Самовыражение Бога в Иисусе Христе
    • A)Бог как постоянный и имманентный Творец
    • Б) Бог как, «по меньшей мере, личностное» или «сверхличностное» и целеполагающее начало
    • B)Бог как Исследователь Своего творения через открытость творения различным вариантам развития
    • Г) Бог как самоограничивающая, уязвимая, самоопустошающая, жертвенная и страдающая Любовь
Глава 15 Божественный замысел и человеческое становление
  • 1. Замысел Бога в отношении сотворенного человека
  • 2. Замыслы Бога в отношении человеческого становления
  • 3. Инициатива Бога в человеческом становлении
Глава 16 Заключение: средства Бога для завершения человеческого становления
Послесловие
Примечания
Именной указатель

Артур Пикок - Богословие в век науки - Модели бытия и становления в богословии и науке - Вступление

Каждый, кто когда-либо интересовался историей взаимоотношений между христианским богословием и естественными науками, не может взирать без странного ощущения djvu на современные разногласия между теми, кто называет себя «консерваторами» и теми, на кого навешан уничижительный ярлык «либералов». В который раз христианскому богословию приходится столкнуться лицом к лицу с вызовом, который бросает ему появление новых знаний о земном мире и, несомненно, об истории его происхождения и о Священном Писании. То, что было ересью в одном поколении, уже воспринимается ортодоксальным в другом. Это верно до такой степени, что даже тогда, когда традиционные устоявшиеся фразы и выражения употребляются в богослужении и вероисповедании христианином, живущим в XX веке, содержание его веры часто имеет лишь отдаленное сходство с тем, во что верили сотни и даже тысячи лет тому назад. Вся система координат, в рамках которой формируются представления о природе, человеке и Боге, значительно изменилась за многие столетия, и эти изменения идут наиболее быстро в XX веке.
Не стоит делать вид, что эти недавние перемены были благотворными по отношению к приходам основных церквей, существующих на Западе, которые скорее ассоциируются с сохранением старой веры, чем с непредубежденным и осмысленным поиском новых способов выражения верности Богу во Христе через Святого Духа, если использовать традиционную терминологию. Недавняя реанимация очень консервативной позиции как внутри церкви, так и вне ее, является знаком не столько возврата к вере, сколько признаком недостатка мужества перед лицом нового восприятия окружающего мира.
Картина мира, созданная современными естественными науками, обычно воспринимается на Западе как нечто противоречащее или, по крайней мере, губительное по отношению к религиозной вере в целом и христианству в частности. Я уверен, что эта общепринятая точка зрения является ошибочной, что миф о пропасти, лежащей между христианским богословием и естественными науками, подтачивает нашу культуру, обедняя тем самым духовную и частную жизнь тех поколений, которые придерживаются таких взглядов. Изучение взаимодействия между богословием и естественными науками, результаты которого рассмотрены мною в более ранних работах (некоторые из них перечислены на стр. 350), заставило меня, насколько это в моей власти, приняться за разработку теории богословия, которая возникала и совершенствовалась в горниле нового восприятия мира, сформированного под воздействием естественных наук. Такая теория богословия должна быть логически последовательной и созвучной научному взгляду на мир, хотя вовсе не обязана исходить из него.
Views 1 006
Rating 5.0 / 5
Added 30.11.2016
Author ushpizin
Rate this publication:
5.0/5 (3)

Comments (1 comment)

T
tarasenko 2 years ago

Спасибо за интересную книгу! Как-то я ее пропустил...

Related Books

All Books