От автора. В книге наиболее полно отражены мои исследования о применимости религиозной мысли к научными проблемам. Я всегда считал, что критическое религиозное мышление — «богословие» — бывает наиболее жизненным и творческим, когда сталкивается с вызовом новых идей и новых культурных контекстов. Это особенно верно по отношению к христианскому богословию. Достаточно вспомнить, например, о таких моментах, как:

— выход христианского благовестия из еврейской среды навстречу широкому языческому миру, как это отражено в Новом Завете (например, в Деяниях Апостолов и различных посланиях, особенно Павловых);

— святоотеческий период, когда отцы церкви встретили и преодолели вызов неоплатонической философии;

— преобразование богословия Фомой Аквинским, когда всесторонние научные и философские труды Аристотеля вернулись в Европу через посредство ислама.

Сегодня именно наука и научное мировоззрение пронизывают наше мышление и определяют нашу деятельность, бросая наиболее острый вызов традиционной религии, и нет нужды напоминать российскому читателю, как это обстоятельство использовалось оппонентами христианства! Эта книга, наряду с другими моими исследованиями, исходит из предпосылки, что та правда, которую наука говорит нам о мире, не может отрицать той правды, которую христианская вера говорит нам о взаимоотношениях человека с Богом.

Более того, если мир сотворен Богом, научное знание должно углублять и прояснять наше понимание Бога и отношения Бога к творению, включая и человечество. Сегодня Россия проходит через глубокие культурные изменения, которые должны включать в себя и новое понимание отношений науки и религиозной веры, и я надеюсь, что эта книга сможет помочь этому процессу и ускорить его.

Артур Пикок - Богословие в век науки - Модели бытия и становления в богословии и науке

Пер. с англ. (Серия "Богословие и наука")

М.: Библейско-богословский институт св. апостола Андрея, 2004. — 416 с.

ISBN 5-89647-096-7

Данный перевод английского издания книги Артура Пикока Theology for a Scientific Age: Being and Becoming — Natural, Divine, and Human

Перевод: Лилия Ковтун (гл. 1-10)

Ольга Кандырина (гл. 11-16)

Артур Пикок - Богословие в век науки - Модели бытия и становления в богословии и науке - Содержание

Предисловие к русскому изданию

Вступление

Предисловие - Богословские и научные изыскания

1. Наука и религия

2. Отношение к науке и богословию

3. Наука и богословие сегодня: точка зрения критического реализма

4. Взаимоотношения между наукой и богословием

ЧАСТЬ I. ЗЕМНОЕ БЫТИЕ И СТАНОВЛЕНИЕ

Глава 1 Введение

Глава 2 Что нас окружает

1. Пространство, время, материя и энергия

2. Объекты и структуры

3. Редукционизм

4. Взаимозависимость и целостность

Глава 3 Что происходит?

1.Прогнозируемость, причинность и «нисходящая» (направленная вниз) причинная обусловленность A)Прогнозируемость и причинная обусловленность в относительно простых, динамичных, подчиняющихся законам системах Б) Прогнозируемость и причинная обусловленность некоторых статистических свойств совокупностей объектов (несмотря на трудность микропрогнозов) B)Прогнозируемость и причинная обусловленность при исследованиях на микроуровне в детерминистских ньютоновых системах, не предсказуемых полностью Г) Прогнозируемость и причинная обусловленность в нелинейных динамических системах Д) «Нисходящая» (направленная вниз) причинная обусловленность

2.Живой мир A)Происхождение жизни Б) Эволюция B)Мозг, умственные процессы и сознание

3. История природы А) Особенности и ведущие тенденции Б) Пределы времени



Глава 4 Кто там?

1 .Человеческая личность

2. Условия для возникновения личности

Глава 5 Что все это значит?

ЧАСТЬ II. БОЖЕСТВЕННОЕ БЫТИЕ И СТАНОВЛЕНИЕ

Глава 6 Вопрос «Почему?»: поиски познаваемости и смысла

Глава 7 Бог как результат поисков познаваемости и смысла

1. «Бог» в философии религии

2. «Бог» в христианской вере

Глава 8 Понятие Бога: значение научного взгляда

1.Божественное бытие A)Основание бытия Б) Единое B) Неизреченное богатство Г) Сверх-рациональное Д) Держатель и верный хранитель Е) Присно Творец Ж) Личностное бытие - Творец антропной вселенной 3) Устремленный к цели

2.Божественное становление A)Радость и восторг творения Б) Основание и источник закона («необходимости») и «вероятности» ... B)Самоограничивающее всемогущество и всеведение Г) Уязвимая, кенотическая и самоотдающая любовь Д) Природное зло Е) Страдающий Бог Ж) Бог и время

3) Бог и «воображаемое» время

Глава 9 Взаимодействие Бога с миром

1. Обсуждение современных точек зрения А) «Бог в действии» Б) Исходные предпосылки В) Возражения по вопросу «Божественного вмешательства» Г) Аналогия с личным действием и дуализм Д) Как? Е) Взгляды на Божественное действие Ж) «Онтологический разрыв» в «узле причинности»

2.Как Бог может взаимодействовать с миром с точки зрения науки A)Непрогнозируемость, открытость различным вариантам развития, гибкость и предрасположенность Б) Нисходящая (направленная вниз) причинная обусловленность B)Действующее лицо как психосоматические единство Г) Как?

3.Модели взаимодействия Бога с миром А) Модели отношения Бог-мир Б) Модели деятельности Бога как Творца

4.Общение по инициативе Бога: специальное провидение и чудеса

Глава 10 Заключение к части II

ЧАСТЬ III. ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ БЫТИЕ И СТАНОВЛЕНИЕ

Глава 11 Общение Бога с человечеством

1. Взаимодействие Бога с миром, включая человечество

2. Откровение и человеческий опыт A)Общее откровение Б) Откровение последователям религиозных традиций B)Индивидуальные случаи откровения Г) Откровение и «религиозный опыт»

3.Как Бог общается с человечеством? A)Виды религиозного опыта Б) Общение между людьми B)Отношение религиозного опыта к взаимодействию Бога с миром.



Глава 12 Естественный человек: точки зрения отдельных наук и их приложение к богословию

1. Уровни: точки приложения интереса и иерархии сложности

2. Физические основы человека (уровень 1)

3. Человек как живой организм (уровень 2)

4. Человек с точки зрения дисциплин, связывающих биологию и науки о поведении 0(пространство между уровнями 2 и 3)

5. Науки и поведение человека (уровень 3)

6. Общественные науки (между уровнем 3 и 4)

7. Человеческая культура и ее продукты (уровень 4)

8. Богословие человека в свете научных знаний

9. Парадокс человеческого становления

Глава 13 Долгие поиски и Иисус из Назарета

1. Вступление

2. Религиозные поиски

3. Кто такой Иисус из Назарета? A) Исторические основания Б) Иисус: его миссия, учение и связь с Богом B) Иисус - человек в полном смысле слова Г) «Чудеса» Иисуса д) «Чудеса», связанные с личностью Иисуса Е) «За кого почитаете меня?»



Глава 14 Божественное существо становится человеком

1. Иисус истории и Христос веры

2. Как возможно общение Бога с людьми через Иисуса?

3. Самовыражение Бога в Иисусе Христе A)Бог как постоянный и имманентный Творец Б) Бог как, «по меньшей мере, личностное» или «сверхличностное» и целеполагающее начало B)Бог как Исследователь Своего творения через открытость творения различным вариантам развития Г) Бог как самоограничивающая, уязвимая, самоопустошающая, жертвенная и страдающая Любовь



Глава 15 Божественный замысел и человеческое становление

1. Замысел Бога в отношении сотворенного человека

2. Замыслы Бога в отношении человеческого становления

3. Инициатива Бога в человеческом становлении

Глава 16 Заключение: средства Бога для завершения человеческого становления

Послесловие

Примечания

Именной указатель