Говорят, что чужд вере тот, кто озабочен проблемой названия и определения религиозной системы. Тот же, для кого религия — часть личности, не интересуется систематизацией и не вводит каких-либо определений или «измов». Для иудейской религии такой подход как нельзя более верен. Поразительно, что в иврите — священном языке евреев — понятие «иудаизм» отсутствует.

Действительно, в иврите вы не найдете слова, которое означало бы религию. По этому мы должны быть очень осторожны, давая определение иудаизму как религии, описывая его именно с этой точки зрения. Термин «иудаизм» получил широкое распространение в 80-х годах прошлого века, когда процессы социальной и политической эмансипации в обществе вынудили евреев начать работать на не евреев и, соответственно, в меньшей степени на самих себя. В этих условиях именно «иудаизм» как понятие отделил их от последователей других религий. Определение иудаизма как религии со своими специфическими верованиями и обрядами служило для евреев в первую очередь противовесом христианизации всего общества. В известной степени эта ситуация актуальна и в настоящее время. Очень часто в университетах и колледжах на кафедрах теологии и религии иудаизм изучают параллельно с другими религия ми, главным образом христианством.

С.М. Пилкингтон - Иудаизм

Пер. с англ. Е. Г. Богдановой. — М.: ФАИР-ПРЕСС, 1998. — 400 с.

ISBN 5-8183-0043-9

С.М. Пилкингтон - Иудаизм - Содержание

Глава 1 ПОДХОД К ИУДАИЗМУ

Глава 2 КОРНИ ВЕРЫ И ОБЫЧАЕВ — БИБЛИЯ

Глава 3 ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ТРАДИЦИИ — ТАЛМУД

Глава 4 ОРТОДОКСАЛЬНЫЙ ИУДАИЗМ

Глава 5 НЕОРТОДОКСАЛЬНЫЙ ИУДАИЗМ

Глава 6 ЗАКОНЫ О ПИЩЕ

Глава 7 ВОПРОСЫ ЖИЗНИ И СМЕРТИ

Глава 8 ИУДЕЙСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Глава 9 БРАК

Глава 10 МОЛИТВА

Глава 11 СИНАГОГА

Глава 12 СУББОТА

Глава 13 РАСПОРЯДОК ГОДА — ПРАЗДНИКИ И ПОСТЫ

Глава 14 ПРАЗДНИКИ ПАЛОМНИКОВ

Глава 15 НОВЫЙ ГОД И ДЕНЬ ИСКУПЛЕНИЯ

Глава 16 ХОЛОКОСТ

Глава 17 ИЗРАИЛЬ

С.М. Пилкингтон - Иудаизм - Введение

В соответствии с Законом евреев, как это зафиксировано в Талмуде и как в дальнейшем это определяли раввины, начиная с поздней античности и до наших дней, евреем является тот, кто родился у матери-еврейки, или же тот, кто принял иудаизм. Это понятие важно для определения юридического статуса, когда речь идет об иудейском браке (см. главу 9) или о праве на израильский паспорт (см. главу 17). Само оно, однако, нуждается в доказательстве, ибо сразу же возникает вопрос: а на чем, собственно, основывается еврейство матери? Таким образом, определение еврея формулируется в отношении того, кто имеет еврейку-мать или принял иудаизм, но, кроме того, не привержен никакой другой религии и ясно заявляет о своей принадлежности к евреям. Именно тогда, когда мы пытаемся выяснить точно, что же это означает, и возникают трудности с подходом к иудаизму как религии.

В нем существует ряд моментов, которые не соответствуют традиционным представлениям о религии. Если мы определяем иудаизм как убеждение, в основе которого лежит вера в Бога, нам придется признать наличие здесь по меньшей мере двух противоречий. Во-первых, совершенно очевидно, что есть евреи, которые не признают догматы иудейской религии, как бы в своей основе они ни были сформулированы. Еврей, который отвергает иудаизм, тем не менее не считается разорвавшим все связи с иудейской общиной. Имея мать-еврейку, индивидуум может отвергать веру и религиозный устав и все равно считаться принадлежащим к еврейскому народу (хотя в отдельных случаях его могут лишить религиозных прав и не оказывать помощи в делах, имеющих отношение к некоторым обрядам в синагоге или при погребении).

Такой индивидуум не рассматривается как потерявший свое еврейство. И если этот индивидуум захочет возвратиться к вере, то для этого (по многим, хотя и не всем авторитетным источникам) ему не потребуется прохождения какой-либо процедуры «обращения». Для сравнения, католик или баптист, который отрекся от своей веры, действительно будет считаться «падшим». Он или она вряд ли будут ощущать себя тесно связанными с общиной практикующих католиков или баптистов, хотя, конечно, некоторое влияние со стороны такой общины может еще чувствоваться. Определяющим фактором христианской общины является вера, и если этот фактор был отторгнут индивидуумом, то он уже не может заявить: «Я — католик», например, в ответ на вопрос о его или ее религиозной принадлежности. В иудейской общине определяющим фактором является принадлежность к народу, и индивидуум имеет право утверждать, что он иудей, даже если отрицает веру.