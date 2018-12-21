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Пирен - Империя Карла Великого и Арабский халифат

Анри Пирен - Империя Карла Великого и Арабский халифат
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Category ESXATOS BOOKS, History, Religious Studies Atheism
Книга известного бельгийского историка Анри Пирена посвящено истории Западной Европы, тому влиянию, которое оказало на ее развитие вторжение варваров в пределы Римской империи, а затем завоевание арабами-магометанами части этой территории и включение ее в состав Арабского халифата.

Пирен, Анри. Империя Карла Великого и Арабский халифат

М., Центрполиграф, 2011
ISBN 978‑5‑9524‑4969‑5
Перевод С. Меркулова
Автор отмечает, что вторжение германцев не нарушило средиземноморского единства античного мира. Разрыв с античной традицией произошел позже, и причиной послужило быстрое распространение ислама в результате вторжения арабов-магометан. В итоге Восток был окончательно отделен от Запада и средиземноморскому единству пришел конец. Упадок, в который погрузилась монархия Меровингов, привел к появлению династии Каролингов. Папа римский вступил в союз с новой династией, порвав с императором Византии, уже неспособным обеспечить Риму реальную защиту. Главенствующую роль в Европе стали играть церковь и феодалы. Европа явила миру свой новый лик. Начинались Средние века.

Империя Карла Великого и Арабский халифат - Анри Пирен

Часть первая Западная Европа до вторжения арабов-магометан
  • Глава 1 Сохранение средиземноморской цивилизации в Западной Европе после вторжений германцев
  • Глава 2 Социально-экономическое положение в Западной Европе после вторжений германцев и средиземноморское судоходство
  • Глава 3 Культурная жизнь в Западной Европе после вторжений германцев
  • Заключение
Часть вторая Арабский халифат и государство Каролингов
  • Глава 1 Захват арабами-магометанами Средиземноморья и включение его в орбиту ислама
  • Глава 2 Захват власти династией Каролингов и резкое изменение политики папы Римского
  • Глава 3 Начало Средневековья

Анри Пирен - Империя Карла Великого и Арабский халифат - Заключение

Вторжения германцев не уничтожили средиземноморское единство античного мира; они также не оказали сколько‑нибудь существенного влияния на римскую культуру, поскольку она продолжала существовать в V в. уже после окончательного распада Западной Римской империи.
Германские вторжения носили разрушительный характер и вызвали общественные потрясения, но в то же время они не привнесли ничего принципиально нового ни в общественный строй и общественные порядки, ни в хозяйственную жизнь и экономическое устройство общества, ни в язык, ни в основные общественные институты. Средиземноморская цивилизация выжила и сохранилась. Главными очагами культуры являлись именно те районы, которые были расположены на побережье Средиземного моря, и именно отсюда стали распространяться такие новые для того времени явления, как монашество, обращение англосаксов в христианство, распространение скифско‑причерноморского, или варварского, искусства и т. д.
Благотворное и созидательное влияние шло с Востока: Константинополь был тогда крупнейшим мировым центром во всех отношениях. В 600 г. картина мира была такой же, как и в 400‑м: глубоких изменений внутреннего содержания не произошло. Причиной разрыва с античной традицией стало быстрое и неожиданное распространение ислама в результате вторжений арабов‑магометан. В итоге Восток был окончательно отделен от Запада и средиземноморскому единству пришел конец. Такие регионы, как Северная Африка и Испания, всегда являвшиеся частью западного сообщества, отныне оказались в орбите Багдада и тяготели именно к нему. Здесь появилась другая религия и совершенно иная по сравнению с предыдущей культура. Западное Средиземноморье, превратившись в «мусульманское озеро», перестало быть тем главным средством торгового и культурного обмена, коим оно всегда было.
Запад оказался в блокаде и был вынужден опираться на собственные силы и ресурсы. Он был вынужден развиваться, замкнувшись в самом себе. Впервые в истории мировая ось сместилась от Средиземноморья на север. Упадок, в который погрузилась монархия Меровингов, привел в результате к появлению новой династии – Каролингов, корни которой уходили на пронизанный германским влиянием север Европы.
Папа римский вступил в союз с новой династией, порвав с императором Византии, который, будучи поглощен борьбой с арабами‑магометанами, не мог более обеспечить Риму реальную защиту. И далее церковь действовала в соответствии с новым сложившимся порядком вещей. В Риме и в созданной им империи у церкви не было никаких противников и конкурентов. Власть и влияние церкви еще более усиливались оттого, что государство, в первую очередь королевская власть, оказалось не в состоянии управлять и позволило поглотить себя феодалам, что стало неизбежным следствием экономического упадка и регресса, который переживало общество. Все последствия этих перемен можно было со всей наглядностью наблюдать после смерти Карла Великого. В Европе, где главенствующую роль теперь играли церковь и феодалы, сложился вполне определенный общественный порядок, который лишь слегка видоизменялся в различных ее районах. Европа явила свой новый лик. Начинались – используя традиционный термин – Средние века. Переходный период затянулся. Можно сказать, что он продолжался сто лет – с 650 по 750 г. И именно в ходе этого периода анархии и потрясений античная традиция исчезла и обнаружились новые элементы.
И это развитие событий получило логическое завершение в 800 г., когда была создана новая империя, что подтвердило разрыв между Западом и Востоком. Запад получил новую Римскую империю – и это является убедительным свидетельством разрыва со старой империей со столицей в Константинополе, которая по‑прежнему продолжала существовать.
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Rating 4.4 / 5
Added 21.12.2018
Author esxatos
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