Пиркей Авот - Наставления отцов - Собрание комментариев - Том первый - Главы I и II

Пиркей Авот - Московское издание Мишны - Том первый
Московское издание Мишны
В самом начале трактат Авот учит: «Моше получил Тору с Синая и передал ее Йеошуа, Йеошуа - старейшинам, старейшины - пророкам, а пророки передали ее мужам Великого собрания».
У немалого числа мудрецов предыдущих поколений эти слова вызывали вопрос. Моше обучал Торе всех евреев. За что же Йеошуа удостоился особой личной передачи? Мне кажется, что на этот вопрос можно ответить следующим образом.
В Талмуде, в трактате Брахот, с. 58а сказано: «...видящий толпу из шестисот тысяч евреев произносит благословение “Благословен [Всевышний] постигающий сокрытое״. Ибо различны мысли людей и не схожи их лица». Продолжая, Талмуд рассказывает: «Рав Папа и рав Уна, сын рава Йеошуа, шли по дороге. Повстречали рава Ханину, сына рава Ики, и сказали ему: “Поскольку мы увидели тебя, мы произнесем два благословения: “Благословен уделивший от Своей мудрости боящимся Его” и “Благословен давший нам дожить до этого времени”'. Он сказал им: “Я тоже, поскольку увидел вас и считаю вас равноценными шестистам тысячам евреев, произнесу три благословения: эти два и ,,Благословен постигающий сокрытое”. Они сказали ему: “Неужели ты настолько мудр?!” Сглазили его - и он скончался».
Рав Альфаси не включил этот эпизод в свое собрание алахических установлений Гемары, и уже Бааль а־Маор возражает ему по этому поводу. Рамбан же находит этот пропуск оправданным: «Включить в книгу законов высказывание раби Ханины “счел вас равноценными шестистам тысячам евреев” было бы неправильно, поскольку оно неясно без объяснения. Но он [раби Ханина] сообщил им намеком одну из основ мудрости: следует произносить данное благословение при виде великого мудреца, которому известны все оттенки понимания. Нечто подобное сказано о Йеошуа бин Нуне: “Муж, в котором дух”. Сифри толкует эти слова так: “Он способен соответствовать духу каждого человека”. Ведь смысл благословения “Благословен постигающий сокрытое”, как оно объясняется в Талмуде, в следующем: мнения людей различны, а Всевышний знает тайны мира и скрытое в сердце каждого, и потому Моше обращался к Нему: “Б־г духов”. Поэтому раби Ханина сказал им, что следует произносить данное благословение при виде великого мудреца, которому доступно понимание всех мнений, всех оттенков смысла и всякой мудрости. При этом благословляющий также должен быть большим мудрецом, который в состоянии различить по человеку и по чертам его лица, что он обладает этими качествами, - возможность, о которой известно из учения раби Ишмаэля о физиогномике. И потому они сказали ему: “Неужели ты настолько мудр?!” Но тем не менее, поскольку ничем хорошим для раби Ханины это не кончилось - ведь он упокоился из-за сглаза, практический закон не установлен в соответствии с его мнением и благословение ,,постигающий сокрытое״ произносят только при виде многочисленной толпы евреев. Отдельный человек, даже самый великий, не может, основываясь на своей мудрости и мудрости своих товарищей, установить благословение для себя».
ПИРКЕЙ АВОТ - Наставления отцов - Собрание комментариев - Том первый - Главы I и II
ИЗДАТЕЛЬСТВО «КЕИЛАТ МОСКВА», 2015 г., 367 с.
Рав Пинхас Гольдшмидт - президент издательства «Кеилат Москва»
Рав Моте Лебель - вице-президент издательства «Кеилат Москва»
Р. Пинхас Швальб - директор издательства «Кеилат Москва»
Раввинский совет издательства «Кеилат Москва»:
- Рав Пинхас Бронфман
- Рав Бенцион Зильбер
- Рав Игаль Полищук
- Рав Зеев Вайсбейн
Над книгой работали
Редакционная коллегия:
- Р. Шимон Швальб - главный редактор
- Рав Игаль Полищук - ответственный редактор
Переводчики:
- Р. Пинхас Зидман,
- р. Александр Кац,
- р. Овадия Климовский,
- р. Александр Кутуков,
- р. Меир Мучник,
- р. Берл Набутовский,
- р. Давид Панич,
- р. Пинхас Перлов,
- р. Реувен Пятигорский,
- р. Элияу Швальб
Пиркей Авот - Наставления отцов - Собрание комментариев - Том первый - Главы I и II - Содержание
- ГЛАВА 1 ״ МИШНА 1
- ГЛАВА 1 ״ МИШНА 2
- ГЛАВА 1 ״ МИШНА 3
- ГЛАВА 1 ״ МИШНА 4
- ГЛАВА 1 ״ МИШНА 5
- ГЛАВА 1 ״ МИШНА 6
- ГЛАВА 1 ״ МИШНА 7
- ГЛАВА 1 ״ МИШНА 8
- ГЛАВА 1 ״ МИШНА 9
- ГЛАВА 1 ״ МИШНА 10
- ГЛАВА 1 ״ МИШНА 11
- ГЛАВА 1 ״ МИШНА 12
- ГЛАВА 1 ״ МИШНА 13
- ГЛАВА 1 ״ МИШНА 14
- ГЛАВА 1 ״ МИШНА 15
- ГЛАВА 1 ״ МИШНА 16
- ГЛАВА 1 ״ МИШНА 17
- ГЛАВА 1 ״ МИШНА 18
- ГЛАВА 2 ״ МИШНА 1
- ГЛАВА 2 ״ МИШНА 2
- ГЛАВА 2 ״ МИШНА 3
- ГЛАВА 2 ״ МИШНА 4
- ГЛАВА 2 ״ МИШНА 5
- ГЛАВА 2 ״ МИШНА 6
- ГЛАВА 2 ״ МИШНА 7
- ГЛАВА 2 ״ МИШНА 8
- ГЛАВА 2 ״ МИШНА 9
- ГЛАВА 2 ״ МИШНА 10
- ГЛАВА 2 * МИШНА 13
- ГЛАВА 2 * МИШНА 14
- ГЛАВА 2 • МИШНА 15
- ГЛАВА 2 • МИШНА 16
Пиркей Авот - Наставления отцов - Собрание комментариев - Том первый - Главы I и II - Вступительное слово гаона рава Пинхаса Гольдшмидта
Народ Израиля удостоился стать народом, избранным Б־гом для принятия Торы на горе Синай. Но не одна Тора была дана на Синае, а две Торы - Письменная и Устная. Как писал Рамбам в своем предисловии к Яд а־хазака:
«Все заповеди, которые были даны Моше на Синае, были даны с объяснениями, как сказано: “И дам Я тебе эти каменные скрижали, и этот закон, и эту заповедь״ (Шмот 24:12). “Закон” - это Письменная Тора, а “заповедь״ - это объяснения к ней. И приказано нам выполнять “закон״ на основании “заповеди״. Эта “заповедь״ и есть Устная Тора... А то, что называется “заповедью״ - то есть объяснение Торы - [Моше] не записал, но заповедал это старейшинам и Йеошуа и всему народу Израиля, как сказано: “Все, что я заповедую вам - это храните, чтобы выполнять...״ Шварим 13:1). Поэтому ее называют Устной Торой».
Так Устная традиция и передавалась из поколения в поколение через пророков и мудрецов каждого поколения, пока не пришел раби Йеуда а־Наси, живший во II веке н. э., и которого также называют «наш Святой Учитель», и не систематизировал ее в единый, цельный и завершенный кодекс. Эта работа началась после разрушения Второго Храма и вобрала в себя освещение множества различных тем. Возникла необходимость - как из-за умножившихся споров, так и из-за трудного, иногда чрезвычайного, положения еврейского народа и опасения, что важные темы и их обсуждения пропадут - собрать весь материал, упорядочить, отредактировать и канонизировать его. Мишна представляет собой упорядоченный сборник обсуждений в Санедрине (еврейском Верховном суде) различных вопросов и окончательных решений по каждому поводу (хотя в некоторых случаях вопросы остались неразрешенными). Мишна дает возможность проследить ход мыслей членов Санедрина во всех поколениях, в котором основным принципом формулировки законов является попытка навести мосты между древними постановлениями, частично еще со времен Танаха, и изменяющимися обстоятельствами современности. То есть - согласование Закона с реальностью.
Кодекс Мишны делится на основные разделы, которые называются седерами, «порядками». В Мишне есть шесть седеров: зраим (посевы), моэд (праздники), нашим (женщины), незикин (ущербы), кодашим (святыни) и теарот (чистота). В первом из них обсуждаются заповеди, связанные с Землей Израиля, во втором - шабат, праздники и посты, в третьем - семейное право, в четвертом - вопросы имущественных отношений и судопроизводства, в пятом - законы Храма, и в шестом - законы ритуальной чистоты. Каждый раздел делится на трактаты, например, трактат Пеа в разделе зраим, трактат Псахим в разделе моэд, или трактат Бава кама в разделе незикин. Трактат делится на главы, а главы - на отдельные мишны.
Работа по завершению Мишны стала важным этапом в институционализации Санедрина и поста наси - главы народа Израиля. Раби Йеуда а־Наси скончался в 224 году, а последние 17 лет жизни, с 207 года, провел в Ципори. Известно также, что Мишна была завершена в 200 году.
Но поскольку Мишна написана очень лаконично и без ссылок на источники, мудрецы Израиля после завершения Мишны составили другие сборники, в которых они собрали традицию Устной Торы, как написал об этом Рамбам:
«Рав составил сборники Сифра и Сифри, чтобы разъяснить и сообщить основы Мишны, а раби Хия составил сборник Тосефта [“дополнение”], объясняющий Мишну. Также раби Ошая и Бар-Капара записывали барайтот [“внешние״, то есть не вошедшие в Мишну высказывания танаев], чтобы пояснить сказанное в Мишне, а раби Йоханан, живший в Эрец Исраэль, составил Иерусалимский Талмуд - приблизительно через триста лет после разрушения Храма [что соответствует IV веку н. э.]»
Но в то время главные центры Торы, в основном, уже переместились в Вавилон.
«Равина и Рав Аши, - продолжает Рамбам, - последние мудрецы Талмуда, и именно рав Аши составил Вавилонский Талмуд в стране Шинар [Вавилон], примерно через сто лет после того, как раби Йоханан составил Иерусалимский Талмуд [то есть в V веке н. э.]
А суть обоих Талмудов - в комментировании слов Мишны и объяснении ее глубин, а также в новых постановлениях, выведенных в еврейских религиозных судах после раби Йеуды а־Наси и до составления Талмуда. И из обоих Талмудов, а также из Тосефты, из сборников Сифра и Сифри - из всех них можно выяснить, что запрещено, а что разрешено, что нечисто, а что чисто, кто виноват, а кто невиновен, что кашерно, а что некашерно
- как передавал учитель ученику во всех поколениях, начиная с получения Моше Торы на горе Синай».
Вавилонский Талмуд удостоился того, чего не удостоилось ни одно другое сочинение эпохи расцвета Устной Торы: он стал полномочным законодателем, подобным Санедрину, последним авторитетом, которому обязан подчиняться весь еврейский народ, как писал Рамбам в предисловии к Яд а־хазака:
«Таким образом, Равина и рав Аши со своими современниками были последним поколением великих еврейских мудрецов, записывавших Устную Тору, издававших указы и постановления и вводивших обычаи, которые успели распространиться во всем еврейском народе, во всех местах его обитания... Потому что со всем, что записано в Талмуде, согласился весь еврейский народ. И те мудрецы, которые ввели [описанные в нем] обычаи, запреты и постановления или пришли к выводу, что закон требует вести себя так-то, - это все мудрецы Израиля или их большинство. Именно они приняли Устную Традицию полностью, поколение за поколением, начиная от Моше-рабейну».
Однако тот, кто решит, что Талмуд - всего лишь сборник религиозных правил еврейского народа, совершит огромную ошибку. Талмуд - это собрание дискуссий и мнений величайших мудрецов нашего народа по различным вопросам. И эти споры, вопросы и ответы, формулировки проблем и их решения, а также общечеловеческое и научное измерение, которое, как бы походя, вплетается в ткань Талмуда, превращают его в живую душу иудаизма.
Талмуд не написан на иврите, на котором написан Танах, не написан он и на иврите, на котором написана Мишна. Язык Талмуда - еврейский диалект арамейского языка, на котором более тысячи лет говорили евреи Вавилона и Земли Израиля, пока не переселились из Вавилона в Европу.
Изучение Талмуда является частью еврейской сущности. Не кто иной, как Генрих Гейне - еврей, который крестился, чтобы быть принятым в современное ему европейское общество, - назвал Талмуд «еврейским храмом», представляющим основное препятствие для ассимиляции еврея. Между прочим, ту же идею, хотя и в несколько иной в форме, выражает Нацив из Воложина в своем комментарии к Пятикнижию «А־амек давар» (Шмот 34:1). Он говорит, что только благодаря заключенному в Талмуде потенциалу новых открытий, благодаря тому, что любой опытный ученик способен раскрывать этот потенциал, еврейский народ смог выжить в изгнании и даже во тьме изгнания продолжал прояснять алаху.
Это, однако, было известно не только евреям, но и тем, кто желал уничтожить душу еврейского народа. В средневековой Европе христианское духовенство неоднократно требовало от властей сжечь Талмуд - обычно в ходе публичной церемонии, в которой принимали участие разгоряченные массы. Наиболее известное сожжение Талмуда состоялось в 1244 году в Париже, на площади перед мэрией. Тогда сожжение большей части собранных со всей страны рукописей Талмуда фактически уничтожило французскую традицию толкования, созданную сначала Раши, а затем его учениками, составителями Тосафот, положив конец яркому периоду изучения Талмуда во Франции. Подобные сожжения Талмуда явили собой новую главу в истории преследования евреев христианством: это было религиозное преследование, совершаемое не посредством нанесения евреям физического вреда, но посредством поражения их духовных сокровищ, их святых книг.
Талмуд был наследием всего народа, каждого - в соответствии с его уровнем. Мудрецы Торы и законоучители размышляли о нем днем и ночью, открывая все новые и новые законы, формулируя проблемы и находя их решения. Книжный шкаф еврея заполнен тысячами книг с комментариями на Талмуд и с объяснениями этих комментариев. Однако простые работники и торговцы, занятые обеспечением себя и своих семей, тоже находили время изучать Талмуд утром и вечером - в одиночку, с особым напевом, или в компании сыновей или внуков. Простолюдины, которые не могли понять сложные темы, были рады послушать урок раввина о рассыпанных по Талмуду поучительных историях, и таким образом они тоже обретали связь с Талмудом - живительной книгой нашего народа.
После Первой мировой войны в мире начали происходить глобальные перемены. Целые общины были сорваны с насиженных мест. Еврейское местечко находилось на пороге распада, а всеобщая секуляризация грозила изменить, в числе прочего, и лицо иудаизма. На фоне этих событий в 1923 году в Вене собрались великие мудрецы еврейского народа и провозгласили программу ежедневного изучения листа Талмуда. Тем самым было достигнуто два результата. Во-первых, теперь, где бы ни оказался еврей, в каждом городе он мог найти группу евреев, изучающих ту же тему, и учиться вместе с ними. Во-вторых, тот, кто каждый день изучал один лист, мог за семь лет завершить изучение всего Вавилонского Талмуда.
Со времен Средневековья народ скитался вместе с Талмудом, переселяясь из одной страны в другую. Постепенно мировым центром изучения Устной Торы сделалась Российская империя. Среди евреев Польши был распространен метод пилпуля (тонкого и отвлеченного логического анализа), а в Литве возникли ешивы по образцу вавилонских ешив, существовавших за тысячу лет до этого. Когда в России к власти пришли коммунисты, а затем Восточная Европа была захвачена нацистами, ешивы были разрушены и изучение Талмуда в этом регионе практически прекратилось.
Недавно мы посетили Мемориал памяти убитых евреев Европы, расположенный в центре Берлина, рядом с Бранденбургскими воротами. Этот мемориал был воздвигнут немецкими властями в память о шести миллионах евреях, убитых нацистами. Он выглядит как еврейское сефардское кладбище с большими и маленькими лежащими могильными плитами без каких-либо надписей. Когда мемориал, занявший площадь, примерно равную футбольному полю, был завершен, оказалось, что число плит - 2711 - равно числу листов Вавилонского Талмуда. Данный памятник, таким образом, стал мемориалом не только убитым, но и Торе, утерянной в результате разрушения во время Холокоста восточноевропейских центров Торы.
С исчезновением злодейской власти коммунистов тысячи евреев стали возвращаться к своим корням и к изучению Торы. За последние двадцать пять лет усилиями энтузиастов был создан широкий спектр еврейской религиозной литературы на русском языке, что позволило начинающим войти во врата иудаизма и насладиться светом Торы. Однако врата Вавилонского Талмуда были до сих пор закрыты и заперты перед жаждущими знаний из-за языкового барьера и отсутствия перевода и объяснений на русском языке, которые открыли бы эти врата для всех желающих.
Не от нас зависит, не издали еще..
Однозначно, лучшее издание трактата "Пиркей Авот" на русском языке.
Купил в бумаге)
Рекомендация гаона рава Бенциона Зильбера шлита
ב0״ד
Пиркей авот - Наставления отцов - включает в себя многие моральные и духовные основы Торы. Слава Б־гу, выходит в свет издание Пиркей авот с большим количеством комментариев, переведенное русскоязычными бней Тора и проверенное большими мудрецами Торы.
Дай Б־г, чтобы эта книга принесла пользу многим.
Бенцион Зильбер,
духовный руководитель организации «Толдот Йешурун»Вступительное слово гаона рава Игаля Полищука шлита
ב0״ד
26 адара 5775, Иерусалим
Трактат Авот - это один из трактатов Мишны, свода основ Устной Торы, переданной нам Всевышним на горе Синай. Остальные трактаты Мишны говорят об основах алахи - еврейского закона, но содержание трактата Авот
- это наставления величайших светочей Торы о том, как жить благочестиво по Воле Творца. Понятие «благочестие» (хасидут), как объясняет рав Моше Хаим Луцатто в своей великой книге «Месилат Йешарим», означает цельное исполнение Воли Творца, выходящее за рамки буквы закона - в дополнение к совершенному исполнению заповеданного нам в качестве закона. Рав Моше Кордоверо в книге «Томер Двора» и Маараль в книге «Тиферет Исраэль» пишут, что при сотворении в человека заложены образ и подобие Творца, и нам следует, живя по законам Торы, раскрыть в себе этот образ.
Есть понятие «цадик» - праведник, цельно и тщательно исполняющий все законы Торы. Это великое достоинство. Выше него стоит понятие «хасид»
- благочестивый. Истинное, цельное раскрытие образа и подобия Творца в человеке построено на этих двух уровнях. Все остальные трактаты Мишны строят образ и подобие на уровне праведника, но трактат Авот дополняет этот образ и поднимает его до уровня благочестивого.
В каждой детали еврейского закона есть величайшая глубина. Каждое слово Торы, как Письменной, так и Устной, подобно угольку, из которого мы получаем многоцветное пламя. Я удостоился слушать уроки нашего учителя рава Моше Шапира шлита по трактату Авот, в которых он немного приоткрыл связь простых вроде бы наставлений с сокровенной частью Торы - Каббалой. Начало глубокого понимания и проникновения в свет Торы заключено в тяжкий труд над точным прочтением и анализом текста. В Торе, как Письменной, так и Устной, нет лишних, «случайных» слов и даже букв. Понимание Торы требует глубокого анализа текстов, сравнения их друг с другом. Тяжкий труд над всем этим удостаивает нас озарения Свыше - нам раскрывается внутренний свет, заложенный в святую Тору. Этот свет озаряет наши души, называемые «хелек Элока мимаал ь» - частицами Б־жественного, и раскрывает внутренний свет, заложенный в них. Безусловно, труд над Торой являлся и является источником великой силы и радости духа нашего народа во всех перипетиях наших изгнаний. Однако изначально этот труд возможен только над оригинальными текстами нашего наследия. Путь этот вроде бы совершенно закрыт для тех, кто не удостоился знания святого языка, языка Талмуда и книги «Зоар».
В нашем издании трактата Авот мы старались ввести русскоязычного читателя во все основные темы, разбираемые в этом трактате, учитывая тонкости прочтения и понимания оригинального текста. Мы постарались ввести нашего читателя в дискуссии наших величайших мудрецов.
Мы воспользовались шеститомным изданием Пиркей авот Метивта издательства «03 ве־адар», в котором собрано большинство комментариев на этот трактат, как основой для нашего издания. Однако это не перевод этого издания - комментарии были тщательно отобраны, перепроверены, исправлены, где-то расширены, а где-то - сокращены. Работа была проведена замечательными переводчиками, ревизорами, редакторами, корректорами, большинство из которых являются настоящими мудрецами Торы и обладают глубоким пониманием наших текстов и умением передать тончайшие нюансы на русском языке.
Безусловно, эта работа была бы невозможной, если бы не величайшая помощь Свыше в силу желания Всевышнего, чтобы наш народ заново приобщился к Торе. Движущей силой, архитектором, по-настоящему главным редактором является замечательный знаток Торы - рав Шимон Швальб шлита, выпускник ешивы «Торат хаим» в Москве. Без его тщательной самоотверженной работы этот проект был бы просто невозможен.
Издание это является началом великого проекта перевода Вавилонского Талмуда на русский язык, реализацией замысла замечательной еврейской души нашего друга - господина Владислава Резника - инициатора и спонсора этого проекта. Честь ему и хвала! Осуществление этого проекта было бы невозможно без десятилетий работы в московской еврейской общине ее замечательных раввинов - главного раввина Москвы гаона рава Пинхаса Гольдшмидта шлита и главы ешивы «Торат хаим» гаона рава Моше Лебеля шлита, приложивших большие усилия для организации этого проекта. Большое спасибо моему другу раву Пинхасу Швальбу, взявшему на себя организационную часть этого проекта, и всем тем, кто в нем участвовал.
Желаем вам, наши читатели, не жалеть труда, чтобы углубиться в эту замечательную книгу. Пусть эта книга станет началом вашего углубленного изучения Торы!
"Я хотел бы во всеуслышание воздать хвалу всем инициаторам и исполнителям издания трактата Авот с избранными комментариями в переводе на русский язык. Мне известно, что в издание книги вложено много труда, были тщательно отобраны отрывки и комментарии, подходящие для приближающихся к иудаизму и носителей русского языка в Израиле и за рубежом.
Я внимательно просмотрел книгу и убедился, что все, кто занимались ею, выполнили свою работу в совершенстве. Книга содержит множество комментариев, приближающих читателя к Всевышнему, и написана ясным и понятным языком.
Я благословляю всех тех, кто задумал издание книги и кто работал над ней. Пусть Всевышний пошлет им удачу, и да удостоятся они того, чтобы книга была принята ищущими слова Б га. Пусть и далее, продолжая свою издательскую деятельность, они удостоятся чести приближать далеких от традиции евреев к Торе и преумножать славу Небес."
Пинхас Бронфман, глава ешивы «Кнесет Шалом» Бней-Брак, судья раввинского суда под руководством р. Мордехая Гроса, раввин западного района Бней-Брака