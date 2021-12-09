Пиркей Авот - Наставления отцов - Собрание комментариев - Том первый - Главы I и II

Рав Альфаси не включил этот эпизод в свое собрание алахических установлений Гемары, и уже Бааль а־Маор возражает ему по этому поводу. Рамбан же находит этот пропуск оправданным: «Включить в книгу законов высказывание раби Ханины “счел вас равноценными шестистам тысячам евреев” было бы неправильно, поскольку оно неясно без объяснения. Но он [раби Ханина] сообщил им намеком одну из основ мудрости: следует произносить данное благословение при виде великого мудреца, которому известны все оттенки понимания. Нечто подобное сказано о Йеошуа бин Нуне: “Муж, в котором дух”. Сифри толкует эти слова так: “Он способен соответствовать духу каждого человека”. Ведь смысл благословения “Благословен постигающий сокрытое”, как оно объясняется в Талмуде, в следующем: мнения людей различны, а Всевышний знает тайны мира и скрытое в сердце каждого, и потому Моше обращался к Нему: “Б־г духов”. Поэтому раби Ханина сказал им, что следует произносить данное благословение при виде великого мудреца, которому доступно понимание всех мнений, всех оттенков смысла и всякой мудрости. При этом благословляющий также должен быть большим мудрецом, который в состоянии различить по человеку и по чертам его лица, что он обладает этими качествами, - возможность, о которой известно из учения раби Ишмаэля о физиогномике. И потому они сказали ему: “Неужели ты настолько мудр?!” Но тем не менее, поскольку ничем хорошим для раби Ханины это не кончилось - ведь он упокоился из-за сглаза, практический закон не установлен в соответствии с его мнением и благословение ,, постигающий сокрытое״ произносят только при виде многочисленной толпы евреев. Отдельный человек, даже самый великий, не может, основываясь на своей мудрости и мудрости своих товарищей, установить благословение для себя».

В Талмуде, в трактате Брахот, с. 58а сказано: «...видящий толпу из шестисот тысяч евреев произносит благословение “Благословен [Всевышний] постигающий сокрытое״. Ибо различны мысли людей и не схожи их лица». Продолжая, Талмуд рассказывает: «Рав Папа и рав Уна, сын рава Йеошуа, шли по дороге. Повстречали рава Ханину, сына рава Ики, и сказали ему: “Поскольку мы увидели тебя, мы произнесем два благословения: “Благословен уделивший от Своей мудрости боящимся Его” и “Благословен давший нам дожить до этого времени”'. Он сказал им: “Я тоже, поскольку увидел вас и считаю вас равноценными шестистам тысячам евреев, произнесу три благословения: эти два и ,, Благословен постигающий сокрытое”. Они сказали ему: “Неужели ты настолько мудр?!” Сглазили его - и он скончался».

У немалого числа мудрецов предыдущих поколений эти слова вызывали вопрос. Моше обучал Торе всех евреев. За что же Йеошуа удостоился особой личной передачи? Мне кажется, что на этот вопрос можно ответить следующим образом.

Пиркей Авот - Наставления отцов - Собрание комментариев - Том первый - Главы I и II - Вступительное слово гаона рава Пинхаса Гольдшмидта

Народ Израиля удостоился стать народом, избранным Б־гом для принятия Торы на горе Синай. Но не одна Тора была дана на Синае, а две Торы - Письменная и Устная. Как писал Рамбам в своем предисловии к Яд а־хазака:

«Все заповеди, которые были даны Моше на Синае, были даны с объяснениями, как сказано: “И дам Я тебе эти каменные скрижали, и этот закон, и эту заповедь״ (Шмот 24:12). “Закон” - это Письменная Тора, а “заповедь״ - это объяснения к ней. И приказано нам выполнять “закон״ на основании “заповеди״. Эта “заповедь״ и есть Устная Тора... А то, что называется “заповедью״ - то есть объяснение Торы - [Моше] не записал, но заповедал это старейшинам и Йеошуа и всему народу Израиля, как сказано: “Все, что я заповедую вам - это храните, чтобы выполнять...״ Шварим 13:1). Поэтому ее называют Устной Торой».

Так Устная традиция и передавалась из поколения в поколение через пророков и мудрецов каждого поколения, пока не пришел раби Йеуда а־Наси, живший во II веке н. э., и которого также называют «наш Святой Учитель», и не систематизировал ее в единый, цельный и завершенный кодекс. Эта работа началась после разрушения Второго Храма и вобрала в себя освещение множества различных тем. Возникла необходимость - как из-за умножившихся споров, так и из-за трудного, иногда чрезвычайного, положения еврейского народа и опасения, что важные темы и их обсуждения пропадут - собрать весь материал, упорядочить, отредактировать и канонизировать его. Мишна представляет собой упорядоченный сборник обсуждений в Санедрине (еврейском Верховном суде) различных вопросов и окончательных решений по каждому поводу (хотя в некоторых случаях вопросы остались неразрешенными). Мишна дает возможность проследить ход мыслей членов Санедрина во всех поколениях, в котором основным принципом формулировки законов является попытка навести мосты между древними постановлениями, частично еще со времен Танаха, и изменяющимися обстоятельствами современности. То есть - согласование Закона с реальностью.

Кодекс Мишны делится на основные разделы, которые называются седерами, «порядками». В Мишне есть шесть седеров: зраим (посевы), моэд (праздники), нашим (женщины), незикин (ущербы), кодашим (святыни) и теарот (чистота). В первом из них обсуждаются заповеди, связанные с Землей Израиля, во втором - шабат, праздники и посты, в третьем - семейное право, в четвертом - вопросы имущественных отношений и судопроизводства, в пятом - законы Храма, и в шестом - законы ритуальной чистоты. Каждый раздел делится на трактаты, например, трактат Пеа в разделе зраим, трактат Псахим в разделе моэд, или трактат Бава кама в разделе незикин. Трактат делится на главы, а главы - на отдельные мишны.

Работа по завершению Мишны стала важным этапом в институционализации Санедрина и поста наси - главы народа Израиля. Раби Йеуда а־Наси скончался в 224 году, а последние 17 лет жизни, с 207 года, провел в Ципори. Известно также, что Мишна была завершена в 200 году.

Но поскольку Мишна написана очень лаконично и без ссылок на источники, мудрецы Израиля после завершения Мишны составили другие сборники, в которых они собрали традицию Устной Торы, как написал об этом Рамбам:

«Рав составил сборники Сифра и Сифри, чтобы разъяснить и сообщить основы Мишны, а раби Хия составил сборник Тосефта [“дополнение”], объясняющий Мишну. Также раби Ошая и Бар-Капара записывали барайтот [“внешние״, то есть не вошедшие в Мишну высказывания танаев], чтобы пояснить сказанное в Мишне, а раби Йоханан, живший в Эрец Исраэль, составил Иерусалимский Талмуд - приблизительно через триста лет после разрушения Храма [что соответствует IV веку н. э.]»

Но в то время главные центры Торы, в основном, уже переместились в Вавилон.

«Равина и Рав Аши, - продолжает Рамбам, - последние мудрецы Талмуда, и именно рав Аши составил Вавилонский Талмуд в стране Шинар [Вавилон], примерно через сто лет после того, как раби Йоханан составил Иерусалимский Талмуд [то есть в V веке н. э.]

А суть обоих Талмудов - в комментировании слов Мишны и объяснении ее глубин, а также в новых постановлениях, выведенных в еврейских религиозных судах после раби Йеуды а־Наси и до составления Талмуда. И из обоих Талмудов, а также из Тосефты, из сборников Сифра и Сифри - из всех них можно выяснить, что запрещено, а что разрешено, что нечисто, а что чисто, кто виноват, а кто невиновен, что кашерно, а что некашерно

- как передавал учитель ученику во всех поколениях, начиная с получения Моше Торы на горе Синай».

Вавилонский Талмуд удостоился того, чего не удостоилось ни одно другое сочинение эпохи расцвета Устной Торы: он стал полномочным законодателем, подобным Санедрину, последним авторитетом, которому обязан подчиняться весь еврейский народ, как писал Рамбам в предисловии к Яд а־хазака:

«Таким образом, Равина и рав Аши со своими современниками были последним поколением великих еврейских мудрецов, записывавших Устную Тору, издававших указы и постановления и вводивших обычаи, которые успели распространиться во всем еврейском народе, во всех местах его обитания... Потому что со всем, что записано в Талмуде, согласился весь еврейский народ. И те мудрецы, которые ввели [описанные в нем] обычаи, запреты и постановления или пришли к выводу, что закон требует вести себя так-то, - это все мудрецы Израиля или их большинство. Именно они приняли Устную Традицию полностью, поколение за поколением, начиная от Моше-рабейну».

Однако тот, кто решит, что Талмуд - всего лишь сборник религиозных правил еврейского народа, совершит огромную ошибку. Талмуд - это собрание дискуссий и мнений величайших мудрецов нашего народа по различным вопросам. И эти споры, вопросы и ответы, формулировки проблем и их решения, а также общечеловеческое и научное измерение, которое, как бы походя, вплетается в ткань Талмуда, превращают его в живую душу иудаизма.

Талмуд не написан на иврите, на котором написан Танах, не написан он и на иврите, на котором написана Мишна. Язык Талмуда - еврейский диалект арамейского языка, на котором более тысячи лет говорили евреи Вавилона и Земли Израиля, пока не переселились из Вавилона в Европу.

Изучение Талмуда является частью еврейской сущности. Не кто иной, как Генрих Гейне - еврей, который крестился, чтобы быть принятым в современное ему европейское общество, - назвал Талмуд «еврейским храмом», представляющим основное препятствие для ассимиляции еврея. Между прочим, ту же идею, хотя и в несколько иной в форме, выражает Нацив из Воложина в своем комментарии к Пятикнижию «А־амек давар» (Шмот 34:1). Он говорит, что только благодаря заключенному в Талмуде потенциалу новых открытий, благодаря тому, что любой опытный ученик способен раскрывать этот потенциал, еврейский народ смог выжить в изгнании и даже во тьме изгнания продолжал прояснять алаху.

Это, однако, было известно не только евреям, но и тем, кто желал уничтожить душу еврейского народа. В средневековой Европе христианское духовенство неоднократно требовало от властей сжечь Талмуд - обычно в ходе публичной церемонии, в которой принимали участие разгоряченные массы. Наиболее известное сожжение Талмуда состоялось в 1244 году в Париже, на площади перед мэрией. Тогда сожжение большей части собранных со всей страны рукописей Талмуда фактически уничтожило французскую традицию толкования, созданную сначала Раши, а затем его учениками, составителями Тосафот, положив конец яркому периоду изучения Талмуда во Франции. Подобные сожжения Талмуда явили собой новую главу в истории преследования евреев христианством: это было религиозное преследование, совершаемое не посредством нанесения евреям физического вреда, но посредством поражения их духовных сокровищ, их святых книг.

Талмуд был наследием всего народа, каждого - в соответствии с его уровнем. Мудрецы Торы и законоучители размышляли о нем днем и ночью, открывая все новые и новые законы, формулируя проблемы и находя их решения. Книжный шкаф еврея заполнен тысячами книг с комментариями на Талмуд и с объяснениями этих комментариев. Однако простые работники и торговцы, занятые обеспечением себя и своих семей, тоже находили время изучать Талмуд утром и вечером - в одиночку, с особым напевом, или в компании сыновей или внуков. Простолюдины, которые не могли понять сложные темы, были рады послушать урок раввина о рассыпанных по Талмуду поучительных историях, и таким образом они тоже обретали связь с Талмудом - живительной книгой нашего народа.

После Первой мировой войны в мире начали происходить глобальные перемены. Целые общины были сорваны с насиженных мест. Еврейское местечко находилось на пороге распада, а всеобщая секуляризация грозила изменить, в числе прочего, и лицо иудаизма. На фоне этих событий в 1923 году в Вене собрались великие мудрецы еврейского народа и провозгласили программу ежедневного изучения листа Талмуда. Тем самым было достигнуто два результата. Во-первых, теперь, где бы ни оказался еврей, в каждом городе он мог найти группу евреев, изучающих ту же тему, и учиться вместе с ними. Во-вторых, тот, кто каждый день изучал один лист, мог за семь лет завершить изучение всего Вавилонского Талмуда.

Со времен Средневековья народ скитался вместе с Талмудом, переселяясь из одной страны в другую. Постепенно мировым центром изучения Устной Торы сделалась Российская империя. Среди евреев Польши был распространен метод пилпуля (тонкого и отвлеченного логического анализа), а в Литве возникли ешивы по образцу вавилонских ешив, существовавших за тысячу лет до этого. Когда в России к власти пришли коммунисты, а затем Восточная Европа была захвачена нацистами, ешивы были разрушены и изучение Талмуда в этом регионе практически прекратилось.

Недавно мы посетили Мемориал памяти убитых евреев Европы, расположенный в центре Берлина, рядом с Бранденбургскими воротами. Этот мемориал был воздвигнут немецкими властями в память о шести миллионах евреях, убитых нацистами. Он выглядит как еврейское сефардское кладбище с большими и маленькими лежащими могильными плитами без каких-либо надписей. Когда мемориал, занявший площадь, примерно равную футбольному полю, был завершен, оказалось, что число плит - 2711 - равно числу листов Вавилонского Талмуда. Данный памятник, таким образом, стал мемориалом не только убитым, но и Торе, утерянной в результате разрушения во время Холокоста восточноевропейских центров Торы.

С исчезновением злодейской власти коммунистов тысячи евреев стали возвращаться к своим корням и к изучению Торы. За последние двадцать пять лет усилиями энтузиастов был создан широкий спектр еврейской религиозной литературы на русском языке, что позволило начинающим войти во врата иудаизма и насладиться светом Торы. Однако врата Вавилонского Талмуда были до сих пор закрыты и заперты перед жаждущими знаний из-за языкового барьера и отсутствия перевода и объяснений на русском языке, которые открыли бы эти врата для всех желающих.