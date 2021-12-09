Пиркей Авот – Поучения Отцов с избранными комментариями

В своде еврейских заветов, составленном рабби Йегудой га-Наси во 2 в. н. э., пятьдесят девять из шестидесяти трактатов Мишны наставляют, как следует исполнять заповеди Торы: когда именно нужно молиться, как соблюдать шабат и т.п. Исполняя предписания, изложенные в этих пятидесяти девяти трактатах, можно стать цадиком - праведником. А трактат Авот обращается к хасиду - благочестивому человеку, который ищет то, что выходит за рамки буквы закона.

В то время, как в остальных частях Мишны содержатся сухие факты о ритуалах и правилах поведения, трактат Авот обращен прежде всего к индивидууму, вне связи с его поступками, т.е. к человеческому характеру. В нем не удастся найти наставлений о том, что следует проявлять уважение к другим или беречь их собственность - это и без того понятно. Трактат Авот требует от человека, чтобы имущество и честь других людей были дороги ему так же, как его собственные. Человек должен не просто исполнить заповедь, а стремиться ее исполнить, не просто заниматься благотворительностью, а пожелать ею заниматься.

Хасид - кто это? Хотя рабби Исраэль Бааль-Шем-Тов основал хасидское движение в 18 веке, но уже задолго до этого термин, «хасид» использовался в Талмуде по отношению к скромному и бескорыстному человеку, который, тщательно исполняя заповеди, превосходил букву закона Торы. Слово «хасид» происходит от слова хесед - «милость». Хасид проявляет милость и по отношению к своим ближним, и, согласно Зогару, по отношению к Богу. «Он подобен сыну, прилагающему все усилия, чтобы угодить отцу и матери, которых любит больше самого себя. Если бы они попали в плен, он мог бы пожертвовать жизнью ради их освобождения.

Точно так же хасидом движет только желание служить Всевышнему и раскрывать Его присутствие, пребывающее в «плену» этого мира» (Танья, гл. 10, цит. РайяМегемна, Теце). Хасид молится по девять часов в день (Брахот, 326), радуется всякой возможности исполнить мицву (Тосефта, Пеа, 2), строжайшим образом соблюдает законы Торы (см.: Шабат, 1506; Рамбам, Ґилхот деот, 1:9). Хасид скорее готов потерять сам, лишь бы его ближний не понес ущерба (Тосфот, Нида; см.: Сорфан хасид, 17а). Хасид - самоотверженный служитель Всевышнего, чья Божественная душа руководит его духовной жизнью и поступками. Авот - это пособие для хасида.

Пиркей Авот – Поучения Отцов с избранными комментариями

Составитель Раввин Йосеф Маркус

Перевод с иврита и английского Рут Федорчук

Издательство – «Кеhот» – 2011 г. / 236 с.

ISBN: 978-0-8266-0647-1

Пиркей Авот – Поучения Отцов с избранными комментариями – Содержание

Введение

Коль Исраэль

Глава 1

Глава 2

Глава 3

Глава 4

Глава 5

Глава 6

Библиография

Индекс

Пиркей Авот – Поучения Отцов с избранными комментариями – Глава 1

МОШЕ получил Тору на Синае и передал ее Йегошуа, Йегошуа -старейшинам, старейшины - пророкам, пророки передали ее мужам Великого собрания. МОШЕ получил Тору на Синае и передал ее Йегошуа, Йегошуа -старейшинам, старейшины - пророкам, пророки передали ее мужам Великого собрания.

МИШНА1

משה קבל моше получил, в то время как в других трактатах Мишны говорится о еврейском законе и ритуалах, в Пиркей авот речь идет об этических и нравственных ценностях. Текст Авот можно по ошибке принять за личные мнения мудрецов и сравнивать с другими этическими трактатами. Тем не менее, Авот начинается с изложения истории о передаче Торы через поколения мудрецов, чтобы подчеркнуть, что все приводимые в нем изречения основаны на Синайском откровении (Бертиноро; Меири).

Согласно другому толкованию, в трактате Авот изложены принципы, позволяющие перенять Тору от учителей и передать через поколения потомкам (Мидраш Шмуэль).

ХРОНОЛОГИЯ ПЕРИОДОВ

Главы народа Временной интервал (до н. э.)

Моше 1313—1273

Йегошуа 1273—1245

Старейшины 1245—931

Пророки 931—313

Великое собрание ok. 391—361

Мишна 188 н.э.

ПЯТЬ ПЕРИОДОВ. Пять стадий передачи Торы, упомянутых в мишне указывают на пять ступеней развития, которые проходит человек, изучающий Тору.

מסיני НА СИНАЕ. От Того, Кто открылся ему на Синае (Бертиноро). Упоминание о Моше и Синае в этой мишне указывает на первый шаг в изучении Торы. Когда Бог пожелал даровать Тору, самые высокие горы заспорили, какая из них достойна того, чтобы на ней произошло столь знаменательное событие. Невысокая гора Синай не приняла участия в споре. Однако Бог выбрал именно Синай (Мидраш Тегилим, 68:17). Он также избрал Моше, самого скромного человека на земле, искренне служившего Богу и признававшего, что все, чем он обладал, было Божьим даром. Первая ступень в изучении Торы - это обретение скромности и самоотверженности - качеств, которыми обладали гора Синай и Моше (Ребе, «Разъяснения»).

יהושע ЙЕГОШУА. Моше обучил Торе весь народ (.Эрувин, 54б), то есть, выражаясь словами Мишны, «взрастил много учеников». Тем не менее, именно Йегошуа, единственный из всего поколения, был избран для того, чтобы воспринять и передать Тору потомкам. Господь избрал для этой роли не детей Моше, как тот просил, а Йегошуа из-за его усердия и преданности: он «не отлучался из шатра» своего учителя (Шмоту 33:11). Он рано вставал и допоздна задерживался в бейт мидрашеу расставляя скамьи и расправляя коврики (Ялкут Шимони, 776). Богобоязненность и прилежание Йегошуа были практическим воплощением абсолютной самоотверженности Моше. Таким образом, Мигина намекает на следующую ступень, которой должен достигнуть человек, изучающий Тору, - прилежание, основанное на абсолютной, как у Йегошуа, преданности Торе и повиновении ей. (Ребе, «Разъяснения»).

זקנים СТАРЕЙШИНЫ. Имеются в виду не семьдесят старейшин - современников Моше, а, скорее, следующие за ними мудрецы, начиная с Отниэля бен Кеназа, пережившего Йегошуа и передавшего Тору следующему поколению старейшин. Так продолжалось почти триста лет (см.: Хронологию), в течение всей эпохи судей, закончившейся на Эли, - вплоть до эпохи пророков, начинающейся со Шмуэля (Меири, Маген авот). Слово «старейшина» (закен)у согласно Талмуду, расшифровывается, как «тот, кто приобрел» (зе ше-кана) мудрость (Кидушин, 326).

Для овладения мудростью ученику нужно своим умом понять изученный материал. Выработанный им уникальный метод познания должен заслужить признание и авторитет. Принятие Торы - это третья ступень на пути ее изучения. Она следует за первыми двумя ступенями, требующими от человека подавления своего эго, а также развития скромности и усердия. Как только ученик овладеет этими качествами, он может освободить свое Я и воспринять Тору посредством интеллекта, проникаясь ее мудростью (Ребе, «Разъяснения»).