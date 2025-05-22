Пирумова - Хрупкие люди - нарциссизм – не порок
В последнее время я наблюдаю мощный всплеск интереса к теме нарциссизма. Кажется, что нового можно сказать об этом? Известно же, насколько неприятны нарциссы и как опасны они для окружения среди этого хора есть небольшое количество голосов, которые пытаются не только диагностировать и обличить нарциссизм, но и рассказать, какая душевная драма определяет нарциссический характер и какими страданиями это чревато для самого нарцисса.
Я буду писать про нарциссизм с этой стороны. Но хочу отметить самое важное: какими бы психологическими особенностями мы ни обладали, мы гораздо больше, чем наши диагнозы, особенности характера и способности к адаптации. Мы даже больше, чем страдание, которое лежит в основе всего этого. Поэтому, описывая сам характер, причины его возникновения, защитные стратегии нарцисса, я прошу вас видеть за всем этим просто человека. Не больше и не меньше, не хуже и не лучше, чем все те остальные, кто такими особенностями не обладает.
Кроме того, эта книга не просто про нарциссов. Она про их «тайный» орден: про тех, кого обычно язык не повернется назвать самовлюбленными эгоистами. Наоборот, они очень «скромные». Неуверенные в себе, вечно сомневающиеся, нападающие на себя за любой промах или ошибку. Измотанные и истощенные требованиями к себе. И при всем при этом претендующие на то, чтобы быть сильными, безупречными и прекрасно справляющимися со всем в жизни. У такого скрытого, или, по-другому говоря, дефицитарного, нарциссизма масса проявлений, которые я постараюсь представить для вас в виде единой и понятной «картины», начиная с самых истоков.
Пирумова Юлия - Хрупкие люди - Почему нарциссизм – это не порок, а особенность, с которой можно научиться жить
Ю. Пирумова — «Эксмо», 2020 — (Исцеляющий текст) 165 стр
ISBN 978-5-04-104145-8
Пирумова Юлия - Хрупкие люди - Содержание
- Эпоха «божеств» и хрупкости самооценки
- Многоликий нарциссизм
- «Внутреннее ухо» самооценки
- Зачем человеку нарциссизм?
- Шкала нарциссизма
- Нарциссическая уязвимость
- Нарциссические люди
- Нарциссические способы обращения с собой
- Хрупкость самооценки и как мы к этому приспосабливаемся
- «Жалкое подобие»
- Опросник для обнаружения нарциссической дефицитарности
- Корона как защита от уязвимости
- Суть нарциссизма в первом приближении
Часть I
Глава 1
Глава 2
- Нарциссизм – это «травма нелюбви»
- Ненужность и эмоциональная депривация
- Психологическая незрелость родителей
- Эмоциональная эксплуатация ребенка
- Небезопасная зависимость от взрослых
- «Исцеляющая фантазия» нарциссов
- Нарциссический голод
- «Дыра» в отражении
- Нереалистичные требования
- Резюме. Нарциссическая адаптация к условиям детства
Часть II
Глава 3
- Как живется дефицитарному нарциссу?
Глава 4
- Ощущение внутренней пустоты
- Нарциссическая не насыщаемость
- Идеал «Я»
- Внутренний критик
- Ощущение собственной ничтожности
- Неустойчивость самооценки
- Само обесценивание
- Неспособность прилагать усилия
- Нарциссическая прокрастинация
- Синдром самозванца
- Нарциссическая депрессия
- Неспособность получать удовольствие и радость от жизни
- Херофобия
- Скука
- «Жизнь проходит мимо»
- Резюме
Глава 5
- Всемогущество
- Убеждение «Претендуешь – соответствуй»
- Всемогущий контроль
- Нарциссические стандарты
- Фантазия о собственной исключительности
- Невозможность признать свою неудачу
- Борьба с реальностью
- Идеализация взрослости
- Идеализация
- Нарциссическое обесценивание
- Нарциссическая изоляция
- Контроль над чувствами и рационализация
- Обесценивание желаний и потребностей
- Моральный нарцисс выше человеческого страдания в принципе
- Резюме
Глава 6
- Нарциссическая злость
- Нарциссическая гордыня
- Страх оказаться обычным человеком
- Страх быть слабым
- Отношение к регрессу
- Страх отвержения
- Нарциссическая зависть
- Страх зависти (как проекция)
- Нарциссический стыд
- Нарциссическая тревога
- Резюме
Часть III
Глава 7
- Ощущение собственной неуместности
- Глубокая отчужденность от людей
- Поиски причастности к отношениям с людьми
- Зависимость от идеальной любви
- Отсутствие опоры на опыт удовлетворяющих отношений
- Искаженные представления об отношениях
- Нереалистичные ожидания в отношениях
- Страх близких отношений
- Нарциссические защиты против близких отношений
- Зависимость от нарциссического ресурса в отношениях
- Обесценивание своей потребности в отношениях
- Сильная бессознательная нужда в отношениях
- Отсутствие эмпатии к людям в отношениях
- Небрежность дефицитарного нарцисса по отношению к себе
- Парадокс «всеядности»
- Желание контроля над отношениями
- Желание сильных реакций на свою личность
- Невозможность быть в горизонтальных отношениях
- Нарцисс-спасатель, или «белое пальто»
- Страх зависимости в отношениях
- Опасение быть использованным
- Скука в отношениях
- Желание переделать партнера
- Ощущение униженности от потребности в помощи и поддержке
- Резюме
Часть IV
Глава 8
Глава 9
- Сочувствие к себе/жалость
- Зависимость
- Горе
- Бессилие
- Обыкновенность
- Резюме. Нарциссический кризис
Когда кого-то называют «нарциссом», что приходит нам в голову? «Это настоящий эгоист!» – решат одни. «Это человек самовлюблённый и требующий постоянного одобрения», скажут другие. «Это несчастный человек», – скажут третьи. Именно последние и будут ближе всего к правде. Нарциссы отнюдь не эгоисты и не эксплуататоры. Это просто люди, болезненно сосредоточенные на себе и своей самооценке. Они могут быть уверенными и заметными, и в этом случае – явными. Или постоянно сомневающимися и скромными – «тайными» нарциссами.
Последних иначе называют «дефицитарными нарциссами», или, как сказано в заглавии книги, «хрупкими людьми». Именно о них, об особенностях их отношений с собой и окружающими рассказывает Юлия Пирумова – практикующий психотерапевт и популярный блогер. Дефицитарные нарциссы обладают хрупкой самооценкой и искажённым представлением о себе. Стремясь защититься от боли и разочарований, они принижают себя, обесценивают, презирают. Дефицитарные нарциссы никогда не довольны собой, они сравнивают свои успехи с идеалом, которого невозможно достичь. Если какие-то из этих описаний кажутся знакомыми, во введении автор предлагает читателю пройти опрос, чтобы понять, относится ли он сам к «хрупким людям». А ещё Юлия Пирумова признаётся, что и она ощущает себя дефицитарным нарциссом. И это придает книге доверительную интонацию – между автором и читателем возникает настоящий союз.
Хрупкие люди
Тайная дверь в мир нарциссов» / Коллектив авторов — «Эксмо», 2020 — (CrossReads: Искусство быть счастливой
Хрупкие люди Содержание
Кто такие нарциссы
Детство делает нас теми, кто мы есть
Дефицитарный нарциссизм: симптомы, типичные стратегии, чувства
Отношения дефицитарных нарциссов
Нарцисс на приёме у психолога
Ключевые идеи книги
Цитаты
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