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Пирумова - Хрупкие люди - нарциссизм – не порок

Пирумова Юлия - Хрупкие люди - Почему нарциссизм – это не порок, а особенность, с которой можно научиться жить
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Category ESXATOS BOOKS, New Arrivals, Pastoral Care Counseling, Psychology Psychotherapy, **Practical Psychology
В последнее время я наблюдаю мощный всплеск интереса к теме нарциссизма. Кажется, что нового можно сказать об этом? Известно же, насколько неприятны нарциссы и как опасны они для окружения среди этого хора есть небольшое количество голосов, которые пытаются не только диагностировать и обличить нарциссизм, но и рассказать, какая душевная драма определяет нарциссический характер и какими страданиями это чревато для самого нарцисса.
Я буду писать про нарциссизм с этой стороны. Но хочу отметить самое важное: какими бы психологическими особенностями мы ни обладали, мы гораздо больше, чем наши диагнозы, особенности характера и способности к адаптации. Мы даже больше, чем страдание, которое лежит в основе всего этого. Поэтому, описывая сам характер, причины его возникновения, защитные стратегии нарцисса, я прошу вас видеть за всем этим просто человека. Не больше и не меньше, не хуже и не лучше, чем все те остальные, кто такими особенностями не обладает.
Кроме того, эта книга не просто про нарциссов. Она про их «тайный» орден: про тех, кого обычно язык не повернется назвать самовлюбленными эгоистами. Наоборот, они очень «скромные». Неуверенные в себе, вечно сомневающиеся, нападающие на себя за любой промах или ошибку. Измотанные и истощенные требованиями к себе. И при всем при этом претендующие на то, чтобы быть сильными, безупречными и прекрасно справляющимися со всем в жизни. У такого скрытого, или, по-другому говоря, дефицитарного, нарциссизма масса проявлений, которые я постараюсь представить для вас в виде единой и понятной «картины», начиная с самых истоков.

Пирумова Юлия - Хрупкие люди - Почему нарциссизм – это не порок, а особенность, с которой можно научиться жить

Ю. Пирумова — «Эксмо», 2020 — (Исцеляющий текст) 165 стр
ISBN 978-5-04-104145-8

Пирумова Юлия - Хрупкие люди - Содержание

  • Эпоха «божеств» и хрупкости самооценки
  • Многоликий нарциссизм
  • «Внутреннее ухо» самооценки
  • Зачем человеку нарциссизм?
  • Шкала нарциссизма
  • Нарциссическая уязвимость
  • Нарциссические люди
  • Нарциссические способы обращения с собой
  • Хрупкость самооценки и как мы к этому приспосабливаемся
  • «Жалкое подобие»
  • Опросник для обнаружения нарциссической дефицитарности
  • Корона как защита от уязвимости
  • Суть нарциссизма в первом приближении
Часть I
Глава 1
Глава 2
  • Нарциссизм – это «травма нелюбви»
  • Ненужность и эмоциональная депривация
  • Психологическая незрелость родителей
  • Эмоциональная эксплуатация ребенка
  • Небезопасная зависимость от взрослых
  • «Исцеляющая фантазия» нарциссов
  • Нарциссический голод
  • «Дыра» в отражении
  • Нереалистичные требования
  • Резюме. Нарциссическая адаптация к условиям детства
Часть II
Глава 3
  • Как живется дефицитарному нарциссу?
Глава 4
  • Ощущение внутренней пустоты
  • Нарциссическая не насыщаемость
  • Идеал «Я»
  • Внутренний критик
  • Ощущение собственной ничтожности
  • Неустойчивость самооценки
  • Само обесценивание
  • Неспособность прилагать усилия
  • Нарциссическая прокрастинация
  • Синдром самозванца
  • Нарциссическая депрессия
  • Неспособность получать удовольствие и радость от жизни
  • Херофобия
  • Скука
  • «Жизнь проходит мимо»
  • Резюме
Глава 5
  • Всемогущество
  • Убеждение «Претендуешь – соответствуй»
  • Всемогущий контроль
  • Нарциссические стандарты
  • Фантазия о собственной исключительности
  • Невозможность признать свою неудачу
  • Борьба с реальностью
  • Идеализация взрослости
  • Идеализация
  • Нарциссическое обесценивание
  • Нарциссическая изоляция
  • Контроль над чувствами и рационализация
  • Обесценивание желаний и потребностей
  • Моральный нарцисс выше человеческого страдания в принципе
  • Резюме
Глава 6
  • Нарциссическая злость
  • Нарциссическая гордыня
  • Страх оказаться обычным человеком
  • Страх быть слабым
  • Отношение к регрессу
  • Страх отвержения
  • Нарциссическая зависть
  • Страх зависти (как проекция)
  • Нарциссический стыд
  • Нарциссическая тревога
  • Резюме
Часть III
Глава 7
  • Ощущение собственной неуместности
  • Глубокая отчужденность от людей
  • Поиски причастности к отношениям с людьми
  • Зависимость от идеальной любви
  • Отсутствие опоры на опыт удовлетворяющих отношений
  • Искаженные представления об отношениях
  • Нереалистичные ожидания в отношениях
  • Страх близких отношений
  • Нарциссические защиты против близких отношений
  • Зависимость от нарциссического ресурса в отношениях
  • Обесценивание своей потребности в отношениях
  • Сильная бессознательная нужда в отношениях
  • Отсутствие эмпатии к людям в отношениях
  • Небрежность дефицитарного нарцисса по отношению к себе
  • Парадокс «всеядности»
  • Желание контроля над отношениями
  • Желание сильных реакций на свою личность
  • Невозможность быть в горизонтальных отношениях
  • Нарцисс-спасатель, или «белое пальто»
  • Страх зависимости в отношениях
  • Опасение быть использованным
  • Скука в отношениях
  • Желание переделать партнера
  • Ощущение униженности от потребности в помощи и поддержке
  • Резюме
Часть IV
Глава 8
Глава 9
  • Сочувствие к себе/жалость
  • Зависимость
  • Горе
  • Бессилие
  • Обыкновенность
  • Резюме. Нарциссический кризис
Хрупкие люди
Когда кого-то называют «нарциссом», что приходит нам в голову? «Это настоящий эгоист!» – решат одни. «Это человек самовлюблённый и требующий постоянного одобрения», скажут другие. «Это несчастный человек», – скажут третьи. Именно последние и будут ближе всего к правде. Нарциссы отнюдь не эгоисты и не эксплуататоры. Это просто люди, болезненно сосредоточенные на себе и своей самооценке. Они могут быть уверенными и заметными, и в этом случае – явными. Или постоянно сомневающимися и скромными – «тайными» нарциссами.
Последних иначе называют «дефицитарными нарциссами», или, как сказано в заглавии книги, «хрупкими людьми». Именно о них, об особенностях их отношений с собой и окружающими рассказывает Юлия Пирумова – практикующий психотерапевт и популярный блогер. Дефицитарные нарциссы обладают хрупкой самооценкой и искажённым представлением о себе. Стремясь защититься от боли и разочарований, они принижают себя, обесценивают, презирают. Дефицитарные нарциссы никогда не довольны собой, они сравнивают свои успехи с идеалом, которого невозможно достичь. Если какие-то из этих описаний кажутся знакомыми, во введении автор предлагает читателю пройти опрос, чтобы понять, относится ли он сам к «хрупким людям». А ещё Юлия Пирумова признаётся, что и она ощущает себя дефицитарным нарциссом. И это придает книге доверительную интонацию – между автором и читателем возникает настоящий союз.

Хрупкие люди

Тайная дверь в мир нарциссов» / Коллектив авторов — «Эксмо», 2020 — (CrossReads: Искусство быть счастливой

Хрупкие люди Содержание

Кто такие нарциссы
Детство делает нас теми, кто мы есть
Дефицитарный нарциссизм: симптомы, типичные стратегии, чувства
Отношения дефицитарных нарциссов
Нарцисс на приёме у психолога
Ключевые идеи книги
Цитаты
Views 441
Rating 5.0 / 5
Added 22.05.2025
Author brat Vital
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