Пирумова - Хрупкие люди - нарциссизм – не порок

В последнее время я наблюдаю мощный всплеск интереса к теме нарциссизма. Кажется, что нового можно сказать об этом? Известно же, насколько неприятны нарциссы и как опасны они для окружения среди этого хора есть небольшое количество голосов, которые пытаются не только диагностировать и обличить нарциссизм, но и рассказать, какая душевная драма определяет нарциссический характер и какими страданиями это чревато для самого нарцисса.

Я буду писать про нарциссизм с этой стороны. Но хочу отметить самое важное: какими бы психологическими особенностями мы ни обладали, мы гораздо больше, чем наши диагнозы, особенности характера и способности к адаптации. Мы даже больше, чем страдание, которое лежит в основе всего этого. Поэтому, описывая сам характер, причины его возникновения, защитные стратегии нарцисса, я прошу вас видеть за всем этим просто человека. Не больше и не меньше, не хуже и не лучше, чем все те остальные, кто такими особенностями не обладает.

Кроме того, эта книга не просто про нарциссов. Она про их «тайный» орден: про тех, кого обычно язык не повернется назвать самовлюбленными эгоистами. Наоборот, они очень «скромные». Неуверенные в себе, вечно сомневающиеся, нападающие на себя за любой промах или ошибку. Измотанные и истощенные требованиями к себе. И при всем при этом претендующие на то, чтобы быть сильными, безупречными и прекрасно справляющимися со всем в жизни. У такого скрытого, или, по-другому говоря, дефицитарного, нарциссизма масса проявлений, которые я постараюсь представить для вас в виде единой и понятной «картины», начиная с самых истоков.

Пирумова Юлия - Хрупкие люди - Почему нарциссизм – это не порок, а особенность, с которой можно научиться жить

Ю. Пирумова — «Эксмо», 2020 — (Исцеляющий текст) 165 стр

ISBN 978-5-04-104145-8

Пирумова Юлия - Хрупкие люди - Содержание

Эпоха «божеств» и хрупкости самооценки

Многоликий нарциссизм

«Внутреннее ухо» самооценки

Зачем человеку нарциссизм?

Шкала нарциссизма

Нарциссическая уязвимость

Нарциссические люди

Нарциссические способы обращения с собой

Хрупкость самооценки и как мы к этому приспосабливаемся

«Жалкое подобие»

Опросник для обнаружения нарциссической дефицитарности

Корона как защита от уязвимости

Суть нарциссизма в первом приближении

Часть I

Глава 1

Глава 2

Нарциссизм – это «травма нелюбви»

Ненужность и эмоциональная депривация

Психологическая незрелость родителей

Эмоциональная эксплуатация ребенка

Небезопасная зависимость от взрослых

«Исцеляющая фантазия» нарциссов

Нарциссический голод

«Дыра» в отражении

Нереалистичные требования

Резюме. Нарциссическая адаптация к условиям детства

Часть II

Глава 3

Как живется дефицитарному нарциссу?

Глава 4

Ощущение внутренней пустоты

Нарциссическая не насыщаемость

Идеал «Я»

Внутренний критик

Ощущение собственной ничтожности

Неустойчивость самооценки

Само обесценивание

Неспособность прилагать усилия

Нарциссическая прокрастинация

Синдром самозванца

Нарциссическая депрессия

Неспособность получать удовольствие и радость от жизни

Херофобия

Скука

«Жизнь проходит мимо»

Резюме

Глава 5

Всемогущество

Убеждение «Претендуешь – соответствуй»

Всемогущий контроль

Нарциссические стандарты

Фантазия о собственной исключительности

Невозможность признать свою неудачу

Борьба с реальностью

Идеализация взрослости

Идеализация

Нарциссическое обесценивание

Нарциссическая изоляция

Контроль над чувствами и рационализация

Обесценивание желаний и потребностей

Моральный нарцисс выше человеческого страдания в принципе

Резюме

Глава 6

Нарциссическая злость

Нарциссическая гордыня

Страх оказаться обычным человеком

Страх быть слабым

Отношение к регрессу

Страх отвержения

Нарциссическая зависть

Страх зависти (как проекция)

Нарциссический стыд

Нарциссическая тревога

Резюме

Часть III

Глава 7

Ощущение собственной неуместности

Глубокая отчужденность от людей

Поиски причастности к отношениям с людьми

Зависимость от идеальной любви

Отсутствие опоры на опыт удовлетворяющих отношений

Искаженные представления об отношениях

Нереалистичные ожидания в отношениях

Страх близких отношений

Нарциссические защиты против близких отношений

Зависимость от нарциссического ресурса в отношениях

Обесценивание своей потребности в отношениях

Сильная бессознательная нужда в отношениях

Отсутствие эмпатии к людям в отношениях

Небрежность дефицитарного нарцисса по отношению к себе

Парадокс «всеядности»

Желание контроля над отношениями

Желание сильных реакций на свою личность

Невозможность быть в горизонтальных отношениях

Нарцисс-спасатель, или «белое пальто»

Страх зависимости в отношениях

Опасение быть использованным

Скука в отношениях

Желание переделать партнера

Ощущение униженности от потребности в помощи и поддержке

Резюме

Часть IV

Глава 8

Глава 9

Сочувствие к себе/жалость

Зависимость

Горе

Бессилие

Обыкновенность

Резюме. Нарциссический кризис

Когда кого-то называют «нарциссом», что приходит нам в голову? «Это настоящий эгоист!» – решат одни. «Это человек самовлюблённый и требующий постоянного одобрения», скажут другие. «Это несчастный человек», – скажут третьи. Именно последние и будут ближе всего к правде. Нарциссы отнюдь не эгоисты и не эксплуататоры. Это просто люди, болезненно сосредоточенные на себе и своей самооценке. Они могут быть уверенными и заметными, и в этом случае – явными. Или постоянно сомневающимися и скромными – «тайными» нарциссами.

Последних иначе называют «дефицитарными нарциссами», или, как сказано в заглавии книги, «хрупкими людьми». Именно о них, об особенностях их отношений с собой и окружающими рассказывает Юлия Пирумова – практикующий психотерапевт и популярный блогер. Дефицитарные нарциссы обладают хрупкой самооценкой и искажённым представлением о себе. Стремясь защититься от боли и разочарований, они принижают себя, обесценивают, презирают. Дефицитарные нарциссы никогда не довольны собой, они сравнивают свои успехи с идеалом, которого невозможно достичь. Если какие-то из этих описаний кажутся знакомыми, во введении автор предлагает читателю пройти опрос, чтобы понять, относится ли он сам к «хрупким людям». А ещё Юлия Пирумова признаётся, что и она ощущает себя дефицитарным нарциссом. И это придает книге доверительную интонацию – между автором и читателем возникает настоящий союз.