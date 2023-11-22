Творения святых отцов и учителей Церкви

Писания мужей апостольских

Издательский Совет Русской Православной Церкви, 2008— 672 с. — (Творения святых отцов и учителей Церкви).

ISBN 5-94625-059-0

Сост., пер. с древнегреч. и лат., предисл., коммент., библиогр. указ.: А. Г. Дунаев

Пер. с древнегреч.: В. В. Асмус

Пер. с древнеарм., коммент.: В. М. Лурье

Пер. с араб.: М. В. Грациановский



Классические переводы и предисловия прот. П. Преображенского отредактированы с максимальным учетом авторского стиля.

Текст перенабран с сохранением пагинации издания 1895 года. Книга включает по сравнению с предыдущим дополненным изданием (Рига, 1992) новый материал: расширенное введение, фрагменты Папия Иерапольского со специальным комментарием, Мученичество св. Игнатия Богоносца (в двух редакциях), подробную библиографию и справочный аппарат.

Все дополнения заново переработаны с учетом новейшей научной литературы.

Писания мужей апостольских - Содержание

Введение

Условные обозначения

Учение двенадцати Апостолов

Предисловие к Учению двенадцати Апостолов

Литература

Учение двенадцати Апостолов

О писаниях мужей апостольских

Послание апостола Варнавы

Об апостоле Варнаве и его послании

Послание апостола Варнавы

Послания святого Климента Римского

О святом Клименте Римском и его первом послании

Первое послание Климента Римского к Коринфянам

О втором послании Климента Римского

Второе послание Климента Римского к Коринфянам

Пастырь Ерма

О книге «Пастырь» Ерма

Пастырь Ерма:

Книга первая: Видения

Книга вторая: Заповеди

Книга третья: Подобия

Послания святого Игнатия Антиохийского

О святом Игнатии Антиохийском и его посланиях

Послания Игнатия Антиохийского:

К ефесянам

К магнезийцам

К траллийцам

К римлянам

К филадельфийцам

К смирнянам

К Поликарпу

Послание святого Поликарпа Смирнского

О святом Поликарпе Смирнском и его послании

Послание Поликарпа к филиппийцам

Мученичество святого Поликарпа Смирнского

Предисловие к мученичеству святого Поликарпа

Агиографические жанры

Значение, достоверность и цельность

«Мученичества Поликарпа»

Дата

Новый литературный жанр.

«Мученичество согласно Евангелию»

Почитание мучеников

Молитва Поликарпа

Текст

Перевод

Литература

Мученичество св. Поликарпа, епископа Смирнского

Папий Иерапольский

Предисловие

Сведения о Папии и совокупный обзор дошедших фрагментов.

Издания фрагментов Папия

Основная литература

Фрагменты и свидетельства

Предания старцев

Мученичество святого Игнатия Богоносца

Предисловие к мученичеству святого Игнатия

Мученичество св. Игнатия Богоносца

Антиохийские акты

Римские акты

Приложения

1. Первое послание св. Климента Римского к Коринфянам, гл. 57, 7 — 63, 3

2. Второе послание св. Климента Римского к Коринфянам, гл. 12, 5 — 20

3. Разная нумерация «Пастыря» Ермы

4 В.М. Лурье. Цитата из Папия в составе армянской версии Толкования на Апокалипсис св. Андрея Кесарийского

Перевод

Историко-экзегетический комментарий

5. Библиография

Bibliographia patristica (общая патристическая библиография)

Bibliographia patrum apostolicorum (специальная библиография)

Справочный аппарат

Цитированная литература

Указатель источников

Цитаты из Священного Писания

Произведения древних авторов

Именной указатель

Предметный указатель

Сокращения

Оглавление

Писания мужей апостольских - Введение

Именование «апостольские мужи», принятое в православной науке, восходит к выражению, имевшему хождение уже в период раннего христианства и в Византии[1]. В знаменитой рукописи Святогробского подворья в Константинополе собраны: Послание Варнавы, I и II Послания Климента Римского к Коринфянам, Учение 12 Апостолов и 12 Посланий Игнатия Богоносца.

Однако выделение писаний мужей апостольских в особую группу произошло не сразу. Ему предшествовал период, когда эти книги имели в Церкви чрезвычайный авторитет, вплотную примыкая к Св. Писанию. Послания Климента и Варнавы, «Пастырь» Ермы и другие книги мужей апостольских включались в состав Книг Нового Завета. Этому был положен предел в IV в., когда был окончательно определен новозаветный канон. Книги, в канон не принятые, начинают быстро терять читателей. Интерес к ним падал в первую очередь потому, что историческая реальность Церкви Константиновского периода сильно отличалась от того, что было в конце первого века христианства зафиксировано в интересующих нас книгах. Внимание богословов вновь направилось на них лишь в новое время, когда протестантский лозунг «возврата к первохристианству» заставил и их самих и их оппонентов серьезно заняться изучением апостольского века.

В настоящее время эти бесценные документы первохристианства изучаются с разных точек зрения. Библеиста они интересуют как произведения той среды, где были написаны Священные Книги Нового Завета, частично даже современные последним. Историку Церкви они дают возможность увидеть уникальный исторический этап — первые послеапостольские десятилетия. Для догматиста они свидетельствуют, во всей их исторической конкретности, о вечной вере Церкви.

К писаниям мужей апостольских относится, прежде всего, анонимное Учение 12 Апостолов, которое именуется также Дидахэ (Дидахи), по первому слову греческого текста. Этот первый свод христианского учения, автор которого соединил тексты разного происхождения, был составлен приблизительно в конце I века.

Огромный авторитет имело I Послание св. Климента, епископа Римского, к Коринфянам. Оно писано в середине 90-х гг. I в. Так называемое II Послание того же святого тем же адресатам на самом деле ему не принадлежит. Это — составленная ок. 150 (или 170?) г. первая известная нам проповедь, произнесенная за богослужением.

Чрезвычайно богаты содержанием Послания св. священномучени-ка Игнатия Богоносца, еп. Антиохийского, пострадавшего ок. 110 г. Когда из Антиохии в Рим его везли на казнь, он написал свои 7 Посланий. Ок. 380 г. эти Послания были переработаны, и к ним было добавлено еще 5, неподлинных. Сохранились оба варианта: краткий (подлинный) и пространный (интерполированный). Традиционно выделяемая кратчайшая редакция, дошедшая в сирийской версии и включающая лишь три послания Игнатия, первоначально входила в полный сирийский перевод, позже утраченный.

О друге св. Игнатия, св. Поликарпе, древние источники сообщают, что он сидел у ног св. Иоанна Богослова и что сами апостолы назначили его епископом Смирнским. Пострадал он в 155-156 г. Сохранилось его послание к Филиппийцам. В современной науке часто высказывается мнение, что рукописная традиция слила воедино два послания св. Поликарпа Филиппийцам: I-е написано в 110 г., II-e — двумя десятилетиями позже. Первым известным нам описанием подвигов мученика является «Мученичество Поликарпа», составленное сразу после его смерти.

Так называемое Послание Варнавы на самом деле не принадлежит этому апостолу, сподвижнику св. ап. Павла. Неизвестный автор, который ни разу себя не называет, написал не послание, а богословский трактат, который датируется 20-30-ми годами II в.

Книга «Пастырь» Ермы, которого ошибочно отождествляли с Ермою, упомянутым св. ап. Павлом (Рим. 16, 14), написана в 40-х гг. II в. Она относится к апокалиптической литературе. Греческий текст «Пастыря» не дошел целиком ни в одной рукописи и содержит лакуны, восстанавливаемые по древнему латинскому переводу.

Современная патрология включает в число мужей апостольских также Папия, еп. Иерапольского. Ученик св. Иоанна Богослова, друг св. Поликарпа Смирнского, Папий составил в первой половине II века «Изъяснения речений Господних» в 5 книгах, от которых сохранились лишь небольшие отрывки.

[1] См., например, у св. патриарха Фотия (ниже, фр. 22 Папия), где «мужем апостольским» называется, помимо Папия, и Ириней Лионский.

О первых изданиях творений мужей апостольских И.Котельера (J.-B. Cotelier, 1672) и Т.Иттига (Th. Ittig, 1699) и о понятии, вкладывавшемся в термин «апостольские отцы», см. Fischer 1974-1975, 1981. По мнению И.Фишера, именования «апостольские отцы» заслуживают только свв. Климент Римский, Игнатий Антиохийский и Поликарп Смирнский, однако по традиции к ним продолжают причислять Папия, Ерму и автора послания Варнавы. Ср. Jouassard 1957.