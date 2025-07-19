Мёртвых языков и забытых слов нет. Есть закрытые или редкие словари, забытые грамматики, недоступные в обычных магазинах или библиотеках книги и журналы, из которых можно было бы всё это почерпнуть. Есть немые фильмы, оставшиеся без подписей, и картины, где зритель не понимает, кто изображён и что происходит. Есть тексты, которые никто не может прочесть, и звуки, которые не знает, как произнести. Но всё это — иллюзия. Ни один язык не умирает насовсем. Ни одно слово не исчезает бесследно.

Каждый язык оставляет отпечаток в других языках. Каждое слово рождает новые слова. Мысли, однажды сформулированные, не исчезают. Они переходят из одного языка в другой, изменяются, искажаются, обрастают новыми смыслами — но продолжают жить. Этимология — это путешествие по этим переходам, по тропам смыслов, которые связывают разные эпохи, культуры, народы и книги.

Священное Писание — один из величайших текстов, повлиявших на мировую культуру. Его слова и образы пронизывают литературу, искусство, философию и право. Но сам язык Библии — не только средство передачи информации, но и носитель смысла, традиции и откровения. Понимание этимологии библейских слов позволяет приблизиться к подлинному звучанию Писания, уловить нюансы, ускользающие при переводе, и почувствовать дыхание древности.

Эта книга — попытка восстановить этимологический контекст библейских понятий. Мы будем исследовать корни слов, встречающихся в Ветхом и Новом Завете, прослеживать их происхождение, развитие, семантические изменения и богословское значение. Такой подход объединяет филологию и герменевтику, лингвистику и экзегетику.

Изучая этимологию библейских слов, мы не просто обращаемся к истории языка. Мы открываем глубину Писания, его внутреннюю структуру, связь с другими религиозными и культурными традициями. Это путь, требующий терпения и внимательности, но щедро вознаграждающий ищущего. Ведь каждое слово Библии — как корень, из которого произрастает дерево смысла.

В. Писанов – Этимология Библии. Священное Писание как инструмент изучения этимологии и моногенеза языка

В. Писанов. Этимология Библии. Священное Писание как инструмент изучения этимологии и моногенеза языка

Москва: Издательские решения, 2021. — 48 с.

ISBN 978-5-00-533767-2

В. Писанов – Этимология Библии – Содержание