Я хочу вам представить один из методов изучения Библии, который мы в США называем Библиодрама. Библиодрама представляется мне улицей с двусторонним движением. По одной полосе двигаются те, кто плохо знаком с Библией, и кто не смог самостоятельно прочитать и понять Священное Писание, для них это путь к погружению и углубленному изучению и прочтению священных текстов. По другой полосе, навстречу направляются те, кто изучал Библию может быть даже профессионально, но для кого она со временем могла превратиться в сухой догматический текст и потерять новизну. Библиодрама помогает подключать к изучению Библии человеческое воображение, сопереживание и превратить изучение священных текстов в увлекательный творческий процесс, позволяющий оживить библейские события и персонажи и сделать их ближе и понятнее современному человеку. В то же время, включая воображение, мы одновременно становимся более заинтересованными библейскими событиями и вовлеченными в происходящее, случившееся много веков назад.

Библиодрама, которую мы с моей женой Сьюзен создали, состоит из двух частей - психологии и еврейского толкования священных текстов- мидраша.

Психологический подход сформировался из моей клинической практики с психодрамой, которую, как известно, разработал в начале 1920-х годов венский психиатр Якоб Леви Морено. Психодраму - разыгрывание ролей Морено применял для работы с психическими больными.

После своей эмиграции в США Морено со своей женой Зеркой создали там институт для обучения психодраме клинических практиков. Постепенно сложилось целое сообщество психодраматистов, и когда я учился у Зерки в 1980-е, этот метод уже применялся не только в психологии, но и в бизнесе, в искусстве, в образовании. А я превратил его в метод исследования библейских текстов. То, что я изначально называл психодрамой Библии, стало называться Библиодрамой. И в это время я столкнулся с мидрашем.

Еврейские мудрецы в древности писали, что Библия написана черным огнем и белым огнем. Черный огонь - это текст и слова на иврите, написанные на бумаге. Белый огонь - это то пространство между словами и текстами, без которого не загорелся бы черный огонь.

Этот белый огонь называется мидрашем, что с иврита переводится как исследовать, искать. И тут на помощь к нам приходит воображение, которое исследует белый огонь - пробелы, пространства между текстами, задает им вопросы, ищет скрытые смыслы и дает разъяснения, лежащим на поверхности словам. Апостол Павел писал, что «дух животворит, а буква убивает», и это значит, что буквальное прочтение может убить живую мысль в библейском тексте. В то время, как воображение или другими словами срдечное прочтение, наоборот оживит эти строки, и мы найдем в них поэзию и мудрость веков.

Для меня открытие белого огня и иудаистских мидрашей привелд к личной встрече с Библией. Я стал Учеником с большой буквы. Я погружался в истории и притчи, постигал героев и пророков Ветхого и Нового заветов, получая от этого удовольствие и блаженство и духовное освобождение.

В начале 1990-х годов после десятилетия экспериментов и демонстраций своего метода в различных аудиториях: в семинариях и школах, церквях и синагогах и даже в театрах, мы с женой начали учить людей проводить занятия по Библиодраме. После выхода в свет книги «Окна в Священное Писание» интерес к Библиодраме охватил широкую аудиторию: преподавателей семинарий и священников и преподавателей-мирян. Со временем мы разработали свою учебную программу для США и для Европы. В 2014 году у нас в США на очередном тренинге обучалась Ольга Зограбян*, первый человек из России, получившая наш сертификат библиодраматиста.

Мне особенно приятно, что Ольга привезла в Россию нашу авторскую методику, потому что я сам имею кровные связи с Россией и ношу Россию в своем сердце. Моя бабушка по материнской линии была родом из России и, покинула ее в 1907 году. Я люблю русскую культуру и литературу, и в студенческие годы моей любимой книгой был роман Достоевского «Идиот».

Питер Питцеле - Окна в Священное писание

М.: 2017. 192 с.

Питер Питцеле - Окна в Священное писание - Содержание

ПРЕДИСЛОВИЕ к русскому изданию

ПРЕДИСЛОВИЕ

ЧАСТЪ I. КРАТКАЯ ФОРМА

ГЛАВА 1 ЯЗЫК БИБЛИОДРАМЫ

ГЛАВА 2. ПЕРВЫЕ ШАГИ

ГЛАВА 3. ЭЛЕМЕНТЫ СЦЕНЫ

ЧАСТЬ II. БОЛЕЕ ПОЛНАЯ ФОРМА

ГЛАВА 4. ВЫБОР ТЕКСТА И ЕГО ПОДГОТОВКА

ГЛАВА 5. РАЗОГРЕВ

ГЛАВА 6· ПЕРВАЯ ФАЗА ДЕЙСТВИЯ - ДОСТУПНОСТЬ

ГЛАВА 7. ВТОРАЯ ФАЗА ДЕЙСТВИЯ- ГЛУБИНА РЕЗКОСТИ

ГЛАВА 8. ЧУВСТВО ЗАВЕРШЕНИЯ

ГЛАВА 9. Обсуждение

ГЛАВА ІО. ВЫХОД НА ПОКЛОН

ЧАСТЬ III. ПРИЛОЖЕНИЯ

ЭПИЛОГ. КРИТИКА МЕТОДА

Примечания

Об авторе и его книге