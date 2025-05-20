Питерсон - И проступают вдруг черты Отца...

Мы всегда начинаем с конца. «В моем начале мой конец»1. Конец всегда важнее начала. Любое путешествие начинается с того, что мы решаем, куда поехать. Мы собираем информацию и с помощью воображения мысленно готовимся к тому, что нас ждёт. Целью жизни является жизнь: жизнь, жизнь и ещё раз жизнь.

Цель всей христианской веры и послушания, свидетельства и учения, супружества и семьи, отдыха и работы, проповеди и душепопечения — это проживание, воплощение в жизнь всего, что мы знаем о Боге: жизнь, жизнь и еще раз жизнь. Если не знаешь, куда идёшь, подойдёт любая дорога. Но если цель у нас всё-таки есть — а в данном случае, это жизнь, прожитая во славу Бога, — стало быть, имеется чётко обозначенный Путь, открытый нам Иисусом, и духовное богословие — это внимательное отношение к тому, как именно следует жить, если мы хотим идти по этому пути. Это протест против того, чтобы богословие обезличивалось, сводясь к накоплению информации о Боге, или превращалось в чисто функциональный инструмент стратегического планирования для Бога.

Сонет, написанный поэтом и священником Джерардом Мэнли Хопкинсом, очень пронзительно и точно описывает, как выглядит человеческая жизнь, проживаемая по-настоящему хорошо:

Щеглы искрят, стрекозы мечут пламя;

В ущелье — камня раздаётся крик;

Колокола хотят, чтоб за язык

Тянули их, — зовя колоколами;

Всяк просит имени и роли в драме,

Красуясь напоказ и напрямик,

И, как разносчик или зеленщик,

Кричит: вот я/вот мой товар пред вами!

Но тот, на ком особый знак Творца,

Молчит; ему не нужно очевидца,

Чтоб быть собой; он ясен до конца:

Христос играет в нём и веселится.

И проступают вдруг черты Отца

Сквозь дни земные и людские лица.

Мы чувствуем, что жизнь — это нечто большее, чем только нынешний момент, но одновременно она и нынешний момент тоже. Мы улавливаем отзвуки целостности и жизненной силы, которые явно превосходят наши собственные способности и ресурсы. Время от времени мы чувствуем странную связь и гармонию с окружающим миром, с его камнями и деревьями, лугами и горами, птицами и рыбами, собаками и кошками, щеглами и стрекозами, и это смутное, мимолетное, но убедительное чувство снова и снова подтверждает, что все мы — в одной вселенской лодке и неразрывно связаны родственными узами со всем, что было, есть и будет. Мы нутром чувствуем, что участвуем в чём-то гораздо большем, чем простая сумма тех частей, на которые можно разложить наше бытие, если оглядеться и проанализировать все составляющие наших тел, семей, мыслей, чувств, погоды, новостей, работы и отдыха. Мы смутно сознаём, что никогда не сможем полностью понять, объяснить или описать всё это и жизнь наша всегда будет оставаться тайной — но тайной в хорошем смысле слова.

Все, кто живут сегодня в мире (а значит, и вы, читатель этих слов, и я, их автор), уже потому что глаза наши открыты, а лёгкие продолжают вбирать в себя воздух, могут лично подтвердить существование и присутствие этого Большего, этой Гармонии, этого Родства, этой Тайны — того, у которого...

Питерсон Ю. - И проступают вдруг черты Отца... - Беседы о духовном богословии

Пер. с англ. — СПб.: Мирт, 2024.— 416 с.

ISBN 978-5-88869-362-9

Питерсон Ю. - И проступают вдруг черты Отца... – Содержание

Благодарность

Предисловие

Введение

Расчищая игровое поле

Две библейские истории

Три библейских текста

Четыре библейских термина

И один танец

I. Христос играет в творении

Оглядываясь на происходящее в творении

Керигма: Рождение Иисуса

Опасность: гностицизм

Основополагающий текст 1: книга Бытие 1—2

Основополагающий текст 2: Евангелие от Иоанна

Страх Господень в контексте творения: Суббота и умение удивляться

II. Христос играет в человеческой истории

Оглядываясь на происходящее в истории

Керигма: смерть Иисуса

Опасность: морализм

Основополагающий текст 1: книга Исход

Основополагающий текст 2: Евангелие от Марка

Страх Господень в контексте истории: Евхаристия и гостеприимство

III. Христос играет в христианском сообществе

Оглядываясь на происходящее в христианском сообществе. .

Керигма: воскресение Иисуса

Опасность: сектарианство

Основополагающий текст 1: книга Второзаконие

Основополагающий текст 2: Евангелие от Луки / Деяния апостолов

Страх Господень в контексте истории: крещение и любовь . .

Эпилог. Щеглы искрят, стрекозы мечут пламя

Приложение. Некоторые книги по духовному богословию

Предметно-именной указатель

Библейский указатель