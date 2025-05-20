Питерсон - И проступают вдруг черты Отца...
Мы всегда начинаем с конца. «В моем начале мой конец»1. Конец всегда важнее начала. Любое путешествие начинается с того, что мы решаем, куда поехать. Мы собираем информацию и с помощью воображения мысленно готовимся к тому, что нас ждёт. Целью жизни является жизнь: жизнь, жизнь и ещё раз жизнь.
Цель всей христианской веры и послушания, свидетельства и учения, супружества и семьи, отдыха и работы, проповеди и душепопечения — это проживание, воплощение в жизнь всего, что мы знаем о Боге: жизнь, жизнь и еще раз жизнь. Если не знаешь, куда идёшь, подойдёт любая дорога. Но если цель у нас всё-таки есть — а в данном случае, это жизнь, прожитая во славу Бога, — стало быть, имеется чётко обозначенный Путь, открытый нам Иисусом, и духовное богословие — это внимательное отношение к тому, как именно следует жить, если мы хотим идти по этому пути. Это протест против того, чтобы богословие обезличивалось, сводясь к накоплению информации о Боге, или превращалось в чисто функциональный инструмент стратегического планирования для Бога.
Сонет, написанный поэтом и священником Джерардом Мэнли Хопкинсом, очень пронзительно и точно описывает, как выглядит человеческая жизнь, проживаемая по-настоящему хорошо:
Щеглы искрят, стрекозы мечут пламя;
В ущелье — камня раздаётся крик;
Колокола хотят, чтоб за язык
Тянули их, — зовя колоколами;
Всяк просит имени и роли в драме,
Красуясь напоказ и напрямик,
И, как разносчик или зеленщик,
Кричит: вот я/вот мой товар пред вами!
Но тот, на ком особый знак Творца,
Молчит; ему не нужно очевидца,
Чтоб быть собой; он ясен до конца:
Христос играет в нём и веселится.
И проступают вдруг черты Отца
Сквозь дни земные и людские лица.
Мы чувствуем, что жизнь — это нечто большее, чем только нынешний момент, но одновременно она и нынешний момент тоже. Мы улавливаем отзвуки целостности и жизненной силы, которые явно превосходят наши собственные способности и ресурсы. Время от времени мы чувствуем странную связь и гармонию с окружающим миром, с его камнями и деревьями, лугами и горами, птицами и рыбами, собаками и кошками, щеглами и стрекозами, и это смутное, мимолетное, но убедительное чувство снова и снова подтверждает, что все мы — в одной вселенской лодке и неразрывно связаны родственными узами со всем, что было, есть и будет. Мы нутром чувствуем, что участвуем в чём-то гораздо большем, чем простая сумма тех частей, на которые можно разложить наше бытие, если оглядеться и проанализировать все составляющие наших тел, семей, мыслей, чувств, погоды, новостей, работы и отдыха. Мы смутно сознаём, что никогда не сможем полностью понять, объяснить или описать всё это и жизнь наша всегда будет оставаться тайной — но тайной в хорошем смысле слова.
Все, кто живут сегодня в мире (а значит, и вы, читатель этих слов, и я, их автор), уже потому что глаза наши открыты, а лёгкие продолжают вбирать в себя воздух, могут лично подтвердить существование и присутствие этого Большего, этой Гармонии, этого Родства, этой Тайны — того, у которого...
Питерсон Ю. - И проступают вдруг черты Отца... - Беседы о духовном богословии
Пер. с англ. — СПб.: Мирт, 2024.— 416 с.
ISBN 978-5-88869-362-9
Питерсон Ю. - И проступают вдруг черты Отца... – Содержание
Благодарность
Предисловие
Введение
Расчищая игровое поле
- Две библейские истории
- Три библейских текста
- Четыре библейских термина
- И один танец
I. Христос играет в творении
- Оглядываясь на происходящее в творении
- Керигма: Рождение Иисуса
- Опасность: гностицизм
- Основополагающий текст 1: книга Бытие 1—2
- Основополагающий текст 2: Евангелие от Иоанна
- Страх Господень в контексте творения: Суббота и умение удивляться
II. Христос играет в человеческой истории
- Оглядываясь на происходящее в истории
- Керигма: смерть Иисуса
- Опасность: морализм
- Основополагающий текст 1: книга Исход
- Основополагающий текст 2: Евангелие от Марка
- Страх Господень в контексте истории: Евхаристия и гостеприимство
III. Христос играет в христианском сообществе
- Оглядываясь на происходящее в христианском сообществе. .
- Керигма: воскресение Иисуса
- Опасность: сектарианство
- Основополагающий текст 1: книга Второзаконие
- Основополагающий текст 2: Евангелие от Луки / Деяния апостолов
- Страх Господень в контексте истории: крещение и любовь . .
Эпилог. Щеглы искрят, стрекозы мечут пламя
Приложение. Некоторые книги по духовному богословию
Предметно-именной указатель
Библейский указатель
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