Питирим - Нечаев - Свет памяти

В 1953 году он утвержден доцентом, а в 1956 году — профессором кафедры Священного Писания Нового Завета и в должности профессора академии возглавлял эту кафедру до 1991 года.

3 февраля 1945 года, накануне дня интронизации патриарха Московского и всея Руси Алексия (Симанского), за всенощной в Богоявленском патриаршем соборе Константин Нечаев в 19-летнем возрасте был посвящен в иподиакона и впервые надел стихарь. Он стал старшим иподиаконом и хранителемпатриаршей ризницы. Некоторое время он совмещал духовное образование с техническим, но в 1946 году сделал выбор в пользу богословия. В 1947 году Константин Нечаев успешно закончил Московскую духовную семинарию, а в 1951 году — Московскую духовную академию первым по списку со степенью кандидата богословия, полученной за сочинение «Значение Божественной любви в аскетических воззрениях преподобного Симеона Нового Богослова», и был оставлен при академии профессорским стипендиатом. Его стипендиатская работа — «Каталог богословско-исторической литературы по западным вероисповеданиям и патрологии III-V веков».

Митрополит Волоколамский и Юрьевский Питирим (в миру Константин Владимирович Нечаев) родился 8 января 1926 года в городе Козлове (ныне Мичуринск) Тамбовской области в семье потомственного священнослужителя. Его деды и прадеды с XVII века служили у Престола Божия в Тамбовской епархии. Один из его предков был епископ Тамбовский и Шацкий Николай (Доброхотов). Отец владыки протоиерей Владимир Нечаев служил настоятелем в храме во имя пророка Илии в городе Козлове. В роду митрополита Питирима по материнской линии прадеды также были священнослужителями. Дядя владыки Михаил Васильевич Быстров был талантливым хирургом. Его имя носит Моршанская центральная больница. Детские годы Константина Нечаева прошли в Москве. По окончании средней школы он поступил в 1943 году в Московский институт инженеров транспорта (МИИТ). На III курсе в 1945 году Константин Нечаев поступил в только что открывшийся в Москве Православный богословский институт, преобразованный позже в Московскую духовную академию и семинарию. Он стал студентом первого призыва возрожденной духовной школы.

Жизнеописание митрополита Питирима

Питирим - Нечаев - Свет памяти - Слова, беседы и статьи - Слово На светлой седмице

Христос воскресе! Как нетрудно было заметить, пасхальный тропарь проникнут восторженным чувством радости о Христе Воскресшем, и в эти дни мы неустанно повторяли: «Христос воскресе из мертвых, смертию смерть поправ и сущим во гробех живот даровав». И до сих пор каждый год радостным чувством переполнен бывает праздник Пасхи, и эту радость мы сохраняем надолго и ждем с нетерпением, когда же опять наступит Пасха. И это совершенно правильно.

Святой апостол Павел, которого мы неоднократно вспоминаем за богослужением в поучениях его посланий, запоминая для собственного назидания строки его писаний, именно он оставил нам эти восторженные праздничные слова: Христос первенец из мертвых (Кол 1, 18); как в Адаме все умирают, так во Христе все оживут (1 Кор 15, 22).

В эту пасхальную ночь мы повторяем, как повторяли и до нас вот уже более 1500 лет в эту праздничную ночь, Слово огласительное святителя Иоанна Златоуста, сказанное им в Антиохии: «Смерть, где твое смертное жало? Ад, где теперь твоя победа? Воскрес Христос и — и ты низложился! Воскрес Христос — и пали бесы. Воскрес Христос —и радуются Ангелы. Христос воскресе, и все ликуют». И даже постившиеся и непостившиеся одинаково празднуют в этот день. И это тоже все совершенно правильно. Но надлежит помнить нам о том, что крест и смерть неразлучимы с воскресением из мертвых.

Под солнцем вьются жаворонки, поют:

Христос воскресе!

По всем кустам малиновки поют:

Христос воскресе!

Во все окошки ласточки кричат:

Христос воскресе!

Сердца у дев, у юношей поют:

Христос воскресе!

И всем в ответ могилушки:

Воистину воскресе!

И мы поем: «Кресту Твоему покланяемся, Владыко, и святое воскресение Твое славим». Святой апостол Павел назидает неоднократно о том, что только крест и терпение приводят к подлинному пониманию смысла воскресения. Так вот, братья и сестры, как же нам примирить эти две кажущиеся противоположности: с одной стороны скорбь, с другой стороны радость? С одной стороны глубина печали, которую мы с вами переживаем в страстные дни предпасхальной седмицы, особенно когда вспоминаем страдания Господа во дворе первосвященника и на Голгофе и Его смерть и погребение, и в то же время восторженное чувство переживания пасхальной ночи. Вот в этом контрасте, братья и сестры, и закладывался наш русский характер, и наша Русская Православная Церковь, и наша история. И хотим мы этого или не хотим, но, пожалуй, нет другого народа, способного так глубоко опускаться в бездну печали, сопереживания не только своего, но и чужого горя, как русский православный народ (и не только русский, а всякий, кто усвоил эту особую форму русского Православия); и нет другого народа, способного подняться до столь необозримой высоты радостного, беспредельного восторга.