Питирим - Нечаев - Свет памяти
Митрополит Волоколамский и Юрьевский Питирим (в миру Константин Владимирович Нечаев) родился 8 января 1926 года в городе Козлове (ныне Мичуринск) Тамбовской области в семье потомственного священнослужителя. Его деды и прадеды с XVII века служили у Престола Божия в Тамбовской епархии. Один из его предков был епископ Тамбовский и Шацкий Николай (Доброхотов). Отец владыки протоиерей Владимир Нечаев служил настоятелем в храме во имя пророка Илии в городе Козлове. В роду митрополита Питирима по материнской линии прадеды также были священнослужителями. Дядя владыки Михаил Васильевич Быстров был талантливым хирургом. Его имя носит Моршанская центральная больница. Детские годы Константина Нечаева прошли в Москве. По окончании средней школы он поступил в 1943 году в Московский институт инженеров транспорта (МИИТ). На III курсе в 1945 году Константин Нечаев поступил в только что открывшийся в Москве Православный богословский институт, преобразованный позже в Московскую духовную академию и семинарию. Он стал студентом первого призыва возрожденной духовной школы.
3 февраля 1945 года, накануне дня интронизации патриарха Московского и всея Руси Алексия (Симанского), за всенощной в Богоявленском патриаршем соборе Константин Нечаев в 19-летнем возрасте был посвящен в иподиакона и впервые надел стихарь. Он стал старшим иподиаконом и хранителемпатриаршей ризницы. Некоторое время он совмещал духовное образование с техническим, но в 1946 году сделал выбор в пользу богословия. В 1947 году Константин Нечаев успешно закончил Московскую духовную семинарию, а в 1951 году — Московскую духовную академию первым по списку со степенью кандидата богословия, полученной за сочинение «Значение Божественной любви в аскетических воззрениях преподобного Симеона Нового Богослова», и был оставлен при академии профессорским стипендиатом. Его стипендиатская работа — «Каталог богословско-исторической литературы по западным вероисповеданиям и патрологии III-V веков».
В 1953 году он утвержден доцентом, а в 1956 году — профессором кафедры Священного Писания Нового Завета и в должности профессора академии возглавлял эту кафедру до 1991 года.
Питирим, митрополит Волоколамский и Юрьевский - Свет памяти: Слова, беседы и статьи
Предисл. Е. М. Яковлевой.
М.: Изд-во Сретенского монастыря, 2009. — 536 с., 80 c. ил.
ISBN 978-5-7533-0245-8
Питирим - Нечаев - Свет памяти - Слова, беседы и статьи - Содержание
Жизнеописание митрополита Питирима
СЛОВА И ПРОПОВЕДИ
СЛОВА НА ГОСПОДСКИЕ ПРАЗДНИКИ
Слово на Светлой седмице
Время ожидания
Вознесение Господне
Духовное восхождение
Дух Утешитель
Крест и труд
Духовное преображение
Рождественский пост
Рождество Христово
Святые дни
СЛОВА В ДНИ ПОДГОТОВКИ К ВЕЛИКОМУ ПОСТУ И В ДНИ ПОСТА
Первый шаг
Возвращение в Отчий дом
Слово в Прощеное воскресенье
Что дает молитва?
Покаяние сердца
Три пути
СЛОВА НА ВОСКРЕСНЫЕ ЕВАНГЕЛИЯ
Верность Господу
Стремление к истине
Как жить?
Вера и человек
Богатство веры
О душе воскрешенной
Милость Божия
О званых и избранных
СЛОВА НА БОГОРОДИЧНЫЕ ПРАЗДНИКИ
Смерть и воскресение
Упразднение смерти
Божие благоволение
Знамение
Путеводная Звезда
СЛОВА НА ДНИ ПАМЯТИ СВЯТЫХ
Святые мученики Адриан и Наталия
Два слова в престольный праздник
Святители Московские
Преподобный Иосиф Волоцкий
Святой апостол Андрей Первозванный
Святые великомученица Варвара и преподобный Иоанн Дамаскин
Святитель Спиридон Тримифунтский
Святой праведный Иоанн Кронштадтский
Митрополит Петр, святитель Московский
Святая равноапостольная Нина, просветительница Грузии
Преподобный Антоний Великий
Святитель Иоанн Златоуст
Митрополит Алексий, святитель Московский
Святители Московские Платон, Филарет и Иннокентий
Святитель Московский Иннокентий, апостол Сибири и Америки
Святой апостол и евангелист Иоанн Богослов
Проповедь в Неделю Всех святых
Проповедь в Неделю Русских святых
Лампада преподобного Сергия
Святой пророк Божий Елисей
Митрополит Иона, святитель Московский
Святой равноапостольный князь Владимир
Преподобный Серафим Саровский
Святой пророк Божий Илия
Святой мученик Иоанн Воин
Ангела хранителя у Господа просим
ПАСТЫРСКИЕ БЕСЕДЫ
БЕСЕДЫ ПОСЛЕ АКАФИСТА
Беседа на икос 4-й акафиста Спасителю
Беседа на икос 1-й и 2-й акафиста Пресвятой Богородице
Беседа на кондак 5-й акафиста Пресвятой Богородице
Беседа на кондаки и икосы 8-й и 9-й акафиста Пресвятой Богородице
Жертва вечерняя
Свете Тихий
Об утрени
О Церковном Уставе
О Царстве Божием
О Евангелии от Марка
О молитве «Царю Небесный»
Знаки милости
Сокровище веры
Слово о послушании
О духовном возрастании
О духовной самоуспокоенности
Верую во Единаго Бога Отца
Верую во Единаго Бога Отца, Вседержителя
Церковь Христова — неделимое тело
О Православии
БЕСЕДЫ С БУДУЩИМИ ПАСТЫРЯМИ
О христианской проповеди
О гневе, ревности и безразличии
СЛОВО ПАМЯТИ
Молитва о сынах Отечества
Неразрывное единство
Слово перед отпеванием Н. В. Нечаевой
Слово перед отпеванием А. В. Нечаевой
Слово перед отпеванием В. В. Нечаевой
Слово перед отпевании М. В. Нечаевой
БОГОСЛОВСКИЕ СТАТЬИ
О Блаженном Августине
Преподобные Нил Сорский и Иосиф Волоцкий
Эстетика преподобного Иосифа Волоцкого
Учение святителя Илариона (Троицкого) о спасении
Святые апостолы славян
«Русская идея» и взаимовлияние западного и восточного христианства
Смысл и композиция шестопсалмия
Русское благочестие
Храмовая архитектура Древней Руси
Библия и культура (Заметки богослова)
Тело, душа и совесть
Питирим - Нечаев - Свет памяти - Слова, беседы и статьи - Слово На светлой седмице
Христос воскресе! Как нетрудно было заметить, пасхальный тропарь проникнут восторженным чувством радости о Христе Воскресшем, и в эти дни мы неустанно повторяли: «Христос воскресе из мертвых, смертию смерть поправ и сущим во гробех живот даровав». И до сих пор каждый год радостным чувством переполнен бывает праздник Пасхи, и эту радость мы сохраняем надолго и ждем с нетерпением, когда же опять наступит Пасха. И это совершенно правильно.
Святой апостол Павел, которого мы неоднократно вспоминаем за богослужением в поучениях его посланий, запоминая для собственного назидания строки его писаний, именно он оставил нам эти восторженные праздничные слова: Христос первенец из мертвых (Кол 1, 18); как в Адаме все умирают, так во Христе все оживут (1 Кор 15, 22).
В эту пасхальную ночь мы повторяем, как повторяли и до нас вот уже более 1500 лет в эту праздничную ночь, Слово огласительное святителя Иоанна Златоуста, сказанное им в Антиохии: «Смерть, где твое смертное жало? Ад, где теперь твоя победа? Воскрес Христос и — и ты низложился! Воскрес Христос — и пали бесы. Воскрес Христос —и радуются Ангелы. Христос воскресе, и все ликуют». И даже постившиеся и непостившиеся одинаково празднуют в этот день. И это тоже все совершенно правильно. Но надлежит помнить нам о том, что крест и смерть неразлучимы с воскресением из мертвых.
Под солнцем вьются жаворонки, поют:
Христос воскресе!
По всем кустам малиновки поют:
Христос воскресе!
Во все окошки ласточки кричат:
Христос воскресе!
Сердца у дев, у юношей поют:
Христос воскресе!
И всем в ответ могилушки:
Воистину воскресе!
И мы поем: «Кресту Твоему покланяемся, Владыко, и святое воскресение Твое славим». Святой апостол Павел назидает неоднократно о том, что только крест и терпение приводят к подлинному пониманию смысла воскресения. Так вот, братья и сестры, как же нам примирить эти две кажущиеся противоположности: с одной стороны скорбь, с другой стороны радость? С одной стороны глубина печали, которую мы с вами переживаем в страстные дни предпасхальной седмицы, особенно когда вспоминаем страдания Господа во дворе первосвященника и на Голгофе и Его смерть и погребение, и в то же время восторженное чувство переживания пасхальной ночи. Вот в этом контрасте, братья и сестры, и закладывался наш русский характер, и наша Русская Православная Церковь, и наша история. И хотим мы этого или не хотим, но, пожалуй, нет другого народа, способного так глубоко опускаться в бездну печали, сопереживания не только своего, но и чужого горя, как русский православный народ (и не только русский, а всякий, кто усвоил эту особую форму русского Православия); и нет другого народа, способного подняться до столь необозримой высоты радостного, беспредельного восторга.
Питирим - Нечаев - Свет памяти - Слова, беседы и статьи
Спасибо, нам не хватает богословских трудов православных подвижников!