Пивоваров - Культура и религия

Вовсе не случайно близкое родство терминов культура и культ. С древних времен культура и религия обусловливают друг друга, находятся в неразрывном, теснейшем и диалектически противоречивом единстве. Исследование их прошлой и современной взаимосвязи всегда оказывается одной из самых актуальных, крупных и сложных проблем философии культуры и религиоведения. Культура как бы «вечна», вне хронотопа (в ней Пушкин «весь не умер»), и вместе с тем она пребывает в изменчивом пространстве-времени, испытывает исторические метаморфозы. Глубокое усвоение национальной и мировой культуры невозможно без свободного погружения в ее религиозные основания.

Чтобы понять и прочувствовать духовную субстанцию того или иного народа или межнационального объединения, недостаточно тщательно изучить материальную сторону их жизни, важно также проникнуть в сущность их религии. Мы мало что поймем, например, в культурах Индии или Японии, если не обратимся к индуизму или синтоизму. Тайна культуры — в порождающей ее религии. Культура вырабатывает для морали ее содержание — наиболее ценные общественные и личные идеалы, а религия придает этим идеалам величие и безусловность нравственного императива.

Чтобы понять и прочувствовать духовную субстанцию того или иного народа или межнационального объединения, недостаточно тщательно изучить материальную сторону их жизни, важно также проникнуть в сущность их религии. Мы мало что поймем, например, в культурах Индии или Японии, если не обратимся к индуизму или синтоизму. Тайна культуры — в порождающей ее религии. Культура вырабатывает для морали ее содержание — наиболее ценные общественные и личные идеалы, а религия придает этим идеалам величие и безусловность нравственного императива.

Такие известные мыслители, как Н. Я. Данилевский, О. Шпенглер, М. Вебер, А. Д. Тойнби, Н. А. Бердяев, П. А. Сорокин и др., отличали культуру от цивилизации по аналогии с различением души и тела народа: культура подобна душе, а цивилизация — телу. В рационалистических учениях символами культуры служат образы дерева или садового цветка, а в постмодернизме — образ клубня огородного растения с перепутанными корнями (ризома).

Пивоваров, Д. В. - Культура и религия - Сакрализация базовых идеалов

Монография. — Москва: Издательство Юрайт, 2022. — 248 с. — (Антология мысли). — Текст : непосредственный.

ISBN 978-5-534-05420-0 (Издательство Юрайт)

ISBN 978-5-7996-0846-0 (Изд-во Урал, ун-та)

Пивоваров, Д. В. - Культура и религия – Содержание

ВВЕДЕНИЕ

Глава 1. ПОНЯТИЕ КУЛЬТУРЫ В СВЕТЕ СИНТЕТИЧЕСКОЙ КОНЦЕПЦИИ ИДЕАЛЬНОГО И ИДЕАЛА

§ 1. Культура — идеалообразующая сторона деятельности

§ 2. Синтетическая концепция идеального и идеала

§ 3. Религиозные идеалы в основании культуры: ядро и периферия культуры

Глава 2. РЕЛИГИЯ И ЦЕРКОВЬ

§ 1. Многообразие определений религии

§ 2. Интегральная дефиниция и основной вопрос религии

§ 3. Церковь как система

§ 4. Идеология и церковь

Глава 3. САКРАЛИЗАЦИЯ КАК СПЕЦИФИЧЕСКАЯ ФУНКЦИЯ РЕЛИГИИ

§ 1. Сакральное и нуминозное

§ 2. Религия как сакрализация базовых ценностей

§ 3. Религиозный культ: операциональные модификации

§ 4. Три модели роли религии в культуре

Глава 4. РЕЛИГИОЗНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

§ 1. Религиозная школа и духовное образование

§ 2. 0 преподавании религии

СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

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