Пивоваров - Культура и религия
Вовсе не случайно близкое родство терминов культура и культ. С древних времен культура и религия обусловливают друг друга, находятся в неразрывном, теснейшем и диалектически противоречивом единстве. Исследование их прошлой и современной взаимосвязи всегда оказывается одной из самых актуальных, крупных и сложных проблем философии культуры и религиоведения. Культура как бы «вечна», вне хронотопа (в ней Пушкин «весь не умер»), и вместе с тем она пребывает в изменчивом пространстве-времени, испытывает исторические метаморфозы. Глубокое усвоение национальной и мировой культуры невозможно без свободного погружения в ее религиозные основания.
Чтобы понять и прочувствовать духовную субстанцию того или иного народа или межнационального объединения, недостаточно тщательно изучить материальную сторону их жизни, важно также проникнуть в сущность их религии. Мы мало что поймем, например, в культурах Индии или Японии, если не обратимся к индуизму или синтоизму. Тайна культуры — в порождающей ее религии. Культура вырабатывает для морали ее содержание — наиболее ценные общественные и личные идеалы, а религия придает этим идеалам величие и безусловность нравственного императива.
Чтобы понять и прочувствовать духовную субстанцию того или иного народа или межнационального объединения, недостаточно тщательно изучить материальную сторону их жизни, важно также проникнуть в сущность их религии. Мы мало что поймем, например, в культурах Индии или Японии, если не обратимся к индуизму или синтоизму. Тайна культуры — в порождающей ее религии. Культура вырабатывает для морали ее содержание — наиболее ценные общественные и личные идеалы, а религия придает этим идеалам величие и безусловность нравственного императива.
Такие известные мыслители, как Н. Я. Данилевский, О. Шпенглер, М. Вебер, А. Д. Тойнби, Н. А. Бердяев, П. А. Сорокин и др., отличали культуру от цивилизации по аналогии с различением души и тела народа: культура подобна душе, а цивилизация — телу. В рационалистических учениях символами культуры служат образы дерева или садового цветка, а в постмодернизме — образ клубня огородного растения с перепутанными корнями (ризома).
Пивоваров, Д. В. - Культура и религия - Сакрализация базовых идеалов
Монография. — Москва: Издательство Юрайт, 2022. — 248 с. — (Антология мысли). — Текст : непосредственный.
ISBN 978-5-534-05420-0 (Издательство Юрайт)
ISBN 978-5-7996-0846-0 (Изд-во Урал, ун-та)
Пивоваров, Д. В. - Культура и религия – Содержание
ВВЕДЕНИЕ
Глава 1. ПОНЯТИЕ КУЛЬТУРЫ В СВЕТЕ СИНТЕТИЧЕСКОЙ КОНЦЕПЦИИ ИДЕАЛЬНОГО И ИДЕАЛА
- § 1. Культура — идеалообразующая сторона деятельности
- § 2. Синтетическая концепция идеального и идеала
- § 3. Религиозные идеалы в основании культуры: ядро и периферия культуры
Глава 2. РЕЛИГИЯ И ЦЕРКОВЬ
- § 1. Многообразие определений религии
- § 2. Интегральная дефиниция и основной вопрос религии
- § 3. Церковь как система
- § 4. Идеология и церковь
Глава 3. САКРАЛИЗАЦИЯ КАК СПЕЦИФИЧЕСКАЯ ФУНКЦИЯ РЕЛИГИИ
- § 1. Сакральное и нуминозное
- § 2. Религия как сакрализация базовых ценностей
- § 3. Религиозный культ: операциональные модификации
- § 4. Три модели роли религии в культуре
Глава 4. РЕЛИГИОЗНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
- § 1. Религиозная школа и духовное образование
- § 2. 0 преподавании религии
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